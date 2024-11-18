Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о новых и уже известных артефактах

Уже на этой неделе игроки получат в свои руки STALKER 2: Heart of Chornobyl. Фанаты вселенной наверняка помнят, как важным элементом игры были артефакты, которые могли оказывать как благотворное, так и пагубное влияние на здоровье героя. В новом посте в Steam Community студия GSC Game World описала некоторые артефакты, которые вернулись из предыдущих игр, включая «Мамины бусы», «Колобок» и «Душа».
Первый, дает сопротивление к кровотечению, что позволить экономить на бинтах, второй - к «химическим агентам», то есть, потенциально, к радиации. А третий обеспечивает «менее изнурительное» и «более веселое» перемещение, что позволяет понизить расход выносливости при спринтах.
Также нам рассказали и о двух новых артефактах — «Каменное сердце», «Кубик Рубик». Первый позволяет взять и унести с собой больше «драгоценного лута», а второй способен ослаблять эффект от «внешних всплесков кинетической энергии».
Естественно, артефакты - это еще один ресурс, как оружие, бинты, еда и прочее, которые можно выгодно продать на Черном рынке. Однако, учитывая, насколько опасной и непредсказуемой может оказаться Зона, возможно, их все же стоит на всякий случай придержать.
Напомним, релиз STALKER 2: Heart of Chornobyl состоится в эту среду - 20 ноября на PC и Xbox Series X/S и одновременно станет доступна в Game Pass.
Астрологи объявили неделю новостей о Сталкере 2.
Ну так читайте, пока СТОРМШЭДОУ не прилетели)
Естественно
Не успеют прилететь, одаб 9к сброшенный с су57 долетит быстрее. К сожалению, тогда сервера сталкера прекратят свое существование.
Что?
Как же кайфово рвутся в хлам комментаторы с этой игры.
Вообще-то ничего общего у химических агентов с радиацией нет, в контексте сталкера. Радиацию почти все артефакты выделают сами, кроме тех, что её выводят.
Ну, в общем и целом, "Мамины бусы" должны создавать "поле" которое способно (в какой-то степени) отклонять пули.. И по книгам было так и в первой части игры (правда, в первой части был процент погашения огнестрельного урона.. в тайнике "Клыка" лежали вроде как)... А ускоренное заживление - это потом так поменяли, уже начиная с "Чистого неба".. И описание - такое себе... Не надо забывать, что крайне малое количество артефактов имеют только положительные эффекты.. За частую - это как обоюдоострый клинок.. За реген платишь облучением и т.д... Типа того.. И по хорошему, все артефакты надо экранировать - нельзя взять и закидать десять "золотых рыбок" в рюкзак - сразу ОЛБ хапнуть можно.. Ну что же - посмотрим как они реализуют.
Ждём'с
Они не хох.ы это мра зишь и паскуда, не смей оскорблять людей без причины. Если ты ненавидишь другую нацию, то и подобные новости не стоит читать.
Очень хочется, чтобы при поиске артефактов возникли случайные встречи с ребятами, которые бы хотели отжать найденные артефакты,а заодно и элементы снаряги.и с ними можно было бы решить это дело по всякому...)
Эти кретины вообще не умеют в пиар, хоть бы кто нибудь научил их ролики делать по механиками и остальным составляющим игры, а то могут только языком молоть.
а ты можешь только в комментариях пиз*еть, иди им помоги и покажи как нужно
И не посмотришь, оба правы
Во первых я не разрабатываю игры что за этих бездельников делать работу, а во вторых этим кретинам к сожалению ни чего не поможет, такого тупейшего и унылого пиара редко когда можно всретить, примеров как можно пиарить и показать что есть в игре достаточно, можешь посмотреть новости и ролики по той же Space Marine 2, там по каждому оружию, классу и всем остальным механикам и контенту делали ролики.
Если хотя бы на торрент трекер посмеешь зайти с этой игрой от “кретинов”, то будешь обоссан и обкончен одновременно.
Я смотрю ты совсем упоротый.