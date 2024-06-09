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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 012 оценок

Разнообразный арсенал оружия и мутанты в геймплейном отрывке S.T.A.L.K.E.R. 2 с Xbox Games Showcase

Gutsz
Новости

Приятной неожиданностью для поклонников знаменитой серии S.T.A.L.K.E.R. стала новая демонстрация сиквела в рамках Xbox Games Showcase 2024. Во время мероприятия разработчики из студии GSC Game World показали эффектный трейлер игры с кадрами игрового процесса предрелизной версии шутера. Новый ролик демонстрирует разнообразные локации, врагов и многочисленные перестрелки, которые ждут всех искателей приключений. Трейлер также подтверждает дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, которая пока остаётся неизменной.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки возьмут на себя роль главного героя по имени Скиф. Как и многие сталкеры, он отправляется в Чернобыльскую Зону в поисках ценных артефактов и загадочных аномалий. На этом пути его ждут множество единомышленников и других сталкеров, которые могут быть не столь дружелюбны к конкурентам. Среди потенциальных врагов мир игры также преподносит мутировавших существ, встреча с которыми может закончиться весьма печально. Справиться с ними поможет внушительный арсенал игрока, состоящий из пушек разного калибра и других полезных приспособлений, показанных в свежем трейлере игры.

Новый трейлер подчёркивает, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 по-прежнему запланирован на начало осени этого года. Отправиться исследовать Зону можно будет на ПК и консолях Xbox уже 5 сентября.

1
174
Комментарии: 174
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Внезапно Борода стал черным

35
Hadyko

Престона Гарви завезли

14
Dislaik

В жарку попал

9
Челодой моловек 94

Это же студент из Конго)

7
Gerard Shepard1

Черный сталкер...Легенды оживают.

11
Керж93

Чернорус) Или новую аномалию завезли)

4
SomeMark

Появился, значит, в Зоне Чёрный сталкер...

30
hpi

Последний черный сталкер.

-1
Spillik

Уже один пост за такие разговоры удалили.

-13
Bob Mlka

я черный сталкер,твою мать.

-2
SomeMark Spillik

За какие разговоры? Это строчка из анекдота игрового)

3
Bob Mlka SomeMark

я думал из фильма дмб отсылка

-1
ZackSnyder

какая здрада...перешли на украинский....и сразу половину постсоветской атмосферы потеряли.

17
SaylerX

а по моему норм) "замаслинили" , вообще каеф)))

5
w_temptation

поржал с озвучки)) ничего кроме смеха мова в играх и фильмах не вызывает =D

-1
AlexSEcl

Блин, ну не подходит украинская мова для озвучки чего либо. На экране серьезные вещи показывают, а они: Ви тильки погляньте на це! Координати закинув. Поквапься. Иди своим шляхом))) Ну смешно же, пздц. Воспринимается на уровне "охлади траханье".

10
cthulhu42

Для русскоговорящих атмосфера просрана

6
Bottleman

А лично мне, как белорусу, озвучка зашла...

9
WittyOrvilleton cthulhu42

Для русскоговорящих есть Смута. ;)

11
Никита Дроздоvv

у меня нормально все воспринимается

3
cthulhu42 WittyOrvilleton

А Смута тут причем? Западные ребята так то тоже все эти чики-брики знают, а теперь непонятно что будет.

-1
resta1234

Всем скептикам Сталкера2)

9
Playground_man

я ору ахахах 5 из 5

0
cuckold

Что-за негр?

0
Шедевральный AC Shadow

Коренной украинец и коренной японец))))))

7
pokemonizm

с каких пор в Зоне присутствуют только украинцы?

0
Шедевральный AC Shadow pokemonizm

В оригинальной части были черные?

0
Смеагол
2
pokemonizm Шедевральный AC Shadow

В оригинальных частях много чего не было... например женщин и автомобилей. Или условные наемники могут быть только белыми? Почитайте официальные рассказы по сталкеру, которые выходили вместе с первой игрой

Минуса похоже от того что попка порвалась? ))) Я представляю как бы она еще больше порвалась, если бы ГСК добавили момент с женщиной-монолитовцем, которая была еще в первых рассказах, вышедшими с первой игрой

-4
Bob Mlka

герои по имени Скуф

5
RaptoR BTR
Спойлер
+ ещё 2 картинки
4
Ryan Cооper

Без русского языка это уже не сталкер

3
Челодой моловек 94

ты в озвучку играешь?) иди и аудиокниги слушай если кайфуешь с языка

-14
pokemonizm

что еще расскажет ваше имперское величие?

-2
-Zion- Челодой моловек 94

А они в озвучку играют? Лол, может немые игры делать начать, как немое кино. А чё, не в озвучку же играют, надо же додуматься вообще такое написать лолище.

