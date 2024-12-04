"Просто не было сил на новый перенос": глава GSC объяснил, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел с проблемами

Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел таким сырым? А всё просто — разработчики были настолько измотаны, что просто не потянули бы ещё один перенос. В недавнем разговоре с Eurogamer глава GSC Game World Евгений Григорович честно признался: команда работала на пределе сил, в постоянном стрессе, и мысль о том, чтобы взвалить на себя ещё пару месяцев такого марафона, вызывала только ужас:
«У нас просто не было сил сказать 'давайте поработаем ещё'. Оставалось только выжать максимум к назначенной дате», — рассказал Григорович.
Кстати, несмотря на все технические огрехи, игроки довольно тепло приняли долгожданное продолжение «Сталкера». В Steam уже набралось больше 63 тысяч отзывов, и подавляющее большинство из них — положительные. А творческий директор Мария Григорович пообещала, что команда продолжит улучшать игру:
«Да, она пока не идеальная, зато в ней есть душа. А все проблемы можно исправить, только когда игра уже существует».
Задолбались делать,дальше путь мододелы доделывают...
Потолок мододелов это подкоректировать циферки для баланса в игре, ничего глобального они не сделают очень долгое время
Если сделать что бы у врагов было в 2-3 раза меньше хп, и прибавить стоимость к продаже луту, уменьшить степень поломки итд, то игра уже будет лучше, лол
это давно все сделано лол
практически с первых дней выхода все эти моды есть, счас моды весьма неплохо доводят игру до ума во всех аспектах на самом деле
Я знаю, я к тому что не стоит недооценивать моды на подкорректирование цеферок.
Ясно же, просто задолбались русский язык отовсюду выпиливать, это же кучу работы. Скорее всего, изначально на русском все надписи были
первый трейлер был полностью на русском, что как бы намекает
почему игра просто не в раннем доступе тогда?
С стольким количеством переносов, в конце они должны были работать до потери пульса. И ведь в отличии от тех же например CDPR их никакие инвесторы не гоняли ссаными тряпками чтобы те поспешили.
апхахпахпхап, ага да. особенно МС )
Как раз CDPR и не гнали не куда.)
Мелкософт гнал
Ещё как гнали, именно потому и вышел сначала кибербаг а не киберпанк.
я гдето читал,что инвесторы сказали им,делайте столько сколько будет нужно и опровергали слухи о том что их заставляли выпустить игру сырой
Игра имеет такие положительные отзывы в стиме потому, что вышла, а не потому, что она хороша. Почитайте отзывы. Везде минусов больше, чем плюсов, но они положительные.
Потому что сейчас нет игроков, а только сектанты. Вот секте Сталкера плевать на то, что из себя по сути игра представляет, главное, что она вышла, и именно поэтому для них это игра года. Аналогично с Киберпанком и многими другими играми, которые из себя ничего не представляют, но пипл хавает и просит добавки.
киберпук хотя бы в новинку был, а это все тоже самое, что и первая часть с теми же болванчиками, вообще ничего нового
Традиции-с, даже ряд багов заботливо перенесен из первой части)
Ахахахаха, сказали бы уже просто что инвесторы как и в прошлый раз не выдержали и потребовали выпустить как есть, ой брехуны ленивые
хвхвахаххаахахахахаахах, норм ответ. Нет бы просто молча делать игру и доводить до ума, "просто мы наобещали обосрались и вот как-бы да" чисто лицемерный Григорович который "давайте перейдём на русский язык" в интервью но из игры русский язык убирает, другого я и не ожидал.
Разрабы просто обосрались, вот и всё. Никакого там выжимали максимум, просто профукали все дедлайны, а потом выкатили недоделку, чтобы бабки с предзаказов отбить. А теперь про душу заливают. Схавали, лошки? Это же развод на бабки, ещё со времён го вно релизов всяких киберпанков и фоллаутов. Про устали они вспомнили, как же. Бабки получили - и в кусты. А хомячки пусть патчи ждут. И 63к "положительных" отзывов - это накрутка, сто пудов. Нормальные люди эту поделку даже качать бы не стали.
