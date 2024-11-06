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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 315 оценок

Появился атмосферный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 с неожиданными отсылками к The Last of Us и Metro Exodus

Gutsz
Новости

Разработчики из студии GSC Game World продолжают радовать поклонников новыми материалами по S.T.A.L.K.E.R. 2, тем самым намекая, что очередного переноса даты релиза не будет. Сегодня авторы шутера опубликовали всего один скриншот из игры, однако он оказался на удивление содержательным. Свежий скриншот прекрасно передает атмосферу будущего проекта и указывает на то, что игроков ждет множество приятных пасхалок.

Внимательные геймеры уже заметили несколько отсылок. В первую очередь, пользователи обратили внимание, что представленная сцена в S.T.A.L.K.E.R. 2 своей композицией напоминает серию The Last of Us, а точнее, вторую часть. Скриншот фактически повторяет ключевое изображение из The Last of Us Part II — с гитарой в доме и видом на окно.

Вторая отсылка, судя по всему, посвящена серии Metro, которую, к слову, разрабатывали бывшие создатели оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. На это указывает календарь с 1986 годом, аналогичный тем, что можно было найти на локациях в Metro Exodus.

Кроме того, разработчики шутера продолжают делиться изображениями артефактов, которые можно будет найти в Зоне отчуждения. Исследовать мир S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет уже 20 ноября на ПК и консолях Xbox.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
A-Side

Мда уж отсылка к Метро. Авария на ЧАЭС произошла в 1986, потому и календарь такой в брошенном доме

13
askazanov

Это будет нечто, если выйдет в этом месяце! )))))

2
RickeyIMBA

походу уже не будет переноса) но это не точно)

2
ilyakingcud

Релиз все ближе, а переноса все нет, походу реально он выйдет
наконец то, а то у меня 1500р так и зависли, ни рефанд сделать, ничего

1
MrGamerDad

Игра же около 6тр стоит, нет?

1
ilyakingcud MrGamerDad

Да я купил еще давно очень

3
Леший3

перенос можно сделать и прям перед выходом игры. за день 😀😀😀

2
TERMINATOR-T800 Леший3

За час до!))

0
RickeyIMBA

кто ее вообще покупает) игра в иксбокса гейпассе с релиза за 2 рубля на фанпей)

0
BluntZebulon

Автор пропустил главную деталь. Half-Life 3 confirmed!

1
lesorub88

А где атмосферный батон,ну разрабы и тупые.

-1
Рикочико

Ну вы поняли кто игру делает.

-12
Agonia Vendada

Naughty Dog?)))

5
Рикочико Agonia Vendada

Левачьё.

0