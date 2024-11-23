Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подробнее рассказали о первом патче, который выйдет на следующей неделе

GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получит первый патч на следующей неделе — как на ПК, так и на Xbox.
Следующее обновление будет включать:
- Исправления сбоев, в том числе:
- Проблемы и сбои распределения памяти, которые ранее приводили к неожиданному завершению игры, особенно вокруг рендеринга, скелетных сеток и связанных с квестами катсцен.
- Исправления в прохождении основного квеста, в том числе:
- Несколько ошибок, блокирующих прохождение основного квеста, застревание NPC в объектах, неправильные маркеры квеста и проблемы с заставками квеста.
- Пересмотр основных квестов (например, Visions of Truth или A Minor Incident) для обеспечения плавных переходов, избегая редких случаев, когда игроки не могли продолжить.
- Изменения игрового процесса и баланса, в том числе:
- Исправление цены на оружие с установленными улучшениями по сравнению с его стоимостью без дополнений.
- Поведение NPC, в том числе то, как они ведут себя, когда у них нет укрытия во время Выбросов.
- Исправления в заставках и визуальных эффектах, в том числе:
- Редко отсутствующая лицевая анимация, неверные NPC и визуальные несоответствия, такие как оторванные головы и обрезание одежды.
- Улучшения качества и стабильности визуальных эффектов.
- Исправления софт-лока, в том числе:
- Проблема, из-за которой игроки не могли закрыть экран торговли после помещения боеприпасов в неправильный слот во время игры на геймпаде.
- Улучшения пользовательского интерфейса, в том числе:
- Уведомления о квестах теперь правильно отображаются во время диалогов.
- Исправлены тексты и отсутствующие подсказки для взаимодействия.
- Отмечено, что будет исправлено в будущих обновлениях:
- Исправления ошибок мертвых зон аналоговых джойстиков.
- Исправления ошибок системы A-Life.
Походу советы отложить игру на пару лет - были не далеки от истины.
Пару лет от гск? дальше этот калл должны доделывать люди
Они стараются, делают патчи, как все. Наши слоны, молодцы!💪
Смута тоже твой слон?))
я отложил киберпанк на 3 года. Он так и остался калом. Сталкер играется нормально.
Пцц - это баги просто уровня - релиза пред пред АЛЬФЫ.Я все понимаю - но, чтоб у тебя с сейва уже игра использовала 25 ГБ ОЗУ уму непостижимо(загружено наверное все в радиусе 5 км).
Они этот патч уже на 2-й день должны были делать - работая 24 часа.Плевать на всякие ошибки в квестиках и тд..Тут просто продукт стадии АЛЬФЫ - который тестировали только сами програмисты.
никогда такого не было и вот а5
а теперь давайте вспомним какой была на релизе тень чернобыля? ранний пре-альфа билд?)
Нет она такой не была - я на Атлоне Х 2 3800 с ГТ 8600 - спокойно проходил - на статичных.Не было нигде места - чтоб игра всералась как Залисся.
32гб давно стандарт
Так у меня 32 еще с 2019 года.
.У людей на 128 ГБ заполнено на 110 Гб...с сейва.
утечка памяти
Залесье и Лодочник - не?
Игра просто не играбельна.
Им ваще по...
Прошел сегодня. Все окей.
А я в Залесье справился с монолитовцами в безопасном доме справился. Ходил туды-сюды, их пытался толкать и всего за полтора часа (табличка "сарказм") они повыбегали все по одному по паре и я их убил, благодаря чему наконец-то нормально затригерился квест по помощи Залесью.
Впрочем, к моменту штурма Дуги я уже дропнул игру окончательно и снёс её.
как прошел?! че чисто по сюжетки бежал?
Да. 45+ часов где то ушло. Я медленно проходил.
Про сохранения ни слова...
Так её нет, какие могут быть ошибки?)
Есть. Когда тебе 5 снорков за спину спавнят это и есть A-Life)
скорее - Q-death)
Разрабы писали что она есть но из кое каких ошибок работает не так как надо и патчами а-лайф доведут до ума
Её нет, буквально. Они даже убрали упоминания о ней в день релиза.
Впервые встречаю, что игра-амбассадор Xbox или не видит пад от Xbox или видит, но жутко дрифтит стик)
А по радио будет также звучать русофобская песня в игре? Я смотрю тут банят за политоту - так в игре политота. Открытая русофобия. Я бы и слова не сказал. Ссылка на это ублюдство https://rutube.ru/video/f1c100d8d552904b7bec595b60ed2809/?r=wd
Особенно забавны те кук0ldы, что купили это, находясь в РФ. Насколько нужно не уважать себя я не представляю. Активижн просто делают клюкву про плохих русских, а тут уже другое
Пофиг
Ну как говорится модами поправят
Особенно забавны те куколды, что из новостей по сталкеру не вылезают.
Ждалкер 2 релиз бета версии 20.11.2024г
S.T.A.L.K.E.R. 2 полноценный релиз 20.11.2025г
да ладно весне точно норм будет 4-5 патча надо как на прошлые части кто играл с момента их выхода помнит. Тогда и я поиграю, не хочу бета тесте участвовать)
Ты забыл накинуть ещё 10 лет. Надо так: 20.11.2036.
4-5 патчей? этому? от гск? пошутил?
я помню по 10 патчей. и ни*на не за год сделанных
Пусть исправят шейдеры при запуски игры
есть мод, который их убирает
Их надо не убирать, а сделать, чтобы они РАБОТАЛИ!
Убирает шейдеры?) Смешная шутка.
