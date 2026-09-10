Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили огромный патч с более чем 200 исправлениями и улучшениями

Несмотря на успешный выход первого сюжетного дополнения «Цена надежды», создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 не собираются уходить на отдых и продолжают активно улучшать игру. Новый апдейт снова посвящен устранению ошибок, и на этот раз их на удивление много. Патч под номером 2.0.5 принес свыше 200 исправлений в самых разных аспектах проекта, а на ПК вес обновления составляет примерно 8 ГБ.

Как сообщается, свежий патч затронул не только улучшение базовых механик, но и затронул поведение искусственного интеллекта и стабильность миссий. Вот самое основное из большого списка обновления:

Авторы скорректировали слух неигровых персонажей во время тумана, дождя и грозы. Исправлены зависания кабанов во время атак, регистрация урона от химер в движении и поведение пси-иллюзий тушканов. Также устранены баги, из-за которых противники парили в воздухе или меняли позы после перезагрузки сохранений.

На ПК устранена излишняя чувствительность стиков на геймпадах. Исправлен баг со смертельной лестницей на территории ЧАЭС, мгновенно убивавшей игрока при спуске, а также ошибки с залипанием фонарика в аномалиях и потерей прицела при смене режимов стрельбы.

Квесты и дополнение «Цена надежды». Разработчики ликвидировали десятки мелких и критических сбоев в заданиях основной кампании и недавнего DLC. Исправлены диалоги сквозь стены, зависания скриптов и триггеров у ключевых сюжетных персонажей (включая Зулуса, Мавку, Коршунова и Рихтера), а также добавлены недостающие квестовые маркеры на контрольных точках.

Разработчики ликвидировали десятки мелких и критических сбоев в заданиях основной кампании и недавнего DLC. Исправлены диалоги сквозь стены, зависания скриптов и триггеров у ключевых сюжетных персонажей (включая Зулуса, Мавку, Коршунова и Рихтера), а также добавлены недостающие квестовые маркеры на контрольных точках. Оптимизация. Устранены просадки кадровой частоты во время массового боя на Арене, в районе Монорельса и на дамбе Периметра. Сглажены резкие переходы освещения при выходе из помещений на открытый воздух.

Полные примечания к патчу можно прочитать здесь.

Команда разработчиков традиционно предупредила сообщество, что масштабные системные изменения в патче 2.0.5 могут нарушить работу пользовательских модификаций. При возникновении вылетов или проблем с производительностью игрокам рекомендуется временно отключить сторонние моды.