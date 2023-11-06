Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, насколько важную роль в игре будет играть цикл смены суток

В конце прошлого месяца в Сингапуре прошла международная выставка Gamescom Asia 2023, на которой побывала и студия GSC Game World с демоверсией своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Журналисты портал Gamerbraves поинтересовались у технических и маркетинговых продюсеров Влада Лебединца и Влада Новикова более подробной информацией об игре и вот их основные тезисы.
- Поскольку Stalker 2 - это современная игра с открытым миром, цикл дня и ночи будет играть важную роль, а некоторые враги и монстры будут отличаться своим поведением в зависимости от времени суток, что сделает их еще более опасными.
- Путешествовать ночью будет намного сложнее из-за ухудшения видимости, поэтому нужно будет использовать фонарик.
- Разработчики стремятся к созданию ощущения повышенной опасности при помощи звукового дизайна, а потому настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в темное время суток, по их словам, они потратили много усилий на то, чтобы показать игровую среду в самых разнообразных условиях во время дождя, в ночное время, при смене времен года, при этом о временах года мы слышим впервые
- Они полностью переработали и изменили поведение монстров, в результате которых те приобрели сложные когнитивные навыки.
- Так, некоторые из монстров ведут охоту стаями, а другие предпочитают охотиться в одиночку. В некоторых случаях мутанты могут даже использовать тактику подкрадывания, стремясь застать вас врасплох.
- Каждый вид монстров имеет свои отличительные признаки, а в некоторых случаях даже уникальные подвиды.
В интервью разработчики также рассказали, что в игру встроена очень крутая ролевая система. С их слов, эта система дает вам возможность представить себя тем самым Сталкером, каким вы хотите быть, а значит, ваш ролевой опыт во многом будет зависеть от того, какую экипировку вы выберете, какую броню носите, и от этого во многом будет зависеть ваш игровой стиль.
По их мнению, механика RPG становится особенно интересной в сочетании с шутерной механикой, ради реализации которой они неоднократно посещали тир, кажутся им особенно увлекательными, так как благодаря этим двум элементам каждое прохождение игры может стать особенным и уникальным в зависимости от вашего выбора. Особенно если учесть, что вам придется постоянно как-то выживать, постоянно пить, есть, отдыхать, лечить раны и облучения. Из приятного стоит отметить, что авторы также подтвердили информацию двухлетней давности о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки выйдет на PlayStation.
Разработчики ответили, что планируют выпустить не только второй S.T.A.L.L.K.E.R., но и другие игры как можно на большем количестве платформ, что в какой-то мере указывает не только на S.T.A.L.K.E.R. 2. для PlayStation, но и на портирование уже вышедших игр на консоли. Не исключено, что для расширения вселенной будут созданы спин-оффы и мобильные игры, но пока студия ориентируется в первую очередь на PC и Xbox Series.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на Xbox Series X|S и PC под управлением Windows в 2024 году, точная дата пока не объявлена.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 лучше бы рассказали, насколько важную роль в игре будут играть вранье игрокам, вранье Филу Спенсеру, вранье всему мировому сообществу, жадность, подлость, лицемерие, двойные стандарты, нацизм, русофобия и алкоголизм Григоровича.
Как будто что-то новое, первый сралкер так же делался и выпустили его исключительно из под лопаты
GSC уже давно управляет Евгений Григорович, после того как его старший брат передал ему свой бизнес и ушёл в закат со своими болячками, которые получил за время своего хобби. А у младшего брата свой взгляд на GSC.
Что? Какую роль будет играть хейт со стороны некоторых фанатов? Уверен, что никакую, так как и так скачают, если игра выйдет, так как из-за нетерпения готовы были играть даже в мусор, который типа дороботали.
Увы, соевых куколдов хватает. "Хоть ссы в глаза, всё божья роса" (с)
Брат за брата, по миллиону с предзаказов взято))
А вы что игрой занимаетесь ?!? ))) Я думал вы только за ixbt следите) Странно!
Конечно, нужно же еще пустых обещаний сделать, а то денег не дадут
Какое отношение имеет ixbt games к разработке игры? Нет, я понимаю, что вы их большой фанат, что вы их смотрите регулярно и скорее всего они хорошую рекламу получили благодаря хайпу на хейте, но разработчики-то им уже давно дали ответ (как и некоторым другим). Или они теперь каждый выпуск упоминают и шутят на эту тему и вам кажется, что идет какая-то война между ними? Я просто не смотрю их.
