Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, насколько важную роль в игре будет играть цикл смены суток

В конце прошлого месяца в Сингапуре прошла международная выставка Gamescom Asia 2023, на которой побывала и студия GSC Game World с демоверсией своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Журналисты портал Gamerbraves поинтересовались у технических и маркетинговых продюсеров Влада Лебединца и Влада Новикова более подробной информацией об игре и вот их основные тезисы.

Поскольку Stalker 2 - это современная игра с открытым миром, цикл дня и ночи будет играть важную роль, а некоторые враги и монстры будут отличаться своим поведением в зависимости от времени суток, что сделает их еще более опасными.

Путешествовать ночью будет намного сложнее из-за ухудшения видимости, поэтому нужно будет использовать фонарик.

Разработчики стремятся к созданию ощущения повышенной опасности при помощи звукового дизайна, а потому настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в темное время суток, по их словам, они потратили много усилий на то, чтобы показать игровую среду в самых разнообразных условиях во время дождя, в ночное время, при смене времен года, при этом о временах года мы слышим впервые

Они полностью переработали и изменили поведение монстров, в результате которых те приобрели сложные когнитивные навыки.

Так, некоторые из монстров ведут охоту стаями, а другие предпочитают охотиться в одиночку. В некоторых случаях мутанты могут даже использовать тактику подкрадывания, стремясь застать вас врасплох.

Каждый вид монстров имеет свои отличительные признаки, а в некоторых случаях даже уникальные подвиды.

В интервью разработчики также рассказали, что в игру встроена очень крутая ролевая система. С их слов, эта система дает вам возможность представить себя тем самым Сталкером, каким вы хотите быть, а значит, ваш ролевой опыт во многом будет зависеть от того, какую экипировку вы выберете, какую броню носите, и от этого во многом будет зависеть ваш игровой стиль.

По их мнению, механика RPG становится особенно интересной в сочетании с шутерной механикой, ради реализации которой они неоднократно посещали тир, кажутся им особенно увлекательными, так как благодаря этим двум элементам каждое прохождение игры может стать особенным и уникальным в зависимости от вашего выбора. Особенно если учесть, что вам придется постоянно как-то выживать, постоянно пить, есть, отдыхать, лечить раны и облучения. Из приятного стоит отметить, что авторы также подтвердили информацию двухлетней давности о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки выйдет на PlayStation.

Разработчики ответили, что планируют выпустить не только второй S.T.A.L.L.K.E.R., но и другие игры как можно на большем количестве платформ, что в какой-то мере указывает не только на S.T.A.L.K.E.R. 2. для PlayStation, но и на портирование уже вышедших игр на консоли. Не исключено, что для расширения вселенной будут созданы спин-оффы и мобильные игры, но пока студия ориентируется в первую очередь на PC и Xbox Series.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на Xbox Series X|S и PC под управлением Windows в 2024 году, точная дата пока не объявлена.