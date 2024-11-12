Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали расширенные системные требования к ПК

STALKER 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября, и её расширенные требования к ПК выделяются одним аспектом – 160 гигабайт места на жёстком диске. Цифра, которая встречается нечасто, но становится все более распространённой.

Первые системные требования были опубликованы аж три года назад. Теперь команда представила расширенные требования, включающие разрешение 1440p и 4К.

Для игры в 1440p и 60 к/с вам понадобится процессор уровня Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X, видеокарта уровня NVIDIA RTX 3070 Ti, NVIDIA RTX 4070 или AMD RX 6800 XT, а также 32 ГБ ОЗУ.

Для игры в 2160p при 60 к/с разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X, видеокарту NVIDIA RTX 4080 или AMD RX 7900 XTX и также 32 ГБ ОЗУ.