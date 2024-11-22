Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали исправить систему A-Life 2.0 в ближайших патчах

После почти пятнадцати лет ожидания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl наконец-то вышел на PC и Xbox. И хотя в целом игра получила положительные отзывы, немало игроков все же остались недовольны, в частности, тем, как реализована система искусственного интеллекта A-Life, отвечающая за симуляцию жизни в Зоне.
Реагируя на недовольство фанатов, компания-разработчик GSC Game World подтвердила, что в ближайшее время будут выпущены крупные патчи, с помощью которых они планируют скорректировать работу системы A-Life 2.0 и сделать пребывание в Зоне более приятным.
Обращаясь к фанатам в Discord, представители GSC подтвердили, что есть «несколько известных проблем с A-Life 2.0» в релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2:
Мы знаем, что эта система [A-Life 2.0] очень важна для погружения в атмосферу Зоны, и мы сделаем все возможное, чтобы исправить все известные проблемы. Мы намерены исправить A-Life 2.0 в ближайших патчах, — заявили разработчики.
В оригинальной игре S.T.A.L.K.E.R. система A-Life представляла собой сложную механику, которая помогала отслеживать все события на карте мира и симулировать их действия. Например, фракции NPC, появляющиеся на карте, могли забрести на тот же путь, что и другая фракция, и начать сражение, а вы могли присоединиться или избежать его.
На данный момент A-Life 2.0, похоже, не работает в большинстве сценариев, а вражеские спавны не такие внезапные, как в оригинальных играх. Впрочем, с учетом постоянной поддержки и патчей есть надежда, что в будущем игра получит значительные улучшения.
Правда, когда именно выйдут обещанные патчи, пока неизвестно.
Как можно исправить то чего в игре нет? Она если и была ее вырезали чтоб игра вообще не крашилась каждую минуту и не фризила еще сильнее в лагерях
Видимо теперь будут её возвращать по кусочкам, каждый патчик)
В коде игры вроде есть алайф
"крашилась каждую минуту" клоуниха,ты же даже не играла,хоть отзывы почитай на что жалобы,просто убила ору))))
Вы хоть знаете как работает эта система? Насмотрятся всяких блогеров хейтеров и распространяют.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали исправить S.T.A.L.K.E.R. 2 но потом .
Через годик буду гамать
Они там даже не говорят "убери валыну, сталкер". Не порядок
Говорят они, просто на украинском.
Не знаю, лучше бы починил спавн ботов. Бывает такое что они появляются за спиной и перед лицом в метрах 10. А было такое что я шол на задание (монолитовца замочить) слышу шум какой-то оборачиваюсь, сперва появились враги, и только начать стрелять, сразу появилась "варта" и они давай между собой стреляться. И ещё починить количество гранат у обычных бомжей, у какого-то бандита, гранат как будто целый ящик с с собой носить. Это то что пока бесит до ужаса.
Читал на реддите от коммьюнити менеджера GSC, что это связанные проблемы.
Я бы даже сказал, что эта проблема из-за оптимизации. В таких играх баги напрямую зависят от ФПС (это не считая длсс)
Нужен мод на русские реплики из первой части.
"Зараз запердолю гранату" я там на укр просто умираю со смеху))))) не нужны мне никакие реплики первой части
Дык ты украинец и тебе на мове норм(хотя многие ваши порвались от того что мочишь мовноговорящих и тд, теперь их тролят этим, бгг), а тем кто мову понимает плохо не норм, надо что бы всем было норм. Я тоже поставил мовную озвучку, иногда ржачно но всё равно не то. Английская вообще дно... Ну не складывается у меня в голове Сталкер на английском, совсем стерильно. P.S Актёров на озвучку мовы кстати тоже поленились позвать, можно было лучше и смешнее местами. ИМХО
Действительно. Фраза "Зараз запердолю гранату" такая непонятная... Что же это может значить, м? Тут явно нужен переводчик, чтобы понять, о чём это.
