Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о системе симуляции живого мира A-Life 2.0

На YouTube-канале Radio Times Gaming вышло превью S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, отличительной особенностью которого стало видеоинтервью с Евгением Куликом, техническим продюсером GSC Game World. Который поделился некоторыми новыми деталями игры.
Кулик подтвердил, что игра создается на движке Unreal Engine 5.1, но при этом программисты немного адаптировали движок под себя и переписали кое-какие инструменты. Также разработчик сообщил, что GSC внесла множество изменений в оптимизацию игры для ПК и консолей Xbox, добавив, что работы в этом направлении практически завершены.
Кроме того, Кулик немного рассказал о системе симуляции живого мира A-Life 2.0 и о том, как она будет работать в игре:
Все зависит от фракции или типа монстра, с которым вам придется столкнуться. Кто-то из них защищает свою территорию, поскольку наша система A-Life 2.0 базируется на нескольких опорах. Есть автономный режим, в котором часть событий происходит в фоновом режиме. По ходу прохождения вы сможете увидеть результаты как перестрелок, так и сражений с мутантами и т.д. Некоторые группировки или мутанты занимают свой ареал обитания, а некоторые просто блуждают по карте. Так что жизнь в Зоне протекает как на глазах игрока, так и вне его поля зрения.
Как отметил обозреватель S.T.A.L.K.E.R. 2, играя в демоверсию, ему бросилось в глаза влияние популярных модов к оригинальным играм. В свою очередь, Кулик отметил, что разработчики на самом деле черпали вдохновение из самых популярных и лучших модов, причем некоторые из них - сами когда-то были создателями модов.
Что касается последующих обновлений и дополнений после релиза, то Евгений Кулик рассказал, что сейчас они работают как раз над чем-то похожим на дорожную карту и уже совсем скоро сообщат подробности.
Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября на ПК, Xbox Series X|S.
Очередное балабольство. Почему ещё не показали весь этот Alife?
Очень подозрительно стоит отнестись к рекламной компании... Кроме устных заявлений про "свободный" мир , и банальных геймплейных нарезок, ничего, абсолютно ничего, толкового не показали.
да тут уже осталось времени - месяц, там и проверим, у меня конечно есть опасения по поводу этой системы, там ж врое говорили что алайф этот иногда будет спавнить монстров для игрока неподалёку, а это уже в алайф не впихивается, это для сюжета имеет место быть всё же.
У них меньше месяца до релиза осталось, а работы по оптимизации "практически завершены". Там игру уже "на золото" отправлять через пару недель, а они ещё такое серьёзное дело не закончили, что как бэ намекает. Знаете что они говорили перед "релизом" игры в 2022ом, в апреле? "Идёт финальная полировка, отлавливаем баги!" (с). Так что тот факт, что ничего по сути и не показали кроме увлекательнейших блужданий по болоту с красными бочками посреди поля во имя отключения очередных вышек, отлично сочетается с фактом выше про то, что разработка так-то ещё не совсем закончена.
Ну, одним переносом больше, одним меньше - какая теперь уже разница, правда?
Больше всех про балабольство и про "...Кроме устных заявлений про "свободный" мир , и банальных геймплейных нарезок, ничего, абсолютно ничего, толкового не показали..." говорят именно те, кто на 100% верят всей херне, которая льется с телека.
Какая ирония.
вот выйдет игра и окажется все правдой, недоделок кусок вместо игры, что тогда скажешь интересно?))
Вот откуда такая уверенность? Ты просто хочешь, чтоб так и было. Я так думаю. А вообще, если бы не отношение Гск к нам, ты бы так не считал. У тебя, как и у большинства людей с PG, предвзятое отношение к игре.
Выйдет лютозабагованная помойка.
Для начала нужно что бы хотя бы вышла
С каких конкретно модов черпали вдохновение естественное нам не расскажут.
Наверняка вместо ждалкера выйдет забагованный кусок игры, который возможно будут долго допиливать как киберпанк. Если мой пылесборник потянет эту игру, то посмотрим.
киберпанк на выходе был весьма играбелен на пк по краней мере и мир был не пустой, а тут вообще хз, больше на смуту смахивает
А что им остаеться, у них же нету своих сайтов аналогов пг, или есть? А если есть то зачем они у нас сидят да еще и на рууском языке пишут захлебываясь от злобы, почитайте их коментарии в профилях, что им еще остается то)
да забей блин плевать на них
Ну посмотрим, по идее в сл. месяце выйдет.
как обычно фазана заряжают))
Вот как выйдет, глянем, что там на самом деле. Но на бумаге звучит классно, Но как на самом деле. Узнаем через месяц. Хотя, может, разработчики ещё покажут.
так а че тут звучит классно. та же система что и в старых частях. сохранили ее и на том спасибо
Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября на ПК, Xbox Series X|S но это неточно
Это типо рандомные событие?
В оценках на уровне 7-7.5 я не сомневаюсь, но надеюсь на более высокие.
Лишь бы оптимизон не подкачал.
не было еще никакого релиза клоун