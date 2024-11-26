Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl достигли 1,4 миллиона копий в Steam, что принесло 66 млн. долларов

Прошла почти неделя с момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. GSC Game World уже сообщила о впечатляющих продажах на старте, но вот некоторые данные с аналитической платформы Video Game Insights.
- По оценкам VG Insights, продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 достигли 1,4 миллиона копий только в Steam по состоянию на 24 ноября.
- GSC Game World ранее сообщала, что игра преодолела отметку в 1 миллион всего за два дня после запуска 20 ноября. Это включает копии как на ПК, так и на Xbox, при этом разработчики говорят, что «гораздо больше сталкеров присоединились к охоте на артефакты с Game Pass».
- VG Insights также подсчитала, что S.T.A.L.K.E.R. 2 была запущена с более чем 2,5 миллионами списков желаний в Steam, 400 тысяч из которых были созданы в течение месяца, предшествовавшего запуску.
- США являются страной номер один по количеству проданных копий, на которую приходится 22% от общего числа. За ними следуют Украина (16%), Германия (7%) и Китай (7%).
- Gamalytic предполагает иное распределение игроков по странам: Украина (25,5%), Турция (15,3%) и Россия входят в первую тройку. Стоит отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 недоступна в России, но некоторые местные пользователи могут приобрести ключи на сторонних платформах или перейти в другие регионы.
- Доход S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam (до вычета 30%-й доли Valve и налогов ) оценивается в 66,7 млн долларов. Средний показатель на Gamalytic составляет 48,6 млн долларов.
- По данным VG Insights, аудитория S.T.A.L.K.E.R. 2 пересекается с такими играми, как The Forever Winter, Witchfire и Incursion Red River.
Выпущенная 20 ноября, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привлекла более 110 тыс. одновременных игроков в Steam и достигла нового пика в 121,3 тыс. за выходные. В настоящее время игра имеет рейтинг «В основном положительный» (78%) на платформе на основе более 33 тыс. обзоров.
Сталкер это кривота , фишка серии , только в новой части добавили еще пару "фишек" , отсутствие русского языка, атмосферы и русофобские песни.
Новые фишки это анимации питья и еды вроде больше ничего нового и нет)))
А как же "ультра супер реалистичная графика, которой нет аналогов" ?
где ты там видел русофобские песни? ты че в бреду?
Не видел а слышал , если не дошел до этого момента то загугли, и не бредь тут.
еще фишка - я ем батон но не тот самый )
и бесплатно не надо
Не сомневался
Есть же адекватные люди.
какой ужас, для нас будет большая потеря что ты решил играть в эту игру
Твое мнение имеет значение определенно.
ни цента всу
Где патч?
вероятно перенесли .
На реддите читал что до 1го декабря обещают выпустить.
ага, а 1го декабря, знакомое "мы подумали, и решили..." перенос
надеюсь не будущего года
На следующий недели
Если 60 лямов баксов сразу отдаем 30 лямов майкам так как они спонсировали игру и потратили на её рекламу на своей экосистеме 30 лямов делим на два 15 уходит студии и разрабам, еще проценты эпикам за использование движка УЕ5, +- 10-8 окупаемость (это статистика лично моя и мое мнение) получается есть плюсы и минусы, но 30 лямов для Майкрософт это копейки, у меня нет хейта к этой игра на против я хочу поиграть но пока жду когда доделают игру лучше всего ждать до следующего квартального отчета, но как по мне игра плохо окупается.
Как же он считает чужие деньги. Они спонсировали игру и она вышла в геймпасе в день релиза. Опять эти ниоткуда взявшиеся подсчеты.
Были разные слухи про бюджет. Изначально давно ходили слухи про 25 миллионов USD. Но в последние дни форсится тэйк про 100 миллионов.
Если у игры был реально бюджет в 100 миллионов (а это цифра без маркетинга, ну вроде бы), то издание такой игры может и не окупиться.
Патчи, нужны патчи!
Интересно было бы узнать какой бюджет у проекта, какие затраты на маркетинг. Тогда можно было бы точно прикинуть его окупаемость. Жаль разрабы редко делятся такой инфой.
Думаю окупиться с лехвой
какой маркетинг!Ты о чём!трейлер раз в год вот и весь маркетинг!
