Разнообразный арсенал оружия и мутанты в геймплейном отрывке S.T.A.L.K.E.R. 2 с Xbox Games Showcase

Приятной неожиданностью для поклонников знаменитой серии S.T.A.L.K.E.R. стала новая демонстрация сиквела в рамках Xbox Games Showcase 2024. Во время мероприятия разработчики из студии GSC Game World показали эффектный трейлер игры с кадрами игрового процесса предрелизной версии шутера. Новый ролик демонстрирует разнообразные локации, врагов и многочисленные перестрелки, которые ждут всех искателей приключений. Трейлер также подтверждает дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, которая пока остаётся неизменной.
В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки возьмут на себя роль главного героя по имени Скиф. Как и многие сталкеры, он отправляется в Чернобыльскую Зону в поисках ценных артефактов и загадочных аномалий. На этом пути его ждут множество единомышленников и других сталкеров, которые могут быть не столь дружелюбны к конкурентам. Среди потенциальных врагов мир игры также преподносит мутировавших существ, встреча с которыми может закончиться весьма печально. Справиться с ними поможет внушительный арсенал игрока, состоящий из пушек разного калибра и других полезных приспособлений, показанных в свежем трейлере игры.
Новый трейлер подчёркивает, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 по-прежнему запланирован на начало осени этого года. Отправиться исследовать Зону можно будет на ПК и консолях Xbox уже 5 сентября.
Внезапно Борода стал черным
Престона Гарви завезли
В жарку попал
Это же студент из Конго)
Черный сталкер...Легенды оживают.
Чернорус) Или новую аномалию завезли)
Появился, значит, в Зоне Чёрный сталкер...
Последний черный сталкер.
Уже один пост за такие разговоры удалили.
я черный сталкер,твою мать.
За какие разговоры? Это строчка из анекдота игрового)
я думал из фильма дмб отсылка
какая здрада...перешли на украинский....и сразу половину постсоветской атмосферы потеряли.
а по моему норм) "замаслинили" , вообще каеф)))
поржал с озвучки)) ничего кроме смеха мова в играх и фильмах не вызывает =D
Блин, ну не подходит украинская мова для озвучки чего либо. На экране серьезные вещи показывают, а они: Ви тильки погляньте на це! Координати закинув. Поквапься. Иди своим шляхом))) Ну смешно же, пздц. Воспринимается на уровне "охлади траханье".
Для русскоговорящих атмосфера просрана
А лично мне, как белорусу, озвучка зашла...
Для русскоговорящих есть Смута. ;)
у меня нормально все воспринимается
А Смута тут причем? Западные ребята так то тоже все эти чики-брики знают, а теперь непонятно что будет.
Всем скептикам Сталкера2)
я ору ахахах 5 из 5
Что-за негр?
Коренной украинец и коренной японец))))))
с каких пор в Зоне присутствуют только украинцы?
В оригинальной части были черные?
В оригинальных частях много чего не было... например женщин и автомобилей. Или условные наемники могут быть только белыми? Почитайте официальные рассказы по сталкеру, которые выходили вместе с первой игрой
Минуса похоже от того что попка порвалась? ))) Я представляю как бы она еще больше порвалась, если бы ГСК добавили момент с женщиной-монолитовцем, которая была еще в первых рассказах, вышедшими с первой игрой
герои по имени Скуф
Без русского языка это уже не сталкер
ты в озвучку играешь?) иди и аудиокниги слушай если кайфуешь с языка
что еще расскажет ваше имперское величие?
А они в озвучку играют? Лол, может немые игры делать начать, как немое кино. А чё, не в озвучку же играют, надо же додуматься вообще такое написать лолище.
тебе допустим в порно тоже важно о чем там базарят? лалка
Так это чё технодемка что ли? В аналогии решил сыграть? Может и фильмы смотришь без звука?)
Рано радуетесь наивные,да и какие то актеры озвучки ущербные главное негра показали очередь за гомосеками
Ну так в Зоне же одни мужики, что как бы располагает... Да и по последним трейлерам видно, что по сюжету в игре с вот этим вот парнем с ожогом у главного героя Скифа точно дружба.
А вот насколько это будет "крепкая мужская дружба" (с), мы, надеюсь, узнаем уже 5ого сентября (нет).
Надеюсь наши добавят человеческий язык,если игра конечно выйдет.
дапобаченья))))
досвиданья
Замаслынылы ? ..что это?
надеюсь русскую озвучку хоть модеры сделают, потому что эта украмова весь лор убила.
Согласен на все 100. Пока не выйдет русская озвучка, даже с торрента качать не буду. Потому что без русского сталкер не сталкер.
Озвучка то ладно, а вот наполнения игры вызывает большие сомнения. Есть вероятность выхода трешака.
Какая же лютая годнота, особенно глаз радует окружение
Непонятно что хуже - украинский дубляж Дом-2 поверх русского (это не шутка) или игра на украинском языке с русскими субтитрами
Наконец то они хоть что то показали, кстати много знакомых мест, Бар, Тёмная долина, Школа Припяти, Болота.
