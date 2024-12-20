Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились планами на 2025 год

Создатели постапокалиптической вселенной S.T.A.L.K.E.R. поделились своими планами на ближайшее будущее. Вслед за недавним обновлением 1.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработчики анонсировали новые улучшения для игры и интересные проекты, которые ждут фанатов серии в 2024 и 2025 годах.
В следующем году студия GSC Game World сосредоточится на выпуске обновлений для S.T.A.L.K.E.R. 2, улучшая игровой процесс и добавляя новые возможности. О подробностях дополнительного контента обещают рассказать в начале 2025 года.
Кроме того, фанатов классической трилогии ждут приятные новости. В 2025 году выйдет nextgen-патч для консольных версий игр серии. Для ПК-версий оригинальной трилогии также запланированы обновления, которые сделают их более современными и комфортными для игроков.
Поддержка сообщества остаётся важным элементом успеха игры. Разработчики отмечают, что энтузиазм и преданность фанатов вдохновляют их на дальнейшие свершения.
Сталкеры,
Вчера вышло масштабное обновление 1.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Весь этот период между релизом и рождественскими праздниками мы посвятили улучшению вашего игрового опыта. Мы надеемся, что многие найдут время начать, продолжить или даже завершить прохождение игры в праздники.
Перед Новым годом мы хотели бы поделиться нашими планами на 2025 год:
- Мы продолжим обновлять S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и в следующем году.
- В начале 2025 года мы будем готовы поделиться с вами нашими дальнейшими планами относительно контента.
- В следующем году мы выпустим nextgen патч для консольных версий трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, а также обновим ПК-версии оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. — мы также планируем это сделать. Следите за нашими социальными сетями, чтобы не пропустить дату релиза.
Количество поддержки, которую вы продемонстрировали нам с момента релиза игры, поражает. Ваша поддержка — это настоящее чудо Зоны.
До встречи в следующем году!
Команда GSC Game World
Какие ремастеры?Заполните карту активностями, выпустите длс
Допилите игру сначала как реды сделали с кибером
Ну емае
А вы батенька не думали, что над разными проектами работают разные команды?
так в любом случае
допустим штат 100
30-40 человек уйдут на ремастеры вместо того что пилить сталкер 2 дальше
чем больше человек - тем быстрее
им не просто надо починить баги и тд
им нужно создавать абсолютно новые квесты/новое оружие/новые события прописывать
локи пустые после 2 половины игры
Вроде как рассуждаешь логично, но переключение команды с одного проекта на другой займет много времени и может вызвать неразбериху. Не уверен, что это пойдет игре на пользу.
А что реды сделали с кибером? Игра на 1.06 от игры на 2.1 принципиально НИЧЕМ не отличается. Буквально. Разница только в механике крафт и что импланты теперь можно грейдить. Всё. То, что машины можно покупать на сайте, а не бегать по стоянкам - не назвать масштабным изменением.
Они никакие новые проекты не брали пока не довели игру до ума,выпустили длс и тд
Тут же ГСК обещали еще 2 длс, а еще есть баги + лаги + карта пустая
Не стоит прыгать на другие проекты пока еще прошлый полностью не сделан
Если завезут в оригиналы на ПК поддержку 64-бит, многопоток и dx11 для всей трилогии, то это уже будет хорошо.
Эх :( Мечты.
Не-не, не думаю. Максимум это поддержка 64 бит, и обновленные текстуры. Спецов по X-ray в компании не осталось. Никто не будет старые игры на новый directx переносить. Так и останемся на том что было
Просто консольную версию на ПК перенесут. Это та, где Ленина убрать не смогли с локации, но насрали птицами на голову. Не ждите текстур и тем более переписанного движка. Там никто х-рей не знает сегодня.
Максимум - это ачивки из консольных версий.
Осталось 10 дней!
а также обновим ПК-версии оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. — мы также планируем это сделать.
