Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о работе с UE 5 и раскрыли новые детали игры

Не так давно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: The Heart of Chernobyl рассказали, что использовали движок Unreal Engine 5.1 с некоторыми собственными улучшениями. Теперь за интервью взялись непосредственно в Epic Games, занимающейся развитием данного игрового движка.
В ходе небольшого интервью Андрей Левковский, ведущий программист по искусственному интеллекту, и Максим Янчий, ведущий программист платформенных инструментов, рассказали о применении UE5 и поделились некоторыми деталями игры.
По их словам, после использования в предыдущих играх серии своего собственного движка, в этот раз в GSC Game World решили использовать более универсальный движок. Впрочем, забывать об оригинальных играх и их атмосфере никто не собирался:
Наш подход - это баланс ностальгии и инноваций. Для давних поклонников мы сохранили основные элементы, которые и определяют впечатления от S.T.A.L.K.E.R.: атмосферный сюжет, напряженную механику выживания и тщательно проработанный мир. Для новичков мы разработали современную графику и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, чтобы сделать игру более дружелюбной. Вот несколько примеров наших улучшений. Мы также добавили несколько часов постановочных сцен, которые усиливают впечатления от игры. Благодаря такому сочетанию S.T.A.L.K.E.R. 2 уважает свое наследие и приветствует новое поколение игроков.
Кроме этого, разработчики рассказали о том, какую роль играет окружение и общая атмосфера игры в восприятии игрока:
Окружающая среда и атмосфера играют центральную роль в погружении в S.T.A.L.K.E.R. 2. Благодаря тому, что наш бережно созданный мир вдохновлен реальной Чернобыльской зоной отчуждения, он дополняет сюжет своими жутковатыми по красоте пейзажами, пугающими аномалиями и динамичной погодой. Это не только продвигает сюжет вперед, но и создает ощущение постоянного напряжения и непредсказуемости, что помогает игрокам почувствовать себя частичкой этого постапокалиптического мира.
Разработчики также рассказали, что много внимания уделили сражениям в игре, чтобы сделать их напряженными, и чтобы каждый бой действительно погружал игроков в игру и давал им ощущение опасности.
Каждая стычка в S.T.A.L.K.E.R. 2 опасна для жизни, что заставляет игроков держать руку на пульсе. Мы позаботились о том, чтобы поведение оружия было реалистичным, с точной баллистикой, отдачей и моделями урона, сохранив при этом всю суровость и безжалостность боя, где каждая пуля имеет значение. Реалистичности добавляет усовершенствованная физика: пули точно пробивают поверхности, объекты естественно реагируют на взрывы, а враги правдоподобно реагируют на выстрелы.
Кроме того, нам еще раз напомнили, что механика выживания будет играть важную роль в прохождении игры, поскольку нужно будет постоянно следить за четырьмя параметрами:
- Радиация: Вызывает постоянную потерю здоровья. Чтобы восстановить здоровье, игроку нужно использовать противорадиационные препараты, водку или искать места с более низким уровнем радиации.
- Кровотечение: Не дает возможности самовосстановления, медленно истощает здоровье, пока его не остановить. Чтобы остановить кровотечение, нужно наложить бинты или использовать аптечки.
- Голод: Вызывает снижение выносливости. Для поддержания уровня выносливости игроку необходимо регулярно употреблять пищу.
- Дефицит сна: Приводит к расфокусировке зрения и снижению выносливости. Игроку необходимо высыпаться, чтобы не терять концентрацию и выносливость.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: The Heart of Chernobyl состоится 20 ноября для PC, Xbox Series X|S и Game Pass.
Очень надеюсь сталкер 2 будет , интересной ,атмосферной , захватывающей, что б все выглядело круто, персонажи, оружие, локации , территория , мутанты, и многое другое, что б можно было погрузится и наслаждаться.
Надейся 🤣
Ну это после многочисленных модов будет, но для начала пускай поделка выйдет )))))
Вот не надо оправдывать отсутствие русской озвучки, учитывая тот факт, что игра изначально годами делалась строго на русском языке и в ней не было никакого другого языка очень длительное время. Ну а если учесть, что для как минимум половины украинцев русский язык является на 100% родным, тогда кому GSC делает хуже прежде всего отказом от русской озвучки? Случаем не украинцам?
Когда для половины их страны русский язык родной, странно отказываться от русской озвучки. Ой странно. Ведь это получается GSC вредит своим русскоязычным украинцам, прежде всего, повторяю ещё раз. Разве наносить вред тем, кого GSC считает своими, нормально?
Выбор есть всегда. И они выбор сделали. Точка.
а где твои остроумные комментарии: "сталкер 2 не повторит ошибок киберпанка. Он не выйдет"?
Уверен что сталкер 2 выйдет как минимум хорошей игрой
Я боюсь сглазить, но в последних видео были даже намеки на атмосферу а не
просто рескин фар края, хотя даже сам щас не верю что это пишу. Если вернут хотя бы 60% вайба - будет уже очень круто, на 100 понятное дело даже не надеемся.
Наверное будет как киберпанк на релизе. Хороший сюжет, нормальный геймплей, но баги и проблемы с производительностью. Хотя там в анриале с каждым обновлением оптимизируют движок, так что хз, мб будет норм
на этом движке выйдет очередная неоптимизированная шляпа и будет лагать на любом железе
Можно было добавить ко всему этому слуховые и зрительные галлюцинации если не спать несколько дней.
Вот да. Визуальные правдоподобно реализовать тяжело, но вот редкие звуки мутантов поблизости когда недосып и правдоподобно и с технической стороны легко сделать
все уже несколько лет как реализовано в модах на ТЧ // Илья Афанасьев
уж слишком все хорошо... лучше не буду завышать ожидания.
А и то и это любить же религия, и палка в заднице не позволяет?
Мы? Кто это "мы"? Мб ты это ?
Где миникарта с "пик-пик" когда ПДА в зоне обнаружения? Без нее сталкер не тот.🤷♂️
жажда будет ? и спальник ? потребность ходить в туалет можно сделать
Кстати новость для тех кто имеет Вр шлем , вы сможете (99%) вполне спокойно поиграть в сталкер 2 в хорошем вр виде с помощью uevr мода, проверено на многих Unreal играх.
Посмотрм чё они там сделали за 15 лет!Посмотрим как их движёк будет выдавать ровный и плавный FPS в игре!Посмотри их слова на деле 20 ноября!Если у них опять какой нибудь пожар в офисе не случиться!
игра не разрабатывалась 15 лет!
Да мы знаем, что она не разрабатывалась 15 лет.
конечно посмотришь. Через год. Ведь это же ты в каждой теме по пол дюжины комментариев оставлял, что игра в этом году не выйдет. Авторитетно так себя пяткой в грудь бил.
Они странную тактику продвижения выбрали говорят рассказывают обещают но как оно есть не показывают :)))
гойда гойда!!
дейзи на анриле какой то
Графика в сталкер2 мне вставляет. На всякую там алайф симуляцию плевать. А можно ещё такой аи:
в первом сталкере хороший искусственный интеллект врагов, но хочется развития
Этот знаменитый интеллект, где боты просто сквозь текстуры стреляют, ибо у них тупо лок на игроке 🤣
не угадал, профессор. В сталкере1 у игрока есть миникарта в углу экрана с положением увиденных врагов, так вот такая же карта есть и бота-врага, он играет по тем же правилам, что и игрок. Как в мультиплеере колды, тоже по миникарте с калаша можно было шить врагов через стены ещё в 2007!