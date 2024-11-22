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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 5 133 оценки

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали исправить систему A-Life 2.0 в ближайших патчах

Gruz_
Новости

После почти пятнадцати лет ожидания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl наконец-то вышел на PC и Xbox. И хотя в целом игра получила положительные отзывы, немало игроков все же остались недовольны, в частности, тем, как реализована система искусственного интеллекта A-Life, отвечающая за симуляцию жизни в Зоне.

Реагируя на недовольство фанатов, компания-разработчик GSC Game World подтвердила, что в ближайшее время будут выпущены крупные патчи, с помощью которых они планируют скорректировать работу системы A-Life 2.0 и сделать пребывание в Зоне более приятным.

Обращаясь к фанатам в Discord, представители GSC подтвердили, что есть «несколько известных проблем с A-Life 2.0» в релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2:

Мы знаем, что эта система [A-Life 2.0] очень важна для погружения в атмосферу Зоны, и мы сделаем все возможное, чтобы исправить все известные проблемы. Мы намерены исправить A-Life 2.0 в ближайших патчах, — заявили разработчики.

В оригинальной игре S.T.A.L.K.E.R. система A-Life представляла собой сложную механику, которая помогала отслеживать все события на карте мира и симулировать их действия. Например, фракции NPC, появляющиеся на карте, могли забрести на тот же путь, что и другая фракция, и начать сражение, а вы могли присоединиться или избежать его.

На данный момент A-Life 2.0, похоже, не работает в большинстве сценариев, а вражеские спавны не такие внезапные, как в оригинальных играх. Впрочем, с учетом постоянной поддержки и патчей есть надежда, что в будущем игра получит значительные улучшения.

Правда, когда именно выйдут обещанные патчи, пока неизвестно.

14
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
Buzill

Как можно исправить то чего в игре нет? Она если и была ее вырезали чтоб игра вообще не крашилась каждую минуту и не фризила еще сильнее в лагерях

14
Kazerad

Видимо теперь будут её возвращать по кусочкам, каждый патчик)

1
Legend Legend

В коде игры вроде есть алайф

1
Rams pg

"крашилась каждую минуту" клоуниха,ты же даже не играла,хоть отзывы почитай на что жалобы,просто убила ору))))

0
ЛехаДезертир

Вы хоть знаете как работает эта система? Насмотрятся всяких блогеров хейтеров и распространяют.

1
1barac9U7ada7

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали исправить S.T.A.L.K.E.R. 2 но потом .

10
MаnGo

Через годик буду гамать

9
Wlados3d

Они там даже не говорят "убери валыну, сталкер". Не порядок

7
ЛехаДезертир

Говорят они, просто на украинском.

1
ЮрецОдесса

Не знаю, лучше бы починил спавн ботов. Бывает такое что они появляются за спиной и перед лицом в метрах 10. А было такое что я шол на задание (монолитовца замочить) слышу шум какой-то оборачиваюсь, сперва появились враги, и только начать стрелять, сразу появилась "варта" и они давай между собой стреляться. И ещё починить количество гранат у обычных бомжей, у какого-то бандита, гранат как будто целый ящик с с собой носить. Это то что пока бесит до ужаса.

4
RedundantRutherford

Читал на реддите от коммьюнити менеджера GSC, что это связанные проблемы.

0
Гамер132 RedundantRutherford

Я бы даже сказал, что эта проблема из-за оптимизации. В таких играх баги напрямую зависят от ФПС (это не считая длсс)

0
Brian Alameda

Нужен мод на русские реплики из первой части.

2
Фризостат

"Зараз запердолю гранату" я там на укр просто умираю со смеху))))) не нужны мне никакие реплики первой части

0
Виктор Орловский Фризостат

Дык ты украинец и тебе на мове норм(хотя многие ваши порвались от того что мочишь мовноговорящих и тд, теперь их тролят этим, бгг), а тем кто мову понимает плохо не норм, надо что бы всем было норм. Я тоже поставил мовную озвучку, иногда ржачно но всё равно не то. Английская вообще дно... Ну не складывается у меня в голове Сталкер на английском, совсем стерильно. P.S Актёров на озвучку мовы кстати тоже поленились позвать, можно было лучше и смешнее местами. ИМХО

0
RedundantRutherford Виктор Орловский

Действительно. Фраза "Зараз запердолю гранату" такая непонятная... Что же это может значить, м? Тут явно нужен переводчик, чтобы понять, о чём это.

