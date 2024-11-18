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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 449 оценок

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили точное время выхода

monk70
Новости

После нескольких задержек S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl становится одной из самых ожидаемых игр Xbox Game Pass конца 2024 года — и хорошая новость в том, что дата её выхода уже не за горами.

Известно, что игра выйдет на Xbox Series X|S и ПК 20 ноября 2024 года. Но когда именно произойдёт разблокировка? Разработчики из GSC World представили инфографику, где отразили релиз для разных часовых поясов. В России S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет доступна в 19:00 МСК.

Раннего доступа к этой игре не предусмотрено — все версии игры выходят в этот день.

10
81
Комментарии: 81
Ваш комментарий
Lucky3_15

Забавно, что нет копий для игровой прессы. Наталкивает на мысль о том, что разработчики не хотят, чтобы все косяки раньше времени всплыли и это помешало продажам.

27
UnendingOrvilleman

Тоже думаю, что будут косяки, GSC они и в Африке GSC.

6
saa0891

Что ты хочешь это же GSC у них сразу пердак разрывало если кто то выкладывал хоть какие то материалы и ролики по игре, они на голубом глазу заявляли что игра готова ещё в 2022 году, и сколько раз потом переносили.

4
Spillik

Точно-точно.

Пегач: Выдали копии игровой прессе - значит игра лютый кал, пресса продажная, нет уже давно журналистики нормально.
Также Пегач: Не выдали копии игровой прессе - значит игра лютый кал.

-1
alex6583

Лучше посмотрите (если конечно выдержите) его последнее интервью украинскому блогеру (говорит правда почему то на русском), и все встанет на свои места. А то здесь многие спрашивают что Вы набросились на сталкер.

0
Гамер132

Это тупо не?) ты думаешь люди не вернут игру?

0
hom1e

хаха семейный подряд григоровича взяли уе5, склепали в чешском подвале поделочку из ассетов и продают ее как топ игру, которую 27 раз переносили из-за всех тягот разработки которые длились целых 2 дня пока они не свалили из киева. икс бокс, дайте им денег на еще один фильм. оч тяжело пацанам.

18
demon33251

Григоровичу на бухлишко , хотя у него и так морда вся опухшая от алкашки.

1
Ganwor

Григорович в интервью украинскому блогеру, ещё раз подтвердил, что финансово поддерживает ВСУ, в том числе техникой. Может не надо рекламировать игру на территории России?

2
EvgenyDMT

Он не ВСУ поддерживает,а армию своей страны,а ты поддерживаешь армию своей страны..?

-9
qqVq

По факту он бусиками поддержал тцк, которое отлавливает простых украинцев на мясо.

2
demon33251

Вот "веселуха" начнется когда люди начнут покупать , а потом будут удивляться а че это ими интересоваться начнут правоохранители.

1
Александр Типоуз EvgenyDMT

А ВСУ это не армия страны где прописан Григорович ?)

0
Janekste

Соглашусь, пожалуй. Но с другой стороны новости не соврем реклама. Да и в здравом уме эту игру всё равно в России никто не купит. Лично я из принципа буду качать пиратку. Притом вероятнее всего только в том случае, если выйдет хотя бы фанатская русская озвучка когда-то в будущем. Для меня сталкера без русской озвучки не существует.

0
UralGames83Ru

Сколько же стульев прогорит, на реализе, когда предзаказавшие это, почувствуют полное разочарование и острую боль в сердце. Даже страшно представить!😉🙈

1
Александр Типоуз

Тут сгорит в первую очередь из за лютой русофобии в игре, ее в пресс релизах и трейлерах не показывают, а вот то что она будет это 100%. Никогда не был поклонником сталкера, и ни одну часть до конца так и не прошел. Но тут хочу посмотреть, знаю что будет сблев лютый =) но все равно хочется глянуть.

0
Хахахаха Хахахаха

На xbox ещё неделю назад игру можно предварительно установить,146гиг,смысл ждать 20е что б её установить

0
Фризостат

Боятся раннего слива в сеть, но можно же было из 160гб дать хотя бы 100 или 120гб на загрузку .... Странное решение у них там

0
lokdogg

пока скачаешь уже и спать надо( Жаль предзагрузки в стиме нету

-1
Гамер132

Это точно. У меня ещё и +1 по мск. Ещё и Стим скорость режет. Да и игра конечно кайфово выходит: по среди недели бл

0
Максим Грув Гамер132

Куда спешить? скачаешь на след день.

0
ЛехаДезертир

Чтобы это узнать не нужно было ничего ждать, так как таймер давно уже в отсчитывает время в том же лаунчере Xbox.

-1
Dark1994

А Москва где?))