Ну в соглашении норм намудрили. Патчи мб будут мб не будут)
Вот читаю я коменты и думаю что зря я на релизе расстроился что моя видяха не тянет, так как игра в таком состоянии что ей даже до альфа-версии как до луны, пока починят я сто раз комп обновить успею.
Да тут люди поделились на два лагеря . Первые это те кто к игре остыл за это время или ранее не играл и не любил первую часть, они в основном подмечают все недочёты коих очень не мало. Вторые это фанаты которые долго ждали игру ,которых очень много и которые готовы простить игре все потому что это же сталкер 2. Есть ещё с обеих сторон доп. группа "политические", но их в расчёт не берём так как объективности от них ждать не стоит э.
Есть ещё фанаты всех частей которые подмечают недостатки и достоинства, не бояться об этом говорить и считают, что игру ещё пилить и пилить плюс нужны инструменты для модинга. Например мне пока в целом игрушка нравится но куча недостатков у неё есть и это просто факт, а отсутствие русской озвучки это свинство и это тоже факт. Надо ли замалчивать эти недостатки? Да нет конечно, разрабам надо напихать полный будынок баклажан ибо заслужили своим отношением в игрокам СНГ.
Лично у меня вопросы не только к озвучке, многие решения и локации выглядят так будто взяты из сборок модов, карта тоже как то очень поменялась , почему свалка рядом с чаэс и там гуляют бандосы в свитерах, отсутствие а лайф ,которую так рекламировали, нпс просто братья близнецы с разной причёской и одеждой, кроме сюжетных само собой , создаётся ощущение что это аддон или какой то фанатский билд который перенесли на 5 анриал, отсутствие системы повреждений , очень деревянные анимации, стрельба далеко не продвинулись, по графике тут в основном тянет только освещение, атмосфера игры может и есть, но очень изменилась , по сюжету не буду ничего говорить так как не проходил до конца, наверное и не буду. Как будто у разработчика были какие то идеи и подгоняемые майкрософт они наспех натянули их на фанатские моды и идеи и очень торопились выпустить хоть что то, , игре бы еще несколько лет на доработку , нет ощущения что это правда сталкер 2, смысл от больших локаций если нет между ними ничего , даже случайных событий как хотя бы в той же рдр, даже систему группировок как в ЧН не добавили.
Понятно ... зайду через пол года, может что поменяется, благодаря модам.
Испраят они в ближайших патчах!А она там вообще есть эта система 2.0!Чё они там собрались испралять!Когда её нет в игре!Всё на скриптах!
Пока что А-Лайф2.0 чувствуется только что рандомный кровосися по пути может на тебя прыгнуть, потому что когда я от него сдох и побежал по тому же пути его не было уже. Кстати кровосися это полный пипец , просто танк , а если играешь на хардкоре он с 2х ударов убивает , и еще как будто урон не проходит по нему когда он в инвизе , и я как дебил прыгаю по карте и колюсь как наркоман после каждого удара. Я уже сгорел с него в самом начале когда сдох раз 5 подряд.
лучше бы кровососов понерфили. играть в это невозможно.
Ну так это и не должен быть лёгкий моб. Гоняешь его вокруг дерева и он лего убивается. В узкие проёмы он тоже не может забежать. С ним главное не стоять на открытой местности если рядом нет аномалий.
отлично он в бункер забегает и носится по коридорам в инвизе
В целом монстры слишком жирные но с другой стороны это хорошо подчёркивает разницу между альфа хищниками зоны и обычными людьми, в целом кровосися, химера или гигант это самые опасные твари зоны и от них все ссуться под себя, в этой игре понятно почему)) Убиваются они в целом легко только утомляет, что как губка впитывают патроны и гранаты.
В бункере, это в прологе? Он же на поле там заскриптован. Но и в бункере нет ничего опасного. В угол встал желательно в комнате, чтобы он со спины не залетал и не валил на пол, он пока анимацию атаки проигрывает настреливаешь в него, потом хил и по новой. Это же альфа-монстр, а не слепой пёс чтобы его нерфить.
