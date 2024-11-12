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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 368 оценок

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали сцену перестрелки с псевдособакой

Gruz_
Новости

Чем ближе к релизу, тем популярнее тема S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Например, за 4 дня эксклюзивный трейлер на IGN набрал 834 тысячи просмотров, а сама игра за 10 дней до релиза попала в топ-10 в Steam.

Однако компания GSC Game World не прекращает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2. В этот раз они выложили в сеть небольшой отрывок из игры, где показали встречу с псевдособакой.

Самые страшные ужасы Зоны - это ужасы, которые морочат вам голову. Шансы одинокого сталкера выжить против контролера ничтожны. Но с псевдособаками?! Убегай как черт от ладана или определи среди фантомов реальную и застрели.

Собака-мутант-телепат? Звучит глупо, только пока вы с ней не встретитесь. Но кто же выпустил этих собак?

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl точно состоится 20 ноября на Xbox Series X|S, ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) и подписке Game Pass. Более того, на Xbox Series уже началась предварительная загрузка

2
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Перестрелка? У собаки тоже есть волына?) // Вован Кросавчег

13
atlantix2000 .

Приехал сталкер новичок в Зону. Встречает бывалого.

— Дай, дядька, Гаусс-пушку - я на псевдособаку пойду!

— Да ты что! Ещё мой дед на псевдособак с ножом ходил, я на псевдособак с дробовиком ходил, а ты - с Гаусс-пушкой!

Новичок сделал по-своему, взял Гаусс-пушку и пошел в аномальные заросли… Выскакивает на него псевдособака, шерсть дыбом, как зарычит да как кинется! Сталкер-новичок с перепугу обделался, Гаусс-пушку бросил и ходу к сталкерам.

— Не получилась охота, я пушку того... потерял.

Бывалый:

— Ну, хана!... Раньше у псевдособак был только нож да дробовик, а теперь ещё и Гаусс-пушка.

0
saksnboom

"перестрелка" с собакой? она что, из анального дробовика отстреливалась?

7
Гамер132

А как правильно? Боя с собакой? Так вроде не на кулаках дерутся. Перестрелка это использование любого огнестрела минимум одной стороной.

-3
atlantix2000 . Гамер132

А чего, могли бы и соригинальничать. Типа у ГГ патроны закончились, нож потерял, и он, обнажив нестриженные месяц ногти, с ревом бросился на псевдопса пасть в пасть. Эпик.

1
Schong Di Гамер132

Перестрелка это когда в тебя стреляют и ты в ответ. Отстрел может уместней будет хз или стрельба в псевдопса.

0
saksnboom atlantix2000 .

и на ногах тоже!

1
Footmob

Вы цены в Ру-регионе видели на Сталкер 2?

3
Demon-Lord

"Короче, Меченый, ты Stalker 2 сам купил, потому я в благородство играть не буду: отсидишь 20 годиков — и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка настроится на поездку в зону сво."

0
GraF68ru

Официальный документ с подтверждением этих цен будет?

-1
Лидер Z GraF68ru

Шугать петушков зоной всегда актуально

0
MrGamerDad

На FoxKids в 90-е заставки лучше

2
Чизбургер

да это псевдособака, подтверждаю

2
Гейб 30 процентный

Псевдоперестрелка с псевдособакой

2
QD19

у неё в кармане был ПМ, 100%

0
atlantix2000 .

Выглядит откровенно дёшево, как будто фанат Вася на коленке склепал за пачку дошика. Непонятно, зачем такое показывать за неделю до выхода.

1
Kolyambus

С котом-баюном таже шляпа

0
Ford1991

Дабы оправдать перенос.

0
Фризостат Ford1991

Не надоело ещё писать слово "перенос" ?

1
Ford1991 Фризостат

Синоним не меняет сути.

-1
Гамер132

Скорее всего это что-то типо "заметок с пда". Мб можно будет не только читать сообщения, но и смотреть такие видосы. Уже был подобный геймплей с псевдогигантом. Видно же, что это катсцена,но явно не от лица гг

0
Mirrorphoenix

Инди порожняк завернутый в обертку от сталкера.

1
Veter72

Перестрелка с чубатой собакой. Эпично)

1
TRADS80

не смотрите, превликут!

1
wollcroft

срочно удалить статью, ркн не дремлет

1
Mokou

А почему формат такой, вертикальный?

1
TRADS80

за него меньше дают.

0
Гамер132

Потому что это шортс на Ютуб

0
Ford1991

Подобные ролики перед выходом ТЧ были даже лучше.

0
Сергей Понащенко

Норм, я все ещё жду!

0
Виталик47

Мдэ, все происходящее в этом видео напоминает кривенькую модификацию сделанную за пачку сухариков. Что это за треш?

0
Maxsimilian1010

Мне интересно, люди реально думают что это видеоролик из игры от основных разработчиков? Неужели так трудно понять, что он сделан на коленке рекламным отделом?

0
Alex Row

В жизни собак обожаю, в играх ненавижу- в соулсах приходится щит из-за них таскать, а в шутерах в них хрен попадешь - особенно с моим грустным аимом)

0
Floww

Один я заметил, что это выглядит очень плохо?

0
ChromeDisaster

Не один. В том же ЧН анимации пси-собаки в разы лучше

0
UnstoppableMaddox

мне пофиг на ждалкер 2 соравно не играбельно будет это игра сделана для можоров

-5
Гамер132

Если для тебя 2к много, то мне тебя жаль

Да и ты забыл добавить "но все равно скачаю с торрента"

1
wollcroft Гамер132

за такое гoвно 2к много

0
Гамер132 wollcroft

Так ты попробуй сделай игру на 60+ часов на 5анриле, а потом оцени свой труд

0