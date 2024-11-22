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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 5 185 оценок

Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перевалили за миллион копий

butcher69
Новости

На второй день после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разработчики из GSC Game World сообщили о впечатляющем достижении — продажи игры перевалили за миллион копий. Об этом студия рассказала в своих социальных сетях, выразив благодарность фанатам за поддержку.

Также разработчики отметили, что благодаря подписке Game Pass игру успело опробовать еще большее количество игроков, что только усилило успех проекта.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — долгожданное продолжение культовой серии шутеров, где игрокам вновь предстоит погрузиться в опасный мир Зоны, наполненной мутантами, аномалиями и сложными моральными выборами.

8
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
cthulhu42

Мне интересно, а чего люди ждали? Что во всём мире вообще никто не купит? Даже если три ляма продадут, а они точно продадут, то это считай успех. Они за эти два дня считай уже бюджет отбили скорее всего. Дальше прибыль пойдет. Конечно с РФ аудиторией продажи повыше бы были, но даже так норм.

11
Stastanis

Так сколько лет предзаказы продавали.

2
cthulhu42 Stastanis

Ну и это тоже, да. Несколько миллионов они точно продадут, если сейчас что то из ряда вон не случиться. А скорее всего не случиться. Будут потихоньку продавать и всё.

0
Vantor

И при этом нет денувы.

5
Руслан РАВИЛЬЕВИЧ

Ее сожрали с го** , а это значит что ру комьюнити все хавает ,я как огромный фанат от игр книг и страйк бола в стиле сталкера в акуе как в это го** играть , оптимизации нет на моей 4090 и топового i9 лагает и просаживается , атмосферу убили , мир пустой , мобы тупые , пол карты бегатни тупо , нычки (не хабар ) просто аптеки бинты, бля ну можно было же примерно придумать записи какие-нибудь у трупаков истории , нет мы положим аптечки бинты и водку это че за пи**** мужики 15 лет у них было 15 лет чтоб создать эту ху***ювы угараете или че ало проснитесь люди

4
taotahu1992

Да я не думаю, что там от ру комьюнити больно много купили игру.
Как не посмотришь по стримерам и обзорам, а покупают её нью-фаги в основном.

1
cthulhu42

С чего ты взял что это ру комьюнити всё скупило?))) Игру как бы во всем мире знают.

6
Гамер132

1 вопрос: с куя ли 15 лет? Об отмене Григорович заявил в 12 году. В 18 начали разработку. С добрым утром, Карл

Во 2: а ты точно фанат? Самая первая часть серии страдала от таких же проблем. Как можно этого всего не знать и кричать, что ты "игрок всем игрокам"

3 ты вообще играл в игру? Для слепых видимо писали "в обычных тайниках будут расходники. В уникальных-стволы и т.д"

4. Атмосферу убили? Какую такую? Понимаю конечно игра не сахар из-за убогого движка, но атмосфера у игры на уровень. Даже выше я бы сказал да счёт посиделок у костра

0
Комментарий удален
Галлиус Ракс PhantasmagoricFrancesco

Ты дурак, снизу скрин со слитого билда 2023-го года, а не релизной версии. Давай по-новой, Миша

3
EazyDoo

Хотелось бы не выпендриваться, но возможностью такой не располагаю. Но все было известно и до выхода.

3
aptem4ka

скорее всего бОльшая часть продаж - это предзаказы, собранные за несколько лет. Еще до релиза игра выходила в топы, когда люди не знали, что за продукт выйдет, а теперь продажи явно сильно тормознули из-за технического состояния и отношения к ключевой аудитории, ибо сегодня уже видно, что график онлайна начинает проседать и 100к уже не достигнет

2
Anton Vasiljev

скорее всего может быть наверное, но это не точно

0
1barac9U7ada7

Так патч какой ни будь хотелось бы на повышение производительности, а не эту болтовню. А то история как со старфилд повторяется

1
vidgorint

Миллион лохов, это как нужно себя не уважать, только слепоглухонемой может играть в это уродство.

1
simiola

Где все дырявые, что кричали и клялись что сталкер 2 никому не нужен и провалится в продажах?!!

