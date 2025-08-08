Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили пакеты апгрейдов для перехода со стандартного издания на Deluxe и Ultimate

Компания GSC Game World добавила возможность обновления стандартной версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до изданий Deluxe или Ultimate, которая уже доступна на всех платформах.
Для этого вам не придется повторно покупать игру - достаточно добавить ее отдельную версию на той платформе, на которой была приобретена игра: Steam, GOG, Epic Games Store или MS Store. После покупки обновления, игра автоматически обновится до выбранного издания. К тому же, до 14 августа на обновление предлагается скидка 30%.
В состав Deluxe-версии включены различные внутриигровые предметы, доступ к бонусной побочной миссии, а также набор эксклюзивного оружия и брони. В Ultimate Edition есть все вышеперечисленное, а также броня Ward Exoskeleton Suit, четыре дополнительных вида оружия, официальный артбук и саундтрек.
Кроме того, в состав Ultimate входит сезонный пропуск, благодаря которому вы получите доступ сразу к двум крупным сюжетным расширениям и всем последующим DLC.
Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 5 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series. Версия для PlayStation 5 должна выйти до конца 2025 года.
я единственный остался кто не играл в этот переоцинённый кусок кала от поехавших? не понимаю постоянного визга при любом испражнении от этой конторы на лица своих необучаемых фанатов кала
Сними кастрюлю
я не знаю зачем ты надел кастрюлю и скачешь фанат
Продолжай в том же духе, будем держать в курсе новых dls ;)
это гoвнo уже ничто не спасет
Гов но спасать не надо
Надо совсем не иметь мозгов что бы дать хоть копейку этих брехливым рукожопам за кривой поломанный выкидыш.
Попробовал на релизе, хватило часов на 5, это жесть какая то была. Откуда такие довольно высокие оценки?!
мне игра в целом понравилась! и скорее всего возьму апдейт ради dlc...
ждем в зеленых магазинах)
Удобно.
тоесть обещание на момент выпуска игры уже допилили?про супер технологии A-Life?раз решили издания делюкс и ультимэйт выпускать?или это другое понимать надо?
Разработчики забыли выпустить свежую дорожную карту! Впрочем ничего удивительного..