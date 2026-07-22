Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили, в какой момент сюжета начнется DLC "Цена надежды"

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пока не раскрыли точные сроки выхода крупного сюжетного дополнения «Цена надежды» (Cost of Hope). Тем не менее, релиз этого расширения намечен на лето 2026 года. Чтобы игроки смогли без проблем погрузиться в грядущий конфликт между «Долгом» и «Свободой» при участии Мавки и Зулуса, авторы решили заблаговременно поделиться полезными деталями.

В фанатском сообществе возникли споры о том, на каком этапе кампании начнется новая история и где лучше сделать резервный сейв. Команда проекта поспешила успокоить аудиторию: свежие миссии активируются через уведомление на КПК сразу после выхода из стартовой Малой Зоны. При этом войти в сюжет дополнения можно будет в любой момент вплоть до достижения точки невозврата.

Следовательно, для быстрого запуска «Цены надежды» отлично подойдет любое сохранение, сделанное в промежутке между основным заданием «Ответы имеют свою цену» и моментом, когда сюжет заблокирует свободное исследование Зоны перед отправкой в Припять. Благодаря этому вам не придется начинать прохождение с нуля.

Данное дополнение откроет череду из двух масштабных сюжетных DLC и послужит важным связующим звеном в новой трилогии по вселенной S.T.A.L.K.E.R. 2. Пользователей ждут десятки часов нелинейных квестов на совершенно неизведанных территориях, включая легендарную ЧАЭС с ее реактором, опасный Железный лес и подземную лабораторию X, скрывающую жуткие секреты.