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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 5 846 оценок

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подробнее рассказали о первом патче, который выйдет на следующей неделе

monk70
Новости

GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получит первый патч на следующей неделе — как на ПК, так и на Xbox.

Следующее обновление будет включать:

  • Исправления сбоев, в том числе:
    • Проблемы и сбои распределения памяти, которые ранее приводили к неожиданному завершению игры, особенно вокруг рендеринга, скелетных сеток и связанных с квестами катсцен.
  • Исправления в прохождении основного квеста, в том числе:
    • Несколько ошибок, блокирующих прохождение основного квеста, застревание NPC в объектах, неправильные маркеры квеста и проблемы с заставками квеста.
    • Пересмотр основных квестов (например, Visions of Truth или A Minor Incident) для обеспечения плавных переходов, избегая редких случаев, когда игроки не могли продолжить.
  • Изменения игрового процесса и баланса, в том числе:
    • Исправление цены на оружие с установленными улучшениями по сравнению с его стоимостью без дополнений.
    • Поведение NPC, в том числе то, как они ведут себя, когда у них нет укрытия во время Выбросов.
  • Исправления в заставках и визуальных эффектах, в том числе:
    • Редко отсутствующая лицевая анимация, неверные NPC и визуальные несоответствия, такие как оторванные головы и обрезание одежды.
    • Улучшения качества и стабильности визуальных эффектов.
  • Исправления софт-лока, в том числе:
    • Проблема, из-за которой игроки не могли закрыть экран торговли после помещения боеприпасов в неправильный слот во время игры на геймпаде.
  • Улучшения пользовательского интерфейса, в том числе:
    • Уведомления о квестах теперь правильно отображаются во время диалогов.
    • Исправлены тексты и отсутствующие подсказки для взаимодействия.
  • Отмечено, что будет исправлено в будущих обновлениях:
    • Исправления ошибок мертвых зон аналоговых джойстиков.
    • Исправления ошибок системы A-Life.
34
100
Комментарии: 100
Ваш комментарий
В_о_л_ь_к_а

Походу советы отложить игру на пару лет - были не далеки от истины.

42
Razefonn

Пару лет от гск? дальше этот калл должны доделывать люди

7
Asfermong

Они стараются, делают патчи, как все. Наши слоны, молодцы!💪

-27
SEV DRAKE Asfermong

Смута тоже твой слон?))

-3
пынеход

я отложил киберпанк на 3 года. Он так и остался калом. Сталкер играется нормально.

0
vasek9997

Пцц - это баги просто уровня - релиза пред пред АЛЬФЫ.Я все понимаю - но, чтоб у тебя с сейва уже игра использовала 25 ГБ ОЗУ уму непостижимо(загружено наверное все в радиусе 5 км).

Они этот патч уже на 2-й день должны были делать - работая 24 часа.Плевать на всякие ошибки в квестиках и тд..Тут просто продукт стадии АЛЬФЫ - который тестировали только сами програмисты.

38
L Wntoto

никогда такого не было и вот а5
а теперь давайте вспомним какой была на релизе тень чернобыля? ранний пре-альфа билд?)

2
vasek9997 L Wntoto

Нет она такой не была - я на Атлоне Х 2 3800 с ГТ 8600 - спокойно проходил - на статичных.Не было нигде места - чтоб игра всералась как Залисся.

-6
жифорсник

32гб давно стандарт

-1
vasek9997 жифорсник

Так у меня 32 еще с 2019 года.

.У людей на 128 ГБ заполнено на 110 Гб...с сейва.

5
жифорсник vasek9997

утечка памяти

0
arsunor

Залесье и Лодочник - не?

Игра просто не играбельна.

20
Фризостат

Им ваще по...

13
MаnGo

Прошел сегодня. Все окей.

-17
Navigor506

А я в Залесье справился с монолитовцами в безопасном доме справился. Ходил туды-сюды, их пытался толкать и всего за полтора часа (табличка "сарказм") они повыбегали все по одному по паре и я их убил, благодаря чему наконец-то нормально затригерился квест по помощи Залесью.

Впрочем, к моменту штурма Дуги я уже дропнул игру окончательно и снёс её.

0
danilukHF MаnGo

как прошел?! че чисто по сюжетки бежал?

0
MаnGo danilukHF

Да. 45+ часов где то ушло. Я медленно проходил.

0
Случайный Игрок

Про сохранения ни слова...

15
antonborisov198
Исправления ошибок системы A-Life.

Так её нет, какие могут быть ошибки?)

