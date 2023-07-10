S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
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Припять на скриншотах из слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Simple Jack
Новости

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты двух районов Припяти из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. На них можно увидеть рабочую версию локации в четвертом микрорайоне, которая попала в аномальное поле «Битум». Из-за этого часть домов и строений ушла в разлом под землю.

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На еще одних изображениях можно увидеть детский садик «Звездочка». В центре учреждения возвышается огромное растение — оно выросло из подземной лаборатории-бункера, расположенной под всем четырьмя микрорайонами Припяти.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
gliga142

хватит постить вскую туфту

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