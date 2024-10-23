Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о работе с UE 5 и раскрыли новые детали игры

Не так давно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: The Heart of Chernobyl рассказали, что использовали движок Unreal Engine 5.1 с некоторыми собственными улучшениями. Теперь за интервью взялись непосредственно в Epic Games, занимающейся развитием данного игрового движка.

В ходе небольшого интервью Андрей Левковский, ведущий программист по искусственному интеллекту, и Максим Янчий, ведущий программист платформенных инструментов, рассказали о применении UE5 и поделились некоторыми деталями игры.

По их словам, после использования в предыдущих играх серии своего собственного движка, в этот раз в GSC Game World решили использовать более универсальный движок. Впрочем, забывать об оригинальных играх и их атмосфере никто не собирался:

Наш подход - это баланс ностальгии и инноваций. Для давних поклонников мы сохранили основные элементы, которые и определяют впечатления от S.T.A.L.K.E.R.: атмосферный сюжет, напряженную механику выживания и тщательно проработанный мир. Для новичков мы разработали современную графику и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, чтобы сделать игру более дружелюбной. Вот несколько примеров наших улучшений. Мы также добавили несколько часов постановочных сцен, которые усиливают впечатления от игры. Благодаря такому сочетанию S.T.A.L.K.E.R. 2 уважает свое наследие и приветствует новое поколение игроков.

Кроме этого, разработчики рассказали о том, какую роль играет окружение и общая атмосфера игры в восприятии игрока:

Окружающая среда и атмосфера играют центральную роль в погружении в S.T.A.L.K.E.R. 2. Благодаря тому, что наш бережно созданный мир вдохновлен реальной Чернобыльской зоной отчуждения, он дополняет сюжет своими жутковатыми по красоте пейзажами, пугающими аномалиями и динамичной погодой. Это не только продвигает сюжет вперед, но и создает ощущение постоянного напряжения и непредсказуемости, что помогает игрокам почувствовать себя частичкой этого постапокалиптического мира.

Разработчики также рассказали, что много внимания уделили сражениям в игре, чтобы сделать их напряженными, и чтобы каждый бой действительно погружал игроков в игру и давал им ощущение опасности.

Каждая стычка в S.T.A.L.K.E.R. 2 опасна для жизни, что заставляет игроков держать руку на пульсе. Мы позаботились о том, чтобы поведение оружия было реалистичным, с точной баллистикой, отдачей и моделями урона, сохранив при этом всю суровость и безжалостность боя, где каждая пуля имеет значение. Реалистичности добавляет усовершенствованная физика: пули точно пробивают поверхности, объекты естественно реагируют на взрывы, а враги правдоподобно реагируют на выстрелы.

Кроме того, нам еще раз напомнили, что механика выживания будет играть важную роль в прохождении игры, поскольку нужно будет постоянно следить за четырьмя параметрами:

Радиация: Вызывает постоянную потерю здоровья. Чтобы восстановить здоровье, игроку нужно использовать противорадиационные препараты, водку или искать места с более низким уровнем радиации.

Вызывает постоянную потерю здоровья. Чтобы восстановить здоровье, игроку нужно использовать противорадиационные препараты, водку или искать места с более низким уровнем радиации. Кровотечение: Не дает возможности самовосстановления, медленно истощает здоровье, пока его не остановить. Чтобы остановить кровотечение, нужно наложить бинты или использовать аптечки.

Не дает возможности самовосстановления, медленно истощает здоровье, пока его не остановить. Чтобы остановить кровотечение, нужно наложить бинты или использовать аптечки. Голод: Вызывает снижение выносливости. Для поддержания уровня выносливости игроку необходимо регулярно употреблять пищу.

Вызывает снижение выносливости. Для поддержания уровня выносливости игроку необходимо регулярно употреблять пищу. Дефицит сна: Приводит к расфокусировке зрения и снижению выносливости. Игроку необходимо высыпаться, чтобы не терять концентрацию и выносливость.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: The Heart of Chernobyl состоится 20 ноября для PC, Xbox Series X|S и Game Pass.