Ну еслиб посмотрел или поинтересовался хоть этим конфликтом, то не писал бы эти однобокие умозаключения))
Тут нет никакого конфикта, так как разработчики официально ответили, что не имееют никаких притензий и что ничего такого не делали. Вам бы самим ознакомиться, а уж потом что-то писать. Есть официальный ответ, а у вас что? Теория заговора?
я не то чтобы хотел вставать на сторону ixbt, но какого официального ответа вы вообще ожидали? Естественно компания все обвинения будет отрицать и делать вид, что ни при чём.
Пусть расскажут, как они ролики банили. Как они IXBT пытались поднасрать, как своих же фанатов на примере одного канала Дедушки Эйра, забанили за то, что он недостаточно хороший русский, хотя он заслуживал бана.
Они сказали же что он русский а русские жить не должны а уж играть тем более.
Потом когда шумиха пошла, они сказали что это не они писали, а неизвестная личность от их имени. Они ищут а найти не могут
Я так понимаю, что следующий бан будет канала якобы разработчика, чтобы хейтеры могли их обвинить в том, что они таким образом пытаются с себя снять обвинения. Но хейтеров-то не обмануть.))
Кто ищет? Это проблемы тех, кто верит тому, чему хочет верить в интернете. Доказательства, логика и тем более оправдания тут будут заранее игнорироваться со стороны таких людей, так как им хочется верить, так как они просто хейтеры.
Может это вы написали от лица GSC. Где доказательства?
Ж.Д.A.L.K.E.R. 2,исправьте!!!
Не ждите.
Реально, кто-то это ждёт?
Как видите...
Походу в оригинальную трилогию они не играли,более того например собаки и свиньи когда от стаи оставалась одна особь она убегала,а например в ЧН собаки даже могли не нападать,они вставали в стойку и начинали рычать и если во время остановиться и не заходить на их территорию можно было спокойно уйти.
Да уж, история циклична, как будто обещание к Сталкеру Тень Чернобыля читаю)) Такие же грандиозные планы, что там - что тут.
Да вы ("разрабы"), хотя бы геймплей новый покажите, а то мы вам вообще не верим!)))))
Нафиг он нужен, они достаточно напоказывали. Пускай лучше работают над игрой а не над роликами геймплея
Игры нет, за то страйки кидают
404
EROR
Они отвлеклась от блокировок и сожжений офисов для каких-то комментариев насчёт игры? Что произошло?
Нет, это вы не можете отвлечься от якобы скандалов, о они просто мало говорят об игре (скорее всего нечего говорить).
АААХАХАХАХАХА ,Капитан очевидность тоже в их команде :)))))
GSC да пошли вы
У ТЧ, ЧН и ЗП был большой потенциал, но разработчики не осилили. Есть много игр, у которых можно взять лучшее и адаптировать под мир сталкера.
A) "Просто добавь воды". Дать игрокам возможность плавать, нырять, находить под водой входы в локации, в которые по другому не попасть. Добавить пяток водных противников. Пираний, например. Гигантского Осьминога, Ихтиандра какого-нибудь. Оружие, для подводной стрельбы. Возможно, гидрокостюм с баллонами, подводный буксировщик.
B) Больше точек интереса. Кто играл в первую Мафию помнят квест "Бегущий человек", где ГГ убегал от преследователей по узким проулкам. По пути ему попался грабитель с ломом (его можно, кстати, забрать, если "оглушить" его), мирно отдыхающего на балконе мужчину, справляющего малую нужду хулигана, женщин, сплетничающих на балконах, ругающихся мужчину и женщину, а так-же мужчину и женщину, которые ждут друг друга под разными арками (им можно помочь встретиться). Минутный забег до Бара Сальери, а сколько интересного по дороге! К сожалению в трёх предыдущих сталкеров было мало таких точек.
C) Многовариантность развития событий в тех-же боях. Когда противник получает ранение в руку, то уже не может стрелять из оружия как прежде, в ногу - начинает хромать. Некоторые убегут, уползут "под шумок" по-пластунски. Кто-то будет сближаться для ближнего боя, а кто-то стрелять из-за укрытия/засады. Кто-то натравит собак(у) на ГГ. Больше разнообразия.
D) Почему в сталкере нет капканов, растяжек сигнальных? Там же везде монстры/мутанты. Где самодельное оружие по схемам, и без них. Холодное оружие. Пила "Дружба", переносной "Плазмотрон", ведь звери боятся огня. Неплохо было бы добавить в игру эффекты горения материалов.