Стоит посмотреть как у ни был путь "разработки" первого сталкера, как так же пришли инвесторы из-за бугра и дали пинка, по итогу получили игру полную лагов, которые за почти поколение не исправили, и тут вдруг опять, прям калька.. Меня больше удивляют те, кто удивляется их проёбам, я бы больше удивился, если бы игра была вылизана, и по крайней мере не крашилась ещё на заставке, ещё на стадии первого запуска.. :D
Схавали да и получаем удовольствие от игры а ты трясись дальше )
Главное не забывать, что инвестора пинка дали не от скуки, а от того, что разрабы успешно просирали все дедлайны и судя по ситуации готовы были бесконечно "дорабатывать игру" не выпуская ее, при этом постоянно получая зряплату от компании. Более того, даже пытались выеживаться, когда от них требовали конкретного результата. Поэтому и пришлось присылать того, кто наконец заставил этих разгильдяев работать, а не кормить бесконечными "завтра"ками и выпустить игру "хоть как-то", потому что судя по динамике разработки и последующим "патчам" они бы ее вяло еще бы пару лет пилили, со схожим итоговым результатом.
В этом да, традиции соблюдаются)
Чёт странное оправдание. Кранчить к ноябрю или выпустить весной в более спокойном ритме с более отполированном проекте.
А что можно было ожидать от студии, которая в самом зарождении только и умела что обещать. в текущих реалиях уже и отзывы смотреть бесполезно.
вот если здраво вглянуть, они в первой части тянули, переносили, обещали, на выхлопе игра хорошая, настолько что ее до сих пор мододелы приводят к «тому самому первому билду» или тем, что должно было выйти изначально.
Чистое небо вышло кривое и по сей день никто не пытался даже его чинить, хотя опять же что получили фанаты? одну и ту же карту, и две уникальные локации.
Зов припяти, который был новым взглядом на сталкер, но при этом умудрился ухудшится в графике по отношению к чистому небу.
Вот никогда такого не было, обещали, прогревали, и на выхлопе что?
свинское отношение к своему комьюнити, оптимизацию, которую можно не ждать, багов в зоне нет, есть только аномалии, карта огромная сайдов почти нет, нет группировок нет никакого выбора, это буквально проект хуже первой части. стрельба ужасная, графика хорошая, но толку от нее если пол этого сайта и Нексуса завалено конфигами, которые все урезают, и игра и играется как Call, так и выглядит соотвественно.
сейчас не 2007, рынок игр более обширен, фанаты не простят сталкеру такое, а модов уровня Аномали можно похоже и не ждать, так как UE не так прост, раз единственное что фанаты за все время смогли изменить, это наименования, конфиги, и звуки.
Так что тряска закончится, и онлайн упадет, сталкеры будут бродить по пустой зоне, олды уйдут в моды на оригинальные части, где все уже допилено и работает адекватно.
UE в принципе не имеет поддержки модов, вот так вот. Я иногда пытаюсь донести это до адептов UE которые время от времени пробегают тут с криками "движок овно, надо менять движок". Поддержку модов может добавить только разработчик самой игры, и это не очень просто, такой модабельности как у CreationEngine все равно добиться не получится. Вот такая вот она жизнь, где то плюсы где минусы.
А сталкера допилит разработчик, я в этом уверен, так что не стоит переживать за будущее этой игрушки, если вы видите какие то глобальные проблемы, которые не позволяют вам полноценно насладиться игрой, то просто отнеситесь к этому как к раннему доступу: утолите любопытство и отложите игру на полгода-год, а потом возвращайтесь и получите удовольствие от игры. Уверен время вас не поджимает, и интересы в жизни одним лишь сталкером не ограничиваются.
факт, она вернула вайбы 2007-ого. а мы этого в общем-то и хотели, но на новом движке
И это единственная причина почему игра полностью не провалилась.
