Появился атмосферный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 с неожиданными отсылками к The Last of Us и Metro Exodus

Разработчики из студии GSC Game World продолжают радовать поклонников новыми материалами по S.T.A.L.K.E.R. 2, тем самым намекая, что очередного переноса даты релиза не будет. Сегодня авторы шутера опубликовали всего один скриншот из игры, однако он оказался на удивление содержательным. Свежий скриншот прекрасно передает атмосферу будущего проекта и указывает на то, что игроков ждет множество приятных пасхалок.

Внимательные геймеры уже заметили несколько отсылок. В первую очередь, пользователи обратили внимание, что представленная сцена в S.T.A.L.K.E.R. 2 своей композицией напоминает серию The Last of Us, а точнее, вторую часть. Скриншот фактически повторяет ключевое изображение из The Last of Us Part II — с гитарой в доме и видом на окно.

Вторая отсылка, судя по всему, посвящена серии Metro, которую, к слову, разрабатывали бывшие создатели оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. На это указывает календарь с 1986 годом, аналогичный тем, что можно было найти на локациях в Metro Exodus.

Кроме того, разработчики шутера продолжают делиться изображениями артефактов, которые можно будет найти в Зоне отчуждения. Исследовать мир S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет уже 20 ноября на ПК и консолях Xbox.