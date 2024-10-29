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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 290 оценок

Разработчик обещает, что STALKER 2 будет поддерживать стабильную частоту кадров в любое время

monk70
Новости

Осталось меньше месяца до запуска STALKER 2, что само по себе кажется невозможным для понимания. У игры было так много переносов, что даже самые преданные фанаты в какой-то момент были настроены скептически.

Но STALKER 2 уже почти здесь. Недавно GSC Game World провела финальное пресс-мероприятие в Праге, где они поделились некоторыми дополнительными подробностями о своей игре. Например, в видеоинтервью, опубликованном Radio Times Gaming, технический продюсер Евгений Кулик рассказал об оптимизации после того, как интервьюер упомянул о многих недавних играх на Unreal Engine, страдающих от проблем с подтормаживанием на ПК.

Чтобы оправдать наши ожидания по оптимизации на Xbox и ПК, мы внесли много изменений в потоки рендеринга, некоторые оптимизации ЦП и множество оптимизаций ОЗУ. Сейчас мы почти закончили весь процесс полировки. Наша цель — предоставить игру, которая постоянно работает со стабильным FPS и стабильной производительностью все время.

На вопрос о версии Unreal Engine 5, которую они используют, Кулик ответил:

Наш движок основан на Unreal Engine 5.1, но мы в компании называем его 5.1.GSC, потому что для создания такого большого мира нам пришлось адаптировать и, скажем так, возможно, переписать и обновить некоторые инструменты, которые предоставлял базовый Unreal Engine, чтобы они соответствовали нашим потребностям для создания мира STALKER 2.

В другом месте интервью Кулик повторил, моды появятся как на ПК, так и на консолях.

Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники, ждут, когда наша игра будет поддерживать моды. Мы внедрим моды на консоли, поэтому они будут доступны как на Xbox, так и на ПК. Мы готовим очень большой набор инструментов, который предоставит модмейкерам все необходимые инструменты для создания модов, от самых маленьких до крупных конверсий.

STALKER 2 выходит 20 ноября на ПК и Xbox Series S|X, с первого дня будет доступна в Game Pass.

7
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
Alex40001

30 весьма стабильно для 4090)

13
Bazyka1

В меню паузы)

2
Уральский чекист

"Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники, ждут, когда наша игра будет поддерживать моды."

Чего? Вы Русскую озвучку вырезали, убрали игру с продаж из России, какая еще старая база и особенно старые поклонники будут ее покупать? Пойдите лесом, пускай америкосы у вас покупают. Смешно читать такое, про игровую базу и старых поклонников.

9
Комментарий удален
Janekste zhakuy

Но не покупать же. Ведь все мы знаем, куда пойдут деньги с продаж сталкера. GSC финансирует врагов моей великой родины... Пока не извинятся и не покаются публично за содеянное перед русскими людьми, я буду из принципа всегда пиратить всю будущую продукцию GSC. Они это заслужили.

1
Гамер132

По твоему поклонники только в РФ? Смешной. Я купил 2 часть и мне збс. Являюсь поклонником серии начиная с выхода ЗП

-1
saa0891
Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники

Ну да, на которых они давно наложили большие кучи.

Наша цель — предоставить игру, которая постоянно работает со стабильным FPS и стабильной производительностью все время.

Всё таки куча переносов чем то их научили, как он предусмотрительно не указал количество кадров.

У нас стабильные 30FPS даже на самых топовых картах.

4
Demon-Lord
на которых они давно наложили большие кучи

Так это и не фанаты вовсе. Тем более, что и "куч" как таковых не было.

Update. Минусуют, наверное, тоже те самые "преданные фанаты" того самого Сталкера

-7
Lvinomord

Интересно,моя rtx 2060 super потянет нормально игру на Full HD ?

2
Комментарий удален
saa0891

Учитывая какие рукожопы там работают и сколько раз уже игру переносили, на нормальную оптимизацию рассчитать вряд ли стоит, про количество багов мне даже страшно представить, учитывая все их предыдущие проекты, мемасов наверно будет вагон и тележка.

-5
A E B e s i k

1080 которая на голову выше 2060 не тянула поздние проекты на UE4 на "ультрах", а тут речь про UE5, лучше закатать губу.

С апскейлом и генератором еще может быть, но точно не в родном разрешении..

а Кулик скорее всего про стабильные консольные 30 фэпээсов в 900р говорит, ну а пк так, дла красного словца

-1
Stasonich_spb

Принудительно отключишь все эффекты,разрешение и качество теней на миниум...глядишь тогда норм и поиграешь))

0
Lvinomord Stasonich_spb

Я именно так в Первый Сталкер и играл, когда он вышел,так что думаю пойдет - заведём как нибудь ;)

2
AlexFoRestor

А что говорит Роман Голубничий по этому поводу?

