Разработчик обещает, что STALKER 2 будет поддерживать стабильную частоту кадров в любое время

Осталось меньше месяца до запуска STALKER 2, что само по себе кажется невозможным для понимания. У игры было так много переносов, что даже самые преданные фанаты в какой-то момент были настроены скептически.
Но STALKER 2 уже почти здесь. Недавно GSC Game World провела финальное пресс-мероприятие в Праге, где они поделились некоторыми дополнительными подробностями о своей игре. Например, в видеоинтервью, опубликованном Radio Times Gaming, технический продюсер Евгений Кулик рассказал об оптимизации после того, как интервьюер упомянул о многих недавних играх на Unreal Engine, страдающих от проблем с подтормаживанием на ПК.
Чтобы оправдать наши ожидания по оптимизации на Xbox и ПК, мы внесли много изменений в потоки рендеринга, некоторые оптимизации ЦП и множество оптимизаций ОЗУ. Сейчас мы почти закончили весь процесс полировки. Наша цель — предоставить игру, которая постоянно работает со стабильным FPS и стабильной производительностью все время.
На вопрос о версии Unreal Engine 5, которую они используют, Кулик ответил:
Наш движок основан на Unreal Engine 5.1, но мы в компании называем его 5.1.GSC, потому что для создания такого большого мира нам пришлось адаптировать и, скажем так, возможно, переписать и обновить некоторые инструменты, которые предоставлял базовый Unreal Engine, чтобы они соответствовали нашим потребностям для создания мира STALKER 2.
В другом месте интервью Кулик повторил, моды появятся как на ПК, так и на консолях.
Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники, ждут, когда наша игра будет поддерживать моды. Мы внедрим моды на консоли, поэтому они будут доступны как на Xbox, так и на ПК. Мы готовим очень большой набор инструментов, который предоставит модмейкерам все необходимые инструменты для создания модов, от самых маленьких до крупных конверсий.
STALKER 2 выходит 20 ноября на ПК и Xbox Series S|X, с первого дня будет доступна в Game Pass.
30 весьма стабильно для 4090)
В меню паузы)
"Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники, ждут, когда наша игра будет поддерживать моды."
Чего? Вы Русскую озвучку вырезали, убрали игру с продаж из России, какая еще старая база и особенно старые поклонники будут ее покупать? Пойдите лесом, пускай америкосы у вас покупают. Смешно читать такое, про игровую базу и старых поклонников.
Но не покупать же. Ведь все мы знаем, куда пойдут деньги с продаж сталкера. GSC финансирует врагов моей великой родины... Пока не извинятся и не покаются публично за содеянное перед русскими людьми, я буду из принципа всегда пиратить всю будущую продукцию GSC. Они это заслужили.
По твоему поклонники только в РФ? Смешной. Я купил 2 часть и мне збс. Являюсь поклонником серии начиная с выхода ЗП
Ну да, на которых они давно наложили большие кучи.
Всё таки куча переносов чем то их научили, как он предусмотрительно не указал количество кадров.
У нас стабильные 30FPS даже на самых топовых картах.
Так это и не фанаты вовсе. Тем более, что и "куч" как таковых не было.
Update. Минусуют, наверное, тоже те самые "преданные фанаты" того самого Сталкера
Интересно,моя rtx 2060 super потянет нормально игру на Full HD ?
Учитывая какие рукожопы там работают и сколько раз уже игру переносили, на нормальную оптимизацию рассчитать вряд ли стоит, про количество багов мне даже страшно представить, учитывая все их предыдущие проекты, мемасов наверно будет вагон и тележка.
1080 которая на голову выше 2060 не тянула поздние проекты на UE4 на "ультрах", а тут речь про UE5, лучше закатать губу.
С апскейлом и генератором еще может быть, но точно не в родном разрешении..
а Кулик скорее всего про стабильные консольные 30 фэпээсов в 900р говорит, ну а пк так, дла красного словца
Принудительно отключишь все эффекты,разрешение и качество теней на миниум...глядишь тогда норм и поиграешь))
Я именно так в Первый Сталкер и играл, когда он вышел,так что думаю пойдет - заведём как нибудь ;)
А что говорит Роман Голубничий по этому поводу?
Что он не совсем Голубничий, один раз говорит не Голубничий.
На 5090 будет стабильно? Видимо по этой причине переносы 4090 не справилась бы
Ну осталось уже меньше месяца, что бы узнать что же они там сделали за игру
И днём, и ночью, и даже утром?
постоянно 20 фпс )
Всегда 30 ФПС, ага. :)))
Я бы такими сильными обещаниями не разбрасывался, особенно учитывая что они ее пилят на новомодном и лагучем Unreal Engine 5
Ни хрена он не лагучий. Всё дело в разработчиках и их умении с этим двиглом
и ещё напомню русскую народную: обещать - не значит жениться
А ты так выделиться пытаешься? Жирным шрифтом набираешь, чтобы тебя партнёр потенциальный не пропустил или что? 🤔😅
Осталось не так много, скоро и проверим.
Посмотрим на их оптимизацию 20 ноября!Если будет лагать на топовых железках то пускай сами играют!
Что в твоем понимании топ?Если лагать даже будет на 4060-4070-4080-4090?
Топовых значит на последних!На 40 серии видеокарт!
Хорошо, я просто сначала подумал вдруг ты сейчас будешь защищать 960 или 1060 какую нибудь)
Да ну ты что)))Я понимаю что не у всех есть деньги!Но играть в сталкер 2 на ведре ну я бы лично не стал!
А я не вижу смысла обновляться. Играю на 1050ti. И мне этого хватает, чтобы запускать римворлд, M&BWraband, и игры "золотого века Bioware".
Если не потянет, то и не жалко- особого интереса сей проект у меня не вызывал.
Через 3 поколения видеокарт он наверно имел ввиду!
Ну посмотрим, не хочу каркать конечно, но обычно вроде как если переносят, то за месяц и более, тут осталось 3 недели и о переносе не говорят, то неужели реально 20 числа вйдет
Обещать, не значит сделать) В случае с GSC актуально как никогда)
А если эти обещания окажутся пи3дежом, то разработчиков можно засудить? Нет? Значит эти слова стоят не больше, чем пердёж на помойке.
Пф... Всего-то прошло 6,5 лет с анонса повторной разработки и 12 лет с даты отмены первой версии игры. // Иван Неверов
а ддля 3060 8 гиовой 2 фпс
7800х3д и 4080 супер думаю осилят
Ну вот Игра выйдет, мы посмотрим, как будет работать. Но что то у меня есть сомнения насчёт оптимизации. Ну хотя вдруг произойдёт чудо и оптимизация будет хорошая. Системные требования от 2021 не такие уж высокие, если их, конечно, не изменили, а вполне возможно, их меняли и вероятно, они стали выше, если их меняли, конечно. Ну, узнаем ближе к релизу, что там с требованиями.
Увидим, посмотрим, если увидим....)
Ага стабильный ФПС. Верю. 🤣🤣🤣
И зелёный жук на каждом шагу 🤣🤣🤣
Кроме как во время игры на консолях, конечно жи.
"сказал Кулик"
Я прочитал как Кулий, сначала. 😅
А что это за игра?
Уже даже не смешно... Срань.