---Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 устранили утечку памяти и другие ошибки в третьем патче, весом 23 ГБ

Студия GSC Game World продолжает активно работать над улучшением игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, выпустив уже третий патч за последние пять дней. Обновление версии 1.0.3, доступное на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG, решает ряд ключевых проблем, включая устранение утечек памяти и крашей, а также исправления ошибок в главных и побочных заданиях. Размер обновления в Steam составляет внушительные 23 ГБ, что свидетельствует о масштабности доработок основно билда игры.
Это самый крупный апдейт для шутера, ведь раньше патчи менее объемные. Среди основных улучшений:
- Устранение утечек памяти и критических ошибок: исправлены многочисленные ACCESS_VIOLATION_ERROR и LowLevelFatalError.
- Регулировка управления: по отзывам игроков отключены сглаживание и ускорение мыши, а также обновлены значения чувствительности камеры и прицела для более точного контроля.
- Исправления заданий: устранены баги, связанные с миссиями, где NPC могли пропадать или вести себя некорректно. Например, в миссии "На краю" больше не возникают проблемы с гибелью Хомяка и Рикошета, а в задании "В поисках былой славы" Монолитовцы больше не преследуют игрока за пределами лаборатории Х-5.
- Улучшение искусственного интеллекта: исправлены ошибки с растягиванием тел мутантов и блокировкой дверей NPC.
Обновление также решает проблему пропадающих сохранений после жёсткой перезагрузки системы, что особенно важно для игроков, столкнувшихся с потерей прогресса. Как сообщают авторы игры, это проблема устранена для ПК версии и консолях Xbox.
Авторы шутера поблагодарили игроков за отчеты об ошибках, они обещают продолжить также активно работать над патчами. Для пользователей, столкнувшихся с "аномалиями", доступен технический центр поддержки, куда можно отправить свои обращения.
То чувство когда поставил скачиваться версию 1.0.2, а через час вижу новость о патче 1.0.3....
ой и неговори))))))
Абсолютно согласен.
А что тебе мешает потом перехешировать торрент ?))Просто качаешь портабл версию ,и обновляешь потом ,как новую зальют )
Хоть хешируй хоть проверку файлов через Стим и другие ресурсы.. все равно 23гб.. ((
Игра со стима таких проблем нету)
🙏🙏🙏
Это что бы им жопу подтереть что-ли, лопухи надо было
Это подорожник
Интересно, на каком патче вернут динамические тени от фонарика, на десятом или пятнадцатом?
Как скопируют мод с нексуса, так и вернут :P
А они тебе сильно нужны играть без них невозможно?
а они там были???)))
Да, ибо выглядит всрато.
Вот Сталкаш удивится, когда выйдет норм версия с тенями и материалами.
Зачем вы проходите игру? Ждите 1.0.7 финальный, потом в путь!
вот и я такого мнения.Удалил пока игру со стима) пусть допиливают)
думаю на 1.0.7 незакончаться патчи )))
не боись еще раз пройдем по другим тропам
почему именно 1.0.7 финальный?
Сыглы. Я вообще хз зачем сейчас люди (за исключением блогеров) играют в это. Ну подождите вы хотя бы новогодних праздников. Уже хоть чуть получше будет. Нет, вот прям нужно сейчас бесконечно перекачивать/перехэшировать торренты, скачивать десятки ГБ патчей. Маразм
Чем больше патчей выходит) тем меньше мамкиных фармил с конфигурационными блокнотами в рубрике файлы будет)))))) так еще и донаты за чужой мод просят)))))
К новому году как раз альфа тест закончится, можно будет и в бету запускать....
Это жесть конечно эти блогеры на ютубе ПРОДАЮТ сборку модов как свою на бусти, клоуны
расширьте рюкзак, добавьте млечный путь, включите a-life, добавьте лут монстров, добавьте спальник, бинокль, батарейки фонарика, жажду, сделайте тени от фонарика, добавьте цикад, сверчков, светлячков ночью и верните старые эмбиент композиции особенно из зп, можно добавить машины хотя бы ограниченно, так же хочется вернуть персонажей лесник, Ашот, Сахаров, Зулус
вот все что я хочу
жди моды
Открой рот и закрой глаза. Все тебе добавлят.
А ещё?
Зачем вам лут монстров? Нравится таскать гнилые куски в рюкзаке? Окей, есть мод....
