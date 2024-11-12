Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали сцену перестрелки с псевдособакой

Чем ближе к релизу, тем популярнее тема S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Например, за 4 дня эксклюзивный трейлер на IGN набрал 834 тысячи просмотров, а сама игра за 10 дней до релиза попала в топ-10 в Steam.
Однако компания GSC Game World не прекращает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2. В этот раз они выложили в сеть небольшой отрывок из игры, где показали встречу с псевдособакой.
Самые страшные ужасы Зоны - это ужасы, которые морочат вам голову. Шансы одинокого сталкера выжить против контролера ничтожны. Но с псевдособаками?! Убегай как черт от ладана или определи среди фантомов реальную и застрели.
Собака-мутант-телепат? Звучит глупо, только пока вы с ней не встретитесь. Но кто же выпустил этих собак?
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl точно состоится 20 ноября на Xbox Series X|S, ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) и подписке Game Pass. Более того, на Xbox Series уже началась предварительная загрузка
Перестрелка? У собаки тоже есть волына?) // Вован Кросавчег
Приехал сталкер новичок в Зону. Встречает бывалого.
— Дай, дядька, Гаусс-пушку - я на псевдособаку пойду!
— Да ты что! Ещё мой дед на псевдособак с ножом ходил, я на псевдособак с дробовиком ходил, а ты - с Гаусс-пушкой!
Новичок сделал по-своему, взял Гаусс-пушку и пошел в аномальные заросли… Выскакивает на него псевдособака, шерсть дыбом, как зарычит да как кинется! Сталкер-новичок с перепугу обделался, Гаусс-пушку бросил и ходу к сталкерам.
— Не получилась охота, я пушку того... потерял.
Бывалый:
— Ну, хана!... Раньше у псевдособак был только нож да дробовик, а теперь ещё и Гаусс-пушка.
"перестрелка" с собакой? она что, из анального дробовика отстреливалась?
А как правильно? Боя с собакой? Так вроде не на кулаках дерутся. Перестрелка это использование любого огнестрела минимум одной стороной.
А чего, могли бы и соригинальничать. Типа у ГГ патроны закончились, нож потерял, и он, обнажив нестриженные месяц ногти, с ревом бросился на псевдопса пасть в пасть. Эпик.
Перестрелка это когда в тебя стреляют и ты в ответ. Отстрел может уместней будет хз или стрельба в псевдопса.
и на ногах тоже!
Вы цены в Ру-регионе видели на Сталкер 2?
"Короче, Меченый, ты Stalker 2 сам купил, потому я в благородство играть не буду: отсидишь 20 годиков — и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка настроится на поездку в зону сво."
Официальный документ с подтверждением этих цен будет?
Шугать петушков зоной всегда актуально
На FoxKids в 90-е заставки лучше
да это псевдособака, подтверждаю
Псевдоперестрелка с псевдособакой
у неё в кармане был ПМ, 100%
Выглядит откровенно дёшево, как будто фанат Вася на коленке склепал за пачку дошика. Непонятно, зачем такое показывать за неделю до выхода.
С котом-баюном таже шляпа
Дабы оправдать перенос.
Не надоело ещё писать слово "перенос" ?
Синоним не меняет сути.
Скорее всего это что-то типо "заметок с пда". Мб можно будет не только читать сообщения, но и смотреть такие видосы. Уже был подобный геймплей с псевдогигантом. Видно же, что это катсцена,но явно не от лица гг
Инди порожняк завернутый в обертку от сталкера.
Перестрелка с чубатой собакой. Эпично)
не смотрите, превликут!
срочно удалить статью, ркн не дремлет
А почему формат такой, вертикальный?
за него меньше дают.
Потому что это шортс на Ютуб
Подобные ролики перед выходом ТЧ были даже лучше.
Норм, я все ещё жду!
Мдэ, все происходящее в этом видео напоминает кривенькую модификацию сделанную за пачку сухариков. Что это за треш?
Мне интересно, люди реально думают что это видеоролик из игры от основных разработчиков? Неужели так трудно понять, что он сделан на коленке рекламным отделом?
В жизни собак обожаю, в играх ненавижу- в соулсах приходится щит из-за них таскать, а в шутерах в них хрен попадешь - особенно с моим грустным аимом)
Один я заметил, что это выглядит очень плохо?
Не один. В том же ЧН анимации пси-собаки в разы лучше
мне пофиг на ждалкер 2 соравно не играбельно будет это игра сделана для можоров
Если для тебя 2к много, то мне тебя жаль
Да и ты забыл добавить "но все равно скачаю с торрента"
за такое гoвно 2к много
Так ты попробуй сделай игру на 60+ часов на 5анриле, а потом оцени свой труд