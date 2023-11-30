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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.4 3 682 оценки

Представлен новый сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

butcher69
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 была признана самой желанной игрой на PC Gaming Show среди более чем 130 грядущих тайтлов. Ее выбрала группа экспертов, в которую вошли такие легендарные разработчики игр, как Сид Майер, Тим Шейфер, Брайан Фарго и Дин Холл, группа создателей контента, а также вся команда PC Gamer.

В честь такого события, был представлен новый сюжетный трейлер, в котором показали Бродягу, Коршунова и других ключевых персонажей.

Игру обещают выпустить в первом квартале 2024 года.

13
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
tvorog8088

Опять пререндер с графоном которого в игре не будет.

17
reygun198

Дефолт же.

1
TAPAKAH222

Ну, если игры нет, то и графона тоже не будет. Зачем волноваться-то?

-9
Adamantokha_00

Это не Сталкер , а какой то американский боевик , при чем самый дешевый !

12
АркадийСеменовичБоярский

Это уже колда)

5
TAPAKAH222

Ничего страшного, ведь "Тот Самый Сталкер" будет с русской озвучкой, как "дешевый российский боевик".

1
жифорсник

Что за человек в пиджаке в ролике непонятно

4
Mandalordek

Сотрудник Ниичаз вроде

3
Телетузик

Там сюжет полностью переписали походу. Я от прошлых их бездарных роликов плевался, а тут видна рука мастера. Человек в пиджаке - это... ну я в целом понял, только спойлерить не буду. Можно сказать, что это начальство плохих учёных решивших поставить себе на службу энергию зоны.

-11
Stalker608

Зеленский пришел просить гроши у Монолита

15
Freeman51

На Зеленского похож))

1
pudovik1704 Stalker608

Ты,ты прям мысли мои прочитал...

-1
Stylusss
3
Axe1St

Игру ждали уже столько лет, а они все трейлеры и картинки рисуют

3
warp 37

Больше Metro напоминает.

1
Mandalordek

мне катсцена напомнила сюжетку батлы 4

0
Gamer_P

Можете считать меня кем угодно, да ролик прирендереный, выглядит не плохо, но ..если бы разрабы так не ненавидели своих фанов, я бы лайкнул, а так минус.
И жду торрентов сиего чуда, бо свои кровные я принципиально тратить не цэ не буду!

1
TAPAKAH222

А що, если на халяву, то можно забыть о том, что разработчик тебя "ненавидит"?)))

-1
Телетузик

Дело не в рендере, а в том что в ролике смысл появился - это главное. Грубо говоря это тот самый Сталкер, с тем же самым философским вопросом, без новоязовской чуши.

-3
opexdisturbed TAPAKAH222

Тоже немного не понял. Хотя, если там не будет ксенофобии, то можно и скачать

-1
cuckold TAPAKAH222

"Эта другое"

-3
Spillik TAPAKAH222

Не, просто очередное оправдание.

-3
Ripper Man

Почему анимация такая дерганая в 23 году? Это правда так сложно делается?

1
reygun198

Где ты там дерганые анимации увидел?

4
Richard Simons

на лица всем ждунам просто насрали и все, вместо показа геймплея, уродливая рожа, какого то мужика, какая то убогая кат-сцена... Я понять не могу, или разрабы Сталкера дебилы или им реально насрать на то, что они делают и , что в результате выйдет. И да, вот то, что я увидел в кат-сцене ничуть не лучше Атомик Хеарт. Что они там делают, я хз.

1
Madiark

Местные Хейтеры все никак не успокоится

1
VELENA-RU

Я кнч не Шраер но чуется что это пререндр, кат сцены не плохи, не знаю я игру с начала анонса не ждала а тут это выйдет узнаем.

-1
Unicorling

О новая Батла, а сталкер покажут ?

-1
rexstorz

Ждём 1 квартала 2024 и жидкого об игры ))
Очень сомневаюсь в успехе.

-1
Телетузик

Разработчики заявили что геймплея будет часов 40, 4 концовки. Судя по данной самоиронии, и ролику, у них там новый человек работает, который переписал весь сюжет к чёрту. Учитывая что владелец сменился, и серьёзность данного ролика, в разрез предыдущим поделкам, теперь уверен что игра выйдет. За сюжет можно не переживать.

-4
Лунамария

Чёт устала уже от Старфилда, поэтому очень жду новый Сталкер. Полностью перелопатила билд, потенциал бомбезный. Если разрабы доведут проект до конечной стадии, а по механикам и гейплею всё будет чики брики, то на игру года в 2024 точно потянет.

-4
todamad

не выйдет в 2024.. не верю

-3
ТараканчЕг

Ммм... сыровато. Движок и анимации.

Но лучше, чем ничего. Не так ли?..

-5
KYIV_AFU

Выглядит отлично!

-5
TAPAKAH222
Выглядит отлично!

Где? В каком месте и на какой секунде? Я специально на паузу поставлю.)

-4
Телетузик

Походу пожар в офисе, смена владельца и новая метла привели в чувства.

0
DetroyT[RU]

Трейлер очень крутой. Флэшбэк штурма ЧАЭС очень атмосферный.

Когда игра выйдет, ей нужно будет обязательно прикрутить мультиплеер-сервер, все где игроки будут собирать артефакты по всей Зоне и продавать их за криптовалюту. Или на местные накопленные тугрики покупать весь шмот.

-5
WittyOrvilleton

Атмосфера по кат сценам ощущается бомбически круто. Надеюсь в геймплейном плане будет не хуже.

-6
Oscilograf
S.T.A.L.K.E.R. 2 была признана самой желанной игрой на PC Gaming Show среди более чем 130 грядущих тайтлов.

а в гетеросексуальной среде опрос будет проводится?

-7
cuckold

А где взрывы жоп и минусы новости? Лахта с вечера не работает?

-8
Телетузик

Блин народ, я вообще в восторге, вы даже не представляете что произошло, и на сколько это круто! Вот реально показали то, чего просто показать не могли - это значит, что полюса поменялись.

-10
Terebowka PRO

Сейчас синглы уже неактуальны, скукотище

-14
Ripper Man

ну если сюжет хороший, а не а-ля "простити мы не знали что аномалии не только на земле но и в воздухе бывают"

0
Nightcall2016 Ripper Man

когда в детстве играл в ЗП на основной сюжет толком не обращал внимания, и когда вот сейчас последний раз перепроходил, словил себя на мысли, что весь сюжет ЗП - это про то, какие там бездарные военные) Кроме Дегтярёва, конечно! То аномалий они не знают, то посылают отряды направо-налево, а они все исчезают. То зачем-то ЧАЭС надо штурмовать...

0
Алексей1478

Еа разлогинься

2
вупсич пупсич

Жаль нельзя будет играть за девушку сталкера. Хотя это вполне объяснимо логически.
Придется пропустить эту игру из за такого.

-33
SubaruBrzDream

Не играть в игру из за пола гг?🤔

3
вупсич пупсич SubaruBrzDream

У меня депрессия просто, обида на весь мир. Как полегчает, захочу поиграть.

-13
Oscilograf

так ты сначала передерни, а потом поиграй, зачем совмещать то.

0
вупсич пупсич Oscilograf

А причем тут передернуть. Я люблю отыгрывать за девушку в играх, это мое законное право которое разработчики сталкера у меня отняли.

-9
Ivan_Ya_REP вупсич пупсич

Что бы там у тебя не было, все будет хорошо - не загоняйся.

3