Спальник?? Есть кровати в безопасных местах... Или тебе хочется выспаться в чистом поле? Собачки тебя ночью согреют...
Бинокль? Кто им вообще пользуется....
Цикады и сверчки было бы антуражно, идея про млечный путь тоже понравилась. Если включат Алайф сейчас, и без того ''оптимизация'' совсем исчезнет. Когда Лесника не увидел, сам пригрустнул. Да и по другим персам скучаю. Хотя глянуть только что они из Доктора, сделали Арменина) страшно подумать во что там Сахаров превратится.
Как говорилось в одном фильме: "мечтай в одну руку, а сpи в другую, а потом посмотри какая быстрее наполнится."
Бедная инди студия, у которой даже пару индусов тестировщиков не нашлось
А зачем, если люди сами тестят, еще и платят за тест?!
Ты про кого EA, Ubisoft, Rockstar. Не корректно сравнивать GSC Game World с мастодонтами игровой индустрии. Эта игра скорее АА проект чем ААА. И поэтому да у них QA отдел гораздо меньше чем на западе.
ЗА все это время я успел понять что в сталкер2 всех интересуют патчи-баги-fps и очень= мало тех кому в игре нужна сама игра было приятно с вами познакомится и всего вам доброго спасибо за ответы
Ты дошел до титров чтобы это посмотреть?
Сообщество пегача в большинстве хейтят Сталкера- думаю, догадываешься почему. Если есть желание пообщаться именно об игре, а не о технической составляющей и политических инсинуациях- иди в зарубежные паблики по игре на Фейсбук. Я в свое время там нашел единомышленников по Киберпанк 2077, в то время как СНГ комьюнити хейтили поляков, выискивали в видосах баги - крч занимались чем угодно, но точно не прохождением игры.
)
жду 3-4 месяца и играю)
5-6 месяцев как минимум для гарантии, с GSC оптимизм не допустим. И это я так понял нет инструментария для серьёзного модинга.
Я вот понимаю когда разработчики упускают баги в квестах или механиках, паре десятков тестировщиков врядли удастся словить их все, но как можно не заметить утечки памяти и технологические ошибки мне не понятно.
Всё они знали и понимали, что игра сломана и непроходима, поэтому переносили её раз 10, но под напором Microsoft были вынуждены выпустить в сыром виде. Вот щас и остаётся допиливать. А гои сожрали и так, ибо продажи отличные... Ведь это же Стаааааалкер.
Если бы я купил ТАКОЕ, то есть неиграбельный кусок кода, за 8к, то волосы бы на голове рвал, ибо будто в рожу плюнули. Но фанатам Сталкера нормас.
Их хоть мордой ткни, всё равно не увидят. Как говорится: Смотришь в книгу ,видишь - фигу.
Я не придумал, она до патчей реально была непроходима из-за забагованных квестов. Кому-то повезло больше (тому, кто умудрился пройти), кому-то меньше. Кто-то мучался с консольными командами и т.д. По-твоему это нормально?) Или зря они в первом патче столько сюжетных квестов пофиксили?) Про убитую оптимизацию вообще молчу, там без модов на средних системах играть невозможно из-за постоянных дропов ФПС в ноль.
Ну, если тебе такое вкатывает, то наслаждайся, а я пока что еще имею к себе уважение)
я брал ещё по старой цене 375лир) 1000р)
---Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 устранили утечку памяти и другие ошибки в третьем патче, весом 23 ГБ---
Я те патчи еще не до качал ...-))))
которые 1.01 и 1.02?
Оба...
патч патчем погоняет
Ну так это хорошо, быстрей починят
П.А.Т.Ч.Е.Р.
Молодцы, эх, помню времена когда ждал патча для Зова припяти, когда вылетало с игры при попытке попасть из туннелей в припять по сюжете. К чему я это, И также быстро вроде допилили. Главное, что пилят.
Багнутый переход с туннеля был на той версии игры, которую спиратили и распространили в первые дни до и после офф. релиза. В релизе (оффициалках) такого уже не было. Да, нам на рынках продавали спёртую "бэту"... было время)))
П.С. есть версия, что вот это воровство массовое и не дало по нормальному отбиться ЗП, после чего сталкер 2 ушёл в закат..
