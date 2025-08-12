ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 19 439 оценок

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили план обновлений на третий и четвёртый кварталы года

monk70 monk70

GSC Game World представили план обновлений на третий и четвёртый кварталы 2025 года для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, обещающую ещё больше улучшений. Вслед за улучшениями A-Life, полученными ранее в этом году, и появлением официальных инструментов для моддинга, новая дорожная карта обещает ещё больше важных дополнений к игре.

Официальная дорожная карта Stalker 2 на третий и четвёртый кварталы, анонсированная в социальных сетях, обещает обновления, включая долгожданные инструменты ночного видения, расширенный цикл дня и ночи, новые аномалии, оружие, миссии и многое другое. Эти обновления будут выпущены до конца 2025 года.

Наша главная задача в ближайшем будущем — обновить игру до версии Unreal Engine 5.5.4. Это добавит новые функции и инструменты, которые сделают Зону ещё лучше, но, что ещё важнее, внедрение новейших оптимизаций Unreal Engine 5 приведёт к повышению стабильности и производительности.

Но это может сдвинуть сроки выхода других обновлений. Мы идём на этот риск — как настоящие сталкеры — и сделаем всё возможное, чтобы достичь наших целей к 2025 году. Оставайтесь с нами в этом путешествии и следите за будущими новостями, в том числе более масштабными и захватывающими.

План развития включает следующие дополнения:

  • Обновление движка до версии Unreal Engine 5.5.4
  • Различные приборы ночного видения
  • Бинокли
  • Обновления A-Life: больше зон A-Life, NPC теперь видят в темноте хуже, чем раньше, обновления боевой системы NPC, обновления баланса и боевой системы мутантов
  • Новые аномалии
  • Новые миссии от старых и новых друзей
  • Новый погодный сценарий
  • Предустановка сложности «Мастер»
  • Расширенный цикл день/ночь
  • Переработка лута в тайниках
  • Переработка выносливости и энергетических напитков
  • Режим иммерсивного отображения
  • Обновление интерфейса экипировки игрока
  • Другие обновления и улучшения интерфейса
  • Восстановление локальной резервной копии сохранений
  • Дальнейшая оптимизация и исправление аномалий

Помимо исправлений в самой игре, GSC Game World также добавит ряд новых функций в официальный набор зон Stalker 2: Heart of Chornobyl Zone Kit — набор инструментов для моддинга игры. Эти улучшения будут включать в себя повествовательные инструменты для добавления новых миссий, улучшенную поддержку чертежей, инструменты аудиомодификации и многое другое.

Игроки на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S также смогут оценить ускоренную загрузку и улучшенные визуальные эффекты. В настоящее время разрабатываются специальные функции для PS5, такие как поддержка контроллера DualSense.

67
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
JackReacher

Двоякое у меня отношение к разрабам: с одной стороны выкатили недоработанный продукт с малым количеством контента. С другой: не забросили и пока пусть и медленно, но выполняют свои обещания.

23
Aleksey Aleshka

Лол. Представь зубной тебе делал зуб. Сделал хреново... Но потом в течении года доделывал.

Тоже двоякое отношение будет?

24
borsic

Ну а хер ли, не знаю чё плеваться. Не нравится - не играй, кроме того нам и не хотели продавать. Тем более ну сколько можно уже было тянуть с выходом. Не знаю, мне подарили я играл не без удовольствия, жду длс. Минусуйте, ставьте клоунов чё хотите делайте.

17
Ezdeaz borsic

забей они все сами играют в захлеб но и обосрать не леняться так как это же враг!

8
shmops-pops

Это сингл игра и ещё с урезанной локацией и очень короткой сюжетной линией, не упоминая про кучу проблем. Все кто хотел, уже наигрались в эту игру, прошли вдоль и поперёк не взирая на баги игры.
А вот все эти тихоходные исправления, конечно хорошо, но для кого? Как я понимаю, игроки были тестерами игры за свои же деньги.

7
saiditsme

Я еще не играл. Наверное скачаю, приобщиться, так сказать. Пострелять.... Опять же 😁

Janekste

Обычно разработчики не обновляют версии движка UE и оставляют игру на той версии, на которой она была разработана. Потому что переход на новую версию большой риск сломать весь проект. Я боюсь эти криворукие GSC после обновления до Unreal Engine 5.5.4 потом ещё года два чинить будут баги, порождённые этой обновой и не факт, что починят, всё что сломают. Игра итак толком не работает (лютый багодром), так они решили рискнуть обновить движок и породить новые баги. Нафига? Лучше бы доводили до ума, то что есть, а не прыгали с версии на версию движка. Иначе они так никогда Сталкер 2 не доделают. Точка.

7
saa0891
Различные приборы ночного видения
Бинокли
Переработка лута в тайниках
улучшения интерфейса

Удивительно, но не перестаешь выпадать с этих дебилов, то что должно было быть на релизе они планируют добавить хрен знает когда, при этом мододелы давно уже это всё сделали как и много чего другого.

7
ТараканчЕг

я до последнего пытался найти в игре хоть один пнв и потом дошло, что их вообще нет.. А нпц тем временем дюже зоркие ночью :D

DEAD S.n.A.k.e.

Бинокль и ПНВ! Спустя почти год! Ура, наконец-то!

Ладно, шутки-шутками, но я крайне разочарован, что нет инфы о DLC. Головой понимаю, что криворукие разрабы всё ещё чинят игру - и в [ближайшем] будущем будут продолжать делать именно это, - но всё таки сердцем хотелось хотя бы трейлер будущего DLC увидеть на том же Gamescom с выходом ну хотя бы в декабре-январе, ну максимум в феврале 2026. Ибо, без обид, но все понимают, что ни одно - ни даже не все разом - DLC для Сталкера не будут на уровне того же Phantom Liberty для Киберпанка по количеству/качеству контента. Да, будет относительно небольшая новая локация (такая же пустая как и оригинальная игра, лол), пара доп. квестов и "основная" сюжетка ну плюс "новые" NPC раскиданы с тайниками на пару. Но ничего сверхъестественного (например введение транспорта, который, имхо, особо и не нужен, но просто для примера) там не будет и близко. Не удивлюсь если даже на катсцены с использование motion capture для дополнений денег зажмут ибо "и так сойдёт!" (так как по структуре игры они всё таки будут считаться как большие доп. квесты, так как эндгейма как такового в игре нет и, соответственно, продолжать историю второй части они не смогут). А, ну и конечно если игра не будет крашится в том самом госпитале (?) на том самом месте в Лиманске, где она это делалала в ЧН в своё время, то будет не тру, не канон и вообще "не настоящий сталкер!!1"

5
Никита Дроздоvv

Опа. Видимо в какой-то момент игру ждёт перерождение, можно сказать, мы в какой-то момент получим второй релиз, такой Сталкер 2 2.0. Игру не бросают, делают всё лучше и лучше, но это достойно.

4
denius4

похороны 2.0 РЭволюцыя отменяется.Ти дурни хай идуть в Юх

1
Mike02

неа, но такими темпами ее можно еще лет так пять допиливать...

3
Кей Овальд

Ранний доступ. Ибо всё это должно было быть на релизе.

3
Рикочико

NPC теперь видят в темноте хуже, чем раньше

Ну точно бета версия.

2
hpi

У этой игры будет самая длинная поддержка ибо доводить до ума будут ещё лет 10 как минимум.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