-1
Фризостат

+1 час к Киеву добавь))

0
Lelik_mc_kawai

Москвы нет, потому что она якобы в России не выходит!

3
Никита Дроздоvv Lelik_mc_kawai

Почему якобы игра официального в России не продаётся

3
Lelik_mc_kawai Никита Дроздоvv

Не продается, не значит что не выходит! она выйдет, но не продается!

0
Никита Дроздоvv Lelik_mc_kawai

Понятно

0
жифорсник

Потом качать 5 часов, и попробовать 2 часа потом уже спать, и то ещё пока настроить заставки и тд, то есть ворваться получится лишь в четверг

-2
Real Slim Shady

О, новая часть Калды походу скоро выйдет.

-2
Kollich

Слава Богу

-3
КристианПобединский

Переноса не будет ?(

-4
Чизбургер

Надеюсь, что игра будет бодрой, на 7 из 10 как и первая часть.

-7
Tiger Goose

Надеюсь, несмотря на то, что игра уже ушла на золото, это решение откатят и её выход всё-таки перенесут хотя бы года на три. По последним демонстрациям было видно, что ещё требуется доработка.

-7
UnendingOrvilleman

Вряд-ли перенесут, но патчи 100% будут делать.

1
B e s i k

Так она примерно через года 2 и выйдет.А то что выйдет сейчас это мега-бета версия предрелизное состояние для бетатестеров.Ждём фиксы патчи моды dlc.А уж после можно начать играть по человечески без танцев с бубном.

0
Антон Патриарх Логвинов UnendingOrvilleman

%бать ты америку открыл. Есть хоть одна крупная игра за последние лет 10 для которой не делают патчей?

0
Никита Дроздоvv

Три года 😂😂

2
Фризостат B e s i k
Так она примерно через года 2 и выйдет.А то что выйдет сейчас это мега-бета версия предрелизное состояние для бетатестеров

Сколько там патчей к Цусиме и Горизонту выходило?

0
Пользователь ВКонтакте

Спасибо за информацию. Самая ожидаемая игра // Данила Мудров

-7
Пользователь ВКонтакте

Ага, она щас в Стиме первое место занимает по продажам, точнее продажа дня или как там не важно, как было с игрой palworld там просто писец с ней 11 млн копий за неделю 1 млн вроде // Олег Тюнин

-5
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну это и не удивиельно. эту игру ждали миллипарды и на протяжении 15 лет минимум // Данила Мудров

-3
Пользователь ВКонтакте

А чё это за игра??? 🤔🤔🤔 // Алексей Евреинов

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Владимир Вдовин

0
Никита Дроздоvv

Получается, по моему времени будет 21: 00. А ещё скачать нужно. Ну, по идее быстро скачаю. У меня гигабитный интернет. Ну, может за час - два скачаю. Получается, я ночью буду играть. Ну ладно, Так уж быть, мне всё равно только 22 на работу.

-8
Фризостат

Ты в геймпассе или стиме?

0
Никита Дроздоvv Фризостат

В геймпасс

-1
Фризостат Никита Дроздоvv

Завтра ещё Microsoft Flight Simulator 24

0
Никита Дроздоvv Фризостат

Мне эта игра не интересна

-3
besnovaty1986

судя по тому как ты излагаешь мысли, на работу не тебе, а мамке твоей. баклан

0
Madiark

Наконец то спустя столько лет одна из самых ожидаемых многими игра выходит в релиз

-9
UnendingOrvilleman

Но оправдаются ли эти ожидания?

3
LudvigG UnendingOrvilleman

Чел, может после релиза спросишь?

-2
Madiark UnendingOrvilleman

Как минимум игра будет годной, это понимают даже хейтеры сталкера 2

-6
SGate UnendingOrvilleman

Вот поиграешь и выяснишь

0
MNM 1985 Madiark

)

-1
pokemonizm

К сожалению только на след. день смогу засесть... но под игру взят специальный отпуск, таким шедевром надо наслаждаться не торопясь

-10
Unicorling

Игра ещё не вышла уже - шедевр

6
Фризостат Unicorling

По атмосфере это 300% шедевр, а сталкер за это и ценят в большинстве своём + за исследование
Первый сталкер не за корявую стрельбу и анимации ценили))

-5
saa0891 Фризостат
По атмосфере это 300% шедевр

Смешно, без русской озвучки там нет ни какой атмосферы, наоборот когда бандосы базарят на пиндосском это лишь раздражает и вызывает недоумение, а если играть с украинской озвучкой то это получится комедия.

7
Фризостат saa0891

Мне, как украинцу на укр ещё больше атмосферы будет 😊😊
Земли в игре родные и язык родной

-10
saa0891 Фризостат
Мне, как украинцу на укр ещё больше атмосферы будет

Не, ну тогда ладно.

0