ага, не дало отбиться, то то григорович старший уже на пенсию ушёл как 10 лет и живёт на мальдивах за счёт россии, а делает вторую часть щас его младший брат с женой, который до этого казаками заведовал
На Xbox тоже появился патч, но 7,91 ГБ всего весит
Это вчерашний фикс
Ну как я вчера читал в новости, он был на пк всего в районе 500кб, а тут целых практически 8gb качает
Странно тогда
А на game pase на ПК суки выпускают через день после остальных
Прикольная опечатка после ПК у тебя получилась)
Это ведь опечатка, да?
А потом и 4-ом и 5-ом будут писать об этом.
патчей будет ещё много
допият игру потом скачаю
Короче надо год ждать что бы поиграть)
Радует, что они так патчи быстро делают, да небольшие, но глядишь так к нг или 1 февраля можно будет еще раз перепройти
Да неужели, надоело каждые 50 минут перезапускаться
о поскорее бы сюда патч залили
Делаем ваши ставки.Под каким номером будет последний патч?))
Штук 15-20 будет
1,8,0
1.4.8.8
2.0, будет как у Киберпанка примерно!
сталкер мы качать не бросим?
как и в любой игре 60-80% это поля/леса
ААА игры уже давно под 100 гигабайт...
ты в каком году живешь, в 2010? Потому что тогда 13-25 гб это был размер ААА игры, а сейчас средний размер как раз 100-150 гб
Ну игры бывает разбиты на стеки по много гиг и что бы в этом стеке сменить несколкьо килобит нужно преекчать весь файл стека на несколько гиг, логично же, игры щас не из кучи мелких файлов склепаны, а из стеков запечатаных, объяснил максимально по обычному без умных слов, надеюсь поняли, еслиб и гра была из одного стека в 150 гиг то и качать бы прищлось всегда всю игру в 150 гиг чтоб сменить файл в 1 килобит
К сожалению правда, 80% игрового времени ты занимаешься тупой беготней по полям и лесам туда сюда, раза в 3 бы уменьшили было бы только лучше.
Было 23 у меня, советую после проверить кэш.
xDD
У меня тоже так
Не улучшениям а ремонтом косяков . // Алексей Щелоков
У меня и до обновлений все было ок с квестами ,было только пара крашей , вылет при загрузке, ну ладно, пусть обновляется в стиме. хуже не будет!!!!!!!!
В Xbox Game Pass ещё не вышло?
Показывает последнее обновление вышло 1 числа..
аналогично.
Тоже так
Прямо сейчас качаю патч, проверяй
Они и в этом патче не отключили компиляцию шейдеров. Почему ?
Вот это непонятно.Зачем каждый раз это перекачивать.Почему 1 раз нескачать и все.
Когда на game pass выйдет, не подскажите?
Ну вот это реально квалити оф лайф, так сказать. А то до этого оружие будто в виде находилось.
А,освещение и A-life так и не исправили,гг даже через пенёк переступить не может,надо пробел проживать,а исправят тогда,когда все уже пройдут игру вдоль и поперёк,по несколько раз,вот тебе и первый опыт игроков,которые впервые познакомятся со сталкером,так там разрабы говорили...?
спасибо бэта тестерам как говорится. Через 2 месяца в эту игру можно будет играть)
Лучше ждать реальные обновления чем всё покрывать модами
Это сейчас не самое главное. Сначала техническая часть, потом все остальное.
А-лайв может ещё и сделают,а насчёт освещения можешь забыть,разве что модами,думаю освещение всратое из за проблем с оптимизацией,которая была бы вообще никакой с нормальным освещением,а искать баланс чтобы выдать идеальную картику слишком долго и сложно.
Есть видео(которое лучше смотреть на 1.5скорости)со сравнием графки в сталкерах,там как раз говорят что в игре не на 100%используется ue5
p.s обалденный сайт теперь любой ютуб видос запускает через свой плеер,кайф
Название кому надо:СТАЛКЕР ДВА - тотальная деградация. Экспертная аналитика.
p.s ишо
про незаконченную технологию на котором вышла игра,STALKER 2 - Разбор Lumen ВНУТРИ ДВИЖКА! Разбор графики
Сталкаш там разносит конечно норм))) Особенно поржал, когда он на стриме последнем залез на вышку и в прицел снайперки смотрел, а вокруг просто ничего не происходит, потому что нет никого вокруг. Просто пусто. Говорит по этому и бинокля нет в игре.)))
