Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили план обновлений на третий и четвёртый кварталы года

GSC Game World представили план обновлений на третий и четвёртый кварталы 2025 года для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, обещающую ещё больше улучшений. Вслед за улучшениями A-Life, полученными ранее в этом году, и появлением официальных инструментов для моддинга, новая дорожная карта обещает ещё больше важных дополнений к игре.
Официальная дорожная карта Stalker 2 на третий и четвёртый кварталы, анонсированная в социальных сетях, обещает обновления, включая долгожданные инструменты ночного видения, расширенный цикл дня и ночи, новые аномалии, оружие, миссии и многое другое. Эти обновления будут выпущены до конца 2025 года.
Наша главная задача в ближайшем будущем — обновить игру до версии Unreal Engine 5.5.4. Это добавит новые функции и инструменты, которые сделают Зону ещё лучше, но, что ещё важнее, внедрение новейших оптимизаций Unreal Engine 5 приведёт к повышению стабильности и производительности.
Но это может сдвинуть сроки выхода других обновлений. Мы идём на этот риск — как настоящие сталкеры — и сделаем всё возможное, чтобы достичь наших целей к 2025 году. Оставайтесь с нами в этом путешествии и следите за будущими новостями, в том числе более масштабными и захватывающими.
План развития включает следующие дополнения:
- Обновление движка до версии Unreal Engine 5.5.4
- Различные приборы ночного видения
- Бинокли
- Обновления A-Life: больше зон A-Life, NPC теперь видят в темноте хуже, чем раньше, обновления боевой системы NPC, обновления баланса и боевой системы мутантов
- Новые аномалии
- Новые миссии от старых и новых друзей
- Новый погодный сценарий
- Предустановка сложности «Мастер»
- Расширенный цикл день/ночь
- Переработка лута в тайниках
- Переработка выносливости и энергетических напитков
- Режим иммерсивного отображения
- Обновление интерфейса экипировки игрока
- Другие обновления и улучшения интерфейса
- Восстановление локальной резервной копии сохранений
- Дальнейшая оптимизация и исправление аномалий
Помимо исправлений в самой игре, GSC Game World также добавит ряд новых функций в официальный набор зон Stalker 2: Heart of Chornobyl Zone Kit — набор инструментов для моддинга игры. Эти улучшения будут включать в себя повествовательные инструменты для добавления новых миссий, улучшенную поддержку чертежей, инструменты аудиомодификации и многое другое.
Игроки на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S также смогут оценить ускоренную загрузку и улучшенные визуальные эффекты. В настоящее время разрабатываются специальные функции для PS5, такие как поддержка контроллера DualSense.
Двоякое у меня отношение к разрабам: с одной стороны выкатили недоработанный продукт с малым количеством контента. С другой: не забросили и пока пусть и медленно, но выполняют свои обещания.
Лол. Представь зубной тебе делал зуб. Сделал хреново... Но потом в течении года доделывал.
Тоже двоякое отношение будет?
Ну а хер ли, не знаю чё плеваться. Не нравится - не играй, кроме того нам и не хотели продавать. Тем более ну сколько можно уже было тянуть с выходом. Не знаю, мне подарили я играл не без удовольствия, жду длс. Минусуйте, ставьте клоунов чё хотите делайте.
забей они все сами играют в захлеб но и обосрать не леняться так как это же враг!
Это сингл игра и ещё с урезанной локацией и очень короткой сюжетной линией, не упоминая про кучу проблем. Все кто хотел, уже наигрались в эту игру, прошли вдоль и поперёк не взирая на баги игры.
А вот все эти тихоходные исправления, конечно хорошо, но для кого? Как я понимаю, игроки были тестерами игры за свои же деньги.
Я еще не играл. Наверное скачаю, приобщиться, так сказать. Пострелять.... Опять же 😁
Обычно разработчики не обновляют версии движка UE и оставляют игру на той версии, на которой она была разработана. Потому что переход на новую версию большой риск сломать весь проект. Я боюсь эти криворукие GSC после обновления до Unreal Engine 5.5.4 потом ещё года два чинить будут баги, порождённые этой обновой и не факт, что починят, всё что сломают. Игра итак толком не работает (лютый багодром), так они решили рискнуть обновить движок и породить новые баги. Нафига? Лучше бы доводили до ума, то что есть, а не прыгали с версии на версию движка. Иначе они так никогда Сталкер 2 не доделают. Точка.
Удивительно, но не перестаешь выпадать с этих дебилов, то что должно было быть на релизе они планируют добавить хрен знает когда, при этом мододелы давно уже это всё сделали как и много чего другого.
я до последнего пытался найти в игре хоть один пнв и потом дошло, что их вообще нет.. А нпц тем временем дюже зоркие ночью :D
Бинокль и ПНВ! Спустя почти год! Ура, наконец-то!
Ладно, шутки-шутками, но я крайне разочарован, что нет инфы о DLC. Головой понимаю, что криворукие разрабы всё ещё чинят игру - и в [ближайшем] будущем будут продолжать делать именно это, - но всё таки сердцем хотелось хотя бы трейлер будущего DLC увидеть на том же Gamescom с выходом ну хотя бы в декабре-январе, ну максимум в феврале 2026. Ибо, без обид, но все понимают, что ни одно - ни даже не все разом - DLC для Сталкера не будут на уровне того же Phantom Liberty для Киберпанка по количеству/качеству контента. Да, будет относительно небольшая новая локация (такая же пустая как и оригинальная игра, лол), пара доп. квестов и "основная" сюжетка ну плюс "новые" NPC раскиданы с тайниками на пару. Но ничего сверхъестественного (например введение транспорта, который, имхо, особо и не нужен, но просто для примера) там не будет и близко. Не удивлюсь если даже на катсцены с использование motion capture для дополнений денег зажмут ибо "и так сойдёт!" (так как по структуре игры они всё таки будут считаться как большие доп. квесты, так как эндгейма как такового в игре нет и, соответственно, продолжать историю второй части они не смогут). А, ну и конечно если игра не будет крашится в том самом госпитале (?) на том самом месте в Лиманске, где она это делалала в ЧН в своё время, то будет не тру, не канон и вообще "не настоящий сталкер!!1"
Опа. Видимо в какой-то момент игру ждёт перерождение, можно сказать, мы в какой-то момент получим второй релиз, такой Сталкер 2 2.0. Игру не бросают, делают всё лучше и лучше, но это достойно.
похороны 2.0 РЭволюцыя отменяется.Ти дурни хай идуть в Юх
неа, но такими темпами ее можно еще лет так пять допиливать...
Ранний доступ. Ибо всё это должно было быть на релизе.
NPC теперь видят в темноте хуже, чем раньше
Ну точно бета версия.
У этой игры будет самая длинная поддержка ибо доводить до ума будут ещё лет 10 как минимум.