0
shkipaa

Ну в соглашении норм намудрили. Патчи мб будут мб не будут)

0
Destroited

Вот читаю я коменты и думаю что зря я на релизе расстроился что моя видяха не тянет, так как игра в таком состоянии что ей даже до альфа-версии как до луны, пока починят я сто раз комп обновить успею.

0
Sivispacempb

Да тут люди поделились на два лагеря . Первые это те кто к игре остыл за это время или ранее не играл и не любил первую часть, они в основном подмечают все недочёты коих очень не мало. Вторые это фанаты которые долго ждали игру ,которых очень много и которые готовы простить игре все потому что это же сталкер 2. Есть ещё с обеих сторон доп. группа "политические", но их в расчёт не берём так как объективности от них ждать не стоит э.

-1
Виктор Орловский Sivispacempb

Есть ещё фанаты всех частей которые подмечают недостатки и достоинства, не бояться об этом говорить и считают, что игру ещё пилить и пилить плюс нужны инструменты для модинга. Например мне пока в целом игрушка нравится но куча недостатков у неё есть и это просто факт, а отсутствие русской озвучки это свинство и это тоже факт. Надо ли замалчивать эти недостатки? Да нет конечно, разрабам надо напихать полный будынок баклажан ибо заслужили своим отношением в игрокам СНГ.

0
Sivispacempb Виктор Орловский

Лично у меня вопросы не только к озвучке, многие решения и локации выглядят так будто взяты из сборок модов, карта тоже как то очень поменялась , почему свалка рядом с чаэс и там гуляют бандосы в свитерах, отсутствие а лайф ,которую так рекламировали, нпс просто братья близнецы с разной причёской и одеждой, кроме сюжетных само собой , создаётся ощущение что это аддон или какой то фанатский билд который перенесли на 5 анриал, отсутствие системы повреждений , очень деревянные анимации, стрельба далеко не продвинулись, по графике тут в основном тянет только освещение, атмосфера игры может и есть, но очень изменилась , по сюжету не буду ничего говорить так как не проходил до конца, наверное и не буду. Как будто у разработчика были какие то идеи и подгоняемые майкрософт они наспех натянули их на фанатские моды и идеи и очень торопились выпустить хоть что то, , игре бы еще несколько лет на доработку , нет ощущения что это правда сталкер 2, смысл от больших локаций если нет между ними ничего , даже случайных событий как хотя бы в той же рдр, даже систему группировок как в ЧН не добавили.

0
В_о_л_ь_к_а

Понятно ... зайду через пол года, может что поменяется, благодаря модам.

0
SERGEY-SP

Испраят они в ближайших патчах!А она там вообще есть эта система 2.0!Чё они там собрались испралять!Когда её нет в игре!Всё на скриптах!

0
StrelitziaReg

Пока что А-Лайф2.0 чувствуется только что рандомный кровосися по пути может на тебя прыгнуть, потому что когда я от него сдох и побежал по тому же пути его не было уже. Кстати кровосися это полный пипец , просто танк , а если играешь на хардкоре он с 2х ударов убивает , и еще как будто урон не проходит по нему когда он в инвизе , и я как дебил прыгаю по карте и колюсь как наркоман после каждого удара. Я уже сгорел с него в самом начале когда сдох раз 5 подряд.

0
A E

лучше бы кровососов понерфили. играть в это невозможно.

-1
ЛехаДезертир

Ну так это и не должен быть лёгкий моб. Гоняешь его вокруг дерева и он лего убивается. В узкие проёмы он тоже не может забежать. С ним главное не стоять на открытой местности если рядом нет аномалий.

1
A E ЛехаДезертир

отлично он в бункер забегает и носится по коридорам в инвизе

0
Виктор Орловский

В целом монстры слишком жирные но с другой стороны это хорошо подчёркивает разницу между альфа хищниками зоны и обычными людьми, в целом кровосися, химера или гигант это самые опасные твари зоны и от них все ссуться под себя, в этой игре понятно почему)) Убиваются они в целом легко только утомляет, что как губка впитывают патроны и гранаты.

0
ЛехаДезертир A E

В бункере, это в прологе? Он же на поле там заскриптован. Но и в бункере нет ничего опасного. В угол встал желательно в комнате, чтобы он со спины не залетал и не валил на пол, он пока анимацию атаки проигрывает настреливаешь в него, потом хил и по новой. Это же альфа-монстр, а не слепой пёс чтобы его нерфить.

0
Пользователь ВКонтакте

отзывы от игроков 3 минуты)) // Константин Игоревич

-1
Dark1994

Оптимизацию фиксите и статтеры убирайте, криворукие!

