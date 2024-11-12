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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 379 оценок

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали расширенные системные требования к ПК

monk70
Новости

STALKER 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября, и её расширенные требования к ПК выделяются одним аспектом – 160 гигабайт места на жёстком диске. Цифра, которая встречается нечасто, но становится все более распространённой.

Первые системные требования были опубликованы аж три года назад. Теперь команда представила расширенные требования, включающие разрешение 1440p и 4К.

Для игры в 1440p и 60 к/с вам понадобится процессор уровня Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X, видеокарта уровня NVIDIA RTX 3070 Ti, NVIDIA RTX 4070 или AMD RX 6800 XT, а также 32 ГБ ОЗУ.

Для игры в 2160p при 60 к/с разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X, видеокарту NVIDIA RTX 4080 или AMD RX 7900 XTX и также 32 ГБ ОЗУ.

-25
105
Комментарии: 105
Ваш комментарий
PartisanTravis

Я так и знал , что видеокарта ртх 2070 не для ультра настроек графики как писали в системных требований , тем более движок unreal engine 5.

8
Миханик Шестеренкин

Карте уже 6 лет, почти целое поколение, какие к черту ультра!

3
PartisanTravis Миханик Шестеренкин

Те системные требования которые написали разработчики, подозрительные какие то были. А вот сейчас реально , видишь какое железо надо мощное для 2к или 4к.

0
JKarter

А, ещё и на UE 5 решили делать? Ну, ясно, тогда даже без моего конфига, на минималке у всех будет шагать и заикаться так, что мама не горюй. UE 5 сейчас, очень плохой, мягко выражаясь, в плане собственной оптимизации - движок.

2
Фризостат
Я так и знал , что видеокарта ртх 2070 не для ультра настроек графики как писали в системных требований

Там писали, что 2070s (рекомендуемые) а это средние

0
PartisanTravis JKarter

Согласен с тобой, то что надо над движком еще работать и оптимизировать под него игры.

0
AlexSEcl

Нормальные системные требования так то (если они действительно такие будут). Для 2к разрешения с 60 фпс и высоких настроек нужна всего лишь 3070ти - видяха мидл-сегмента 4-летней давности. Вполне себе ок. А так то даже на древней 1060 можно поиграть при желании. Не понимаю воплей.

3
SERGEY-SP

Я тоже не понимаю !или народу нужно чтобы на калькуляторе на ультрах шло в 60 кадров !я хз !хочешь пойграть нормалоно ,будте добры и компы хотя бы первой свежести !а не 10 летней !

1
Фризостат

Обычные требования, как и для других игр на UE5

0
Васси

Речь про системные без использования dlss, с ним должно быть поприятнее для обладателей не самых мощных карт.

2
JKarter

Конкретно в ЭТОЙ игре, я вот честно, что-то сомневаюсь, что поможет.

-1
General Obmeta

По идее должно на ультра пойти,главное чтоб оптимизон завезли)

2
Никита Дроздоvv

Вроде нормально

2
Андрей Нуждов
1
hpi

)))))))))

1
Roy1010

- За что сел?
- Купил Сталкер 2...
- Уууу.... Какое издание?
- Делюкс... А ты за что?
- Японские мультики... ещё в 2015... ещё 20 лет сидеть....

0
Антон Патриарх Логвинов

Чёт сегодня ботов нагнали в комменты. Этот прям перевыполняет план, идейный наверное.

1
wianewa

Покупаешь эту игру - поддерживаешь всу. Но зеле то не долго осталось.

1
stalker_the_adventurer

А почему не садят тех кто айфоны покупает:?

0
Razox

Потому что депутаты сами с ними ходят, и один бывший президент РФ собственно тоже)

3
Лидер Z

Надо сажать эквивалентно модели, у меня 15 , значит 15 лет строгача

0
hpi Лидер Z

Зачем оно тебе? Ты ещё молод. Жизнь себе ломать. Выкинь его нах в окно.

0
stalker_the_adventurer

А тобиш теперь 160 гб

0
Никита Дроздоvv

Интересно а в игре есть DLSS и FSR?

0
OneTweak

есть

1
stalker_the_adventurer

аахахаххааххахаах

0
stalker_the_adventurer

Ну и вот пожалуйста система требования изменились, хотя официально они были предыдущими

0
VANDEMAIR

Судя по давнему ролику - там и 1050 с избытком. Чего там на 3070

0
A E
аж три года назад

за "аж три года назад" все сто раз поменялось

0
Пользователь ВКонтакте

А в торренте через сколько выйдет? // Aleksey Goschko

0
RebelliousHareton

RX 66000 & I3-12100F & 16gb ОЗУ на каких настройках потянет что 60 фпс было?
Заранее благодарю

0
Lucifer640

Если FSR включишь, то на средних в 60 фпс точно сможешь

1
Real Slim Shady

А на Astra Linux пойдёт?

