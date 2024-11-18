Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили точное время выхода

После нескольких задержек S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl становится одной из самых ожидаемых игр Xbox Game Pass конца 2024 года — и хорошая новость в том, что дата её выхода уже не за горами.

Известно, что игра выйдет на Xbox Series X|S и ПК 20 ноября 2024 года. Но когда именно произойдёт разблокировка? Разработчики из GSC World представили инфографику, где отразили релиз для разных часовых поясов. В России S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет доступна в 19:00 МСК.

Раннего доступа к этой игре не предусмотрено — все версии игры выходят в этот день.