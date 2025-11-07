Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новые скриншоты из версии для PlayStation 5

Студия GSC Game World опубликовала новые скриншоты из шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, сделанные на PlayStation 5. Версия S.T.A.L.K.E.R. 2 для консоли Sony 5 получит целый ряд эксклюзивных функций.
Среди них — поддержка особенностей контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и тактильную обратную связь, а также 3D-звук. Помимо этого, версия для консоли Sony будет отличаться рядом улучшений для модели PS5 Pro, в частности, более высокое разрешение, стабильная частота кадров и улучшенные графические эффекты.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PS5 уже 20 ноября 2025 года, то есть спустя ровно год после релиза игры на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass. Предзаказать игру в PS Store можно по цене от $60 до $110 в зависимости от издания.
Все, кто сделает предзаказ, получат больше бесед у костра, нашивку на рюкзак, уникальное оружие «Ветеран» и броню «Турист. Также в дополнение к цифровому изданию в день релиза в продажу поступит и физическое издание - Day One Edition.
S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец-то на PS5? Здорово, да? Обладатели PS5 похоже, смогут в полной мере ощутить все «радости» Зоны, а также нескончаемыми багами в придачу, но как говорится не баг, а фича.
Прикинь возьмут и вылижут для писички, тогда обладатели ПК, автоматически перейдут в зону СЖВ
Ну и отлично в чем проблема?
Да не в чём