0
niktosiky
Для игры в 2160p при 0 к/с разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X, видеокарту NVIDIA RTX 4080 или AMD RX 7900 XTX и также 32 ГБ ОЗУ.

Нехило, боюсь представить, что надо хотя бы на 30 кадров в секунду...

-1
_Remus_

Хрень все эти требования, скорее всего и на 4090 будет обсираться, сталкер с оптимизацией не выходил ещё.

-1
Archibalbd7

та вы заколебали топящие за продавцов железа , требования лепят ...а на выходе один хрен баги , лаги , патчи-фигнячи и т.д. и т.п. и железо нормальное ,а потом как со старфилдом Говард вышел и сказал "Это некст-ген проект для с продвинутыми технологиями, поэтому вам нужно просто обновить свой компьютер"

-1
Лидер Z

и в чем он был не прав? из-за старфилда много кто обновился, и сейчас не париться)

-2
OneTweak

Поехали

-1
stalker_the_adventurer

Ты думаешь тебе память поможет ?)

0
stalker_the_adventurer

Дурачек?

0
OneTweak stalker_the_adventurer

У меня всего хватает слихвой

0
stalker_the_adventurer

Ты д+лб*еБ

-4
stalker_the_adventurer

На что поспорим что игра 20 ноября выйдет полной жопой

-1
stalker_the_adventurer

Тут по системе требования видно

0
wianewa

не выйдет

0
HuskyRescue

Если спеки реальные, а не как обычно - то вполне адекватно.

-1
Миханик Шестеренкин

Отлично! На ультра попрет.

-2
lokdogg

норм, нищюки с gtx1050 лесом

-2
тратата и ололо

пойдет в 720p

1
Пользователь ВКонтакте

Ну 160 гиг норм для игры) Учитывая её масштабы! ) // Misha Mi

-4
Секрет Супа

По словам разработчиков, размер игровой карты S.T.A.L.K.E.R. 2 составит 64 кв. км, что делает ее одним из крупнейших игровых миров в сеттинге постапокалипсиса. Для сравнения: площадь The Elder Scrolls V: Skyrim составляет 39 кв. км, в Red Dead Redemption 2 — 75 кв. км, а суша в GTA 5 занимала 49,4 кв.км. Главной фишкой продолжения станет полноценный, а главное — бесшовный и большой открытый мир. Теперь можно будет спокойно передвигаться между разными местами, не боясь надоедливых подзагрузок.

3
JKarter

По сути, по современным меркам, это даже очень маленький размер игры.

-5
SERGEY-SP Секрет Супа

Так эти 63 квадрата еще нужно адекватно разнообразить и заполнить !то что есть еще не значит качество и проработку!узнаем 20 ноября!

0
Kostet09 JKarter

Так скачай себе 10 раз Сталкер и будет много весить, ху.. Ле ты?

0
imitator26 Секрет Супа

А чего это они не упомянули dayz?!

225 км² реальной местности. 350 км дорог. 50 городов и посёлков, порты и фабрики и.т.д.

0
stalker_the_adventurer

Аха-ха смешно эти системки вам не кажется что это дирмище полнолное!!!

Тут в 1080 говорили что 108011 гб потянет и теперь зашкалиные настройки

-4
hpi

Дибилоид опустись на землю и посмотри на календарь. Какая нах в конце 24 года 1080? Ну если ты извращенец то да пробуй. Позырь видосы теста 1080 в вуконге.

0
stalker_the_adventurer

Украинская пид+расия я сожелею что купил вашу игру

-4
Фризостат

Угаааманися

-1
DenisKarabass

хахахаах жриииии свинка

0
Пользователь ВКонтакте

50 сюжет и мультик все 110😁 // Андрей Николаевич

-5
JKarter

По идее, на моей GT 1030 на минималке пойдет. Однако, я честно, не жду эту игру и мне вообще уже просто, банально, не интересно что-то читать про неё. Лучше просто пройти предыдущие части, и не вспоминать про эту часть, которая, я не удивлюсь, если серию угробит. Учитывая то, что было с игрой вообще.

-5
stalker_the_adventurer

А что ты тут забыл?

5
Лидер Z stalker_the_adventurer

Я не знаю что он вообще забыл на игровом форуме с такой картой, с такой картой гейминг возможен только на ютубе

-6
FireShow3500

А чего вы все удивляетесь? Это Анриал 5 и игра выходит почти в 2025-ом, стоило уже понять, что не все новые игры будут тянуть на ультрах на вашем корыте, у меня 1070 и я хоть как-то радуюсь, что игра у меня вообще даже на минималках работать будет

-5
Пользователь ВКонтакте

Наверняка в игре будет троян, специально для граждан России. // Александр Назаров

-8
Лидер Z

Даа, загружен прямо в геймпасс

3
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

-1
Пользователь ВКонтакте

Срифмовал то как 😄 // Артём Савельев

0
Shark macro

Лучше бы русскую озвучку опубликовали, циркачи русофобские.

-8
Pinaev Sergey

На Украине тоже, наверно, истерия по поводу России. Разработчиков за яйца может взять собственное МВД, типа "вы скрытые москали, путинских денег захотели?".

-1
stalker_the_adventurer

Добро пожаловать и жаловать !

-16
stalker_the_adventurer

дурак дуроку розня

-18
Ded Chelyabinsk

Тоже не тянешь по системкам?

0
Ded Chelyabinsk

Да системки слишком большие, да и в РФ за сталкерство теперь сажают.

-18
stalker_the_adventurer

Не кого не посадят

-1
stalker_the_adventurer

Бред пьяной обезьяны

-3
Лидер Z

Дак сталкер2 специально для РФ делают

-1
Ded Chelyabinsk stalker_the_adventurer

Да только на минималках пойдёт, а это мыло дикое.

0
Смеагол

Распространение видеоигры S.T​​​.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть наказуемо по законам РФ. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Россией 24"

Эксперт напомнил, что компания, разрабатывающая игру, спонсирует ВСУ, а в самом продукте будут присутствовать экстремистские материалы.

"Надо напомнить обязательно всем, что распространение экстремистских материалов на территории Российской Федерации карается законом и карается достаточно жестко. Исходя из этого, делиться ссылками на загрузку этой игры, закачивать Torrent и раздавать его – все это запрещено законом и это может иметь негативные последствия для человека", — сказал

Муртазин подчеркнул, что на S.T.A.L.K.E.R. 2 должен быть установлен запрет, но при этом не стоит наказывать людей, которые решили в него поиграть. Он отметил, что игры стали современными книгами. Поэтому они так сильно привлекают молодежь. К тому же, по мнению эксперта, все разговоры вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 только подталкивают людей приобрести себе эту игру.

"Люди многие не играли бы в S.T.A.L.K.E.R., но мы сейчас привлекаем и делаем бесплатную рекламу настолько сильно для этой игры, что люди хотят ее попробовать, чтобы сложилось свое впечатление, а до этого они даже не хотели этого", — отметил Муртазин.

2
stalker_the_adventurer

глупцы

-19
Omnia Smirnow

отсоснись

3
Лидер Z

Да в общем даже такие бедняки как я с 4060 должны кайфануть по полной, обновляем драйвера и ждем предзагрузки

-21
Glodus Muspell

Бедный бедняк. Как живется беднякам тяжело с rtx 4060. Приходится им обновлять драйвера

1
Лидер Z Glodus Muspell

Да брат это жесть, как жить

0
SERGEY-SP

Кайфанешь !под 40 линейку оптимизон завезли !так что не парься !вот что ниже 40 линейки ,там уже вопросы

0
Фризостат SERGEY-SP

Начиная от 3060 никаких проблем не будет. А вот на GTX серии печаль печальная

0
PartisanTravis

Уже обновил)))

0
PartisanTravis

Запущу сталкер 2 в 2к разрешении, на ультрах+ трассировка лучей+ длсс+ генерация кадров. 135 фпс примерно будет. Пк, проц 13700kf , видеокарта ртх 4080 suprim, другие комплектующие не буду называть.

-26
stalker_the_adventurer

кайфуй

-6
Alkatraz7N7

😂😂😂

-1
Goodvini

Блин, так самое интересное в других комплектующих)

0
Glodus Muspell

Я адрес скину дашь свой компьютер поиграть на месяцок в сталкер 2 после того как сам пройдешь. А то мой не тянет. А то я смотрю твой мощный

0
PartisanTravis Goodvini

Обычные комплектующие , ничего в них особенного нет))))

0