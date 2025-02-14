Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили хотфикс 1.2.1 с исправлением сбоев

Вчера GSC GameWorld выпустила крупное новое обновление для STALKER 2. А сегодня разработчики выпустили еще одно небольшое. Патч 1.2.1 в основном посвящен исправлению сбоев, в том числе при загрузке файлов сохранений. Таким образом, игра теперь будет более стабильной на вашей системе ПК. Более того, она больше не будет вылетать при загрузке сохранений.
Если говорить более подробно, то патч 1.2.1 исправляет несколько сбоев, связанных с взаимодействием аномалии молниеносного шара с артефактами. Он также исправляет сбой, который в основном происходил при удалении от хабов и во время Выброса.
Вот список изменений:
- Исправлен один из сбоев при загрузке файлов сохранения, связанный с логикой ИИ.
- Исправлен один из сбоев при загрузке файлов сохранения, зафиксированных при применении эффектов к игроку.
- Исправлено несколько сбоев, связанных с взаимодействием аномалии шаровой молнии с артефактами.
- Исправлен сбой, который в основном происходил при удалении от хабов и во время выброса.
у меня такое ощущение складывается что они уволили тестеров и тупо анализируют отзывы игроков с разных платформ
А ты догадливый. Описание к прошлому патчу который был пару недель назад:
Внимание, сталкеры!
Первый патч 2025 года готов. Мы устранили самые критические проблемы, основываясь на ваших отзывах в Steam и на других платформах. Пожалуйста, продолжайте делиться своими мыслями, так как это помогает нам сделать Зону еще лучше. Если коротко, вот список.....
Разрабы не слушают игроков - ряяя плохааа вам на нас пливать кококо!
Разрабы слушают игроков - ряяя плохааа тестиров уволели покпокпок!
Да что ж ты будешь делать?🤣
Давали голодной Маланье оладьи - та визжит, что испечены неладно.
😂
Чел говорит, что патчи тестируются на игроках, а не на тестерах. Разрабы выкатывают сырой патч, на который потом выкатывают фиксы. С какой стати конечный пользователь должен выступать тестером? Это обязанность студии выпустить работоспособное обновление.
Где ты здесь увидел хоть что-то про обратную связь от игроков? Видимо, поколение тик-така не может сконцентрировать свое внимание больше чем на 3 секунды. Далее информация теряется. Дори-головый...
Ну так сейчас так стали многие западные издательства делать.
Ну так не играй, если что-то не нравится. Всё равно большинство из визжащих чмонек игру украли, а это в свою очередь значит, что они по определению не имеют права жаловаться, что им там что-то не так. А теперь марш в свой тикток или под шконарь, хз откуда ты выползло, чучелко смоляное.
чо там с алайф 2 то, про который громко хрюкали на каждом углу? Сделали? Или собрали деньги с лохов и всё?
Второе
В новом патче ботов научили лутать лут с трупов.
До версии 1.2 тоже лутали, только там происходило криво. Просто через гору трупов проходит толпа и потом у одного на теле можно все барахло найти типа которое он собрал. Собирали все без анимации, в припяти монолитовцы каким то местом умудрялись снимать с трупов экзо-алмаз аш по две штуки.
😂🤣
Гифка просто ОР ВЫШЕ ГОР *лять xD
спасибо, поднял настроение =)
до сих пор объекты на глазах появляются ?
Да
Враги продолжают респаться пачками возле игрока (хотя кичились, что в патчах подправили этот момент), меня уже тошнит от этих кровососов, которых очень часто по 2-3 штуки рандомит прямо на играющего (по ощущениям, этого врага можно смело убирать из подобного вида респа - их и так хватает как заранее подготовленных в определенных локациях и заданиях).
С чистым небом помню на первой версии игры так же было, особенно на локации кордон, где нпц спавнились каждую минуту и там батлфилд целый был, около баз.
Редкий и опасный мутант Зоны. Да-да, так и запишем
Опасный и уже не редкий: ты на него тратишь патроны, аптечки, изнашиваешь оружие и броню, а профита - 0 (хоть бы с его тела какой-то трофей на продажу давали вырезать, но в этой игре со всех мутантов - как с гуся вода). Из разряда "интересных и страшных" он стал лишь раздражающим, когда ты идешь по полю и молишься: лишь бы система не высрала возле тебя этого врага.
Мы выпустим патч для патча, потому что ранее мы подготовили фикс патча, а предыдущий патч был без фикса, поэтому с новым фиксом мы имеем возможность выпустить еще один патч без фикса, что бы потом закрыть его фиксом для новых патчей для новых фиксов ради фиксирования новых фиксов
Блин, вот не понимаю хайпа вокруг этой игры. Первую никогда не играл, не мое это было. но Метро все части с удовольствием играл и даже перепроходил. И думаю, дай попробую Сталкер 2 оценить… нифига не зашло. Больше часа не смог осилисть.
Окраинский хайп надо научиться понимать, а то дураком помрёшь. Метро делали те кто свалили сразу после релиза Сталкера 1, талантов там не осталось. В 2014-ом Метростроевцы свалили и с Украины...
та епта........
жиза 😁 это гог версия?
