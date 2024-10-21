Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о системе симуляции живого мира A-Life 2.0

На YouTube-канале Radio Times Gaming вышло превью S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, отличительной особенностью которого стало видеоинтервью с Евгением Куликом, техническим продюсером GSC Game World. Который поделился некоторыми новыми деталями игры.

Кулик подтвердил, что игра создается на движке Unreal Engine 5.1, но при этом программисты немного адаптировали движок под себя и переписали кое-какие инструменты. Также разработчик сообщил, что GSC внесла множество изменений в оптимизацию игры для ПК и консолей Xbox, добавив, что работы в этом направлении практически завершены.

Кроме того, Кулик немного рассказал о системе симуляции живого мира A-Life 2.0 и о том, как она будет работать в игре:

Все зависит от фракции или типа монстра, с которым вам придется столкнуться. Кто-то из них защищает свою территорию, поскольку наша система A-Life 2.0 базируется на нескольких опорах. Есть автономный режим, в котором часть событий происходит в фоновом режиме. По ходу прохождения вы сможете увидеть результаты как перестрелок, так и сражений с мутантами и т.д. Некоторые группировки или мутанты занимают свой ареал обитания, а некоторые просто блуждают по карте. Так что жизнь в Зоне протекает как на глазах игрока, так и вне его поля зрения.

Как отметил обозреватель S.T.A.L.K.E.R. 2, играя в демоверсию, ему бросилось в глаза влияние популярных модов к оригинальным играм. В свою очередь, Кулик отметил, что разработчики на самом деле черпали вдохновение из самых популярных и лучших модов, причем некоторые из них - сами когда-то были создателями модов.

Что касается последующих обновлений и дополнений после релиза, то Евгений Кулик рассказал, что сейчас они работают как раз над чем-то похожим на дорожную карту и уже совсем скоро сообщат подробности.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября на ПК, Xbox Series X|S.