Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили план обновлений на третий и четвёртый кварталы года

GSC Game World представили план обновлений на третий и четвёртый кварталы 2025 года для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, обещающую ещё больше улучшений. Вслед за улучшениями A-Life, полученными ранее в этом году, и появлением официальных инструментов для моддинга, новая дорожная карта обещает ещё больше важных дополнений к игре.

Официальная дорожная карта Stalker 2 на третий и четвёртый кварталы, анонсированная в социальных сетях, обещает обновления, включая долгожданные инструменты ночного видения, расширенный цикл дня и ночи, новые аномалии, оружие, миссии и многое другое. Эти обновления будут выпущены до конца 2025 года.

Наша главная задача в ближайшем будущем — обновить игру до версии Unreal Engine 5.5.4. Это добавит новые функции и инструменты, которые сделают Зону ещё лучше, но, что ещё важнее, внедрение новейших оптимизаций Unreal Engine 5 приведёт к повышению стабильности и производительности.



Но это может сдвинуть сроки выхода других обновлений. Мы идём на этот риск — как настоящие сталкеры — и сделаем всё возможное, чтобы достичь наших целей к 2025 году. Оставайтесь с нами в этом путешествии и следите за будущими новостями, в том числе более масштабными и захватывающими.

План развития включает следующие дополнения:

Обновление движка до версии Unreal Engine 5.5.4

Различные приборы ночного видения

Бинокли

Обновления A-Life: больше зон A-Life, NPC теперь видят в темноте хуже, чем раньше, обновления боевой системы NPC, обновления баланса и боевой системы мутантов

Новые аномалии

Новые миссии от старых и новых друзей

Новый погодный сценарий

Предустановка сложности «Мастер»

Расширенный цикл день/ночь

Переработка лута в тайниках

Переработка выносливости и энергетических напитков

Режим иммерсивного отображения

Обновление интерфейса экипировки игрока

Другие обновления и улучшения интерфейса

Восстановление локальной резервной копии сохранений

Дальнейшая оптимизация и исправление аномалий

Помимо исправлений в самой игре, GSC Game World также добавит ряд новых функций в официальный набор зон Stalker 2: Heart of Chornobyl Zone Kit — набор инструментов для моддинга игры. Эти улучшения будут включать в себя повествовательные инструменты для добавления новых миссий, улучшенную поддержку чертежей, инструменты аудиомодификации и многое другое.

Игроки на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S также смогут оценить ускоренную загрузку и улучшенные визуальные эффекты. В настоящее время разрабатываются специальные функции для PS5, такие как поддержка контроллера DualSense.