-1
Виктор Орловский

Статеров на удивление Нет, у меня в СХ2 до патча они были повсеместно, тут 140+ фпс с FG на 2к даже без вышедших дров от Лизы и AMFR2, а статеров нет. С целом удивили, думал статерки будут и будет много. Но судя по матам в сети оптимизон не удался... Что в прочем не удивительно, Сталкер не может выйти вовремя и не может выйти идеально оптимизированных иначе это будет уже не Сталкер. А так игру править и править, думаю пол года минимум пройдёт когда основной пласт людей сможет комфортно поиграть. ИМХО А там и озвучку нормальную запилят, возможно.

0
ЛехаДезертир

Ни одного статтера не видел, походу у кого-то слабое железо или открыты фоновые приложения.

0
Dark1994 ЛехаДезертир

У меня 4060ti и r7 5700х. По умолчанию игра все на высокое выставила, до деревни в принципе норм было, потом жопа, на любых настройках и в любом разрешении. Ни в одной игре такого не было.

0
Виктор Орловский ЛехаДезертир

У некоторых по какой-то причине ещё утечка ОЗУ в игре... Почему непонятно но игра всю память выжирает, казалось бы одна и та же версия игры у всех плюс минус но проблем ворох, дело тут в игре и разрабах, а не игроках. Из UE-5 они всё не выжали, это видно.

0
LudvigG

Купи нормальный проц, васек

0
illero

Это что-то похожее на релиз Ведьмака 2. Пару недель патчей и играбельно))

-4
Mystik_86

ведьмака 2 брал коллекционку на старте и сразу проходил ее, не припомню там багов, которые бы мешали прохождению

из того, что помню, была постоянная загрузка локаций при переходах, ну и запредельные настройки, которые на тот момент даже топовые видюхи нагибали

3
illero Mystik_86

коллекционка тоже есть. Но у меня в самом начале, в камере тюремной, были артефакты лютые. Лица персонажей

0
Leonardus

Киберпанк на релизе был очень глючный и недоработанный через полгода игра стала гораздо лучше, со Сталкер 2 возможно будет так же

-5
Buzill

Не было такого, прошел с 10 декабря игру на пк, на релизной версии поймал 2 бага за всю игру, с графикой все хорошо было, фпс был стабильный везде и всегда. По мелочи может что-то и не работало, но глобальных проблем не было абсолютно.

2
mxrxkun Buzill

даже киберпанк меньше мучений на релизе выдавал чем эта игра. В сталкере по пол часа ждешь компиляцию, потом краш и так пока она сама не захочет нормально идти, и то на пару часов, потом вылет без ошибки даже

-3
James16rus

Ключевое слово возможно

0
avegred Buzill

Там в основном ор был что не все добавили что обещали и что на консолях плохо очень работала. Сам прошел в декабре и тоже встретил парочку не критичных багов.

2
AMD Ryzen Buzill

Ютуб завален пруфами того что ты врешь и о киберпанке и о сталкере 2)

0
Lvinomord

Ну на выходе любого крупного проекта всегда получается сыровато Тут уже ничего удивительного.Ка по мне нормальная,крепкая игра. После выхода всех патчей и длс ( если такие будут - я хз) уже можно будет сделать окончательный вывод.Главное Сталкер 2 вышел и в него можно играть)

-5
mxrxkun

Вот драгон эйдж вышла недавно из свежих, чето там никаких проблем нету. Тут дело не в крупном проекте, а в тупизме и криворукости людей которые работали над оптимизацией игры

2
Lvinomord mxrxkun

Не нужно сравнить Биварей и GSC -, даже при поддержке Майков.У них разные весовые категории.У Сталкера последний раз выход был в 2009 - это почти 15 лет консервации,а эти почти каждые 2 -3 года что то выпускают.

2
ЛехаДезертир mxrxkun

Сравнивать оптимизацию в коридорной игре с маленькими локациями и мультяшной графикой и игре с открытым миром и реалистичным освещением это такое себе.

3
My life is a game

Если честно пофиг на нее как то, лично мне не нравится, что как будто квестов маловато второстепенных сделали

-6
SPR1GGAN

тебе не кажется ,а так и есть ,убей принеси падай ,бла бла не о чём на месте ,всё квест пройден

-1
ЛехаДезертир

Мало? Второстепенных квестов нормально навалили, особенно учитывая что это разного плана квесты, со своей историей и вариацией. Ты походу считаешь второстепенными квестами те, которые выдают бармены ради пары шекелей.

2