Еще нужно фикс бага с залесьем
Чем там за баг?
Когда идешь со сферы в сторону залесья, батя кричит что монолитовцы напали, заходишь в поселенье а никого нету, ни с кем не поговорить
так ещё в прошлом патче всё починили
нет
У меня этот момент был вчера и корректно сработал. батя собрал всех в здании. Отвесил спасибо и объявил, что залисся теперь свободное место и защита и дом для больных
По лучше по лучше, надеюсь к январю февралю игры доведут до ума. Не хочу портить впечатление
Согласен,в этом году нормально не поиграть судя по комментам)
Почему же, я вот пробежал за 70 часов. Пердолинг с консолью, чит энжин, и трейнеры. Причём это все что бы запустить скрипты, попасть туда куда надо, и чтоб сталкер квестовый не сдох. И поиграл, и мозги качаешь, рекомендую ****.
Напильником допиливать ,и пробивается через кучу багов это на любителя совсем.Атмосфера и иммерсивности убивается конкрето.
В гейпассе у кого появилось?
После Стима
мы в гейпассы ни ногой. нах этих геев.
Там амигос залил у себя архивами патч уже ... когда торрент будет?
Меня почему то выкидывает с игры не догружаясь в главное меню даже..
Возникает вопрос - если в патче так мало изменений, то почему такой огромный вес? У первого патча был вес под 20 гб и там 600+ исправлений. Есть полный список того, что поправили?
вопрос стар как мир, ответ тоже. Вес никак не зависит от количества исправлений, он зависит от файлов, которые этими исправлениями меняются, и если игра запакована в крупные файлы, то даже если там внутри будет одно изменение, ты будешь
все равно перекачивать весь файл, причем новый файл может быть как больше, так и меньше, если проведены какие-то оптимизации
Вопрос в пользователям Xbox Game pass
Насколько быстро вам приходят обновы на сталкер?
С большим отставанием.
Когда многие начинают писать о том что на стим версии патч появился то на пассе этот патч через часа 2-4 появляется.
У меня 1 патч накатился и всё жду новых. Не понимаю в чем прикол. Проверка обновлений серым горит
максимум 2 дня приходится ждать
На данный момент получается типичный Сталкер. Третий патч, а перелопатили пол игры... ещё 2-3 патча и будет играбильно.
2-3 патча чтоб только починить 1\4 часть игры и надеясь ими же не сломают ту же часть, что якобы починили.
У Чистого неба их было 10, а это самая поломанная часть была. Сталкер 2 на старте даже хуже, поэтому еще минимум 7 патчей точно будет.
На счет "даже хуже", надеюсь, ты пошутил? Ибо второй Сталкер хотя бы можно пройти на релизной версии.
Его нельзя пройти на релизной версии на большинстве устройств из-за отвратительной оптимизации и кучи забагованных сюжетных квестов. Пройти смогли лишь те, у кого супер мощные машины, кого чудом миновали баги или кто использовал консоль для их устранения.
Неа, Лодочка. С ним очень все не очень.
В стиме всю игру перелопачивает, скорее опять весь клиент перекачивать
Здравствуйте,утечку устранили?
У меня у одного фпс в космос улетел с этим патчем???
Походу это из-за устранения утечек памяти. Потом скачаю и проверю.
Не просто утечку памяти, игра стала полностью видеокарту нагружать, да и процессор. У меня щас даже на Терриконе 120 фпс, а было буквально вчера в районе 50.
Если так, то это очень хорошо) А то у меня нагрузка на процессор была не более 65%, а на видюху вообще 50%. Оптимизация убитая на старте была, конечно.
ты хочешь сказать на xbox пропадут дропы до 40 кадров в поселениях?
Пройду весной пусть допиливают)))
весной 2030, но мало вероятно, что оно будет играбельно и тогда
Так вот как произошел Великий Потоп.
может смогу дальше пройти..
в 25 поиграю, может
Опять в каждом файле пробелы наставили из-за чего всю игру перекачивать.
диски ток так умирают
Надо было сказу так, первое впечатление лучше следующих. Возвращаться не планирую пока не сделают сюжетное DLC.
Когда ожидать этот патч на PG?
