Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили хотфикс 1.2.1 с исправлением сбоев

Вчера GSC GameWorld выпустила крупное новое обновление для STALKER 2. А сегодня разработчики выпустили еще одно небольшое. Патч 1.2.1 в основном посвящен исправлению сбоев, в том числе при загрузке файлов сохранений. Таким образом, игра теперь будет более стабильной на вашей системе ПК. Более того, она больше не будет вылетать при загрузке сохранений.

Если говорить более подробно, то патч 1.2.1 исправляет несколько сбоев, связанных с взаимодействием аномалии молниеносного шара с артефактами. Он также исправляет сбой, который в основном происходил при удалении от хабов и во время Выброса.

Вот список изменений: