Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перевалили за миллион копий

На второй день после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разработчики из GSC Game World сообщили о впечатляющем достижении — продажи игры перевалили за миллион копий. Об этом студия рассказала в своих социальных сетях, выразив благодарность фанатам за поддержку.

Также разработчики отметили, что благодаря подписке Game Pass игру успело опробовать еще большее количество игроков, что только усилило успех проекта.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — долгожданное продолжение культовой серии шутеров, где игрокам вновь предстоит погрузиться в опасный мир Зоны, наполненной мутантами, аномалиями и сложными моральными выборами.