Блин, я отыграл более 30 часов, снес эту помойку нафиг. Боевка никакая, AI мега тупое. Респаун врагов за спиной в 3 метрах при повороте мышкой. Да вы че блин гоните. В лагерях появляются сразу после убийства юнита прям на тебе, я ради прикола стоял у двери помещения 3 на 3 метра, где был 1 пипл, я убил более 70 юнитов, а они все выходят и выходят. Экономика шляпа, лут шляпа, мне проще убежать, чем стрелять, стоимость ремонта я того дома обои клеил, это просто кал. А самое ценное в игре вроде как артефакты, но они стоят копейки. Доп квесты шляпа, их мало, а которые есть еще и багованные. Сюжет вообще тупость. Чувак поперся в зону из за взрыва хаты. Отлично нахер. Я тупо скорая, бинты и аптечки как не в себя жрет. А еще я устал все время бегать туда сюда, яндекс доставка. Я устал читать сабы, английская озвучка фуфло, такое ощущение, что взяли с улицы бомжей и за дошик они озвучили. Мова лучше звучит, но тоже кал, такое ощущение, что они сами свой язык не знают, или сами разрабы озвучивали. Плюс только оптимизация и графика, но какой ценой. Я не такую игру столько времени ждал, столько обещали, а в итоге.... Прям одно разочарование. Я остался недоволен.
Ахах. Красава. Прям мои впечатления от первого запуска описал. Тоже снес эту срань после охренительных багов в виде проезжающих теней и фпс, который падает просто так. Я хз чё там после 3 патча, но народ говорил типа улучшилось использование процессора. Сам не тестил ибо перекачивать 150 Гб этой срани я его рот шатал. К новому году мб более-менее будет играбельно и то A-life там уже не сделают. Если они за период разработки его не реализовали, то патчами тем более. Так что игра хоть и сделана на новом движке, но очень плохо. Почему-то на хороший A-life им времени не хватило. Видно были заняты рисованием паттерна дробовика и записью песенок для радио.
Короче, нам надоело, дальше сами доделывайте, если хотите. Если не хотите - не доделывайте, нам пох
Ох уж эти сказочники, так и скажите, что от Майков приехал человек и сказал выпускайте, как есть, а допилите потом.
Просто даже в патче 1.0.3 не устранили утечку памяти, как было сообщено.
Та нихай так, за*бало, грошей бильше не дают.
ти зробив мий день дякую плюсик вот поставил
Майкам надоело ждать еще 1-2 года, поэтому заставили выпустить в конце 24 года.
"В Steam уже набралось больше 63 тысяч отзывов, и подавляющее большинство из них — положительные" , ога 3 минуты в игре и положительный( крутой сюжет, графен и т.д.)
Ага а онлайн всё падает, а копии всё продаются )
Чем они хуже тех, кто оценивает игры в разработке? Они хотя бы 3 минуты поиграли.
Ну я хочу посмотреть как ты за 3 минуты оценишь и напишешь обзор)
За три минуты на хорошем железе как раз шейдеры скомпилятся )
Да они авансом 90% положительных отзывов ставят, тут карта раздута до безобразия, проблема в том, что квестов мизер, я как будто в ссаный дед стрендинг играю, просто 80% времени тупо бегаю и заливаюсь энергосом с тушонкой.
Оправдания не оправдывают.
просто зарвавшиеся олени, растратившие всё и вся, так ничего и не сделав, что от них требовалось. брехня, вот в чем они преуспели. Григорович... этим всё сказано.
Да в их игре есть "Душа"( который продается за 2400ахахахах) это артефакт такой а вы что подумали ?:)
с такой стрессоустойчивостью может лучше заняться склеиванием корабликов или выращиванием цветов?
