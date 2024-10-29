Разработчик обещает, что STALKER 2 будет поддерживать стабильную частоту кадров; заявлена поддержка модов на консолях

Осталось меньше месяца до запуска STALKER 2, что само по себе кажется невозможным для понимания. У игры было так много переносов, что даже самые преданные фанаты в какой-то момент были настроены скептически.
Но STALKER 2 уже почти здесь. Недавно GSC Game World провела финальное пресс-мероприятие в Праге, где они поделились некоторыми дополнительными подробностями о своей игре. Например, в видеоинтервью, опубликованном Radio Times Gaming, технический продюсер Евгений Кулик рассказал об оптимизации после того, как интервьюер упомянул о многих недавних играх на Unreal Engine, страдающих от проблем с подтормаживанием на ПК.
Чтобы оправдать наши ожидания по оптимизации на Xbox и ПК, мы внесли много изменений в потоки рендеринга, некоторые оптимизации ЦП и множество оптимизаций ОЗУ. Сейчас мы почти закончили весь процесс полировки. Наша цель — предоставить игру, которая постоянно работает со стабильным FPS и стабильной производительностью все время.
На вопрос о версии Unreal Engine 5, которую они используют, Кулик ответил:
Наш движок основан на Unreal Engine 5.1, но мы в компании называем его 5.1.GSC, потому что для создания такого большого мира нам пришлось адаптировать и, скажем так, возможно, переписать и обновить некоторые инструменты, которые предоставлял базовый Unreal Engine, чтобы они соответствовали нашим потребностям для создания мира STALKER 2.
В другом месте интервью Кулик повторил, моды появятся как на ПК, так и на консолях.
Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники, ждут, когда наша игра будет поддерживать моды. Мы внедрим моды на консоли, поэтому они будут доступны как на Xbox, так и на ПК. Мы готовим очень большой набор инструментов, который предоставит модмейкерам все необходимые инструменты для создания модов, от самых маленьких до крупных конверсий.
STALKER 2 выходит 20 ноября на ПК и Xbox Series S|X, с первого дня будет доступна в Game Pass.
"Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники, ждут, когда наша игра будет поддерживать моды."
Чего? Вы Русскую озвучку вырезали, убрали игру с продаж из России, какая еще старая база и особенно старые поклонники будут ее покупать? Пойдите лесом, пускай америкосы у вас покупают. Смешно читать такое, про игровую базу и старых поклонников.
И всё равно схавайте.
Да, но бесплатно xD
Не факт. Никто не будет хавать это дрмо. А вот как база для моддинга нормальной игры ..ну спс гыс за 1\3 пройденного пути ))
Неужели весь мир крутится вокруг великих россиян? Старые поклонники есть только России?
Жалкая отговорка по типу "платформа для моддинга", разве игра перестаёт быть украинской? клоуны!
30 весьма стабильно для 4090)
В меню паузы)
"Разработчик обещает, что STALKER 2 будет поддерживать стабильную частоту кадров в любое время" - КРОМЕ ИГРОВОГО))
ахах 👍
Ну да, на которых они давно наложили большие кучи.
Всё таки куча переносов чем то их научили, как он предусмотрительно не указал количество кадров.
У нас стабильные 30FPS даже на самых топовых картах.
Так это и не фанаты вовсе. Тем более, что и "куч" как таковых не было.
Update. Минусуют, наверное, тоже те самые "преданные фанаты" того самого Сталкера
ниф се небыло?! ..ты чё бухой? Насрали на нас будь здоров.. вырезали русскую локализацию, все русские слова, все русские темы переделали типа "замаслынылы".. и тп.. а у тебя не насрали?
100% так и есть 👍
А если эти обещания окажутся пи3дежом, то разработчиков можно засудить? Нет? Значит эти слова стоят не больше, чем пердёж на помойке.
Всегда 30 ФПС, ага. :)))
реклама подгузников тоже обещает что всё будет сухо и комфортно)))
постоянно 20 фпс )
А что говорит Роман Голубничий по этому поводу?
Что он не совсем Голубничий, один раз говорит не Голубничий.
Роман Голубничий дал свои комментарии:
"Чё сразу Голубничий, один раз не Голубничий!" Конец цитаты.
Пф... Всего-то прошло 6,5 лет с анонса повторной разработки и 12 лет с даты отмены первой версии игры. // Иван Неверов
Погоди, там сейчас русские хакеры им гадость сделают - придётся выход игры до релиза 5090 откладывать.
Ну вот Игра выйдет, мы посмотрим, как будет работать. Но что то у меня есть сомнения насчёт оптимизации. Ну хотя вдруг произойдёт чудо и оптимизация будет хорошая. Системные требования от 2021 не такие уж высокие, если их, конечно, не изменили, а вполне возможно, их меняли и вероятно, они стали выше, если их меняли, конечно. Ну, узнаем ближе к релизу, что там с требованиями.
Ну демка слитая идёт нормально для её версии, думаю игра будет идти нормально.