1
My life is a game

Когда там длс и сталкер 3?)

0
My life is a game

Есть кстати игры, которые тоже так рано получили 1 млн копий?

0
Stastanis

Ну например у Киберпанка 8 лямов ещё до релиза.

2
My life is a game Stastanis

аа нефига, круто круто

1
StaticSaysMyNamE

Старфилд вроде тоже, не?

0
PatronizingUnferth

Первый лям пошел, поздравляю.

0
Пользователь ВКонтакте

А сколько бы у них было бы денег если бы еще Россияне покупали эту игру!! // Саня Мельник

0
Уральский чекист

Новость напечатал, а доказательства так и не предъявил, давай ссылку, если это правда, новость ради бонусов, чего так и не придумаешь, еще и мой коммент предыдущий удалили, видимо автор попросил, в нем нарушений никаких не было)

0
Leonardus

Хорошей игре хорошие продажи

-1
Хидео Козлина

ну а кули, даже новости по сталкачу 2 на пэгешечке набирали больше всех комментариев, и так было понятно что игру ждут многие, как бы там что ни было

-1
211186

А кто-то говорит, что игра г…!!! Кто бы это мог быть?🤣🤣🤣

-3
Lvinomord

Тоже бы купил, если бы ключ можно было бы нормально активировать без бубнов и танцев(

DrDisrespect кста тоже стримил её) Почти полляма просмотров)

-4
Sergik-SX

в смысле? на плати.ру покупаешь и все)

0
Lvinomord Sergik-SX

Только со сменой региона - там даже предупреждение висит. На всех предложениях...

0
ДаДжи

его что не забанили??

0
Lvinomord ДаДжи

Да вроде норм всё - 6 Колду гоняет.)

0
KakTyCeHok Lvinomord

Вы не правы. Смена региона нужна только для расширенной версии (Ultimate edition), а другие можешь купить без смены региона. Но для покупки игры желательно сменить регион, у меня получилось без проблем сменить и купить

0
Лидер X

Поздравляю конечно. но почему нельзя установить прицел на калаш?



-5
7upruwow

Можно. Нужна планка у техника или через ласточкин хвост

3
Лидер X 7upruwow

Можно поподробнее? Я не знал что помимо ремонта у техника можно ещё апгрейд делать

-3
My life is a game Лидер X

купил или геймпасс?или пиратка

0
Гамер132 Лидер X

Ты в ЗП что ли не играл? Стволы можно апгрейдить

3
SassyMaelorith My life is a game

не отвлекай его он ботов в игре нагибает. потом напишет ликбез на тему своих мнимых достижений в жизни и нагнул всю деревню новичков xDDD

0
ZAUSA

"А вот какая-нибудь другая очень популярная игра заработала больше".

-7
taotahu1992

В целом, там вся ЦА из нью-фагов состоит, и им очень зашло.
Как обычно, лучший показатель успеха, это продажи.
Обиженки минисуют, ведь правду не спрятать)))

-9
cthulhu42

Да было очевидно, что игра более менее продастся. Никакого жесткого провала и не могло быть. Особо отбытые только это не понимали. Серия известная как бы и на западе. Да не Киберпанк, но норм продажи будут.

4
taotahu1992 cthulhu42

Вот именно)

0
PatronizingUnferth

У тебя подгорает или ты по жизни битый?

-1
Mr. Dreamer

Атомику такое и не снилось;)

-11
Mr. Dreamer

Хотя данжи там крутые. Вот только вышел в открытый мир и сразу боль.

-6
WittyOrvilleton Mr. Dreamer

Боёвка ещё душная.

-5
Unicorling

Там хоят бы игра была отполирована, не тормозов, не фризов, и багов не встречал

13
cthulhu42

У атомика всё нормально. Уж точно не хуже Сталкача

4
Mr. Dreamer Unicorling

Ну да ну да. А то что даже в такой сырой продукт как Stalker 2 играть интересней то это уже другое) Все эти коменты просто из глупой злобы.

-1
agula98

Лучшей игре

Лучшие продажи

-12
Axel Denisenko

По факту, брат!

-11
SassyMaelorith Axel Denisenko
0