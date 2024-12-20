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Номинируйте S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на ИГРУ ГОДА 2024!
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 11 474 оценки

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились планами на 2025 год

IKarasik
Новости

Создатели постапокалиптической вселенной S.T.A.L.K.E.R. поделились своими планами на ближайшее будущее. Вслед за недавним обновлением 1.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработчики анонсировали новые улучшения для игры и интересные проекты, которые ждут фанатов серии в 2024 и 2025 годах.

Под Новый год S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление весом 110 ГБ и включающее более 1800 исправлений

В следующем году студия GSC Game World сосредоточится на выпуске обновлений для S.T.A.L.K.E.R. 2, улучшая игровой процесс и добавляя новые возможности. О подробностях дополнительного контента обещают рассказать в начале 2025 года.

Кроме того, фанатов классической трилогии ждут приятные новости. В 2025 году выйдет nextgen-патч для консольных версий игр серии. Для ПК-версий оригинальной трилогии также запланированы обновления, которые сделают их более современными и комфортными для игроков.

Уже идет работа над версией S.T.A.L.K.E.R. 2 для PS5 и Switch 2: подтверждены два DLC и мультиплеер

Поддержка сообщества остаётся важным элементом успеха игры. Разработчики отмечают, что энтузиазм и преданность фанатов вдохновляют их на дальнейшие свершения.

Спойлер

Сталкеры,

Вчера вышло масштабное обновление 1.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Весь этот период между релизом и рождественскими праздниками мы посвятили улучшению вашего игрового опыта. Мы надеемся, что многие найдут время начать, продолжить или даже завершить прохождение игры в праздники.

Перед Новым годом мы хотели бы поделиться нашими планами на 2025 год:

  • Мы продолжим обновлять S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и в следующем году.
  • В начале 2025 года мы будем готовы поделиться с вами нашими дальнейшими планами относительно контента.
  • В следующем году мы выпустим nextgen патч для консольных версий трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, а также обновим ПК-версии оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. — мы также планируем это сделать. Следите за нашими социальными сетями, чтобы не пропустить дату релиза.

Количество поддержки, которую вы продемонстрировали нам с момента релиза игры, поражает. Ваша поддержка — это настоящее чудо Зоны.

До встречи в следующем году!

Команда GSC Game World

-7
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
My life is a game

Какие ремастеры?Заполните карту активностями, выпустите длс

Допилите игру сначала как реды сделали с кибером

Ну емае

11
ProPsyh

А вы батенька не думали, что над разными проектами работают разные команды?

-11
My life is a game ProPsyh

так в любом случае
допустим штат 100
30-40 человек уйдут на ремастеры вместо того что пилить сталкер 2 дальше
чем больше человек - тем быстрее

им не просто надо починить баги и тд

им нужно создавать абсолютно новые квесты/новое оружие/новые события прописывать

локи пустые после 2 половины игры

1
ProPsyh My life is a game

Вроде как рассуждаешь логично, но переключение команды с одного проекта на другой займет много времени и может вызвать неразбериху. Не уверен, что это пойдет игре на пользу.

2
shurasick876
Допилите игру сначала как реды сделали с кибером

А что реды сделали с кибером? Игра на 1.06 от игры на 2.1 принципиально НИЧЕМ не отличается. Буквально. Разница только в механике крафт и что импланты теперь можно грейдить. Всё. То, что машины можно покупать на сайте, а не бегать по стоянкам - не назвать масштабным изменением.

3
My life is a game shurasick876

Они никакие новые проекты не брали пока не довели игру до ума,выпустили длс и тд

Тут же ГСК обещали еще 2 длс, а еще есть баги + лаги + карта пустая
Не стоит прыгать на другие проекты пока еще прошлый полностью не сделан

-4
bysaturn

Если завезут в оригиналы на ПК поддержку 64-бит, многопоток и dx11 для всей трилогии, то это уже будет хорошо.

6
ProPsyh

Эх :( Мечты.

1
SVolf

Не-не, не думаю. Максимум это поддержка 64 бит, и обновленные текстуры. Спецов по X-ray в компании не осталось. Никто не будет старые игры на новый directx переносить. Так и останемся на том что было

1
HomyaQQ SVolf

Просто консольную версию на ПК перенесут. Это та, где Ленина убрать не смогли с локации, но насрали птицами на голову. Не ждите текстур и тем более переписанного движка. Там никто х-рей не знает сегодня.

0
spaMER_ID SVolf

Максимум - это ачивки из консольных версий.

0
ProPsyh
В 2024 году выйдет nextgen-патч

Осталось 10 дней!

2
UralGames83Ru

а также обновим ПК-версии оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. — мы также планируем это сделать.

Не дай бог вырежут русскую озвучку, предчувствие такое, что сделают подлянку, лучше бы ничего не трогали в классических частях. 🤔 😡

2
Sunsh1ne98

Они теперь и оригинальную трилогию хотят упороть, превратив в лагодром? Господи, за что...

