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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 6 927 оценок

Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl достигли 1,4 миллиона копий в Steam, что принесло 66 млн. долларов

monk70
Новости

Прошла почти неделя с момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. GSC Game World уже сообщила о впечатляющих продажах на старте, но вот некоторые данные с аналитической платформы Video Game Insights.

  • По оценкам VG Insights, продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 достигли 1,4 миллиона копий только в Steam по состоянию на 24 ноября.
  • GSC Game World ранее сообщала, что игра преодолела отметку в 1 миллион всего за два дня после запуска 20 ноября. Это включает копии как на ПК, так и на Xbox, при этом разработчики говорят, что «гораздо больше сталкеров присоединились к охоте на артефакты с Game Pass».
  • VG Insights также подсчитала, что S.T.A.L.K.E.R. 2 была запущена с более чем 2,5 миллионами списков желаний в Steam, 400 тысяч из которых были созданы в течение месяца, предшествовавшего запуску.
  • США являются страной номер один по количеству проданных копий, на которую приходится 22% от общего числа. За ними следуют Украина (16%), Германия (7%) и Китай (7%).
  • Gamalytic предполагает иное распределение игроков по странам: Украина (25,5%), Турция (15,3%) и Россия входят в первую тройку. Стоит отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 недоступна в России, но некоторые местные пользователи могут приобрести ключи на сторонних платформах или перейти в другие регионы.
  • Доход S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam (до вычета 30%-й доли Valve и налогов ) оценивается в 66,7 млн ​​долларов. Средний показатель на Gamalytic составляет 48,6 млн долларов.
  • По данным VG Insights, аудитория S.T.A.L.K.E.R. 2 пересекается с такими играми, как The Forever Winter, Witchfire и Incursion Red River.

Выпущенная 20 ноября, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привлекла более 110 тыс. одновременных игроков в Steam и достигла нового пика в 121,3 тыс. за выходные. В настоящее время игра имеет рейтинг «В основном положительный» (78%) на платформе на основе более 33 тыс. обзоров.

-18
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Сталкер это кривота , фишка серии , только в новой части добавили еще пару "фишек" , отсутствие русского языка, атмосферы и русофобские песни.

11
Денис Сидоров 5

Новые фишки это анимации питья и еды вроде больше ничего нового и нет)))

1
Kenn1y Денис Сидоров 5

А как же "ультра супер реалистичная графика, которой нет аналогов" ?

0
matrixua

где ты там видел русофобские песни? ты че в бреду?

-8
Лицо со шрамом matrixua

Не видел а слышал , если не дошел до этого момента то загугли, и не бредь тут.

2
Лицо со шрамом Денис Сидоров 5

еще фишка - я ем батон но не тот самый )

0
Инcайдер

и бесплатно не надо

9
Demon-Lord
и Россия входят в первую тройку

Не сомневался

-9
Kenn1y

Есть же адекватные люди.

6
pokemonizm

какой ужас, для нас будет большая потеря что ты решил играть в эту игру

-5
PatronizingUnferth

Твое мнение имеет значение определенно.

0
gilian137

ни цента всу

5
Abarmot90

Где патч?

1
Magnusss

вероятно перенесли .

9
MadPyramus Magnusss

На реддите читал что до 1го декабря обещают выпустить.

0
redfox2013 MadPyramus

ага, а 1го декабря, знакомое "мы подумали, и решили..." перенос

2
Magnusss MadPyramus

надеюсь не будущего года

0
Никита Дроздоvv

На следующий недели

0
VELENA-RU

Если 60 лямов баксов сразу отдаем 30 лямов майкам так как они спонсировали игру и потратили на её рекламу на своей экосистеме 30 лямов делим на два 15 уходит студии и разрабам, еще проценты эпикам за использование движка УЕ5, +- 10-8 окупаемость (это статистика лично моя и мое мнение) получается есть плюсы и минусы, но 30 лямов для Майкрософт это копейки, у меня нет хейта к этой игра на против я хочу поиграть но пока жду когда доделают игру лучше всего ждать до следующего квартального отчета, но как по мне игра плохо окупается.

1
Spillik

Как же он считает чужие деньги. Они спонсировали игру и она вышла в геймпасе в день релиза. Опять эти ниоткуда взявшиеся подсчеты.

-1
Danny Lamb

Были разные слухи про бюджет. Изначально давно ходили слухи про 25 миллионов USD. Но в последние дни форсится тэйк про 100 миллионов.

«S.T.A.L.K.E.R. 2 has the largest budget for a single game produced in Ukraine in the last 20 years», — Kokhanovsky stated. Tomasz Koscielniak, an investment partner at Smok Ventures who focuses on investments in gambling, meanwhile, notes that Some estimates suggested a budget of about $100 million.

Если у игры был реально бюджет в 100 миллионов (а это цифра без маркетинга, ну вроде бы), то издание такой игры может и не окупиться.

0
-zotik-

Патчи, нужны патчи!

1
Just_a_guy

Интересно было бы узнать какой бюджет у проекта, какие затраты на маркетинг. Тогда можно было бы точно прикинуть его окупаемость. Жаль разрабы редко делятся такой инфой.