Конечно с украинской озвучкой любой серьёзный проект превращается в комедию.
ну да если ты недалекий человек
Язык как язык
Если честно, то и экзамен по теории в гаи, на украинском ощутился тоже слегка комедией. Но я здал, думая на русском, и переводя украинский.
Есть сомнения шо это геймплей.
выглядит круто
Картинка прям на высшем уровне. Лишь бы всё это не фризило)
Выглядит лучше, чем казалось на первых трейлерах (хотя стрельба лолкек)
Больше на метро последнее смахивает
Замаслинили графику
Ну, выглядит неплохо, особенно если игра таки выйдет
Скорее "вылезет", после крайне не лёгкого пути
В очередной раз Gutsz украл мой пост. Ахyенно быть админом и раскидывать работяг
А чем тебе афросталкер не угодил?! Может он там по обмену приехал...
Но это не точно что 5 сентября !особо не надейтесь!
пока всё идет к этому к релизу
Надеюсь ии будет нормальный, и не придётся брать проводника в локации, ну и наконец, можно будет войти во все здания в игре.
Интересно, что там с А-лайфом, Бочаров говорил, что будут его до ума доводить. По трейлеру нет смысла судить про ИИ, ибо это трейлер, там другое надо показывать.
ИИ тупит.
Мда уж. Это довольно наглядно было в прошлой новости, про демоверсию. На фотках поцык сидит залипает, а мужику пофих, чот крутиться базарит с кем то, ему скучно неинтересно. )
Вот возникло такое же ощущение, скучно, неинтересно. Каких то лазерных прицелов напихали, негр бармен и прочее.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Woke of Chornobуль
Как в анекдоте :
Встречается, значит, негр и украинец ....
По ходу главный квест там будет : повесить лгбт флаг над саркофагом )
А за предзаказ игроки получат бутылку с радиоактивной водой из самой зоны! xD
это в какой аномалии сталкер так сильно испачкался?
УХИЛЯРКЕР: СЕРДЦЕ КРЫНОК
Русские ноют что нет русской озвучки и это показывает что ненавидят русских, есть хоть одна игра от россиян с укр озвучкой?
Селюковый диалект полностью рушит атмосферу исковерканными словечками.
на руке нашивка монолита
рядом кто то дерется
отличная анимация перезарядки спаринново магазина
https://youtu.be/SpSZqa6KExM
глаза у монолита очень странные мб он под управлением контролера?
ну и тени на карте да это по сути даже не тени
в остальном игра огонь мурашки по коже
кст у сталкера все шансы стать игрой кода 17 к просмотров почти
Пожалуй это самый нормальный трейлер из выходивших.
Ну додики как обычно минусами обкидывают.
Ты забыл, на каком сайте находишься)? Всё норм, расслабься
Ого как все ущемились из-за черного сталкера)))
Из принципа спирачу. Лучше бабки пионеру отдам. Даже если игра не очень будет.
Ну такое себе. Без русского языка с трейлера разве что поржать можно. Всерьёз не воспринимается такой сталкер. Вся атмосфера порушена. Но самое смешное здесь, что сам Григорович украинского языка почти не знает(видел я как он не так давно на одном из выступлений попросил на русский перейти), но русскую озвучку всё равно вырезал из игры. Мда уж. Где логика? Григорович в своём уме?
Короче, судя по увиденному в трейлере, это чудо-юдо нет смысла будет качать даже с торрентов, пока не выйдет русская озвучка. Без великого русского прекрасного языка для меня сталкер не сталкер вовсе. Вся атмосфера оригинала держалась исключительно на русском звуке, но без русского я не могу воспринимать сталкер всерьёз. Точка.
Грегорович уже не ведёт дела в gsc, зачем его постоянно упоминать?
Мне пофиг на язык я буду так играть
Игры же нет, да узкий? А что с лицом? :))
Круто, думаю игра выйдет не хуже первой части
а то и лучше на уровне 2008 года,например!круто же
Пока выглядит хуже
Как по мне, выглядит неплохо. Не идеально, хуже чем самый первый трейлер, но неплохо. Отторжения не вызывает. Правда, даже в трейлере есть момент, где ИИ прям тупит (враг идет в трубу до того момента, как его пристрелят). В остальном всё довольно круто
Огонь!, не ожидал такого графена, она даже с колдой может потигатся
Всех фанатов Сталкера поздравляю, а для недовольных клепают сталкер курильщика - pioner
Супер!))) зашло прям, подтянули графику, боевку, переноса больше не будет) дождались так сказать!!!
Пусть скептики смеются над этим, мы же желаем им тех утешений, которые СТАЛКЕР 2 подарит всем, кто дал себе труд промерить его глубины.
Ведь скептики обретают здесь веру, а у равнодушных появляются интерес и энтузиазм.
GSC не обращайте же внимания на камни и шипы, которые скептики и злые люди раскидают на вашем пути; храните веру: с ней вы достигнете цели и всегда будете достойны помощи истинных фанатов.
