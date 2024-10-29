Разработчик обещает, что STALKER 2 будет поддерживать стабильную частоту кадров; заявлена поддержка модов на консолях

Осталось меньше месяца до запуска STALKER 2, что само по себе кажется невозможным для понимания. У игры было так много переносов, что даже самые преданные фанаты в какой-то момент были настроены скептически.

Но STALKER 2 уже почти здесь. Недавно GSC Game World провела финальное пресс-мероприятие в Праге, где они поделились некоторыми дополнительными подробностями о своей игре. Например, в видеоинтервью, опубликованном Radio Times Gaming, технический продюсер Евгений Кулик рассказал об оптимизации после того, как интервьюер упомянул о многих недавних играх на Unreal Engine, страдающих от проблем с подтормаживанием на ПК.

Чтобы оправдать наши ожидания по оптимизации на Xbox и ПК, мы внесли много изменений в потоки рендеринга, некоторые оптимизации ЦП и множество оптимизаций ОЗУ. Сейчас мы почти закончили весь процесс полировки. Наша цель — предоставить игру, которая постоянно работает со стабильным FPS и стабильной производительностью все время.

На вопрос о версии Unreal Engine 5, которую они используют, Кулик ответил:

Наш движок основан на Unreal Engine 5.1, но мы в компании называем его 5.1.GSC, потому что для создания такого большого мира нам пришлось адаптировать и, скажем так, возможно, переписать и обновить некоторые инструменты, которые предоставлял базовый Unreal Engine, чтобы они соответствовали нашим потребностям для создания мира STALKER 2.

В другом месте интервью Кулик повторил, моды появятся как на ПК, так и на консолях.

Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники, ждут, когда наша игра будет поддерживать моды. Мы внедрим моды на консоли, поэтому они будут доступны как на Xbox, так и на ПК. Мы готовим очень большой набор инструментов, который предоставит модмейкерам все необходимые инструменты для создания модов, от самых маленьких до крупных конверсий.

STALKER 2 выходит 20 ноября на ПК и Xbox Series S|X, с первого дня будет доступна в Game Pass.