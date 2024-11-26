Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl достигли 1,4 миллиона копий в Steam, что принесло 66 млн. долларов

Прошла почти неделя с момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. GSC Game World уже сообщила о впечатляющих продажах на старте, но вот некоторые данные с аналитической платформы Video Game Insights.

По оценкам VG Insights, продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 достигли 1,4 миллиона копий только в Steam по состоянию на 24 ноября.

GSC Game World ранее сообщала, что игра преодолела отметку в 1 миллион всего за два дня после запуска 20 ноября. Это включает копии как на ПК, так и на Xbox, при этом разработчики говорят, что «гораздо больше сталкеров присоединились к охоте на артефакты с Game Pass».

VG Insights также подсчитала, что S.T.A.L.K.E.R. 2 была запущена с более чем 2,5 миллионами списков желаний в Steam, 400 тысяч из которых были созданы в течение месяца, предшествовавшего запуску.

США являются страной номер один по количеству проданных копий, на которую приходится 22% от общего числа. За ними следуют Украина (16%), Германия (7%) и Китай (7%).

Gamalytic предполагает иное распределение игроков по странам: Украина (25,5%), Турция (15,3%) и Россия входят в первую тройку. Стоит отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 недоступна в России, но некоторые местные пользователи могут приобрести ключи на сторонних платформах или перейти в другие регионы.

Доход S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam (до вычета 30%-й доли Valve и налогов ) оценивается в 66,7 млн ​​долларов. Средний показатель на Gamalytic составляет 48,6 млн долларов.

По данным VG Insights, аудитория S.T.A.L.K.E.R. 2 пересекается с такими играми, как The Forever Winter, Witchfire и Incursion Red River.

Выпущенная 20 ноября, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привлекла более 110 тыс. одновременных игроков в Steam и достигла нового пика в 121,3 тыс. за выходные. В настоящее время игра имеет рейтинг «В основном положительный» (78%) на платформе на основе более 33 тыс. обзоров.