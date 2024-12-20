Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились планами на 2025 год

Создатели постапокалиптической вселенной S.T.A.L.K.E.R. поделились своими планами на ближайшее будущее. Вслед за недавним обновлением 1.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработчики анонсировали новые улучшения для игры и интересные проекты, которые ждут фанатов серии в 2024 и 2025 годах.

В следующем году студия GSC Game World сосредоточится на выпуске обновлений для S.T.A.L.K.E.R. 2, улучшая игровой процесс и добавляя новые возможности. О подробностях дополнительного контента обещают рассказать в начале 2025 года.

Кроме того, фанатов классической трилогии ждут приятные новости. В 2025 году выйдет nextgen-патч для консольных версий игр серии. Для ПК-версий оригинальной трилогии также запланированы обновления, которые сделают их более современными и комфортными для игроков.

Поддержка сообщества остаётся важным элементом успеха игры. Разработчики отмечают, что энтузиазм и преданность фанатов вдохновляют их на дальнейшие свершения.

Спойлер