E) В игре "Макс Пейн" была возможность стрелять из двух рук одновременно: из пистолетов и ПП, в "Сан Андреасе" - из двух обрезов (если навык владения обрезом достаточно высок). Как Макс классно стрелял в прыжке, были видны следы от попадания пуль, даже плитка разрушалась и раковины. Стрельба по-македонски сталкеру не повредила бы. Так-же стоит вспомнить картинку из ЧН, где боец стреляет подняв автомат над головой. Почему этого не может делать ГГ, спрятавшись за укрытия (как в Масс Эффекте), использовать приклад для удара по тому же зомбированному, чтобы не тратить патроны?
F) В той же первой Мафии в одной из миссий ГГ выбивает ногой дверь и преследуя мужчину в трусах ныряет за ним в окно. Эти две анимации скрасили бы второй сталкер. Подошёл к двери - заперто. Бац - открыто. А нырнуть в окно, убегая от монстра или вражеского отряда, оставив взрывчатку с таймером - милое дело.
G) В игре "Тест Драйв Анлимитед" была система начисления очков, за пройденное расстояние, купленные дома, машины, мотоциклы, купленные вещи. И игрок из новичка превращался в опытного, профи и наконец в эксперта. Открывались новые возможности. Это можно реализовать в новом сталкере. Начинает игрок со сталкера новичка. Потом становится опытным, ветераном, мастером и легендой. С каждый разом открываются новые квесты, которые менее опытному сталкеру не дали бы. Игрок будет видеть, что всё что он делает влияет на его персонажа.
H) Возможность собирать группу, хотя бы ещё 4 - 5 персонажей игры. Вместе веселее.
I) Сюжет интересный, с запоминающимися персонажами. Сросшиеся со стулом Сидорович, Кардан, и с полом Борода и прочее - скучны. Диалоги не озвучены. Жизни в них нет.
Это Вы размышляете как русский))
Попробуйте как руководитель GSC: старший брат, стоящий у основания - спился, деньги частью потрачены по делу, частью на шлюх, а частью разворованы, старички что изначально начинали делать игру уволились, публика во всём интернете стебёт, Фил Спенсер торопит и больно дёргает за яйца, на столе таблица реального положения дел по разработке, под столом канистра бензина ...
я это же слышал при разработке 1 сталкера..
Кто нибудь билд проверял который слили с исправлениями? типа там все в кучу все локи запихали
Фонарик, бл@ть, фонарик? А где нв или теплак и тд вашу мать?
Наверное, взяли идеи с модов для сталкера, как и принято.
Верю, верю что у Григоровичича опять выдохлась мозговая жидкость и он накидал фантазий про что-то сложное и крутое. А потом как всегда сделают пару простейших непонятных мутантов которые будут бегать вокруг и рычать. Я и в первой части то на ночь не играл - темно и страшно, лучше валяться под кастрюлей и ждать рассвета. А про времена года и про смену погоды вообще молчу - это ж сколько новых анимаций и моделей нужно, лучше бы карту побольше сделали да баги поменьше. Ну а про сюжетные кампании и развитии персонажей даже не упоминайте - там точно опять все на коленке сделают и глюков будет больше чем в первом сталкере. Вот дай бог чтобы хоть в 2024 выпустили, а то опять переносы будут и проваленные Е3. Лучше б они просто шутер сделали без претензий на рпг и сложный мир.
В общем как всегда враньё фантазии и пустые обещания, поживем увидим что получится на выходе))
Сталкер 2 не существует
Сперва показалось, что зашёл в деревенский сортир, а оказалось что это всего лишь комменты под постом о втором сталкере)
Так все описанное есть еще в первом Сталкере, ну кроме смены поведения животных ночью. Видимо разработчики играли в нее так давно что уже не помнят, либо вовсе не играли
Все ходили и глазели друг на друга и задавались вопросом: "А ослы то где?"
Представлю уже отзывы на эту поделку в стиме "В основном отрицательные " скриньте )
В этом сайте как я понял только принято хейтит сталкер если скажешь что то хорошее то ты враг номер один, лол
обиженные русские лезут в комменты, если вам всеравно мб хватит срать уже))))
в мире игровой индустрии куча игр переносились по несколько раз , ща время сложнео в играх, забивают на оптимизацию и тд, хватит ныть реально, в стардифилд русские играли с экранным переводчиком, нечего не сдохли? хоть игру обосрали, в чем ваша проблема, не нравится игра /фирма ее политика? ваше сообщение здесь нечего не решат ибо каждый сам для себя решит что ему лучше а что нет, во что играть и кому доверять, занимайтесь
вообще скор овсе игры будут выходит только мультилеерный шлак ибо такие мамкины нытики все портят
итог... читайте выше
Неа, мы не можем не стебаться над GSC. Стёб над идiотами - дело благородное, идiот либо деградирует дальше, либо становится умнее, чаще 2-ое))