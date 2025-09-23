Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новую механику стрельбы, которая появится с патчем 1.6

Обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не только изменит опыт выживания, но и внесет ряд улучшений в систему боя: об этом говорят сами разработчики из GSC Game World в ролике, в котором показаны ряд важных изменений, которые появятся в постапокалиптическом открытом мире.
В ролике разработчики показали реалистичный бой с использованием одного из приборов ночного видения (ПНВ). Кроме того, была продемонстрирована стрельба навскидку - этот вид прицеливания появится в предстоящем обновлении.
Испытайте реалистичный бой с приборами ночного видения в обновлении 1.6! Благодаря смещенному прицеливанию вы сможете по-настоящему ощутить накал ночных сражений на близком расстоянии. Приготовьтесь использовать темноту в своих интересах.
Благодаря ПНВ последователи Скифа смогут сражаться с мутантами и враждебными фракциями, не прибегая к постоянному использованию фонарика, что дает стратегическое преимущество при передвижении в темноте. Однако GSC предупреждает: искусственный интеллект врагов также был скорректирован, так что они будут лучше реагировать на ночные набеги.
Также, обновление внесет глубокую перебалансировку добычи, которая затронет все тайники и отдельные контейнеры, разбросанные по огромному открытому миру Чернобыльской зоне отчуждения.
ПНВ так чисто для атмосферы и антуража, врагам же нacpaть на твой ПНВ, они видят сквозь стены, кусты и другие объекты, а и да, они видят ночью без ПНВ xDDD
Игра буквально еще одна CP2077. Полноценный релиз через года 3-4.
Я все жду пересадку на новую версию урины. играть с дегенерацией кадров в шутер, ну его)
Киберпанк на старте был интересной игрой, в отличие о сталкера.
Посмотрим, ещё и ДЛС допилят, и можно вновь перепройти )))
Ещё десяток патчей с добавлением различных механик и дорастет до уровня средней васянки на Аномали.
Подрочь ваш этот сралкер
Зачем? Враги магнитятся к персонажу
Ну где нить к релизу ста 2.0 можно будет играть?))
Всё согласно названию. Сталкер 2, же.
Ага, рядом в комментах соседней новости кто-то скинул новые модели травы. Очень "профессионально" и "долгожданно"! 🤪🤪🤪 Чем дальше, тем трэшнее
когда там выход из беты, есть инфа?
То бишь тебе что бы увидеть врага нужен пнв, а вот враг будет видеть и стрелять в тебя без промаха даже без пнв и фонарика.
Так это Умный искусственный интеллект))