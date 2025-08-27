Продюсер GSC подтвердил разработку двух DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Компания GSC Game World сейчас активно занимается послерелизной поддержкой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, при этом в планы студии не ограничивается только добавлением новых функций и работой над исправлением ошибок. Как оказалось, GSC уже разрабатывает два дополнения, хотя их выход в ближайшее время маловероятен.
Об этом в интервью датскому изданию Arkaden сообщил технический продюсер студии GSC Game World Евгений Кулик. В ходе интервью Кулик не стал говорить о дате выхода, но заверил фанатов, что дополнительный контент, входящий в Ultimate Edition, уже находится в разработке.
Можно с уверенностью сказать, что мы планируем выпустить DLC для STALKER 2, как и в случае с оригинальной трилогией. Базовая игра, а затем два DLC. На самом деле оно входит в Ultimate Edition игры. Если вы купите его, то получите DLC, которые будут ориентированы на сюжет. Думаю, мы будем готовы рассказать об этом в ближайшем будущем, два DLC уже находятся в разработке.
Впрочем, несмотря на отсутствие каких-либо подробностей сюжета, в DLC планируется расширить игровую вселенную за счет новых историй, продолжая добрую традицию франшизы - всегда предлагать обширный дополнительный контент. И несмотря на то, что официального анонса от GSC пока не было, подтверждение пришло от одного из разработчиков, а это означает, что это не слухи, а реальный факт.
Что касается ближайших планов, то в ноябре этого года GSC Game World выпустит версию для PS5, которая дополнится улучшениями для PS5 Pro. Разработчики не только сосредоточились на порте для PS5, но и объявили о появлении новых возможностей в рамках обновленной дорожной карты игры.
Ждемс, сюжет пройден на 💯
Одна из худших игр прошлого года как-никак...
ты про Смуту?
Cмута это вторая
но зачем ты тогда следишь за новостями?
DLC 1- Бинокль
DLC 2 - ПНВ.
Игры нет, DLC есть, ПАРАДОКС! )
Норм,как раз подумывал перепройти!
я не проходил даже сюжет
Держи в курсе
Всё правильно сделал.
Хочется поиграть, но никак времени не нахожу.
Какието дополнения которые никому не надо и никто в них играть не будет, потому что в базе инженерии игры всё сломано и не работает.
так вроде оригинальная трилогия это и есть тень чернобыля - база и чистое небо и зов припяти, вроде они так это и позиционировали.
я тоже немного не понял, говорится что " как и в случае с оригинальной трилогией. Базовая игра, а затем два DLC" типа тени чернобыля это базовая игра, а чистое небо и зов Припяти это DLC???
Это странно. Разве они позиционировались как DLC? Вроде как основные игры, которые развивают сюжет.