Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали сцену перестрелки с псевдособакой

Чем ближе к релизу, тем популярнее тема S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Например, за 4 дня эксклюзивный трейлер на IGN набрал 834 тысячи просмотров, а сама игра за 10 дней до релиза попала в топ-10 в Steam.

Однако компания GSC Game World не прекращает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2. В этот раз они выложили в сеть небольшой отрывок из игры, где показали встречу с псевдособакой.

Самые страшные ужасы Зоны - это ужасы, которые морочат вам голову. Шансы одинокого сталкера выжить против контролера ничтожны. Но с псевдособаками?! Убегай как черт от ладана или определи среди фантомов реальную и застрели.



Собака-мутант-телепат? Звучит глупо, только пока вы с ней не встретитесь. Но кто же выпустил этих собак?

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl точно состоится 20 ноября на Xbox Series X|S, ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) и подписке Game Pass. Более того, на Xbox Series уже началась предварительная загрузка