Представлен новый сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2 была признана самой желанной игрой на PC Gaming Show среди более чем 130 грядущих тайтлов. Ее выбрала группа экспертов, в которую вошли такие легендарные разработчики игр, как Сид Майер, Тим Шейфер, Брайан Фарго и Дин Холл, группа создателей контента, а также вся команда PC Gamer.
В честь такого события, был представлен новый сюжетный трейлер, в котором показали Бродягу, Коршунова и других ключевых персонажей.
Игру обещают выпустить в первом квартале 2024 года.
Опять пререндер с графоном которого в игре не будет.
Дефолт же.
Ну, если игры нет, то и графона тоже не будет. Зачем волноваться-то?
Это не Сталкер , а какой то американский боевик , при чем самый дешевый !
Это уже колда)
Ничего страшного, ведь "Тот Самый Сталкер" будет с русской озвучкой, как "дешевый российский боевик".
Что за человек в пиджаке в ролике непонятно
Сотрудник Ниичаз вроде
Там сюжет полностью переписали походу. Я от прошлых их бездарных роликов плевался, а тут видна рука мастера. Человек в пиджаке - это... ну я в целом понял, только спойлерить не буду. Можно сказать, что это начальство плохих учёных решивших поставить себе на службу энергию зоны.
Зеленский пришел просить гроши у Монолита
На Зеленского похож))
Ты,ты прям мысли мои прочитал...
Игру ждали уже столько лет, а они все трейлеры и картинки рисуют
Больше Metro напоминает.
мне катсцена напомнила сюжетку батлы 4
Можете считать меня кем угодно, да ролик прирендереный, выглядит не плохо, но ..если бы разрабы так не ненавидели своих фанов, я бы лайкнул, а так минус.
И жду торрентов сиего чуда, бо свои кровные я принципиально тратить не цэ не буду!
А що, если на халяву, то можно забыть о том, что разработчик тебя "ненавидит"?)))
Дело не в рендере, а в том что в ролике смысл появился - это главное. Грубо говоря это тот самый Сталкер, с тем же самым философским вопросом, без новоязовской чуши.
Тоже немного не понял. Хотя, если там не будет ксенофобии, то можно и скачать
"Эта другое"
Не, просто очередное оправдание.
Почему анимация такая дерганая в 23 году? Это правда так сложно делается?
Где ты там дерганые анимации увидел?
на лица всем ждунам просто насрали и все, вместо показа геймплея, уродливая рожа, какого то мужика, какая то убогая кат-сцена... Я понять не могу, или разрабы Сталкера дебилы или им реально насрать на то, что они делают и , что в результате выйдет. И да, вот то, что я увидел в кат-сцене ничуть не лучше Атомик Хеарт. Что они там делают, я хз.
Местные Хейтеры все никак не успокоится
Я кнч не Шраер но чуется что это пререндр, кат сцены не плохи, не знаю я игру с начала анонса не ждала а тут это выйдет узнаем.
О новая Батла, а сталкер покажут ?
Ждём 1 квартала 2024 и жидкого об игры ))
Очень сомневаюсь в успехе.
Разработчики заявили что геймплея будет часов 40, 4 концовки. Судя по данной самоиронии, и ролику, у них там новый человек работает, который переписал весь сюжет к чёрту. Учитывая что владелец сменился, и серьёзность данного ролика, в разрез предыдущим поделкам, теперь уверен что игра выйдет. За сюжет можно не переживать.
Чёт устала уже от Старфилда, поэтому очень жду новый Сталкер. Полностью перелопатила билд, потенциал бомбезный. Если разрабы доведут проект до конечной стадии, а по механикам и гейплею всё будет чики брики, то на игру года в 2024 точно потянет.
не выйдет в 2024.. не верю
Ммм... сыровато. Движок и анимации.
Но лучше, чем ничего. Не так ли?..
Выглядит отлично!
Где? В каком месте и на какой секунде? Я специально на паузу поставлю.)
Походу пожар в офисе, смена владельца и новая метла привели в чувства.
Трейлер очень крутой. Флэшбэк штурма ЧАЭС очень атмосферный.
Когда игра выйдет, ей нужно будет обязательно прикрутить мультиплеер-сервер, все где игроки будут собирать артефакты по всей Зоне и продавать их за криптовалюту. Или на местные накопленные тугрики покупать весь шмот.
Атмосфера по кат сценам ощущается бомбически круто. Надеюсь в геймплейном плане будет не хуже.
а в гетеросексуальной среде опрос будет проводится?
А где взрывы жоп и минусы новости? Лахта с вечера не работает?
Блин народ, я вообще в восторге, вы даже не представляете что произошло, и на сколько это круто! Вот реально показали то, чего просто показать не могли - это значит, что полюса поменялись.
Сейчас синглы уже неактуальны, скукотище
ну если сюжет хороший, а не а-ля "простити мы не знали что аномалии не только на земле но и в воздухе бывают"
когда в детстве играл в ЗП на основной сюжет толком не обращал внимания, и когда вот сейчас последний раз перепроходил, словил себя на мысли, что весь сюжет ЗП - это про то, какие там бездарные военные) Кроме Дегтярёва, конечно! То аномалий они не знают, то посылают отряды направо-налево, а они все исчезают. То зачем-то ЧАЭС надо штурмовать...
Еа разлогинься
Жаль нельзя будет играть за девушку сталкера. Хотя это вполне объяснимо логически.
Придется пропустить эту игру из за такого.
Не играть в игру из за пола гг?🤔
У меня депрессия просто, обида на весь мир. Как полегчает, захочу поиграть.
так ты сначала передерни, а потом поиграй, зачем совмещать то.
А причем тут передернуть. Я люблю отыгрывать за девушку в играх, это мое законное право которое разработчики сталкера у меня отняли.
Что бы там у тебя не было, все будет хорошо - не загоняйся.