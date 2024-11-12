Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали расширенные системные требования к ПК

STALKER 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября, и её расширенные требования к ПК выделяются одним аспектом – 160 гигабайт места на жёстком диске. Цифра, которая встречается нечасто, но становится все более распространённой.
Первые системные требования были опубликованы аж три года назад. Теперь команда представила расширенные требования, включающие разрешение 1440p и 4К.
Для игры в 1440p и 60 к/с вам понадобится процессор уровня Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X, видеокарта уровня NVIDIA RTX 3070 Ti, NVIDIA RTX 4070 или AMD RX 6800 XT, а также 32 ГБ ОЗУ.
Для игры в 2160p при 60 к/с разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X, видеокарту NVIDIA RTX 4080 или AMD RX 7900 XTX и также 32 ГБ ОЗУ.
Я так и знал , что видеокарта ртх 2070 не для ультра настроек графики как писали в системных требований , тем более движок unreal engine 5.
Карте уже 6 лет, почти целое поколение, какие к черту ультра!
Те системные требования которые написали разработчики, подозрительные какие то были. А вот сейчас реально , видишь какое железо надо мощное для 2к или 4к.
А, ещё и на UE 5 решили делать? Ну, ясно, тогда даже без моего конфига, на минималке у всех будет шагать и заикаться так, что мама не горюй. UE 5 сейчас, очень плохой, мягко выражаясь, в плане собственной оптимизации - движок.
Там писали, что 2070s (рекомендуемые) а это средние
Согласен с тобой, то что надо над движком еще работать и оптимизировать под него игры.
Нормальные системные требования так то (если они действительно такие будут). Для 2к разрешения с 60 фпс и высоких настроек нужна всего лишь 3070ти - видяха мидл-сегмента 4-летней давности. Вполне себе ок. А так то даже на древней 1060 можно поиграть при желании. Не понимаю воплей.
Я тоже не понимаю !или народу нужно чтобы на калькуляторе на ультрах шло в 60 кадров !я хз !хочешь пойграть нормалоно ,будте добры и компы хотя бы первой свежести !а не 10 летней !
Обычные требования, как и для других игр на UE5
Речь про системные без использования dlss, с ним должно быть поприятнее для обладателей не самых мощных карт.
Конкретно в ЭТОЙ игре, я вот честно, что-то сомневаюсь, что поможет.
По идее должно на ультра пойти,главное чтоб оптимизон завезли)
Вроде нормально
)))))))))
- За что сел?
- Купил Сталкер 2...
- Уууу.... Какое издание?
- Делюкс... А ты за что?
- Японские мультики... ещё в 2015... ещё 20 лет сидеть....
Чёт сегодня ботов нагнали в комменты. Этот прям перевыполняет план, идейный наверное.
Покупаешь эту игру - поддерживаешь всу. Но зеле то не долго осталось.
А почему не садят тех кто айфоны покупает:?
Потому что депутаты сами с ними ходят, и один бывший президент РФ собственно тоже)
Надо сажать эквивалентно модели, у меня 15 , значит 15 лет строгача
Зачем оно тебе? Ты ещё молод. Жизнь себе ломать. Выкинь его нах в окно.
А тобиш теперь 160 гб
Интересно а в игре есть DLSS и FSR?
есть
аахахаххааххахаах
Ну и вот пожалуйста система требования изменились, хотя официально они были предыдущими
Судя по давнему ролику - там и 1050 с избытком. Чего там на 3070
за "аж три года назад" все сто раз поменялось
А в торренте через сколько выйдет? // Aleksey Goschko
RX 66000 & I3-12100F & 16gb ОЗУ на каких настройках потянет что 60 фпс было?
Заранее благодарю
Если FSR включишь, то на средних в 60 фпс точно сможешь
А на Astra Linux пойдёт?
Нехило, боюсь представить, что надо хотя бы на 30 кадров в секунду...
Хрень все эти требования, скорее всего и на 4090 будет обсираться, сталкер с оптимизацией не выходил ещё.
та вы заколебали топящие за продавцов железа , требования лепят ...а на выходе один хрен баги , лаги , патчи-фигнячи и т.д. и т.п. и железо нормальное ,а потом как со старфилдом Говард вышел и сказал "Это некст-ген проект для с продвинутыми технологиями, поэтому вам нужно просто обновить свой компьютер"
и в чем он был не прав? из-за старфилда много кто обновился, и сейчас не париться)
Поехали
Ты думаешь тебе память поможет ?)
Дурачек?
У меня всего хватает слихвой
Ты д+лб*еБ
На что поспорим что игра 20 ноября выйдет полной жопой
Тут по системе требования видно
не выйдет
Если спеки реальные, а не как обычно - то вполне адекватно.
Отлично! На ультра попрет.
норм, нищюки с gtx1050 лесом
пойдет в 720p
Ну 160 гиг норм для игры) Учитывая её масштабы! ) // Misha Mi
По словам разработчиков, размер игровой карты S.T.A.L.K.E.R. 2 составит 64 кв. км, что делает ее одним из крупнейших игровых миров в сеттинге постапокалипсиса. Для сравнения: площадь The Elder Scrolls V: Skyrim составляет 39 кв. км, в Red Dead Redemption 2 — 75 кв. км, а суша в GTA 5 занимала 49,4 кв.км. Главной фишкой продолжения станет полноценный, а главное — бесшовный и большой открытый мир. Теперь можно будет спокойно передвигаться между разными местами, не боясь надоедливых подзагрузок.
