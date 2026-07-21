Разработчик STALKER 2 раскрыл, что игра окупилась до релиза: Microsoft выложила за эксклюзивность больше ее бюджета

Основатель студии-разработчика STALKER 2 впервые за долгое время подробно пообщался с прессой. Одной из главных тем разговора стало сотрудничество с американским гигантом Microsoft. По словам разработчика, интерес со стороны корпорации возник не случайно: в редмондской компании обратили внимание на ошеломляющие цифры просмотров дебютного трейлера STALKER 2. Именно эти показатели убедили издателя предложить сделку об эксклюзивности.

Хотя сумма контракта осталась за кадром, он подчеркнул, что выплаченный аванс от Microsoft превысил совокупные затраты на производство игры. Таким образом, S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в коммерческий "плюс" еще до того, как первый диск появился на полках магазинов и были открыты предзаказы.

Это означает, что даже без учета розничных продаж и загрузок в цифровых магазинах проект уже принес студии прибыль. Подобная схема финансирования - редкость для геймдева и свидетельствует о высоком доверии глобального издателя к локальному продукту.

По словам разработчика, сделка носила временный характер и касалась только определенного периода эксклюзивности на платформах Xbox и в сервисе Game Pass. Детали сроков действия соглашения он не уточнил, но подчеркнул, что для студии это был выгодный и своевременный шаг, позволивший обеспечить финансовую стабильность на финальном этапе разработки.