14
ЛехаДезертир

Есть. Когда тебе 5 снорков за спину спавнят это и есть A-Life)

6
antonborisov198 ЛехаДезертир

скорее - Q-death)

1
Leonardus

Разрабы писали что она есть но из кое каких ошибок работает не так как надо и патчами а-лайф доведут до ума

0
antonborisov198 Leonardus

Её нет, буквально. Они даже убрали упоминания о ней в день релиза.

0
Джон Сноу 2

Впервые встречаю, что игра-амбассадор Xbox или не видит пад от Xbox или видит, но жутко дрифтит стик)

10
LearnedSeverian

А по радио будет также звучать русофобская песня в игре? Я смотрю тут банят за политоту - так в игре политота. Открытая русофобия. Я бы и слова не сказал. Ссылка на это ублюдство https://rutube.ru/video/f1c100d8d552904b7bec595b60ed2809/?r=wd

9
luVol

Особенно забавны те кук0ldы, что купили это, находясь в РФ. Насколько нужно не уважать себя я не представляю. Активижн просто делают клюкву про плохих русских, а тут уже другое

2
Никита Дроздоvv

Пофиг

0
Никита Дроздоvv

Ну как говорится модами поправят

-1
OPen man luVol
Активижн просто делают клюкву про плохих русских, а тут уже другое
0
Radamel Falcao luVol

Особенно забавны те куколды, что из новостей по сталкеру не вылезают.

-2
B e s i k

Ждалкер 2 релиз бета версии 20.11.2024г

S.T.A.L.K.E.R. 2 полноценный релиз 20.11.2025г

7
Анжелика04

да ладно весне точно норм будет 4-5 патча надо как на прошлые части кто играл с момента их выхода помнит. Тогда и я поиграю, не хочу бета тесте участвовать)

-2
JKarter

Ты забыл накинуть ещё 10 лет. Надо так: 20.11.2036.

1
Razefonn Анжелика04

4-5 патчей? этому? от гск? пошутил?

1
HecklerRussia Анжелика04

я помню по 10 патчей. и ни*на не за год сделанных

0
R3iz0r

Пусть исправят шейдеры при запуски игры

6
Alex Row

есть мод, который их убирает

-2
Фризостат Alex Row

Их надо не убирать, а сделать, чтобы они РАБОТАЛИ!

15
ЛехаДезертир Alex Row

Убирает шейдеры?) Смешная шутка.

1
MrDork

Шредеры уже исправили

0
Alex Row ЛехаДезертир

убирает компиляцию при каждом запуске.

0
richthegxd

Игра же вообще должна была в 22 году выйти, нет?
Было хз сколько перенос, я конечно все понимаю, но игра должна была быть такой какая она сейчас в 22 году. Соотв. вопрос, если она выглядит именно так спустя 2 года "доработок, полировки", то в каком виде ее хотели релизнуть в 22 году?

6
GrumpyFlorian

Можно билд скачать и глянуть, он на удивление с парой фанатских патчей у меня работал лучше чем релиз)

0
nickSIA

Чë там? Бета тест окончен? А нет ещë идëт. Когда финальная версия выйдет сделайте пост пожалуйста.

5
Nodas

Через год приходи

1
Sortiqutt

А про оптимизацию что-нибудь говорили ?

4
Destroited

говорили что они очень хорошие друзья Тодда Говарда

4
Sere-ga

короче оптимизация будет не скоро...

4
Radamel Falcao

Классика. Просто ждать патч не 1.01 например, а сразу 1.1 и далее. Т.е. крупные патчи+возможные длс, а не надеяться на фиксы.

1
6363

Радио пусть исправят кто понял тот понял

3
1barac9U7ada7

Я честно фигею с этих разрабов, да там чуваки уже всё за них сделали. Скачал два файла кстати оба два вместе меньше мегабайта, и вроде тьфу тьфу статеры пропали, и компеляция эта дурацкая убралась. Ну чисто смех.

2
Arik 8100

что за файлы можешь ссылку кинуть?

0
PuaJl4eJl

Лижь бы ещё хуже не стало, игра и без того баганутая) Надо попытаться быстрей пройти до патча)

1
Destroited

Вот мы и дожили до тех дней когда мы не ждем патчей от разработчиков а наоборот их боимся и молимся на модеров.

2
Jay C

У меня еще такое ощущение, что игра не правильно распределяет нагрузку на ЦП, через некоторое время кулеры на проце начинают на максимальных оборотах крутится, чего нет в любых других тяжелых играх. Подобная фигня часто бывала в портах игр от Сони.

