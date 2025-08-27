Продюсер GSC подтвердил разработку двух DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Компания GSC Game World сейчас активно занимается послерелизной поддержкой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, при этом в планы студии не ограничивается только добавлением новых функций и работой над исправлением ошибок. Как оказалось, GSC уже разрабатывает два дополнения, хотя их выход в ближайшее время маловероятен.

Об этом в интервью датскому изданию Arkaden сообщил технический продюсер студии GSC Game World Евгений Кулик. В ходе интервью Кулик не стал говорить о дате выхода, но заверил фанатов, что дополнительный контент, входящий в Ultimate Edition, уже находится в разработке.

Можно с уверенностью сказать, что мы планируем выпустить DLC для STALKER 2, как и в случае с оригинальной трилогией. Базовая игра, а затем два DLC. На самом деле оно входит в Ultimate Edition игры. Если вы купите его, то получите DLC, которые будут ориентированы на сюжет. Думаю, мы будем готовы рассказать об этом в ближайшем будущем, два DLC уже находятся в разработке.

Впрочем, несмотря на отсутствие каких-либо подробностей сюжета, в DLC планируется расширить игровую вселенную за счет новых историй, продолжая добрую традицию франшизы - всегда предлагать обширный дополнительный контент. И несмотря на то, что официального анонса от GSC пока не было, подтверждение пришло от одного из разработчиков, а это означает, что это не слухи, а реальный факт.

Что касается ближайших планов, то в ноябре этого года GSC Game World выпустит версию для PS5, которая дополнится улучшениями для PS5 Pro. Разработчики не только сосредоточились на порте для PS5, но и объявили о появлении новых возможностей в рамках обновленной дорожной карты игры.