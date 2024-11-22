Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали исправить систему A-Life 2.0 в ближайших патчах

После почти пятнадцати лет ожидания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl наконец-то вышел на PC и Xbox. И хотя в целом игра получила положительные отзывы, немало игроков все же остались недовольны, в частности, тем, как реализована система искусственного интеллекта A-Life, отвечающая за симуляцию жизни в Зоне.

Реагируя на недовольство фанатов, компания-разработчик GSC Game World подтвердила, что в ближайшее время будут выпущены крупные патчи, с помощью которых они планируют скорректировать работу системы A-Life 2.0 и сделать пребывание в Зоне более приятным.

Обращаясь к фанатам в Discord, представители GSC подтвердили, что есть «несколько известных проблем с A-Life 2.0» в релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2:

Мы знаем, что эта система [A-Life 2.0] очень важна для погружения в атмосферу Зоны, и мы сделаем все возможное, чтобы исправить все известные проблемы. Мы намерены исправить A-Life 2.0 в ближайших патчах, — заявили разработчики.

В оригинальной игре S.T.A.L.K.E.R. система A-Life представляла собой сложную механику, которая помогала отслеживать все события на карте мира и симулировать их действия. Например, фракции NPC, появляющиеся на карте, могли забрести на тот же путь, что и другая фракция, и начать сражение, а вы могли присоединиться или избежать его.

На данный момент A-Life 2.0, похоже, не работает в большинстве сценариев, а вражеские спавны не такие внезапные, как в оригинальных играх. Впрочем, с учетом постоянной поддержки и патчей есть надежда, что в будущем игра получит значительные улучшения.

Правда, когда именно выйдут обещанные патчи, пока неизвестно.