Чат, нужно скачивать все патчи по отдельности, или только самый последний?
Все.
А эти пачти, что 1-й что 3-й хоть соответствует своему весу? Или это чисто бутафория, дабы сделать вид - насколько большая работа была проделана?
как по мне, как было ужасно так и осталось
Склоняюсь ко второму варианту.
Во первых - лично те беды, что я наблюдаю в игре - не решаются до сих пор. А очень уж раздражают. Так, чисто шо первое в голову приходит - пропажа с карты аномалий типа бульбы и невозможность смены управления адекватная, типа фонаря, мили удара прикладом и т.д. - гaвно короче.
Во вторых - уже давным-давно другие студии научились делать АНАЛОГИЧНЫЕ по структуре патчи без размера вообще. EXEшник обновляют и все изменения точно такие же как в подобных патчноутах. Хули тут то по 20 гигов? Либо они рофлят, либо издеваются.
чё, нормальная игра или так себе?
Пока что она поломанная, неоптимизированная и забагованная. Подожди еще пару патчей и тогда можно играть.
А так... Стандартный Сталкер, только стали лучше графика и постановка. А еще тут убит искусственный интеллект (A-Life), он не работает. Остальное все то же самое.
На самом деле основная проблема именно сейчас это оптимизация, на остальное можно закрыть глаза, если фанат старых игр. Если же нет, то лучше вообще этого проекта не касаться
он на 4090 лагает а на консоле ваще пNздец и на пс его нет
её нет на пс5 осёл, покупай xbox series x и подписку game pass
Патч весит 19.3
О боже, они отключили вшивый аксель и сглаживание мыши, наконец-то.
Так и скажите все СНГ , опять бета тестеры. Как и в Первом Ждалкере!
Молодцы! Я и говорю - пока у меня скорость скачки на зелёном хорошая появится - игру неплохо подправят! )))))
Я как раз дошел до задания В поисках былой славы, надо бы обновить игру. А вот Хомяк и Рикошет к сожалению не выжили из за бага, но ждать этого патча где это поправили не стал
закиньте патч сюда пожалуйста
Патч работает на стим версию ultimate ?Сейвы пашут потом?
Короче щас скачал патч и игра сломалась нахрен. Зелёный жмых вылазит. Думаю если патчи стали выпускать так часто стоит недельку подождать потому как каждый раз игру перекачивать ну такое.
Все нормально запустилось у меня. Ты может какие-то моды "улучшения" ставил? Возможно какой-то файл они повредили. Проверь хэш.
Советую снести моды на всякие оптимизации и т.д. Они конфликтуют с патчем.
Ошибки и утечки это хорошо конечно, еще бы оптимизацию графония на всех уровнях графики, а то когда много нпс особенно (не шучу) с волосами а не в газиках, фпс стремится упасть и не встать...
Не успели все моды обновиться до 1.0.2, как уже вышла 1.0.3... теперь опять ждать несколько дней обновления. Что ж это такое)
Не играй месяц другой, жди озвучку пройди другие
а что не так с той озвучкой какая уже есть?
Да с ней-то все окей. Но далеко не всем привычно играть в Сталкер на украинском. Лично я тоже обожду еще патчей и нейро-озвучки.
А что так? Над одной ржешь пол игры, а другая вообще всю атмосферу ломает.
в чём проблема включить английскую озвучку?
Все так удивляются забагованности и патчам как будто никогда этого с серией не было.
ну прикинь, раньше вытирали жопу газетой, а теперь бумагой! Раньше интернета не было, а теперь ютуб!
А патчи в сралкере как были, так и остались.
А где-то их не было, этих патчей?
Да и зачем эти истории про твоё трудное детство и газеты?
Ну да. 15 лет разница, абсолютно другая команда делает, а багодром всё тот же. Что за оправдания? Старфилд с дерьмом съели за баги а тут это другое.)))
Мало того, почти каждая игра с открытым миров выходит с багами.
Я разве оправдываю?
Народ, стоит тратить время и перекачивать игру с этим патчем, потому что на патче 1.0.1 как и на релизной версии, у меня на сборке 3070ти и р5 2600 проц работает нормально, а вот видюха не нагружается выше 65%, хотя я смотрел те же тесты на ютубе, и у типов гпу грузился на 95-99% и следовательно фпс у них было больше, они поправили в этом патче эту проблему или нет? Дополню в киберпанке все отлично и видюха нормально грузилась выше 90%.