У меня большие сомнения в качестве геймплея и интересности там находится, думаю это будет жуткая тема.
Я бы такими сильными обещаниями не разбрасывался, особенно учитывая что они ее пилят на новомодном и лагучем Unreal Engine 5
Ни хрена он не лагучий. Всё дело в разработчиках и их умении с этим двиглом
нит, это савсем другой движок, это не UE 5, а UE 5.1.GSC! ))
Так получается никто не умеет с ним работать))
"Мы знаем, что наша игровая база, особенно старые поклонники"
..а что? Они же отказались от нашего рынка, алё..
Просто так отказались? Может какая-то небольшая мелочь произошла?
Просто 10 лет русские создавали моды, ивенты, косплеи... когда студия была мертва, а в ответ получили бан и злость.. Б-благодарность.
...а так с игрой больше ничего небыло...
Если ты намекаешь на конфликт так а кто его начал? майдан русские делали или западные политики по майдану ходили и подначивали народ, а потом их карманное правительство по их приказу развязало войну начав боевые действия на донбасе. Это не Донбас начал стрелять по Киеву, а Киев начал стрелять первый. И не надо писать типа такого небыло .....
а что ваш ринок пуп земли
Наш движок основан на Unreal Engine 5.1, но мы в компании называем его 5.1.GSC, потому что для создания такого большого мира нам пришлось адаптировать и, скажем так, возможно, переписать и обновить некоторые инструменты, которые предоставлял базовый Unreal Engine
..а не слишком-ли пафосно гыс присвоило себе UE5 просто адаптировав пару инструментов с целого огромного разнообразия коробки UE5? Насколько помню в тесной связке с программистами EpicGames /// Как будто они свой движок написали, пафос аж сочится с текста.
Как бы потом не переделывать песню: " Я просто разработчик GSC, моей вины здесь нет"))))
Ох жопы горят, мм... а я то думаю, че деньки теплые пошли - сталкер 2 на подходе)))
Посмотрим на их оптимизацию 20 ноября!Если будет лагать на топовых железках то пускай сами играют!
Что в твоем понимании топ?Если лагать даже будет на 4060-4070-4080-4090?
Топовых значит на последних!На 40 серии видеокарт!
Хорошо, я просто сначала подумал вдруг ты сейчас будешь защищать 960 или 1060 какую нибудь)
Да ну ты что)))Я понимаю что не у всех есть деньги!Но играть в сталкер 2 на ведре ну я бы лично не стал!
А я не вижу смысла обновляться. Играю на 1050ti. И мне этого хватает, чтобы запускать римворлд, M&BWraband, и игры "золотого века Bioware".
Если не потянет, то и не жалко- особого интереса сей проект у меня не вызывал.
Ну посмотрим, не хочу каркать конечно, но обычно вроде как если переносят, то за месяц и более, тут осталось 3 недели и о переносе не говорят, то неужели реально 20 числа вйдет
Интересно,моя rtx 2060 super потянет нормально игру на Full HD ?
Учитывая какие рукожопы там работают и сколько раз уже игру переносили, на нормальную оптимизацию рассчитать вряд ли стоит, про количество багов мне даже страшно представить, учитывая все их предыдущие проекты, мемасов наверно будет вагон и тележка.
1080 которая на голову выше 2060 не тянула поздние проекты на UE4 на "ультрах", а тут речь про UE5, лучше закатать губу.
С апскейлом и генератором еще может быть, но точно не в родном разрешении..
а Кулик скорее всего про стабильные консольные 30 фэпээсов в 900р говорит, ну а пк так, дла красного словца
Принудительно отключишь все эффекты,разрешение и качество теней на миниум...глядишь тогда норм и поиграешь))
Я именно так в Первый Сталкер и играл, когда он вышел,так что думаю пойдет - заведём как нибудь ;)
Обещать, не значит сделать) В случае с GSC актуально как никогда)
Ну осталось уже меньше месяца, что бы узнать что же они там сделали за игру
И днём, и ночью, и даже утром?
На 5090 будет стабильно? Видимо по этой причине переносы 4090 не справилась бы
и ещё напомню русскую народную: обещать - не значит жениться
А ты так выделиться пытаешься? Жирным шрифтом набираешь, чтобы тебя партнёр потенциальный не пропустил или что? 🤔😅
100%
Осталось не так много, скоро и проверим.
а ддля 3060 8 гиовой 2 фпс
Ну уж не 2, а стабильные 20 будет))
7800х3д и 4080 супер думаю осилят
Увидим, посмотрим, если увидим....)
Ага стабильный ФПС. Верю. 🤣🤣🤣
И зелёный жук на каждом шагу 🤣🤣🤣
Ну ну поглядим.Если сделают в любой сцене то это ещё лучше будет.
Хочу чтобы на моей GT 1030 игра выдавала 90 фпс. стабильно, в любое время
Верить обещаниям разрабам сталкерам ухххаха тем более украинцам ухаххаха
это как?)
