S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 19 703 оценки

Продюсер GSC подтвердил разработку двух DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Gruz_ Gruz_

Компания GSC Game World сейчас активно занимается послерелизной поддержкой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, при этом в планы студии не ограничивается только добавлением новых функций и работой над исправлением ошибок. Как оказалось, GSC уже разрабатывает два дополнения, хотя их выход в ближайшее время маловероятен.

Об этом в интервью датскому изданию Arkaden сообщил технический продюсер студии GSC Game World Евгений Кулик. В ходе интервью Кулик не стал говорить о дате выхода, но заверил фанатов, что дополнительный контент, входящий в Ultimate Edition, уже находится в разработке.

Можно с уверенностью сказать, что мы планируем выпустить DLC для STALKER 2, как и в случае с оригинальной трилогией. Базовая игра, а затем два DLC. На самом деле оно входит в Ultimate Edition игры. Если вы купите его, то получите DLC, которые будут ориентированы на сюжет. Думаю, мы будем готовы рассказать об этом в ближайшем будущем, два DLC уже находятся в разработке.

Впрочем, несмотря на отсутствие каких-либо подробностей сюжета, в DLC планируется расширить игровую вселенную за счет новых историй, продолжая добрую традицию франшизы - всегда предлагать обширный дополнительный контент. И несмотря на то, что официального анонса от GSC пока не было, подтверждение пришло от одного из разработчиков, а это означает, что это не слухи, а реальный факт.

Что касается ближайших планов, то в ноябре этого года GSC Game World выпустит версию для PS5, которая дополнится улучшениями для PS5 Pro. Разработчики не только сосредоточились на порте для PS5, но и объявили о появлении новых возможностей в рамках обновленной дорожной карты игры.

46
30
Комментарии: 30
ViksOne

Ждемс, сюжет пройден на 💯

36
AlexFoRestor

Одна из худших игр прошлого года как-никак...

36
Artur 81

ты про Смуту?

19
AlexFoRestor Artur 81

Cмута это вторая

10
KleptomaniacalAlbert

но зачем ты тогда следишь за новостями?

7
RedDevil2811

DLC 1- Бинокль

DLC 2 - ПНВ.

30
DezkQ

Игры нет, DLC есть, ПАРАДОКС! )

13
Bait795

Норм,как раз подумывал перепройти!

3
Igor Konuh

я не проходил даже сюжет

2
Utki_na_start

Держи в курсе

3
prowkan

Всё правильно сделал.

1
Алан Битаров

Хочется поиграть, но никак времени не нахожу.

2
211186
1
SpunkyHannibal

Какието дополнения которые никому не надо и никто в них играть не будет, потому что в базе инженерии игры всё сломано и не работает.

1
Комментарий удален
Бирик Дос

так вроде оригинальная трилогия это и есть тень чернобыля - база и чистое небо и зов припяти, вроде они так это и позиционировали.

KleptomaniacalAlbert

я тоже немного не понял, говорится что " как и в случае с оригинальной трилогией. Базовая игра, а затем два DLC" типа тени чернобыля это базовая игра, а чистое небо и зов Припяти это DLC???

1
Vetrjak KleptomaniacalAlbert

Это странно. Разве они позиционировались как DLC? Вроде как основные игры, которые развивают сюжет.

