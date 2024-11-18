Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о новых и уже известных артефактах

Уже на этой неделе игроки получат в свои руки STALKER 2: Heart of Chornobyl. Фанаты вселенной наверняка помнят, как важным элементом игры были артефакты, которые могли оказывать как благотворное, так и пагубное влияние на здоровье героя. В новом посте в Steam Community студия GSC Game World описала некоторые артефакты, которые вернулись из предыдущих игр, включая «Мамины бусы», «Колобок» и «Душа».

Первый, дает сопротивление к кровотечению, что позволить экономить на бинтах, второй - к «химическим агентам», то есть, потенциально, к радиации. А третий обеспечивает «менее изнурительное» и «более веселое» перемещение, что позволяет понизить расход выносливости при спринтах.

Также нам рассказали и о двух новых артефактах — «Каменное сердце», «Кубик Рубик». Первый позволяет взять и унести с собой больше «драгоценного лута», а второй способен ослаблять эффект от «внешних всплесков кинетической энергии».

Естественно, артефакты - это еще один ресурс, как оружие, бинты, еда и прочее, которые можно выгодно продать на Черном рынке. Однако, учитывая, насколько опасной и непредсказуемой может оказаться Зона, возможно, их все же стоит на всякий случай придержать.

Напомним, релиз STALKER 2: Heart of Chornobyl состоится в эту среду - 20 ноября на PC и Xbox Series X/S и одновременно станет доступна в Game Pass.