4060ti + 5 5600x
Сейчас накатываю в гейпасе, могу отписаться через минут 30-40. Как раз прыжок с 1.0.1 до 1.0.3 делаю
P.s. чёт вообще не заметил изменений. Fg убивает картинку до 9 кадров пока не перезапустить. Нагрузка с 70 до 99 прыгает и все, слайд шоу. Не понимаю
1.03 -устанавливать только на версию 1.0.2 - или там кумулятивный патч уже с 1.0,2 и 1,0,3.
Я долго не заходил. Играл в 1.0.1. лицуха, не пиратка
проц поставь который раскроет потенциал 3070
5700х3д+4070. Тоже недогруз по видюхе,от того ФПС от 30 до 59 плавает. В поселениях и ниже 30 бывает.
Вот бы ссылочку для GOG версии кто подкинул)))
Нормуль
Думаю переплюнут по патчам Киберпанк
Закрыл глаза патч 1.0.1 открыл 1.0.3 но нефига не поменялась =)))
потому что изменения под капотом
1.04 -123 гб?
155
1.05 и можно будет скачать в зеленом стиме))
что за зеленый стим ?)
Ну торрент типо)
Я бы сказал 1.15. Причём от фанатов. :))
Сколько патчей. Выпускайте так чтоб не больше 2тб диска хватило все разновидности разместить. Я пропатченные вторые сталкера коллекционирую.
23 гига ашалеть
Когда добавят патч на эту форму
А где скачать ссылочка где
Нет еще патча на сайтах
само обновляет
хахахахахах 23 гига дабилы а 5 пач будет 160 гиг
второй был на 160 гиг
Как думаете, к НГ можно будет норм побегать? Или лучше скамфилд с модами погонять?
Думаю Сталкачу надо как минимум год, что бы они сделали всё как надо и потом уже можно будет залетать в неё, как это было с киберпуншем 2077 плюс-минус.
Меня баги волнуют (сама я их не встретила, дошла до болота). Но наслышана как кв. крашаться и НПС пропадают. К оптимизации у меня особых претензий нет, мое железо игру прожевало. Немножко поперхнулось в Залесье, но потом отпустило и стало все норм.
Сейчас багов нет. Я прошел добрую половину и беру и прохожу все допы (объединил бороду и султана, защитил Залесье, помог профессорам с их исследованиями, квест из 1000рентген и т.д., не словил ни одного бага о которых читал раньше. Ловил утечки, но вот с этим патчем стало все норм.
Версия лицуха стим
баги часто бывают из за железа когда гпу и проц не дружат их не встречал думаю и вам они не грозят сломанных квестов пока не видел думаю их тут 60-70 штук тодика пока попросите в гости зайти сам недавно F4 запускал
Очередная жертва чужого мнения и потока) Вы реально год ждали, чтобы поиграть в КП77? Потому что наслушались мемов и критики, поздравляю.
Игра огонь
Парни, кто проверит как себя после патча ведёт стрельба. лучше стало или нет?а то до этого же кисель был. отпишите по братски как со стрельбой стало после патча) очень интересно)
В трейнере есть флажок на суперточность стрельбы. Никакой патч так не может.
Чувствительность кайфовая становиться? ну если подправили тогда и трейнер никакой не нужен будет)
Чувствительность очень кайфовая. Псевдогигант или химера дохнут почти сразу, контролер маленько дергается, но не
Понял) спасибо)
Хз но в стим качает 19.31 Гиг, где ваши 23 Гб хз, на релизе ноль проблем к счастью, после патча 102 тож проблем небыло, без изменений, надеюсь что и с патчем 103 проблемы не появятся, так как обычно у тех у кого нет никаких проблем патчами бывает иногда проблемы приходят, а так судя по проблемам у людей они либо на калькуляторах сидят, либо тут уже как повезёт всётаки, хотя и в другой игре про самолёты 2024 у людей куча проблем, а у меня как всегда их нет, на старте проблемы были из за серваков, потом всё отлично, видать либо у людей системы захламлены, либо вообще комп древний, либо сборка кривая, либо что то робит не стабильно из железа, и так же мнимая удача, которая иногда бывает вроде как можно на неё и списать
Вот я тоже не пойму у меня 23гб заявленных скачалось! а вот у братана только 19.3, хотя аккаунт мой, то есть он качал через мой аккаунт!