Комп выключил, а фпс стабильный)))
Осталось меньше месяца, а никто до сих пор не понимает что это за игра, какой ии, как проходятся миссии.. Все ролики образные описывающие обобщённые вещи, а первые так вообще рендеры .. Не сказать что для такой игры это прямо хорошая реклама, или есть что скрывать?
И что-то мне подсказывает С2 не дотянет по качеству геймплея даже до ТЧ
ты случайно не 3 брат Кличко? смотришь в завтрашний день и видишь что "С2 не дотянет по качеству геймплея даже до ТЧ"
Это очевидно.
Очевидно в каком месте?
Аномали ему рот надаёт.
1 разраб обещает но за других не отвечает
будет поддерживать стабильную частоту кадров в любое время
на 4080 и 4090)
FPS стабильно низким будет?)))) Ну посмотрим конечно.
Размечтались. Кому она нужна, ваша позорная поделка? Моды нужно ещё заслужить.
Вот согласись, что ты это говоришь только потому, что ты обижен на разработчиков и тебя не устраивает их поступки. Я уверен, что если бы всё было бы нормально, ты и тебе подробные радовались бы каждый новости по Сталкеру и ждали бы выхода.
Моды это хорошо. По сути, я жду не сталкер 2. Я жду моды для сталкер 2 от талантливых русских мододелов, которые и сюжет адекватный запилят без западной политоты и всей этой ереси, и каноны сталкера восстановят (рубли в игру вернут, военных вернут) и всё всё вот это. Очень надеюсь, что Сталкер 2 станет прекрасной площадкой для русских модов, а больше мне не надо.
Чую, что первым делом мододелы возьмутся за перенос сюжета первого сталкера и аддонов к нему на рельсы второго сталкера. Ну то бишь заремейкнут первого сталкера, по сути, если инструментарий для мододелов действительно будет годнотой, конечно же. Вообщем Сталкер 2 не жду, а моды для Сталкера 2 жду. Точка.
И сколько ждать собираемся? И про какую политоту и ересь идёт речь?
а ты уверен что такого не будет? Я чёт думаю будет.
Кстати первый, самый первый ролик Сталкера2, ещё до сво ! имел оскорбление в сторону русских.. стихи про москалыка помнишь? Это было ещё до сво и "вторжения" ..а они уже нас оскарбляли скрыто .. как крысы. Так что уверен парень прав игра будет жутко наполнена гадостями.
Блин, вот меня забавляют такие люди. в игру не играли, а уже заявляют что то про сюжет. Ты сначала поиграй, а потом уже делай такие заявления. Да и вообще почему когда дело касается модов ты упоминаешь только русских Мододелов, Что на земле кроме русских не кто моды не делает на Сталкер? Ах да как же я мог забыть, Сталкер же якобы кроме россиян не кому не нужен и следовательно не кто кроме россиян моды на него делать не будет. Да неужели кто то из россиян будет делать моды на игру после всего случившегося? Вот поставь себя на место Мододела, который считает Сталкер 2 помойкой, а разработчиков врагами. Будешь ли после тогого делать моды?
Блин, вот меня забавляют такие люди. в игру не играли, а уже заявляют что то про сюжет. Ты сначала поиграй, а потом уже делай такие заявления. Да и вообще почему когда дело касается модов ты упоминаешь только русских Мододелов? Что на земле кроме русских не кто моды не делает на Сталкер? Ах да как же я мог забыть, Сталкер же якобы кроме россиян не кому не нужен и следовательно не кто кроме россиян моды на него делать не будет. Да неужели кто то из россиян будет делать моды на игру после всего случившегося? Вот поставь себя на место Мододела, который считает Сталкер 2 помойкой, а разработчиков врагами. Будешь ли после тогого делать моды? ойкой, а разработчиков врагами. Будешь ли после тогого делать моды?
Так ты же сам говорил, что будешь играть в Сталкер 2 после того, как выйдет озвучка. А зачем тебе тогда озвучка на Сталкер 2, если ты его не ждёшь и, соответственно, играть не будешь? Ты уже определись, нужен ли тебе Сталкер 2 или нет, или нужны только моды к нему. которые, кстати, не будут работать, если у тебя не будет копии игры. Если ты заявляешь, что будешь играть в Сталкер 2 после того, как выйдет озвучка, значит, всё так таки ждёшь.
Ты вообще понимаешь, сколько такой мод может разрабатываться? Ты вообще понимаешь, какой это объём? Даже если учитывать, что карта из старых частей и персонажи есть, и то персонажи не всё такой мод не когда не выйдет.
А Ты уверен что так будет? Тем более если бы ты изучил Слив то убедился бы что не чего подобного не будет
Кроме как во время игры на консолях, конечно жи.
Через 3 поколения видеокарт он наверно имел ввиду!
Буква Ю, не выйдет, я узнавал 🤣 // Андрей Майоров
А что это за игра?
STALKER 2
Доооо? Это в STALKER 2 будет?
дождалилкер 2
Они это обещают.
Уже даже не смешно... Срань.