"Просто не было сил на новый перенос": глава GSC объяснил, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел с проблемами

Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел таким сырым? А всё просто — разработчики были настолько измотаны, что просто не потянули бы ещё один перенос. В недавнем разговоре с Eurogamer глава GSC Game World Евгений Григорович честно признался: команда работала на пределе сил, в постоянном стрессе, и мысль о том, чтобы взвалить на себя ещё пару месяцев такого марафона, вызывала только ужас:

«У нас просто не было сил сказать 'давайте поработаем ещё'. Оставалось только выжать максимум к назначенной дате», — рассказал Григорович.

Кстати, несмотря на все технические огрехи, игроки довольно тепло приняли долгожданное продолжение «Сталкера». В Steam уже набралось больше 63 тысяч отзывов, и подавляющее большинство из них — положительные. А творческий директор Мария Григорович пообещала, что команда продолжит улучшать игру:

«Да, она пока не идеальная, зато в ней есть душа. А все проблемы можно исправить, только когда игра уже существует».