19.3 гб весит патч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да у братана 19.3! а у меня 23гб патч весил! вот я не и пойму, почему у меня больше патч весит, а у братана меньше? и это все на одном и том же аккаунте steam!
Я под сталкача 2 купил отдельно (личный SSD 500gb ) ,..надеюсь что все патчи поместятся..
Сколько же можно придерживаться этой тупой логике... Патч не добавляет файлы, а заменяет
Полоумный народ. В массе своем тупые нпс. Ни критического мышления, ни логики. Ведутся на все подряд.
Уважение разрабам
За что?
у них заранее скорее всего патчи есть ))
уважение за кусок бага, не ну норм че
Оставь теории заговора в своей глупой головушки
это типо твоя новая отмазка чтоб дальше гнать на них? Ну тупее аргумента про патчи заранее я еще не видел
Сейчас у всех моды отваляться опять
нет
где патч то, ну и как его ставить? нужно ли качать предыдущие версии ?
Внимание, сталкеры!
Спасибо за ваши отзывы и поддержку. Мы продолжаем работать над игрой, чтобы сделать Зону лучшим местом для вашего удовольствия и исследования. Последний патч 1.0.3, который мы подготовили, устранит следующие проблемы:
Сбои и утечки памяти:
Множественные исправления ACCESS_VIOLATION_ERROR.
Множественные исправления сбоев LowLevelFatalError.
Изменения в управлении:
Согласно вашим отзывам, мы скорректировали следующие параметры/значения, чтобы уменьшить задержку ввода при вводе с клавиатуры и мыши:
Сглаживание мыши отключено по умолчанию.
Ускорение мыши отключено по умолчанию.
Кроме того, значения чувствительности мыши по умолчанию были обновлены, чтобы обеспечить предсказуемый опыт по умолчанию для наших игроков с новыми значениями двух параметров, указанных ниже:
Чувствительность камеры: 25%.
Чувствительность прицеливания: 15%.
Основные и побочные миссии:
Исправлена проблема, из-за которой можно было преследовать игрока снаружи во время миссии In Search of Past Glory.
Исправлена ошибка, из-за которой NPC умирали после попытки войти в здание во время миссии On the Edge.
Исправлена ошибка, из-за которой NPC могли исчезнуть до того, как игрок снимет с него ошейник во время миссии In the Name of Science.
Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог запереться во время миссии Dangerous Liaisons.
Исправлена ошибка, из-за которой игрок становился враждебным, заметив игрока во время миссии King of the Hill.
Исправлена ошибка, из-за которой NPC исчезали перед игроком после диалога в бункере во время миссии A Heavy Burden.
Исправлена ошибка, из-за которой NPC исчезали, когда игрок успешно завершал миссию Legends of the Zone.
ИИ:
Исправлена ошибка, из-за которой тела мутантов растягивались после выстрела из автоматического оружия.
Исправлена ошибка, из-за которой NPC блокировали двери во время миссии Back to the Slag Heap.
Баланс:
Исправлена ошибка, из-за которой не продавались определенные типы боеприпасов.
Сохранения:
Исправлены проблемы с отсутствием сохранений игрока после жесткой перезагрузки ПК/Xbox.
Еще раз спасибо за поддержку. Мы продолжим работать над будущими обновлениями, читать ваши комментарии и отзывы, а также исправлять «аномалии», если они возникнут. Если вы их обнаружите — сообщите о них в наш Центр технической поддержки. Это поможет нам расследовать ваш конкретный случай и быстрее внести исправления:
исчезни
Так же непонятна экономическая система, ничего не купить не продать, тупо уже пол игры бегаю лутаю трупы и схроны меняя сломанное оружие на менее сломанное( также со снаряжением комбинезоны), вечная проблема нехватки патрон, т.к. по сюжету просто негде торговать. зато аптечек завались, артефакты вообще бесполезны тупо дают радиацию.
ставить минус молча ну так себе, хотя бы свое мнение высказывайте, т.к. с ниичаз не разу не представили возможность торговать на базах
Скачай моды на части мутантов, на понижение стоимости ремонта, на продажу поломанного оружия и т.д. Сразу много денег залутаешь. Но это моды. Экономика в чистой игре да, убитая...