По сути, по современным меркам, это даже очень маленький размер игры.
Так эти 63 квадрата еще нужно адекватно разнообразить и заполнить !то что есть еще не значит качество и проработку!узнаем 20 ноября!
Так скачай себе 10 раз Сталкер и будет много весить, ху.. Ле ты?
А чего это они не упомянули dayz?!
225 км² реальной местности. 350 км дорог. 50 городов и посёлков, порты и фабрики и.т.д.
Аха-ха смешно эти системки вам не кажется что это дирмище полнолное!!!
Тут в 1080 говорили что 108011 гб потянет и теперь зашкалиные настройки
Дибилоид опустись на землю и посмотри на календарь. Какая нах в конце 24 года 1080? Ну если ты извращенец то да пробуй. Позырь видосы теста 1080 в вуконге.
Украинская пид+расия я сожелею что купил вашу игру
Угаааманися
хахахаах жриииии свинка
50 сюжет и мультик все 110😁 // Андрей Николаевич
По идее, на моей GT 1030 на минималке пойдет. Однако, я честно, не жду эту игру и мне вообще уже просто, банально, не интересно что-то читать про неё. Лучше просто пройти предыдущие части, и не вспоминать про эту часть, которая, я не удивлюсь, если серию угробит. Учитывая то, что было с игрой вообще.
А что ты тут забыл?
Я не знаю что он вообще забыл на игровом форуме с такой картой, с такой картой гейминг возможен только на ютубе
А чего вы все удивляетесь? Это Анриал 5 и игра выходит почти в 2025-ом, стоило уже понять, что не все новые игры будут тянуть на ультрах на вашем корыте, у меня 1070 и я хоть как-то радуюсь, что игра у меня вообще даже на минималках работать будет
Наверняка в игре будет троян, специально для граждан России. // Александр Назаров
Даа, загружен прямо в геймпасс
// Vengel Bryde
Срифмовал то как 😄 // Артём Савельев
Лучше бы русскую озвучку опубликовали, циркачи русофобские.
На Украине тоже, наверно, истерия по поводу России. Разработчиков за яйца может взять собственное МВД, типа "вы скрытые москали, путинских денег захотели?".
Добро пожаловать и жаловать !
дурак дуроку розня
Тоже не тянешь по системкам?
Да системки слишком большие, да и в РФ за сталкерство теперь сажают.
Не кого не посадят
Бред пьяной обезьяны
Дак сталкер2 специально для РФ делают
Да только на минималках пойдёт, а это мыло дикое.
Распространение видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть наказуемо по законам РФ. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Россией 24"
Эксперт напомнил, что компания, разрабатывающая игру, спонсирует ВСУ, а в самом продукте будут присутствовать экстремистские материалы.
"Надо напомнить обязательно всем, что распространение экстремистских материалов на территории Российской Федерации карается законом и карается достаточно жестко. Исходя из этого, делиться ссылками на загрузку этой игры, закачивать Torrent и раздавать его – все это запрещено законом и это может иметь негативные последствия для человека", — сказал
Муртазин подчеркнул, что на S.T.A.L.K.E.R. 2 должен быть установлен запрет, но при этом не стоит наказывать людей, которые решили в него поиграть. Он отметил, что игры стали современными книгами. Поэтому они так сильно привлекают молодежь. К тому же, по мнению эксперта, все разговоры вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 только подталкивают людей приобрести себе эту игру.
"Люди многие не играли бы в S.T.A.L.K.E.R., но мы сейчас привлекаем и делаем бесплатную рекламу настолько сильно для этой игры, что люди хотят ее попробовать, чтобы сложилось свое впечатление, а до этого они даже не хотели этого", — отметил Муртазин.
глупцы
отсоснись
Да в общем даже такие бедняки как я с 4060 должны кайфануть по полной, обновляем драйвера и ждем предзагрузки
Бедный бедняк. Как живется беднякам тяжело с rtx 4060. Приходится им обновлять драйвера
Да брат это жесть, как жить
Кайфанешь !под 40 линейку оптимизон завезли !так что не парься !вот что ниже 40 линейки ,там уже вопросы
Начиная от 3060 никаких проблем не будет. А вот на GTX серии печаль печальная
Уже обновил)))
Запущу сталкер 2 в 2к разрешении, на ультрах+ трассировка лучей+ длсс+ генерация кадров. 135 фпс примерно будет. Пк, проц 13700kf , видеокарта ртх 4080 suprim, другие комплектующие не буду называть.
кайфуй
😂😂😂
Блин, так самое интересное в других комплектующих)
Я адрес скину дашь свой компьютер поиграть на месяцок в сталкер 2 после того как сам пройдешь. А то мой не тянет. А то я смотрю твой мощный
Обычные комплектующие , ничего в них особенного нет))))