Не дай бог вырежут русскую озвучку, предчувствие такое, что сделают подлянку, лучше бы ничего не трогали в классических частях. 🤔 😡
Они теперь и оригинальную трилогию хотят упороть, превратив в лагодром? Господи, за что...
Славо богу, можно просто будет не качать это дерьмо, надеюсь оставят в настройках того же стима откатить версию
А хотя, они же 150% продадут их в виде новой игры
"Создатели постапокалиптической вселенной S.T.A.L.K.E.R.". Стругацкие? (Душнила мод он) // Евгений Мухотин
а также обновим ПК-версии оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R.
Готовьтесь к беспощадной цензуре в оригинальной трилогии.
В зелёном магазине будет всё по старому)
Типа не будет русской озвучки,как в трилогии на консолях??
Меня больше радует апдейт для легенд оф зоне.
Существование ии поспособствует скорым правкам, даже если они будут ходить целый день за кофе.
Никого не защищаю, но прошу обратить внимание, что оставил комментарий человек с Ви из Киберпанка на аватарке. А там ситуация ровно такая же на релизе была
там ситуация была немногим лучше все же, по крайней мере в моем случае.
Были баги, но не много, оптимизация была средняя, но на 1080ti и 8700К шло вполне хорошо, софтлоков не встретил. В сталкере же багов миллион, софтлоков было парочку, оптимизация на 3080 и 7800x3d плачевная.
а самое главное, игра была более насыщенней и не такой пустой как сталкер 2, да и переносов было поменьше :)
Немногим лучше, только наоборот.
Прям комментарии на релизе. Игра настолько была оптимизирована, что продажи для консолей отключили.
А причем тут консоли если я писал о ПК версии? Соглашусь с тем, что на консолях было все ужасно.
Потому что эта игра вылетает за прохождение столько раз, сколько вообще все игры вместе взятые за последние 10 лет. а ещё есть пару квестов, которые полностью руинят все твои сейфы. отличная игра за фулпрайс, достойная положительных отзывов конечно. и это не говоря о мелких багах и недоработках, которых там просто гора.
Хз. 82 часа наиграл, не одного вылета. минимум багов и один квест. Забагался, но благо он был дополнительный. Ну хз, может мне повезло, а может первый патч что то сделал. я после него играл.
В свалкере не было апокалипсиса // Александр Ковалёв
Локальный апокалипсис все же был // Detiqua An
Локальный - для кого? После первой аварии по лору в зоне не осталось почти никого.
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Я вернусь в ТЧ, и не раз, а вот в это собрание модов (даже сюжет сперли), возвращаться желания нет.
Можно поподробнее? Откуда сперли сюжет? Интересно посмотреть на первоисточник.
«Тайна зоны: История Стрелка пролог», ищи далее сам на ap-pro.ru в модах, и увы увидишь не только это, по сути СТАЛКЕР 2 солянка из модов,
Спасибо! Заценю!
Может это и неплохо, но как обычно, всем не угодишь.
Планы на 25тый - пустить игру в релиз, после мастшабных тестов
К сожалению тенденцию, выпуска готовых игр на релизе, можно пересчитать по пальцам одной руки пьяного фрезеровщика.
с таким 💩 надо было делать ранний доступ, а не сосредотачиваться патчами на несколько лет после релиза. поражают 💩еды, которые покупают такое сырое фуфло, а потом сидят и удивляются, а почему это игры такое 💩. дак потому что подобные 💩 выставляются номинатами на игры года...
О, они хотят и над оригиналами надругаться...
короче развели мамонтов на платный альфа тест
Ну индианку то пережували и это съедите.
кому что передавали?
исправил
а причём тут вообще другая игра?
О!! Это как фалаут4 НекстГен Патч. Все моды в помойку улетят , очень приятная новость для стариков)))
Читай внимательнее!
Для консолей.
Спасибо GSC за такую шикарную игру!