Раскрыты размеры и дата предзагрузки S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5 уже не за горами, и наконец-то были раскрыты подробности о размере и дате начала предзагрузки через PlayStation Store.

Информация поступила из надежного аккаунта PlayStation Game Size, который отслеживает бэкэнд PSN, чтобы заранее узнать размеры и версии будущих игр. S.T.A.L.K.E.R. 2 будет настоящим "тяжеловесом" даже на флагманской консоли Sony: файл для загрузки и установки составляет 153,348 ГБ, что соответствует версиям, уже доступным на ПК и Xbox Series X|S.

Что касается начала предзагрузки, то, согласно традиции PlayStation Store, игрокам будет предоставлено два дня вперед, с возможностью загрузить и установить все файлы игры, начиная с полуночи 18 ноября, чтобы быть готовыми к запуску, назначенному на 20 ноября, то есть ровно через неделю.