2
Queenessy

Славо богу, можно просто будет не качать это дерьмо, надеюсь оставят в настройках того же стима откатить версию
А хотя, они же 150% продадут их в виде новой игры

0
Пользователь ВКонтакте

"Создатели постапокалиптической вселенной S.T.A.L.K.E.R.". Стругацкие? (Душнила мод он) // Евгений Мухотин

1
Рикочико

а также обновим ПК-версии оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R.
Готовьтесь к беспощадной цензуре в оригинальной трилогии.

1
shurasick876

В зелёном магазине будет всё по старому)

0
Stasonich_spb

Типа не будет русской озвучки,как в трилогии на консолях??

0
hpi

Меня больше радует апдейт для легенд оф зоне.

1
Дизлайкус

Существование ии поспособствует скорым правкам, даже если они будут ходить целый день за кофе.

1
Комментарий удален
PolGhost

Никого не защищаю, но прошу обратить внимание, что оставил комментарий человек с Ви из Киберпанка на аватарке. А там ситуация ровно такая же на релизе была

2
SloT124 PolGhost

там ситуация была немногим лучше все же, по крайней мере в моем случае.
Были баги, но не много, оптимизация была средняя, но на 1080ti и 8700К шло вполне хорошо, софтлоков не встретил. В сталкере же багов миллион, софтлоков было парочку, оптимизация на 3080 и 7800x3d плачевная.

1
SloT124 PolGhost

а самое главное, игра была более насыщенней и не такой пустой как сталкер 2, да и переносов было поменьше :)

-1
Spillik SloT124

Немногим лучше, только наоборот.

Были баги, но не много, оптимизация была средняя, но на 1080ti и 8700К шло вполне хорошо, софтлоков не встретил.

Прям комментарии на релизе. Игра настолько была оптимизирована, что продажи для консолей отключили.

3
SloT124 Spillik

А причем тут консоли если я писал о ПК версии? Соглашусь с тем, что на консолях было все ужасно.

2
Комментарий удален
LukotakinaZ

Потому что эта игра вылетает за прохождение столько раз, сколько вообще все игры вместе взятые за последние 10 лет. а ещё есть пару квестов, которые полностью руинят все твои сейфы. отличная игра за фулпрайс, достойная положительных отзывов конечно. и это не говоря о мелких багах и недоработках, которых там просто гора.

-4
Никита Дроздоvv LukotakinaZ

Хз. 82 часа наиграл, не одного вылета. минимум багов и один квест. Забагался, но благо он был дополнительный. Ну хз, может мне повезло, а может первый патч что то сделал. я после него играл.

-2
Пользователь ВКонтакте

В свалкере не было апокалипсиса // Александр Ковалёв

-2
Пользователь ВКонтакте

Локальный апокалипсис все же был // Detiqua An

0
shurasick876 Пользователь ВКонтакте

Локальный - для кого? После первой аварии по лору в зоне не осталось почти никого.

-1
redfox2013

"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Я вернусь в ТЧ, и не раз, а вот в это собрание модов (даже сюжет сперли), возвращаться желания нет.

-2
ProPsyh

Можно поподробнее? Откуда сперли сюжет? Интересно посмотреть на первоисточник.

1
redfox2013 ProPsyh

«Тайна зоны: История Стрелка пролог», ищи далее сам на ap-pro.ru в модах, и увы увидишь не только это, по сути СТАЛКЕР 2 солянка из модов,

2
ProPsyh redfox2013
«Тайна зоны: История Стрелка пролог»

Спасибо! Заценю!

по сути СТАЛКЕР 2 солянка из модов

Может это и неплохо, но как обычно, всем не угодишь.

0
_Remus_

Планы на 25тый - пустить игру в релиз, после мастшабных тестов

-3
ProPsyh

К сожалению тенденцию, выпуска готовых игр на релизе, можно пересчитать по пальцам одной руки пьяного фрезеровщика.

0
LukotakinaZ

с таким 💩 надо было делать ранний доступ, а не сосредотачиваться патчами на несколько лет после релиза. поражают 💩еды, которые покупают такое сырое фуфло, а потом сидят и удивляются, а почему это игры такое 💩. дак потому что подобные 💩 выставляются номинатами на игры года...

-3
Кей Овальд

О, они хотят и над оригиналами надругаться...

-3
rtnrwv

короче развели мамонтов на платный альфа тест

-4
jax baron

Ну индианку то пережували и это съедите.

-4
rtnrwv jax baron

кому что передавали?

0
jax baron rtnrwv

исправил

-1
rtnrwv jax baron

а причём тут вообще другая игра?

0
StrelitziaReg
Кроме того, фанатов классической трилогии ждут приятные новости. В 2024 году выйдет nextgen-патч

О!! Это как фалаут4 НекстГен Патч. Все моды в помойку улетят , очень приятная новость для стариков)))

-4
ProPsyh

Читай внимательнее!

Для консолей.

1
StrelitziaReg ProPsyh
Для ПК-версий оригинальной трилогии также запланированы обновления, которые сделают их более современными и комфортными для игроков.
0
Истинный_Пророк

Спасибо GSC за такую шикарную игру!

-5