1
Лицо со шрамом

В общем играю в Forever Winter , она на том же движке , так вот она лучше оптимизирована чем сталкер , при том что Forever Winter это альфа в раннем доступе.

1
Alex Row

Нагамал часов 15- игра ну ооочень сырая. Но это не отменяет того факта, что это тот самый сталкер, который я ждал. Хз- наверное подожду полгодика пока разрабы и моддеры подлетают игру, и тогда уже и поиграю. Имхо- играть сейчас, это тупо портить себе впечатления.

0
romero52

Сайлент Хилл 2а, потом вуконг, а там поглядим…. пропатчат!

0
Пользователь ВКонтакте

Я не понял, а патч первого дня уже был? // Глеб Громов

0
Destroited

был еще до выхода игры по новостям пробегись найдешь

0
GrumpyFlorian

Нет

0
Пользователь ВКонтакте

Давно // Илья Дегтярёв

0
Пользователь ВКонтакте

Выпустили сразу вместе с игрой, правда весил он 140 гигов) // Константин Гугуев

0
Рикочико

Шо опять 159гб с зеленых сайтов перекачивать?!

0
Default_Player

ну по идеи просто портейбл можно перехешировать

0
N1k3_22

RTX3050 85W, при запуске игры, первые пару минут фпс ровный, с FSR+DLSS 60+ кадров, после - происходит какой-то просед, падает нагрузка на карту, на процессор, и начинаются лютые фризы 5-10 кадров.

Судя по постам на профильных сайтах - проблема популярная.

Фиксить не будем?

0
Лидер X

выключи генерацию

0
Arik 8100

у меня всё идеально на высоких,но только я прихожу в залесье 1-3 минуты и вылет((((

0
N1k3_22 Лидер X

UPD: только что выключил генерацию и залочил ФПС на 60 - смог пробежать пару минут без лагов. Но лаги начались теперь уже после открытия КПК. Короче, заметил закономерность - когда карта начинает долбиться в 100% загрузки - этот баг и происходит...

0
Пупсик 3D N1k3_22

Это проблема утечки, тут не всем помогает выключенная генерация. Ждем патчей.

0
ArXaHgEL17 N1k3_22

не, 100% загрузки фигня, делал лок на 60 кадров, карат и проц были на 70% всегда, один фиг

Я наоборот заметил что в основном просадка по фпс идет в "городах" где куча продавцов и техников

0
Пользователь ВКонтакте

Где найти вещи по предзаказу??? // Tommi Mortensen

0
Dddddddppaf

они получаются в ходе квеста от журналиста,там тебе дадут координаты тайников,в них и лежат вещи за предзаказ

0
Пользователь ВКонтакте

Занизят графику для хомячков, так что допроходим торрент версию, возможно на втором прохождении, когда контент добавят - куплю акк // Дамен Мершед

0
Gridon

Разрабы опять какую-то дичь выкатили, а хомячки уже слюни пускают. Патч на следующей неделе? Пфф, да они игру должны были ещё года 2 назад выпустить. Такое чувство, что они там сидят, кодят на коленке и баги фиксят по мере поступления.

0
QD19

В попу эти жойстики вообще

-1
janerossi

Тебе засунуть

0
Slik58

Дрифт стиков на геймпаде вообще жесть 🫣 в остальном пойдёт, антураж, погода, выбросы - всё красиво.

Играю на SX в пассе, косячки встречаются которые через секунду забыл. Наиграл 20+ часов.

-2
Leonardus

Это хорошо что разрабы стараются исправлять игру вовремя

-2
петюша васькинов
-4
KIBERMAX

Очередные советы для дурачков, ничего более.

2
Лидер X

круто конечно, но я уже близок к завершению (60% пройдено за 30 часов)

Игра реал оч большая, большая именно сюжетка, над ней потели не реально, респектуха конечно разрабам за такую длинную, я это реально ценю в играх.

Но я впервые вижу, что бы игра работала в 5 лучше в dsr 4к, чем в родном фулжд, это очень странно... ( т.е в фулжд на ультрах стартеры, прыгающий фпс, а в dsr 4к все плавно, без лагов, ну это прикол такой?)))

-8
Nodas

У меня в гамме графика лучше чем во второй части мда

-1
Лидер X Nodas

хз, я в первый сталкач играл 14 лет назад, после этого не запускал никакие сталкеры, поэтому сравнить не с чем, я не фанат серии, я просто люблю проходить игры, именно проходить, а не поиграть и закрыть, я прохожу все от начала до конца со всеми допами.

-3
OneTweak

60% за 30ч жесть ты быстрый

0