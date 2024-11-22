Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перевалили за миллион копий

На второй день после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разработчики из GSC Game World сообщили о впечатляющем достижении — продажи игры перевалили за миллион копий. Об этом студия рассказала в своих социальных сетях, выразив благодарность фанатам за поддержку.
Также разработчики отметили, что благодаря подписке Game Pass игру успело опробовать еще большее количество игроков, что только усилило успех проекта.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — долгожданное продолжение культовой серии шутеров, где игрокам вновь предстоит погрузиться в опасный мир Зоны, наполненной мутантами, аномалиями и сложными моральными выборами.
Мне интересно, а чего люди ждали? Что во всём мире вообще никто не купит? Даже если три ляма продадут, а они точно продадут, то это считай успех. Они за эти два дня считай уже бюджет отбили скорее всего. Дальше прибыль пойдет. Конечно с РФ аудиторией продажи повыше бы были, но даже так норм.
Так сколько лет предзаказы продавали.
Ну и это тоже, да. Несколько миллионов они точно продадут, если сейчас что то из ряда вон не случиться. А скорее всего не случиться. Будут потихоньку продавать и всё.
И при этом нет денувы.
Ее сожрали с го** , а это значит что ру комьюнити все хавает ,я как огромный фанат от игр книг и страйк бола в стиле сталкера в акуе как в это го** играть , оптимизации нет на моей 4090 и топового i9 лагает и просаживается , атмосферу убили , мир пустой , мобы тупые , пол карты бегатни тупо , нычки (не хабар ) просто аптеки бинты, бля ну можно было же примерно придумать записи какие-нибудь у трупаков истории , нет мы положим аптечки бинты и водку это че за пи**** мужики 15 лет у них было 15 лет чтоб создать эту ху***ювы угараете или че ало проснитесь люди
Да я не думаю, что там от ру комьюнити больно много купили игру.
Как не посмотришь по стримерам и обзорам, а покупают её нью-фаги в основном.
С чего ты взял что это ру комьюнити всё скупило?))) Игру как бы во всем мире знают.
1 вопрос: с куя ли 15 лет? Об отмене Григорович заявил в 12 году. В 18 начали разработку. С добрым утром, Карл
Во 2: а ты точно фанат? Самая первая часть серии страдала от таких же проблем. Как можно этого всего не знать и кричать, что ты "игрок всем игрокам"
3 ты вообще играл в игру? Для слепых видимо писали "в обычных тайниках будут расходники. В уникальных-стволы и т.д"
4. Атмосферу убили? Какую такую? Понимаю конечно игра не сахар из-за убогого движка, но атмосфера у игры на уровень. Даже выше я бы сказал да счёт посиделок у костра
Ты дурак, снизу скрин со слитого билда 2023-го года, а не релизной версии. Давай по-новой, Миша
Хотелось бы не выпендриваться, но возможностью такой не располагаю. Но все было известно и до выхода.
скорее всего бОльшая часть продаж - это предзаказы, собранные за несколько лет. Еще до релиза игра выходила в топы, когда люди не знали, что за продукт выйдет, а теперь продажи явно сильно тормознули из-за технического состояния и отношения к ключевой аудитории, ибо сегодня уже видно, что график онлайна начинает проседать и 100к уже не достигнет
скорее всего может быть наверное, но это не точно
Так патч какой ни будь хотелось бы на повышение производительности, а не эту болтовню. А то история как со старфилд повторяется
Миллион лохов, это как нужно себя не уважать, только слепоглухонемой может играть в это уродство.
Где все дырявые, что кричали и клялись что сталкер 2 никому не нужен и провалится в продажах?!!
Когда там длс и сталкер 3?)
Есть кстати игры, которые тоже так рано получили 1 млн копий?
Ну например у Киберпанка 8 лямов ещё до релиза.
аа нефига, круто круто
Старфилд вроде тоже, не?
Первый лям пошел, поздравляю.
А сколько бы у них было бы денег если бы еще Россияне покупали эту игру!! // Саня Мельник
Новость напечатал, а доказательства так и не предъявил, давай ссылку, если это правда, новость ради бонусов, чего так и не придумаешь, еще и мой коммент предыдущий удалили, видимо автор попросил, в нем нарушений никаких не было)
Хорошей игре хорошие продажи
ну а кули, даже новости по сталкачу 2 на пэгешечке набирали больше всех комментариев, и так было понятно что игру ждут многие, как бы там что ни было
А кто-то говорит, что игра г…!!! Кто бы это мог быть?🤣🤣🤣
Тоже бы купил, если бы ключ можно было бы нормально активировать без бубнов и танцев(
DrDisrespect кста тоже стримил её) Почти полляма просмотров)
в смысле? на плати.ру покупаешь и все)
Только со сменой региона - там даже предупреждение висит. На всех предложениях...
его что не забанили??
Да вроде норм всё - 6 Колду гоняет.)
Вы не правы. Смена региона нужна только для расширенной версии (Ultimate edition), а другие можешь купить без смены региона. Но для покупки игры желательно сменить регион, у меня получилось без проблем сменить и купить
Поздравляю конечно. но почему нельзя установить прицел на калаш?
Можно. Нужна планка у техника или через ласточкин хвост
Можно поподробнее? Я не знал что помимо ремонта у техника можно ещё апгрейд делать
купил или геймпасс?или пиратка
Ты в ЗП что ли не играл? Стволы можно апгрейдить
не отвлекай его он ботов в игре нагибает. потом напишет ликбез на тему своих мнимых достижений в жизни и нагнул всю деревню новичков xDDD
"А вот какая-нибудь другая очень популярная игра заработала больше".
В целом, там вся ЦА из нью-фагов состоит, и им очень зашло.
Как обычно, лучший показатель успеха, это продажи.
Обиженки минисуют, ведь правду не спрятать)))
Да было очевидно, что игра более менее продастся. Никакого жесткого провала и не могло быть. Особо отбытые только это не понимали. Серия известная как бы и на западе. Да не Киберпанк, но норм продажи будут.
Вот именно)
У тебя подгорает или ты по жизни битый?
Атомику такое и не снилось;)
Хотя данжи там крутые. Вот только вышел в открытый мир и сразу боль.
Боёвка ещё душная.
Там хоят бы игра была отполирована, не тормозов, не фризов, и багов не встречал
У атомика всё нормально. Уж точно не хуже Сталкача
Ну да ну да. А то что даже в такой сырой продукт как Stalker 2 играть интересней то это уже другое) Все эти коменты просто из глупой злобы.
Лучшей игре
Лучшие продажи
По факту, брат!