2
VirussX

Что он не совсем Голубничий, один раз говорит не Голубничий.

0
Валерий Юриков

На 5090 будет стабильно? Видимо по этой причине переносы 4090 не справилась бы

2
Константин335

Ну осталось уже меньше месяца, что бы узнать что же они там сделали за игру

1
Hog2012
Наша цель — предоставить игру, которая постоянно работает со стабильным FPS и стабильной производительностью все время.

И днём, и ночью, и даже утром?

1
gliga142

постоянно 20 фпс )

1
Кей Овальд

Всегда 30 ФПС, ага. :)))

1
Vanderson99

Я бы такими сильными обещаниями не разбрасывался, особенно учитывая что они ее пилят на новомодном и лагучем Unreal Engine 5

1
Фризостат

Ни хрена он не лагучий. Всё дело в разработчиках и их умении с этим двиглом

2
Pycckuu_XAKEP
Осталось меньше месяца до запуска STALKER 2, что само по себе кажется невозможным для понимания. У игры было так много переносов, что даже самые преданные фанаты в какой-то момент были настроены скептически.

и ещё напомню русскую народную: обещать - не значит жениться

1
Комментарий удален
VirussX zhakuy

А ты так выделиться пытаешься? Жирным шрифтом набираешь, чтобы тебя партнёр потенциальный не пропустил или что? 🤔😅

0
borsic

Осталось не так много, скоро и проверим.

1
SERGEY-SP

Посмотрим на их оптимизацию 20 ноября!Если будет лагать на топовых железках то пускай сами играют!

0
ilyakingcud

Что в твоем понимании топ?Если лагать даже будет на 4060-4070-4080-4090?

-2
SERGEY-SP ilyakingcud

Топовых значит на последних!На 40 серии видеокарт!

2
ilyakingcud SERGEY-SP

Хорошо, я просто сначала подумал вдруг ты сейчас будешь защищать 960 или 1060 какую нибудь)

-1
SERGEY-SP ilyakingcud

Да ну ты что)))Я понимаю что не у всех есть деньги!Но играть в сталкер 2 на ведре ну я бы лично не стал!

1
PeaceDuke72 ilyakingcud

А я не вижу смысла обновляться. Играю на 1050ti. И мне этого хватает, чтобы запускать римворлд, M&BWraband, и игры "золотого века Bioware".
Если не потянет, то и не жалко- особого интереса сей проект у меня не вызывал.

0
SERGEY-SP

Через 3 поколения видеокарт он наверно имел ввиду!

0
ilyakingcud

Ну посмотрим, не хочу каркать конечно, но обычно вроде как если переносят, то за месяц и более, тут осталось 3 недели и о переносе не говорят, то неужели реально 20 числа вйдет

0
SERGEY-SP
Трава будет отрисовываться чую только под ногами!
0
InboxM

Обещать, не значит сделать) В случае с GSC актуально как никогда)

0
PeaceDuke72

А если эти обещания окажутся пи3дежом, то разработчиков можно засудить? Нет? Значит эти слова стоят не больше, чем пердёж на помойке.

0
Пользователь ВКонтакте

Пф... Всего-то прошло 6,5 лет с анонса повторной разработки и 12 лет с даты отмены первой версии игры. // Иван Неверов

0
UnstoppableMaddox

а ддля 3060 8 гиовой 2 фпс

0
Royer

7800х3д и 4080 супер думаю осилят

0
Никита Дроздоvv

Ну вот Игра выйдет, мы посмотрим, как будет работать. Но что то у меня есть сомнения насчёт оптимизации. Ну хотя вдруг произойдёт чудо и оптимизация будет хорошая. Системные требования от 2021 не такие уж высокие, если их, конечно, не изменили, а вполне возможно, их меняли и вероятно, они стали выше, если их меняли, конечно. Ну, узнаем ближе к релизу, что там с требованиями.

0
askazanov

Увидим, посмотрим, если увидим....)

0
vigo24

Ага стабильный ФПС. Верю. 🤣🤣🤣

0
Его-р

И зелёный жук на каждом шагу 🤣🤣🤣

0
Wing42

Кроме как во время игры на консолях, конечно жи.

-1
FireLion1993
-2
VirussX

"сказал Кулик"
Я прочитал как Кулий, сначала. 😅

-3
ZAUSA
Наша цель — предоставить игру, которая постоянно работает со стабильным FPS и стабильной производительностью все время.

А что это за игра?

-4
csander2025

Уже даже не смешно... Срань.

-7