а смысл если после ниичаз спустя 4ч игры по сюжету негде торговать
А смысл тогда вообще играть? Я лишь 3 часа поиграл и по сюжету даже не продвинулся, прохожу доп квесты. Их еще на много часов хватит. А если ты бежишь галопом по Европам, то конечно, какая уж там торговля, много не заработаешь))
Сталкер это игра не про то, что бы просто по сюжету бежать, что бы поймать хорошие артефакты, нужно стараться искать их в каждой аномальной области, а не просто обходить их стороной , после выбросов желательно искать по новой, когда приходишь в новое место, его нужно обыскать от и до, тк хороший лут в основном естественно спрятан, а не лежит в тайнике на видном месте и вот когда набил рюкзак хорошим лутом, то вешаешь артефакт на вес, пьешь геркулес и бегом к торговцу все добро которое лишнее продавать, у меня например уже около 80 часов наиграно и прошел дай бог пол игры, по ощущениям и того меньше и благодаря тому что исследую каждый закоулок, никаких проблем с деньгами, патронами, оружием и броней нет, еще плюсом к этому полный личный ящик снаряги которую можно продать если прижмет и артефактов штук 50+
Утечек памяти даже на релизе не замечал, может потому что оперативки 64 гига и даже с утечкой столько не расходуется. Обновился до 1.03, особых изменений не заметил, даже включение генерации кадров не делает линию фреймтайма идеально ровной, фпс на том же уровне как и был
Я 3ч с нуля играл, и перед выходом из игры чувствовалась нагрузка это в 1.0.2. Что еще часок и фпс сильно просядать начнет. И загрузки после смерти дольше становились, не ~5сек а 10 и тд)
А так да. Я удивлен что просадок как таковых и багов не встретил. Видать уже 1.0.2 уже играбелен билд
Сама игра 150 гб, первый патч 13,7 гб, второй патч примерно 8 гб, и третий округлим до 20 гб.
Разрабы... за овердохрена лет наклепали игру на 150 гб и патчей уже на 45гб. Вы там че курите?
Пы.Сы. а чего картинки нельзя теперь вставлять? -_-
можно но надо что бы это бы нгапример пнг фаил - через паинт сделай копи\паст
Тебе в голову не приходила такая мысль, что размер в 150ГБ не спроста взялся.
Игровой контент (файлы паков с контентом - текстуры, мешы, модели, объекты, освещение и т.д.) уже давно перевалили за десятки гигабайт (особенно на UE5).
Что будет по твоему если в одном из таких паков разарбы меняют какую-нить модельку?
Естественно ты его перекачиваешь по новой, потому что это пак, а не та отдельная моделька.
Не нравится, юзай апдейты от elamigos - у них как раз тема с перехешированием этих паков новыми байтами (как торрент).
вот сейчас совсеми 3мя патчами.
Обновы выходят и когда устанавливаются то автоматом старое ненужное удаляется
Помнится были патчи которые просто открывали архив игровой и там уже меняли файлы на новые и закрывали архив. Че бы сейчас так не делать? Или это опять потерянные технологии древних?)))
Таким макаром игра скоро в 2 раза тяжелее станет
И неговорите скоро придется под нее отдельный ссд брать )
Патчи заменяют файлы на обновлённые и не добавляют вес. Игра как с релиза весила 154гб так и весит после всех патчей. Вот если ДЛС будут выходить тогда уже начнёт расжираться.
Я уже игру прошел , хер знает, на кой ляд мне этот патч сдался
Она как раз для тех, у кого комп не монстр и кому не повезло с миллионом багов. Ты не один тут как бы играешь.
Неужели этот сайт только для тебя создан, и все только для тебя тут заливают 😂
Ну всё! Откупориваем на радостях шампанское и бочки с огурцами! Теперь можно околеть спокойно!
сегодня снес со стима.Когда допилят заново установлю!!!!
А песенку со свастонами, которые по чудовищной ошибке просочились в игру, поправили?
какие блин свастоны, выпей таблетки
Песенки про свастоны не было, а была про "русню". Но да, её вроде убрали.
Мне одному кажеться что патчи уже заранее есть у разрабов?
Возможно о определенных ошибках они в курсе.
достал ты спамить
Да одному.
Слоняры!
Наши?
мои