-2
Челодой моловек 94 -Zion-

тебе допустим в порно тоже важно о чем там базарят? лалка

-1
-Zion- Челодой моловек 94

Так это чё технодемка что ли? В аналогии решил сыграть? Может и фильмы смотришь без звука?)

-1
lesorub88

Рано радуетесь наивные,да и какие то актеры озвучки ущербные главное негра показали очередь за гомосеками

3
DEAD S.n.A.k.e.

Ну так в Зоне же одни мужики, что как бы располагает... Да и по последним трейлерам видно, что по сюжету в игре с вот этим вот парнем с ожогом у главного героя Скифа точно дружба.

А вот насколько это будет "крепкая мужская дружба" (с), мы, надеюсь, узнаем уже 5ого сентября (нет).

-1
Gerard Shepard1

Надеюсь наши добавят человеческий язык,если игра конечно выйдет.

2
niko1989

дапобаченья))))

2
Ваtоn

досвиданья

0
Playground_man

Замаслынылы ? ..что это?
надеюсь русскую озвучку хоть модеры сделают, потому что эта украмова весь лор убила.

2
Janekste

Согласен на все 100. Пока не выйдет русская озвучка, даже с торрента качать не буду. Потому что без русского сталкер не сталкер.

0
Случайный Игрок

Озвучка то ладно, а вот наполнения игры вызывает большие сомнения. Есть вероятность выхода трешака.

1
pokemonizm

Какая же лютая годнота, особенно глаз радует окружение

1
H-DS

Непонятно что хуже - украинский дубляж Дом-2 поверх русского (это не шутка) или игра на украинском языке с русскими субтитрами

1
saa0891

Наконец то они хоть что то показали, кстати много знакомых мест, Бар, Тёмная долина, Школа Припяти, Болота.

Конечно с украинской озвучкой любой серьёзный проект превращается в комедию.

1
Maxell23

ну да если ты недалекий человек

-2
Никита Дроздоvv

Язык как язык

0
SurrealIdan

Если честно, то и экзамен по теории в гаи, на украинском ощутился тоже слегка комедией. Но я здал, думая на русском, и переводя украинский.

0
hpi

Есть сомнения шо это геймплей.

0
ALEX-220

выглядит круто

0
Шедевральный AC Shadow

Картинка прям на высшем уровне. Лишь бы всё это не фризило)

0
Fee1good

Выглядит лучше, чем казалось на первых трейлерах (хотя стрельба лолкек)

Больше на метро последнее смахивает

0
Лицо со шрамом

Замаслинили графику

0
SpacePRedator014

Ну, выглядит неплохо, особенно если игра таки выйдет

0
Случайный Игрок

Скорее "вылезет", после крайне не лёгкого пути

1
Sefast

В очередной раз Gutsz украл мой пост. Ахyенно быть админом и раскидывать работяг

0
Комментарий удален
Bottleman

А чем тебе афросталкер не угодил?! Может он там по обмену приехал...

0
SERGEY-SP

Но это не точно что 5 сентября !особо не надейтесь!

0
Никита Дроздоvv

пока всё идет к этому к релизу

0
Kenn1y

Надеюсь ии будет нормальный, и не придётся брать проводника в локации, ну и наконец, можно будет войти во все здания в игре.

0
reygun198

Интересно, что там с А-лайфом, Бочаров говорил, что будут его до ума доводить. По трейлеру нет смысла судить про ИИ, ибо это трейлер, там другое надо показывать.

0
cuckold

ИИ тупит.

0
potter790

Мда уж. Это довольно наглядно было в прошлой новости, про демоверсию. На фотках поцык сидит залипает, а мужику пофих, чот крутиться базарит с кем то, ему скучно неинтересно. )

Вот возникло такое же ощущение, скучно, неинтересно. Каких то лазерных прицелов напихали, негр бармен и прочее.

0
Eios

S.T.A.L.K.E.R. 2: Woke of Chornobуль

Как в анекдоте :

Встречается, значит, негр и украинец ....

По ходу главный квест там будет : повесить лгбт флаг над саркофагом )

А за предзаказ игроки получат бутылку с радиоактивной водой из самой зоны! xD

0
Patrick Jones

это в какой аномалии сталкер так сильно испачкался?

0
goodneighbor

УХИЛЯРКЕР: СЕРДЦЕ КРЫНОК

0
KleptomaniacalAlbert

Русские ноют что нет русской озвучки и это показывает что ненавидят русских, есть хоть одна игра от россиян с укр озвучкой?

0
tvorog8088

Селюковый диалект полностью рушит атмосферу исковерканными словечками.

0
matrixua
+ ещё 1 картинка

на руке нашивка монолита

рядом кто то дерется

отличная анимация перезарядки спаринново магазина
https://youtu.be/SpSZqa6KExM

глаза у монолита очень странные мб он под управлением контролера?