Графон как из Ж.
Не знаю там с прибылью дело будет обстоять но то что в него поиграет все ПГ комьюнити это факт. Такому интересу к игре даже GTA может тут позавидовать))
Это фиаско, они в оптимизон судя по всему вообще никак не смогли) Почти везде в видосе 30 кадров, лол
Ой не, не видел геймплейного ролика, в прошлой теме сомневался, покупать ли, теперь точно уверен что нет, такая халтура денег не стоит
ну купи пожалуйста а то я спать не смогу))))
вот вылезли нытики
А смута стоит?)
В прошлом посте ты писал, что разрабы ублюдки, поэтому не хочешь покупать. Много оправданий как для одного дня.
Рад что игра наконец выйдет.
Пусть скептики смеются над этим, мы же желаем им тех утешений, которые СТАЛКЕР 2 подарит всем, кто дал себе труд промерить его глубины.
Ведь скептики обретают здесь веру, а у равнодушных появляются интерес и энтузиазм.
GSC не обращайте же внимания на камни и шипы, которые скептики и злые люди раскидают на вашем пути; храните веру: с ней вы достигнете цели и всегда будете достойны помощи истинных фанатов.
Помотала жизнь Бороду..
Даже в кривом билде графика лучше, чем тут, что запущено видать на самой мощной консоли
а есть трейлер на английском? Вот к чему они на мир показывают на украинском языке? Еще этот шилдик "маде ин украиниан", жидельно смотрится на фоне того где делается игра и на чьи деньги
Надо было делать как в Смуте. Вот там качество.))
Ты че кроме Смуты вообще ниче не знаешь? Надо было как в Атомном Сердце.
Это та игра, где унылая боёвка, рассчитанная больше на ближний бой, чем огнестрел? Не, спасибо. Сталкер больше про пушки.
Там разная боевка если че. Так сказать на выбор и она нормальная. А тут мы еще нихрена не знаем. А вообще я про игру в целом говорил, а не про боевку. Будет хорошая игра, я не против.
В том то и дело, что она там разная, по сути ни рыба ни мясо. Из пушек неинтересно стрелять, из рукопашки неинтересно бить. Тут же и импакт от стрельбы чувствуется и динамике на высоте. Если к релизу не похерят и останется всё как в ролике, то это будет лучший шутер за последние несколько лет.
Ну, типааааа... такое себе. Графически, может, и неплохо, но игромеханически словно какая-то геймплейная соя.
Иронично, что стрельба в игровой ЧЗО это основной способ выживания и при этом смотрится наименее убедительно, чем всё остальное, что было показано.
Видно, что за джва года была проведена некоторая работа над партиклями и они стали более, скажем так, симпатичными (вспоминаем потешный калаш-чайник из ранних видео). По контенту заметно, что концептуальная часть взята из некоторых популярных модов с просторов того же Moddb.
Про озвучку особого смысла говорить нет, политический вектор GSC все хорошо знают и понимают.
отличный комментарий.
лучшая игра 2022 года
Классно выглядит. И графика хорошая, и стрельба вроде тоже и не лагает. А то трейлер, который вышел почти год назад, лагал. Разработчики же говорили, что добиваются такого, чтоб даже на 1060 можно было играть. Может, и в правду будет хорошая оптимизация. В общем, ждем. Разрабы порадовали.
Да, да, верим. Анрил5 и на 1060))) ага.
но это не мои слова
Я и говорю. Очередной ..издёж ГСК)
Поживём увидим
Зачем ты смотришь в 480p?
Звучит смешно
Сталкач 2 таки вышел. А ведь совсем недавно нытики с пг сетовали на то, что он никогда не выйдет, а он взял и вышел в этом году. GSC Game красавчики, уделали всех этих недовольных так уделали.
Он еще не вышел, просто на игро-выставку с демкой заехал...
вышел проверяй
Это образно, держу в курсе.
Ты не знаешь что такое "образно", держу в курсе
Скорее ты.
В детстве проходил сталкер на русском, в оккупации проходил на украинском, в принципе колорита игра не потеряла, даже было прикольней, разговаривали в игре на двух языках. Короче в целом из-за знаний языка, разницы особой не было - игра сама по себе атмосферная.
щас налетят...
Игра топ. Выглядит охрененно.
вообще шикарно выглядит
не,не налетят,gsc тут не сидят.
Выглядит топово, это же не смута
Местами да
Трейлер отличный, уже даже хейтеры начали перебуватся, но местные петучи все хейтят сталкера 2, им вообще пофиг на игру.
какие же русские нытики смешные. Ну да, мир не крутится вокруг русского языка. Поплачь и иди играй в смуту
иди кумыса попей козах
Microsoft всех растоптали. Ну и показ игры года наконец!
Ты про гирзу?
Да. Дум и Гири топ.
Это просто цирк какой то позорный, на хуторском языке)))
Опять ты тут клоун, без сталкера жить смотрю не можешь.
Везде свой пердеж в лужу оставляешь?