Припять на скриншотах из слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты двух районов Припяти из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. На них можно увидеть рабочую версию локации в четвертом микрорайоне, которая попала в аномальное поле «Битум». Из-за этого часть домов и строений ушла в разлом под землю.

На еще одних изображениях можно увидеть детский садик «Звездочка». В центре учреждения возвышается огромное растение — оно выросло из подземной лаборатории-бункера, расположенной под всем четырьмя микрорайонами Припяти.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.