отзывы от игроков 3 минуты)) // Константин Игоревич
Оптимизацию фиксите и статтеры убирайте, криворукие!
Статеров на удивление Нет, у меня в СХ2 до патча они были повсеместно, тут 140+ фпс с FG на 2к даже без вышедших дров от Лизы и AMFR2, а статеров нет. С целом удивили, думал статерки будут и будет много. Но судя по матам в сети оптимизон не удался... Что в прочем не удивительно, Сталкер не может выйти вовремя и не может выйти идеально оптимизированных иначе это будет уже не Сталкер. А так игру править и править, думаю пол года минимум пройдёт когда основной пласт людей сможет комфортно поиграть. ИМХО А там и озвучку нормальную запилят, возможно.
Ни одного статтера не видел, походу у кого-то слабое железо или открыты фоновые приложения.
У меня 4060ti и r7 5700х. По умолчанию игра все на высокое выставила, до деревни в принципе норм было, потом жопа, на любых настройках и в любом разрешении. Ни в одной игре такого не было.
У некоторых по какой-то причине ещё утечка ОЗУ в игре... Почему непонятно но игра всю память выжирает, казалось бы одна и та же версия игры у всех плюс минус но проблем ворох, дело тут в игре и разрабах, а не игроках. Из UE-5 они всё не выжали, это видно.
Купи нормальный проц, васек
Это что-то похожее на релиз Ведьмака 2. Пару недель патчей и играбельно))
ведьмака 2 брал коллекционку на старте и сразу проходил ее, не припомню там багов, которые бы мешали прохождению
из того, что помню, была постоянная загрузка локаций при переходах, ну и запредельные настройки, которые на тот момент даже топовые видюхи нагибали
коллекционка тоже есть. Но у меня в самом начале, в камере тюремной, были артефакты лютые. Лица персонажей
Киберпанк на релизе был очень глючный и недоработанный через полгода игра стала гораздо лучше, со Сталкер 2 возможно будет так же
Не было такого, прошел с 10 декабря игру на пк, на релизной версии поймал 2 бага за всю игру, с графикой все хорошо было, фпс был стабильный везде и всегда. По мелочи может что-то и не работало, но глобальных проблем не было абсолютно.
даже киберпанк меньше мучений на релизе выдавал чем эта игра. В сталкере по пол часа ждешь компиляцию, потом краш и так пока она сама не захочет нормально идти, и то на пару часов, потом вылет без ошибки даже
Ключевое слово возможно
Там в основном ор был что не все добавили что обещали и что на консолях плохо очень работала. Сам прошел в декабре и тоже встретил парочку не критичных багов.
Ютуб завален пруфами того что ты врешь и о киберпанке и о сталкере 2)
Ну на выходе любого крупного проекта всегда получается сыровато Тут уже ничего удивительного.Ка по мне нормальная,крепкая игра. После выхода всех патчей и длс ( если такие будут - я хз) уже можно будет сделать окончательный вывод.Главное Сталкер 2 вышел и в него можно играть)
Вот драгон эйдж вышла недавно из свежих, чето там никаких проблем нету. Тут дело не в крупном проекте, а в тупизме и криворукости людей которые работали над оптимизацией игры
Не нужно сравнить Биварей и GSC -, даже при поддержке Майков.У них разные весовые категории.У Сталкера последний раз выход был в 2009 - это почти 15 лет консервации,а эти почти каждые 2 -3 года что то выпускают.
Сравнивать оптимизацию в коридорной игре с маленькими локациями и мультяшной графикой и игре с открытым миром и реалистичным освещением это такое себе.
Если честно пофиг на нее как то, лично мне не нравится, что как будто квестов маловато второстепенных сделали
тебе не кажется ,а так и есть ,убей принеси падай ,бла бла не о чём на месте ,всё квест пройден
Мало? Второстепенных квестов нормально навалили, особенно учитывая что это разного плана квесты, со своей историей и вариацией. Ты походу считаешь второстепенными квестами те, которые выдают бармены ради пары шекелей.