вот-вот
Души в ней я что-то не заметил, только признаки того, что гигантская территория пустая и безжизненная, выручил мод на долгий спринт от муторных перебежек, все время слонялся по базам в поисках работы, чтобы хоть чем-нибудь заняться и был стимул исследовать зону, в конце концов просто пошел по основному сюжету, игнорируя "?" на карте, потому что знаю, что там ничего и никого нет. Лучше бы объяснили, что для них идеал, даже уже не заикаются о реализации хотя бы A-Life 2.0
А через несколько месяцев он заявит, что "мы устали исправлять игру"
"Мы рассчитывали, что еще пару лет сможем доить Майков, лениво что-то разрабатывая, сидя на зарплате и выбрасывая очередные картинки и ковровые бомбардировки обещаниями, а тут Майки потребовали результат - но мы не умеем так работать, тем более долго"
Неудивительно. // Алексей Пустовалов
Пара лет на допилку, патчи и тд., и можно будет играть... // Алексей Лютиков
Причем от мододелов. // Валера Назаров
Могу понять, знакомо. Когда постоянно куяришь под нагрузкой и стрессом, продуктивность и качество работы только падает. А там ошибки, косяки. Перенесли бы еще раз, не факт, что стало бы лучше.
Какой же он бесполезный и жалкий... Не было сил доделывать игру до нормального состояния... А продавать недоделку это мы всегда готовы! Разводилой был, разводилой и остался.
Попытки оправданий выглядят неубедительными. С самого начала было очевидно: либо проекта не существует, и демонстрируемые материалы являются лишь рендерами, либо игра находится на крайне ранней стадии разработки. Последнее предположение представляется наиболее вероятным.
Не было сил или совесть проснулась?Или стало страшно,что Филька больше денег не даст?))) // Анатолий Егерь
Это у них уже традиция. Все сталкеры выходили забагованными. Тот же ТЧ с его вылетом при переходе со свалки в бар.
Сиськи конечно хорошо, но главное это душа…
Филя пистон вставил
Заголовок новости будто Панорама писала, но последнее время реальности удается выкидывать перлы получше.
правильно сделали, у людей уже терпелка кончилась // Наш Слоняра
Шлифути шлифути я подожду 🙂
Мне понравился Сталкер 2, но я помню коментарии людей перед выходом - «только не облажайтесь как киберпанк».
И мне обидно как обосрали киберпанк)), который на релизе у меня за всю игру вылетел 2 раза. Сталкер же вылетает каждых пол часа, и уже заруинил парочку сейвов. Сложно представить что сделали бы с CD Project за такой релиз.
Но в целом Сталкер 2 намного лучше чем я думал, прям затягивает, хоть я и не фанат.
🤡🤡 не было сил.. конечно. сделали видосы скормили их терпилам переносилитт. а потом быстренько за год а то и меньше состряпали что то похожее на плохой мод.. // Maxim Maisak
Сам Григорович в запоях был, судя по его виду на интервью прошедших. Причём качественных, длительных запоях. Почему сил у команды не было? Обычно начальство имеет пьяных подчинённых, а тут видимо, кроме самого объёма работы ещё и пьяное начальство с запредельным уровнем гипертрофированного самодурства нервы мотало. Вместо того, чтобы заниматься игрой, занималось политическими заявлениями, вместо премирования разработчиков - штрафами их же, пропиванием их денег и "бусификацией", за счёт коллектива, ТЦК.
🤣 // Денис Ахрамеев
Просто людям уже надоело ждать // Сергей Зорин
Ну пусть теперь на средства от покупки игры платят прогерам, чтоб пилили игру дальше))
Глава GSC объяснил, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел с проблемами
Вы игру главное до делайте
Ну-ну.Аннотация: когда мужик бухает(а Григорович младший квасил дай Бог),то все можно исправить.Спасибо брату за игру,пусть и такую.
С 2002 ничего не делали, а за два последних месяца марафон. Верим, верим.
ошибаетесь, с 2009 т.к. в этом году вышел Зов припяти.
Отнюдь, они с 2002 уже думали как выпустить в 2004 первый Ждалкер. И обо...дались
в этом согласен учитывая сколько было багов, но хоть сюжет был более интересен)))
будут патчить теперь пару месяцев пек-пек
Сталкер 2 вышел 14.0.88 дней от катастрофы чернобыльской, у них не было сил переносить больше.
не сталкер 2 а толкан 2
У мелкософта?)