0
TITOK87

Думаю окупиться с лехвой

-9
SERGEY-SP

какой маркетинг!Ты о чём!трейлер раз в год вот и весь маркетинг!

0
Freund Benno SERGEY-SP

маркетингом майкрософт занимались

0
петюша васькинов

Майки спонсировали игру, она вышла в геймпас, как бы уже не окупилась. А потом ещё на пс 5 выйдет.

0
SERGEY-SP

Оптимизация конечно полный пи..ец у игры!Она даже и работает в 150 кадров!Но всё какое то кисельное ,дёрганое ,деревья в далеке отрисовываються!Боты это просто жестяк!Вообщем надо ждать гору патчей чтобы хоть как то кайфануть!Но это не точно!

0
петюша васькинов

Да там в залесье и помещениях фпс проседает жёстко. Над игрой ещё года 2 работать надо.

0
danilukHF

другие 48% это видимо турецкий регион казахский ну и какой там еще из РФ ща шифруют)
И кому в США аш 22% всралась игра? до этого было что на первую за бугром всем наср0рать было, а тут аш 22%.

0
Spillik

С точки зрения россиянина - всё так. Мир вертится только вокруг них и от них же всё зависит. Только вон правда другой оказалась в очередной раз.

-2
-zotik- Spillik

В америке весь мир крутится вокруг их, в украине вокруг их и тд, что такое правда что истина?

1
wianewa Spillik

И какой же она оказалась? Из Украины сделали тестовый военный полигон натовский, а население и радуется, скоро кружевные трусики носить будут.

2
Spillik -zotik-

Истина, что балабольством оказалось сталкер-коммьюнити, которое держится только на СНГ.

-2
Spillik wianewa

Кто об игре, а кто людоед и гык-пук-сренькает про политику.

-1
петюша васькинов

Эх, боюсь с такими продажами они забьют на оптимизацию, скажут зачем оптимизировать и так купят...

0
JustA_NiceGuy

Где тот олух, который не верил, что уже есть лям копий?)
Смотри, даже больше 😂 Люди жрут и говорят спасибо.

0
SoRaS3

Норм.

0
PartisanTravis

Отличная игра сталкер 2, прохожу и кайфую . Багов практически не было, парочка мелких. Оптимизация нормальная , лично у меня на экстримальных настройках графики в 2к на ртх 4080, 150-170 фпс. А так мне игруха зашла, старый добрый сталкер!!!!!!!

0
Abarmot90

За ними следуют Украина (16%). Там ещё в игры играют?

-1
LudvigG

Ровно как и в курской области

-2
spaMER_ID

Кто-то ведь ноет в каждом обсуждении в Стим про добавление озвучки на мове.

1
Max Rolens

Нужно больше новостей о плохо оптимизированном и недоделанном сталкере и его успехе, что повлечет волну подобных проектов и обещалок о доделывании

-1
Пользователь ВКонтакте

 Сталкер на баб не глядит. Он сказал: если и женюсь, то лишь на самке кровососа.
— Як це? Вона ж страшна!
— С лица воду не пить. Зато как сосет!👀 // Немой Ник

-2
BadYager

*Мы вне политики*

- В игре отсутствует русский язык.

Не все розумiють мойву, але усi бажают грати)

Касаемо самой игры, как мне кажется, сугубо личное мнение, лмао, - 2 часть, долгожданная, стала тупо унылым гэ в виду камерности гейплея. В первых частях была что-ли какая-то свобода, тебя не водили за руку как дитё малое, а по итогу если отклониться от сюжета и попытаться пойти исследовать Зону самому, получаются довольно странные баги. НПС стали убогими и тупыми, на деле всё что нам показывали в трейлере заскриптованное гэ в угоду реализму, коего в игре нет- НеПиСи просто стоят в рядочек чтобы их легче было скосить и всё, максимум бегают туда-сюда пока их расстреливаешь. Никаких тебе смешных фраз как в прошлых частях, ни-хре-на. И да, оптимизация шляпа. Если ты вдруг захочешь загрузить игру по новой, ждёшь секунд 5-6 пока ландшафт отрисуется, травка, деревья там, объкты, прямо во время игры!блят! тут даже я охYеLь, мало того что первоначальная загрузка долгая до жути

Сравнивая второй сталкер и метро исход, меня почему-то больше впечатлил именно исход, хотя я и сам ждал вторую часть, но она меня с лихвой разочаровала. Будем ждать фиксы, моды и пр.и др.

-2
LudvigG

Не все розумiють мойву, але усi бажают грати) (c) Играй на английском, в чем проблема? Или игры от Рокстар это другое? Да что с вами не так

-1
wianewa LudvigG
Или игры от Рокстар это другое?

В играх рокстар когда-то была русская озвучка или её убрали просто в связи с политикой?

0
matrixua

изи моней

-2
xxREMAGxxIxxGAMERxx

жаль только, что львиная часть этих средств уйдёт далеко не на улучшение самой игры, а сами знаете куда

-2
Rorschach93

при том, что без защиты как бы

-3
ЛехаДезертир

Игра не нужна никому кроме СНГ, говорили хейтеры)

-4
Kenn1y

После CoP точно не понимаю тех, кто купился на 2 часть, хорошо, что SoC и CS не проходил, если и играть, то в OLR или LADC.

-3