---Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 устранили утечку памяти и другие ошибки в третьем патче, весом 23 ГБ

Студия GSC Game World продолжает активно работать над улучшением игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, выпустив уже третий патч за последние пять дней. Обновление версии 1.0.3, доступное на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG, решает ряд ключевых проблем, включая устранение утечек памяти и крашей, а также исправления ошибок в главных и побочных заданиях. Размер обновления в Steam составляет внушительные 23 ГБ, что свидетельствует о масштабности доработок основно билда игры.

Это самый крупный апдейт для шутера, ведь раньше патчи менее объемные. Среди основных улучшений:

Устранение утечек памяти и критических ошибок : исправлены многочисленные ACCESS_VIOLATION_ERROR и LowLevelFatalError.

: исправлены многочисленные ACCESS_VIOLATION_ERROR и LowLevelFatalError. Регулировка управления : по отзывам игроков отключены сглаживание и ускорение мыши, а также обновлены значения чувствительности камеры и прицела для более точного контроля.

: по отзывам игроков отключены сглаживание и ускорение мыши, а также обновлены значения чувствительности камеры и прицела для более точного контроля. Исправления заданий : устранены баги, связанные с миссиями, где NPC могли пропадать или вести себя некорректно. Например, в миссии "На краю" больше не возникают проблемы с гибелью Хомяка и Рикошета, а в задании "В поисках былой славы" Монолитовцы больше не преследуют игрока за пределами лаборатории Х-5.

: устранены баги, связанные с миссиями, где NPC могли пропадать или вести себя некорректно. Например, в миссии "На краю" больше не возникают проблемы с гибелью Хомяка и Рикошета, а в задании "В поисках былой славы" Монолитовцы больше не преследуют игрока за пределами лаборатории Х-5. Улучшение искусственного интеллекта: исправлены ошибки с растягиванием тел мутантов и блокировкой дверей NPC.

Обновление также решает проблему пропадающих сохранений после жёсткой перезагрузки системы, что особенно важно для игроков, столкнувшихся с потерей прогресса. Как сообщают авторы игры, это проблема устранена для ПК версии и консолях Xbox.

Авторы шутера поблагодарили игроков за отчеты об ошибках, они обещают продолжить также активно работать над патчами. Для пользователей, столкнувшихся с "аномалиями", доступен технический центр поддержки, куда можно отправить свои обращения.