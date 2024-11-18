Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили точное время выхода

После нескольких задержек S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl становится одной из самых ожидаемых игр Xbox Game Pass конца 2024 года — и хорошая новость в том, что дата её выхода уже не за горами.
Известно, что игра выйдет на Xbox Series X|S и ПК 20 ноября 2024 года. Но когда именно произойдёт разблокировка? Разработчики из GSC World представили инфографику, где отразили релиз для разных часовых поясов. В России S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет доступна в 19:00 МСК.
Раннего доступа к этой игре не предусмотрено — все версии игры выходят в этот день.
Забавно, что нет копий для игровой прессы. Наталкивает на мысль о том, что разработчики не хотят, чтобы все косяки раньше времени всплыли и это помешало продажам.
Тоже думаю, что будут косяки, GSC они и в Африке GSC.
Что ты хочешь это же GSC у них сразу пердак разрывало если кто то выкладывал хоть какие то материалы и ролики по игре, они на голубом глазу заявляли что игра готова ещё в 2022 году, и сколько раз потом переносили.
Точно-точно.
Пегач: Выдали копии игровой прессе - значит игра лютый кал, пресса продажная, нет уже давно журналистики нормально.
Также Пегач: Не выдали копии игровой прессе - значит игра лютый кал.
Лучше посмотрите (если конечно выдержите) его последнее интервью украинскому блогеру (говорит правда почему то на русском), и все встанет на свои места. А то здесь многие спрашивают что Вы набросились на сталкер.
Это тупо не?) ты думаешь люди не вернут игру?
хаха семейный подряд григоровича взяли уе5, склепали в чешском подвале поделочку из ассетов и продают ее как топ игру, которую 27 раз переносили из-за всех тягот разработки которые длились целых 2 дня пока они не свалили из киева. икс бокс, дайте им денег на еще один фильм. оч тяжело пацанам.
Григоровичу на бухлишко , хотя у него и так морда вся опухшая от алкашки.
Григорович в интервью украинскому блогеру, ещё раз подтвердил, что финансово поддерживает ВСУ, в том числе техникой. Может не надо рекламировать игру на территории России?
Он не ВСУ поддерживает,а армию своей страны,а ты поддерживаешь армию своей страны..?
По факту он бусиками поддержал тцк, которое отлавливает простых украинцев на мясо.
Вот "веселуха" начнется когда люди начнут покупать , а потом будут удивляться а че это ими интересоваться начнут правоохранители.
А ВСУ это не армия страны где прописан Григорович ?)
Соглашусь, пожалуй. Но с другой стороны новости не соврем реклама. Да и в здравом уме эту игру всё равно в России никто не купит. Лично я из принципа буду качать пиратку. Притом вероятнее всего только в том случае, если выйдет хотя бы фанатская русская озвучка когда-то в будущем. Для меня сталкера без русской озвучки не существует.
Сколько же стульев прогорит, на реализе, когда предзаказавшие это, почувствуют полное разочарование и острую боль в сердце. Даже страшно представить!😉🙈
Тут сгорит в первую очередь из за лютой русофобии в игре, ее в пресс релизах и трейлерах не показывают, а вот то что она будет это 100%. Никогда не был поклонником сталкера, и ни одну часть до конца так и не прошел. Но тут хочу посмотреть, знаю что будет сблев лютый =) но все равно хочется глянуть.
На xbox ещё неделю назад игру можно предварительно установить,146гиг,смысл ждать 20е что б её установить
Боятся раннего слива в сеть, но можно же было из 160гб дать хотя бы 100 или 120гб на загрузку .... Странное решение у них там
пока скачаешь уже и спать надо( Жаль предзагрузки в стиме нету
Это точно. У меня ещё и +1 по мск. Ещё и Стим скорость режет. Да и игра конечно кайфово выходит: по среди недели бл
Куда спешить? скачаешь на след день.
Чтобы это узнать не нужно было ничего ждать, так как таймер давно уже в отсчитывает время в том же лаунчере Xbox.
А Москва где?))
+1 час к Киеву добавь))
Москвы нет, потому что она якобы в России не выходит!
Почему якобы игра официального в России не продаётся
Не продается, не значит что не выходит! она выйдет, но не продается!
Понятно
Потом качать 5 часов, и попробовать 2 часа потом уже спать, и то ещё пока настроить заставки и тд, то есть ворваться получится лишь в четверг
О, новая часть Калды походу скоро выйдет.
Слава Богу
Переноса не будет ?(
Надеюсь, что игра будет бодрой, на 7 из 10 как и первая часть.
Надеюсь, несмотря на то, что игра уже ушла на золото, это решение откатят и её выход всё-таки перенесут хотя бы года на три. По последним демонстрациям было видно, что ещё требуется доработка.
Вряд-ли перенесут, но патчи 100% будут делать.
Так она примерно через года 2 и выйдет.А то что выйдет сейчас это мега-бета версия предрелизное состояние для бетатестеров.Ждём фиксы патчи моды dlc.А уж после можно начать играть по человечески без танцев с бубном.
%бать ты америку открыл. Есть хоть одна крупная игра за последние лет 10 для которой не делают патчей?
Три года 😂😂
Сколько там патчей к Цусиме и Горизонту выходило?
Спасибо за информацию. Самая ожидаемая игра // Данила Мудров
Ага, она щас в Стиме первое место занимает по продажам, точнее продажа дня или как там не важно, как было с игрой palworld там просто писец с ней 11 млн копий за неделю 1 млн вроде // Олег Тюнин
Ну это и не удивиельно. эту игру ждали миллипарды и на протяжении 15 лет минимум // Данила Мудров
А чё это за игра??? 🤔🤔🤔 // Алексей Евреинов
// Владимир Вдовин
Получается, по моему времени будет 21: 00. А ещё скачать нужно. Ну, по идее быстро скачаю. У меня гигабитный интернет. Ну, может за час - два скачаю. Получается, я ночью буду играть. Ну ладно, Так уж быть, мне всё равно только 22 на работу.
Ты в геймпассе или стиме?
В геймпасс
Завтра ещё Microsoft Flight Simulator 24
Мне эта игра не интересна
судя по тому как ты излагаешь мысли, на работу не тебе, а мамке твоей. баклан
Наконец то спустя столько лет одна из самых ожидаемых многими игра выходит в релиз
Но оправдаются ли эти ожидания?
Чел, может после релиза спросишь?
Как минимум игра будет годной, это понимают даже хейтеры сталкера 2
Вот поиграешь и выяснишь
)
К сожалению только на след. день смогу засесть... но под игру взят специальный отпуск, таким шедевром надо наслаждаться не торопясь
Игра ещё не вышла уже - шедевр
По атмосфере это 300% шедевр, а сталкер за это и ценят в большинстве своём + за исследование
Первый сталкер не за корявую стрельбу и анимации ценили))
Смешно, без русской озвучки там нет ни какой атмосферы, наоборот когда бандосы базарят на пиндосском это лишь раздражает и вызывает недоумение, а если играть с украинской озвучкой то это получится комедия.
Мне, как украинцу на укр ещё больше атмосферы будет 😊😊
Земли в игре родные и язык родной
Не, ну тогда ладно.