глава майков дал звиздюлей и всё, новость о чём?
"Просто сказали, что если будет очередной перенос, то нам хана, вот и пришлось выпускать в недоделанном виде" // Кейт Фостер
Основная проблема в том, что в игре могло бы быть ... (очень большой список, но реализуемый и ожидаемый), но никогда не будет.
Только на мододелов надеяться можно.
Да потому что вам хозяин дядя Сэм уже сказал - "выпускать и точка"! ))))))
Ну так в 2005-ом они так-же работали "на пределе", когда Дин Шарп им сказал, что или они доводят проект до релиза, или денег им больше не выделят.
Однажды наступит тот день когда ты зайдёшь на торрент и увидишь ЖИРНЫЙ репак напичканный dlc модами фикасами патчами.Это будет от и до вылезанный вполне играбельный беспроблемный круто выглядящий Сталкер 2.Этот огромный репак будет устанавливаться около 2х часов а тем временем ты будешь делать себе кофе курить читать огромное описание этого репака слушая мрачные треки которые будут внедрены в установщик репака.В конце ты вcпомнишь что нужно обновить видеодрайвер и попрёшь на сайт Куртки или к Лизе Су и скачаешь дрова для своей RTX 7060 или RX 10600xt.А потом как засядешь и понеслось...!
всегда как пример BG3, студия выпустила игру в ранний доступ на 1 год, затем выпустила идеальный продук, допиливая и доробатывая вообще до какого то запредельного уровня. и сама игра проработаннее в разы чем 90% выходящих конвеерных копирок.
просто один рукожопы и делают что то ради бабок, другие реально душу в игру вкладывают
Ну представьте как им было сложно: делать игру на самом неоптимизированном движке, модерировать сообщество от неадекватов с пегача и отбиваться от орков ирл. Тут просто невозможно с первого раза всё идеально сделать))
просто деньги на всу нужны // Иван Сарафанов
И ты действительно думаешь что они до туда доидут? я уверен что они просто уйдут в карман! // Алексей Глухов
Потому что если кто-то не заметил в мире кризис, включая Украину
Слишком много они меняли в игре это видно по слитой карте и той что в итоге в игре, также переход с ue4 на ue5 короче заганялись... Но в итоге игра получилась отличная.
Хейтерки(Адепты 2 клоунов из ixbt) : Игры не существует это все скам на предзаказы
-Игра выходит.
Хейтерки: Игра провалится и никому она не нужна кроме СНГ.
-Рицензии положительные и игру массово покупают на западе.
Хейтерки: Опять чемоданы занесли на обзоры , ну ща в стиме отзывы и посмотрим
-В стиме Очень Положительные отзывы.
Хейтерки: Это все боты!! Скупили Ботов!!
их уже всех уволят через год, через два. Это буквально Red Fail с жалким миллионом продаж за 2 недели. Майкрософт не будет спонсировать этот мусор, который уже сожрал 100+ миллионов бюджета и даже в 0 не вышел.
А по факту гоBнятся те, кто даже не играл...а смотрят нытиков ;D
Гофнят всегда только дети.
p/s В сталкере нет багов, только аномалии.
Да пошли они на 3 буквы , эти ixbt. Сталкер 2 вышел , установил , запустил, начал прохождение, меня лично все устраивает, графика, мир, локации, и т.д. багов мало в игре встретил, тем более выходят патчи. А те кто там чо то говорят про сталкер 2 мне как то до лампочки , главное мне нравится и я кайфанул от игры, вот и весь ответ. Тем более сталкер 2 уже окупился. 1.5 млн.
Не знаю у какие проблемы с игрой. Но я прошел ее на высоких, в стабильных 50-60 ФПС. Без длс итд. Ни разу за все прохождения игры не заметил,ни багов,не присадков ФПС.
Конфигурация ПК Ryzen 5 5600x rx 6700xt 12gb. 32gb ram. Hd 1080
найс выдумываешь, на 4070, i5 13400F, 32GB Озу. дропы фпс вплоть до 10-15ти
Я флешбеки с кибербага ловлю.