Шредеры уже исправили
убирает компиляцию при каждом запуске.
Игра же вообще должна была в 22 году выйти, нет?
Было хз сколько перенос, я конечно все понимаю, но игра должна была быть такой какая она сейчас в 22 году. Соотв. вопрос, если она выглядит именно так спустя 2 года "доработок, полировки", то в каком виде ее хотели релизнуть в 22 году?
Можно билд скачать и глянуть, он на удивление с парой фанатских патчей у меня работал лучше чем релиз)
Чë там? Бета тест окончен? А нет ещë идëт. Когда финальная версия выйдет сделайте пост пожалуйста.
Через год приходи
А про оптимизацию что-нибудь говорили ?
говорили что они очень хорошие друзья Тодда Говарда
короче оптимизация будет не скоро...
Классика. Просто ждать патч не 1.01 например, а сразу 1.1 и далее. Т.е. крупные патчи+возможные длс, а не надеяться на фиксы.
Радио пусть исправят кто понял тот понял
Я честно фигею с этих разрабов, да там чуваки уже всё за них сделали. Скачал два файла кстати оба два вместе меньше мегабайта, и вроде тьфу тьфу статеры пропали, и компеляция эта дурацкая убралась. Ну чисто смех.
что за файлы можешь ссылку кинуть?
Лижь бы ещё хуже не стало, игра и без того баганутая) Надо попытаться быстрей пройти до патча)
Вот мы и дожили до тех дней когда мы не ждем патчей от разработчиков а наоборот их боимся и молимся на модеров.
У меня еще такое ощущение, что игра не правильно распределяет нагрузку на ЦП, через некоторое время кулеры на проце начинают на максимальных оборотах крутится, чего нет в любых других тяжелых играх. Подобная фигня часто бывала в портах игр от Сони.
В общем играю в Forever Winter , она на том же движке , так вот она лучше оптимизирована чем сталкер , при том что Forever Winter это альфа в раннем доступе.
Нагамал часов 15- игра ну ооочень сырая. Но это не отменяет того факта, что это тот самый сталкер, который я ждал. Хз- наверное подожду полгодика пока разрабы и моддеры подлетают игру, и тогда уже и поиграю. Имхо- играть сейчас, это тупо портить себе впечатления.
Сайлент Хилл 2а, потом вуконг, а там поглядим…. пропатчат!
Я не понял, а патч первого дня уже был? // Глеб Громов
был еще до выхода игры по новостям пробегись найдешь
Нет
Давно // Илья Дегтярёв
Выпустили сразу вместе с игрой, правда весил он 140 гигов) // Константин Гугуев
Шо опять 159гб с зеленых сайтов перекачивать?!
ну по идеи просто портейбл можно перехешировать
RTX3050 85W, при запуске игры, первые пару минут фпс ровный, с FSR+DLSS 60+ кадров, после - происходит какой-то просед, падает нагрузка на карту, на процессор, и начинаются лютые фризы 5-10 кадров.
Судя по постам на профильных сайтах - проблема популярная.
Фиксить не будем?
выключи генерацию
у меня всё идеально на высоких,но только я прихожу в залесье 1-3 минуты и вылет((((
UPD: только что выключил генерацию и залочил ФПС на 60 - смог пробежать пару минут без лагов. Но лаги начались теперь уже после открытия КПК. Короче, заметил закономерность - когда карта начинает долбиться в 100% загрузки - этот баг и происходит...
Это проблема утечки, тут не всем помогает выключенная генерация. Ждем патчей.
не, 100% загрузки фигня, делал лок на 60 кадров, карат и проц были на 70% всегда, один фиг
Я наоборот заметил что в основном просадка по фпс идет в "городах" где куча продавцов и техников
Где найти вещи по предзаказу??? // Tommi Mortensen
они получаются в ходе квеста от журналиста,там тебе дадут координаты тайников,в них и лежат вещи за предзаказ
Занизят графику для хомячков, так что допроходим торрент версию, возможно на втором прохождении, когда контент добавят - куплю акк // Дамен Мершед
Разрабы опять какую-то дичь выкатили, а хомячки уже слюни пускают. Патч на следующей неделе? Пфф, да они игру должны были ещё года 2 назад выпустить. Такое чувство, что они там сидят, кодят на коленке и баги фиксят по мере поступления.
В попу эти жойстики вообще
Тебе засунуть
Дрифт стиков на геймпаде вообще жесть 🫣 в остальном пойдёт, антураж, погода, выбросы - всё красиво.
Играю на SX в пассе, косячки встречаются которые через секунду забыл. Наиграл 20+ часов.
Это хорошо что разрабы стараются исправлять игру вовремя
Очередные советы для дурачков, ничего более.
круто конечно, но я уже близок к завершению (60% пройдено за 30 часов)
Игра реал оч большая, большая именно сюжетка, над ней потели не реально, респектуха конечно разрабам за такую длинную, я это реально ценю в играх.
Но я впервые вижу, что бы игра работала в 5 лучше в dsr 4к, чем в родном фулжд, это очень странно... ( т.е в фулжд на ультрах стартеры, прыгающий фпс, а в dsr 4к все плавно, без лагов, ну это прикол такой?)))
У меня в гамме графика лучше чем во второй части мда
хз, я в первый сталкач играл 14 лет назад, после этого не запускал никакие сталкеры, поэтому сравнить не с чем, я не фанат серии, я просто люблю проходить игры, именно проходить, а не поиграть и закрыть, я прохожу все от начала до конца со всеми допами.
60% за 30ч жесть ты быстрый