ну и тени на карте да это по сути даже не тени

в остальном игра огонь мурашки по коже

кст у сталкера все шансы стать игрой кода 17 к просмотров почти

-1
Vetrjak

Пожалуй это самый нормальный трейлер из выходивших.

-1
Vetrjak

Ну додики как обычно минусами обкидывают.

6
Шедевральный AC Shadow Vetrjak

Ты забыл, на каком сайте находишься)? Всё норм, расслабься

5
KleptomaniacalAlbert

Ого как все ущемились из-за черного сталкера)))

-1
gussaga

Из принципа спирачу. Лучше бабки пионеру отдам. Даже если игра не очень будет.

-1
Janekste

Ну такое себе. Без русского языка с трейлера разве что поржать можно. Всерьёз не воспринимается такой сталкер. Вся атмосфера порушена. Но самое смешное здесь, что сам Григорович украинского языка почти не знает(видел я как он не так давно на одном из выступлений попросил на русский перейти), но русскую озвучку всё равно вырезал из игры. Мда уж. Где логика? Григорович в своём уме?

Короче, судя по увиденному в трейлере, это чудо-юдо нет смысла будет качать даже с торрентов, пока не выйдет русская озвучка. Без великого русского прекрасного языка для меня сталкер не сталкер вовсе. Вся атмосфера оригинала держалась исключительно на русском звуке, но без русского я не могу воспринимать сталкер всерьёз. Точка.

-1
KleptomaniacalAlbert

Грегорович уже не ведёт дела в gsc, зачем его постоянно упоминать?

-1
Никита Дроздоvv

Мне пофиг на язык я буду так играть

0
ChesterF

Игры же нет, да узкий? А что с лицом? :))

-1
Madiark

Круто, думаю игра выйдет не хуже первой части

-2
Bob Mlka

а то и лучше на уровне 2008 года,например!круто же

4
Freund Benno

Пока выглядит хуже

-3
PolGhost

Как по мне, выглядит неплохо. Не идеально, хуже чем самый первый трейлер, но неплохо. Отторжения не вызывает. Правда, даже в трейлере есть момент, где ИИ прям тупит (враг идет в трубу до того момента, как его пристрелят). В остальном всё довольно круто

-2
Челодой моловек 94

Огонь!, не ожидал такого графена, она даже с колдой может потигатся

-2
Alex Row

Всех фанатов Сталкера поздравляю, а для недовольных клепают сталкер курильщика - pioner

-2
Preslin

Супер!))) зашло прям, подтянули графику, боевку, переноса больше не будет) дождались так сказать!!!

-2
Cause And Effect

Пусть скептики смеются над этим, мы же желаем им тех утешений, которые СТАЛКЕР 2 подарит всем, кто дал себе труд промерить его глубины.

Ведь скептики обретают здесь веру, а у равнодушных появляются интерес и энтузиазм.

GSC не обращайте же внимания на камни и шипы, которые скептики и злые люди раскидают на вашем пути; храните веру: с ней вы достигнете цели и всегда будете достойны помощи истинных фанатов.

-4
1ABB1
-2
JustA_NiceGuy

Графон как из Ж.

-2
DenisVTR

Не знаю там с прибылью дело будет обстоять но то что в него поиграет все ПГ комьюнити это факт. Такому интересу к игре даже GTA может тут позавидовать))

-2
Swordwielder

Это фиаско, они в оптимизон судя по всему вообще никак не смогли) Почти везде в видосе 30 кадров, лол

-2
Сетеш

Ой не, не видел геймплейного ролика, в прошлой теме сомневался, покупать ли, теперь точно уверен что нет, такая халтура денег не стоит

-3
KleptomaniacalAlbert

ну купи пожалуйста а то я спать не смогу))))

6
Никита Дроздоvv

вот вылезли нытики

6
Челодой моловек 94

А смута стоит?)

6
Spillik

В прошлом посте ты писал, что разрабы ублюдки, поэтому не хочешь покупать. Много оправданий как для одного дня.

6
SOLUS5678

Рад что игра наконец выйдет.

-3
Истинный пророк

Пусть скептики смеются над этим, мы же желаем им тех утешений, которые СТАЛКЕР 2 подарит всем, кто дал себе труд промерить его глубины.

Ведь скептики обретают здесь веру, а у равнодушных появляются интерес и энтузиазм.

GSC не обращайте же внимания на камни и шипы, которые скептики и злые люди раскидают на вашем пути; храните веру: с ней вы достигнете цели и всегда будете достойны помощи истинных фанатов.

-3
luVol

Помотала жизнь Бороду..
Даже в кривом билде графика лучше, чем тут, что запущено видать на самой мощной консоли

-4
Freund Benno

а есть трейлер на английском? Вот к чему они на мир показывают на украинском языке? Еще этот шилдик "маде ин украиниан", жидельно смотрится на фоне того где делается игра и на чьи деньги

-4
WittyOrvilleton

Надо было делать как в Смуте. Вот там качество.))

13
cthulhu42 WittyOrvilleton

Ты че кроме Смуты вообще ниче не знаешь? Надо было как в Атомном Сердце.

0
WittyOrvilleton cthulhu42

Это та игра, где унылая боёвка, рассчитанная больше на ближний бой, чем огнестрел? Не, спасибо. Сталкер больше про пушки.

0
cthulhu42 WittyOrvilleton

Там разная боевка если че. Так сказать на выбор и она нормальная. А тут мы еще нихрена не знаем. А вообще я про игру в целом говорил, а не про боевку. Будет хорошая игра, я не против.

1
WittyOrvilleton cthulhu42

В том то и дело, что она там разная, по сути ни рыба ни мясо. Из пушек неинтересно стрелять, из рукопашки неинтересно бить. Тут же и импакт от стрельбы чувствуется и динамике на высоте. Если к релизу не похерят и останется всё как в ролике, то это будет лучший шутер за последние несколько лет.

0
Wing42

Ну, типааааа... такое себе. Графически, может, и неплохо, но игромеханически словно какая-то геймплейная соя.
Иронично, что стрельба в игровой ЧЗО это основной способ выживания и при этом смотрится наименее убедительно, чем всё остальное, что было показано.
Видно, что за джва года была проведена некоторая работа над партиклями и они стали более, скажем так, симпатичными (вспоминаем потешный калаш-чайник из ранних видео). По контенту заметно, что концептуальная часть взята из некоторых популярных модов с просторов того же Moddb.
Про озвучку особого смысла говорить нет, политический вектор GSC все хорошо знают и понимают.

-4
Константин Жангереев

отличный комментарий.

0
Newworld_DESTROYER

лучшая игра 2022 года

-5
Никита Дроздоvv

Классно выглядит. И графика хорошая, и стрельба вроде тоже и не лагает. А то трейлер, который вышел почти год назад, лагал. Разработчики же говорили, что добиваются такого, чтоб даже на 1060 можно было играть. Может, и в правду будет хорошая оптимизация. В общем, ждем. Разрабы порадовали.

-5
cthulhu42

Да, да, верим. Анрил5 и на 1060))) ага.

0
Никита Дроздоvv cthulhu42

но это не мои слова

0
cthulhu42 Никита Дроздоvv

Я и говорю. Очередной ..издёж ГСК)

0
Никита Дроздоvv cthulhu42

Поживём увидим

0
Jасkhаmmеr
-5
Cryptocurrencyhead

Зачем ты смотришь в 480p?

1
Simple Jack

Звучит смешно

-6
WittyOrvilleton

Сталкач 2 таки вышел. А ведь совсем недавно нытики с пг сетовали на то, что он никогда не выйдет, а он взял и вышел в этом году. GSC Game красавчики, уделали всех этих недовольных так уделали.

-6
Bottleman

Он еще не вышел, просто на игро-выставку с демкой заехал...

0
Jасkhаmmеr

вышел проверяй

0
WittyOrvilleton Bottleman

Это образно, держу в курсе.

-1
Famiclone WittyOrvilleton

Ты не знаешь что такое "образно", держу в курсе

0
WittyOrvilleton Famiclone

Скорее ты.

0
ogg_enjoyer

В детстве проходил сталкер на русском, в оккупации проходил на украинском, в принципе колорита игра не потеряла, даже было прикольней, разговаривали в игре на двух языках. Короче в целом из-за знаний языка, разницы особой не было - игра сама по себе атмосферная.

-7
VOX93

щас налетят...

Игра топ. Выглядит охрененно.

-10
Никита Дроздоvv

вообще шикарно выглядит

4
Bob Mlka

не,не налетят,gsc тут не сидят.

1
Hadyko Никита Дроздоvv

Выглядит топово, это же не смута

4
Freund Benno Никита Дроздоvv

Местами да

0
Cryptocurrencyhead

Трейлер отличный, уже даже хейтеры начали перебуватся, но местные петучи все хейтят сталкера 2, им вообще пофиг на игру.

0
bezyk20

какие же русские нытики смешные. Ну да, мир не крутится вокруг русского языка. Поплачь и иди играй в смуту

-10
lesorub88

иди кумыса попей козах

3
warp 37

Microsoft всех растоптали. Ну и показ игры года наконец!

-12
Freund Benno

Ты про гирзу?

-1
cthulhu42

Да. Дум и Гири топ.

0
UralGames83Ru

Это просто цирк какой то позорный, на хуторском языке)))

Спойлер
-12
danilukHF

Опять ты тут клоун, без сталкера жить смотрю не можешь.
Везде свой пердеж в лужу оставляешь?

0