Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новую механику стрельбы, которая появится с патчем 1.6

Обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не только изменит опыт выживания, но и внесет ряд улучшений в систему боя: об этом говорят сами разработчики из GSC Game World в ролике, в котором показаны ряд важных изменений, которые появятся в постапокалиптическом открытом мире.

В ролике разработчики показали реалистичный бой с использованием одного из приборов ночного видения (ПНВ). Кроме того, была продемонстрирована стрельба навскидку - этот вид прицеливания появится в предстоящем обновлении.

Испытайте реалистичный бой с приборами ночного видения в обновлении 1.6! Благодаря смещенному прицеливанию вы сможете по-настоящему ощутить накал ночных сражений на близком расстоянии. Приготовьтесь использовать темноту в своих интересах.

Благодаря ПНВ последователи Скифа смогут сражаться с мутантами и враждебными фракциями, не прибегая к постоянному использованию фонарика, что дает стратегическое преимущество при передвижении в темноте. Однако GSC предупреждает: искусственный интеллект врагов также был скорректирован, так что они будут лучше реагировать на ночные набеги.

Также, обновление внесет глубокую перебалансировку добычи, которая затронет все тайники и отдельные контейнеры, разбросанные по огромному открытому миру Чернобыльской зоне отчуждения.