запомни) всегда после патча, у них на следующий день выходит хот фикс)
Эта игра один сплошной хотфикс
Появится ОФИЦИАЛЬНАЯ русская озвучка, тогда и посмотрим.
Так не появится же, даже энтузиасты уже на озвучку забили. В первую неделю-две вышла нейронка, и с тех пор тишина
примерно никогда
Ещё один патч? Буквально позавчера же выпускали патч
Может просто игру нормально надо было делать? Нет? Руки из жопы?
Там не только руки из жопы, а ещё и движок оттуда же.
Создатели Avowed с тобой бы поспорили. На 3060 идет на высоких DLSS Качество. Практически идеально, а если какой-нибудь мод поставить на настройки, то вообще летать начинает.
На движок наговаривать не надо! Движок у игры шикарный! Но то что разработчики криворукие бездари, не умеющие работать с движком - факт! Эти ребята налажают на любом движке. Хоть какой ты им дай в руки, это не поможет, если руки не из того места.
кто говорил игра года?)) на деле кусок овна
Через полгода можно будет нормально поиграть, когда игра из альфа версии выйдет. Сейчас это багованный кусок, который лично у меня 2 раза сдыхал на сюжетных квестах и не было возможности пройти дальше. Да и пустой мир никто не отменял. Нет интереса рыскать по руинам и собирать горы аптечек с батонами. // Игорь Коструб
Оптимист. Год как минимум. Или не ранее версии 1.6. Хотя пробежаться по сюжету можно и сейчас с читами. Игра проходняк ни атмосферы прошлых частей ни сюжета. На данный момент на раз пройти и забыть. Причем поймал себя на мысли что не хочу в нее играть. Но пройти вроде надо. Не зря качал же. А вот тени чернобыля и остальные две, стабильно переигрываю по два три раза за год. Вся надежда что через год другой доведут код до ума. И потом мододелы уже сделают на базе этой игры что то более вменяемое.
Каждый раз угораешь с этих криворуких, ни чего нормально сделать не могут.
П.А.Т.Ч.Е.Р. 2 а хотфикс для хотфикса будет, эта поделка сама одни сплошной сбой.
Патч для игры-Патч для патча- Хотфикс патча для патча игры. Надо же было так обосраться с этим недоразумением.
Не факт что захочется перепроходить, слишком долго, скорее в третий раз Атомик перепройду чем во второй Сталкер 2.
Только совсем упоротые будут его второй раз проходить, бегать по этой огромной локации и пылесосить хабар. ну нафиг
Не качайте, завтра еще фикс с более чем 3000 исправлениями на фикс фикса
помоечку все пытаются оживить)
Начинается
Ждите на дня хотфикс на хотфикс!
для любопытства поставил патчи , хотел глянуть на тени от фонарика.... бляяяя, зачем я это сделал! моя жизнь больше не будет прежней))) такой убогости я ещё не видел...
А в гейпасе будут обновы?
для геев --- обязательно...., а обычные люди уже качают от Рамзеса
Когда там уже патчи на трилогию с ачивками тянут всë
дайте хотфикс отдельно
8 гигов качать, проще раздачу обновить
На раздаче ты будешь перекачивать почти всю игру, так было с прошлыми патчами
Я уже за3бался качать эти патчи, прошлые два вообще даже не ставил. Скорее бы пройти ее и забыть
Включите читы и за 2 дня пройдёте))
Итак играю с десятками модов)) Без них я даже не представляю как можно играть в это)) Я вообще ни на какую другую игру никаких модов никогда не ставил)
Уже такой патч поставили, а траблы всё остались???
Столько исправлений это незаконно.
ахахахахахахахахахахааххаахахаххаахахахахаахах ЛОХИ
Молодцы! Будет абсолютно также как и с Cyberpunk 2077, когда спустя 2-3 года игра будет иметь 92+% положительных превосходных отзывов и плашку играть всем!
Киберпанк стабильно годами в топ 100 продаж стима, а сталкер 2 уже вылетел несколько недель назад из рейтинга, поэтому это абсолютно не сравнимые величины, Сталкер интересен только своей ца и больше никому.
конечно не сравнимые, каким калом был киберпанк когда вышел и остался сейчас и сколько на его разработку потратили денег и сил. Мне в сталкер 2 с его багами на много приятнее играть было на старте, чем в кибервысер через два года. В дополнение не играл, не оцениваю, говорят на много лучше основной игры
Причём тут продажи и стабильный выпуск патчей, доделываний и полировки игры?
В S.T.A.L.K.E.R. 2 уже дофигища модов и пользовательских изменений, в будущем ничто и никто не запрещает на основе оригинальной игры делать новые модификации, режимы и интересные геймплейные решения, а там где живое сообщество и хайп с продажами.
А ты как думаешь будут ли стабильно выпускать патчи для игры которую никто не будет покупать? Смысл ? Поэтому максимум до конца 2025 года еще что-то выпустят , а потом забьют.
Почему её никто не будет покупать? Или, по твоим словам, они уже опустили руки, собрали баблишко и делают следующую часть?
Игра будет также как и GTA5 доиться ещё лет 10!
Сколько можно делать рот в рот трупу, пилите мультиплеер уже!
вам мало читерских помоек?
в стилистике сталкера нет ни одной