маркетингом майкрософт занимались
Майки спонсировали игру, она вышла в геймпас, как бы уже не окупилась. А потом ещё на пс 5 выйдет.
Оптимизация конечно полный пи..ец у игры!Она даже и работает в 150 кадров!Но всё какое то кисельное ,дёрганое ,деревья в далеке отрисовываються!Боты это просто жестяк!Вообщем надо ждать гору патчей чтобы хоть как то кайфануть!Но это не точно!
Да там в залесье и помещениях фпс проседает жёстко. Над игрой ещё года 2 работать надо.
другие 48% это видимо турецкий регион казахский ну и какой там еще из РФ ща шифруют)
И кому в США аш 22% всралась игра? до этого было что на первую за бугром всем наср0рать было, а тут аш 22%.
С точки зрения россиянина - всё так. Мир вертится только вокруг них и от них же всё зависит. Только вон правда другой оказалась в очередной раз.
В америке весь мир крутится вокруг их, в украине вокруг их и тд, что такое правда что истина?
И какой же она оказалась? Из Украины сделали тестовый военный полигон натовский, а население и радуется, скоро кружевные трусики носить будут.
Истина, что балабольством оказалось сталкер-коммьюнити, которое держится только на СНГ.
Кто об игре, а кто людоед и гык-пук-сренькает про политику.
Эх, боюсь с такими продажами они забьют на оптимизацию, скажут зачем оптимизировать и так купят...
Где тот олух, который не верил, что уже есть лям копий?)
Смотри, даже больше 😂 Люди жрут и говорят спасибо.
Норм.
Отличная игра сталкер 2, прохожу и кайфую . Багов практически не было, парочка мелких. Оптимизация нормальная , лично у меня на экстримальных настройках графики в 2к на ртх 4080, 150-170 фпс. А так мне игруха зашла, старый добрый сталкер!!!!!!!
За ними следуют Украина (16%). Там ещё в игры играют?
Ровно как и в курской области
Кто-то ведь ноет в каждом обсуждении в Стим про добавление озвучки на мове.
Нужно больше новостей о плохо оптимизированном и недоделанном сталкере и его успехе, что повлечет волну подобных проектов и обещалок о доделывании
Сталкер на баб не глядит. Он сказал: если и женюсь, то лишь на самке кровососа.
— Як це? Вона ж страшна!
— С лица воду не пить. Зато как сосет!👀 // Немой Ник
*Мы вне политики*
- В игре отсутствует русский язык.
Не все розумiють мойву, але усi бажают грати)
Касаемо самой игры, как мне кажется, сугубо личное мнение, лмао, - 2 часть, долгожданная, стала тупо унылым гэ в виду камерности гейплея. В первых частях была что-ли какая-то свобода, тебя не водили за руку как дитё малое, а по итогу если отклониться от сюжета и попытаться пойти исследовать Зону самому, получаются довольно странные баги. НПС стали убогими и тупыми, на деле всё что нам показывали в трейлере заскриптованное гэ в угоду реализму, коего в игре нет- НеПиСи просто стоят в рядочек чтобы их легче было скосить и всё, максимум бегают туда-сюда пока их расстреливаешь. Никаких тебе смешных фраз как в прошлых частях, ни-хре-на. И да, оптимизация шляпа. Если ты вдруг захочешь загрузить игру по новой, ждёшь секунд 5-6 пока ландшафт отрисуется, травка, деревья там, объкты, прямо во время игры!блят! тут даже я охYеLь, мало того что первоначальная загрузка долгая до жути
Сравнивая второй сталкер и метро исход, меня почему-то больше впечатлил именно исход, хотя я и сам ждал вторую часть, но она меня с лихвой разочаровала. Будем ждать фиксы, моды и пр.и др.
Не все розумiють мойву, але усi бажают грати) (c) Играй на английском, в чем проблема? Или игры от Рокстар это другое? Да что с вами не так
В играх рокстар когда-то была русская озвучка или её убрали просто в связи с политикой?
изи моней
жаль только, что львиная часть этих средств уйдёт далеко не на улучшение самой игры, а сами знаете куда
при том, что без защиты как бы
Игра не нужна никому кроме СНГ, говорили хейтеры)
После CoP точно не понимаю тех, кто купился на 2 часть, хорошо, что SoC и CS не проходил, если и играть, то в OLR или LADC.