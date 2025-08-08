ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 19 359 оценок

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили пакеты апгрейдов для перехода со стандартного издания на Deluxe и Ultimate

Gruz_ Gruz_

Компания GSC Game World добавила возможность обновления стандартной версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до изданий Deluxe или Ultimate, которая уже доступна на всех платформах.

Для этого вам не придется повторно покупать игру - достаточно добавить ее отдельную версию на той платформе, на которой была приобретена игра: Steam, GOG, Epic Games Store или MS Store. После покупки обновления, игра автоматически обновится до выбранного издания. К тому же, до 14 августа на обновление предлагается скидка 30%.

В состав Deluxe-версии включены различные внутриигровые предметы, доступ к бонусной побочной миссии, а также набор эксклюзивного оружия и брони. В Ultimate Edition есть все вышеперечисленное, а также броня Ward Exoskeleton Suit, четыре дополнительных вида оружия, официальный артбук и саундтрек.

Кроме того, в состав Ultimate входит сезонный пропуск, благодаря которому вы получите доступ сразу к двум крупным сюжетным расширениям и всем последующим DLC.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 5 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series. Версия для PlayStation 5 должна выйти до конца 2025 года.

DisruptiveIlon

я единственный остался кто не играл в этот переоцинённый кусок кала от поехавших? не понимаю постоянного визга при любом испражнении от этой конторы на лица своих необучаемых фанатов кала

13
Salvador Dally

Сними кастрюлю

8
DisruptiveIlon Salvador Dally

я не знаю зачем ты надел кастрюлю и скачешь фанат

10
ViksOne

Продолжай в том же духе, будем держать в курсе новых dls ;)

procuratoriudey

это гoвнo уже ничто не спасет

11
Лицо со шрамом

Гов но спасать не надо

2
saa0891

Надо совсем не иметь мозгов что бы дать хоть копейку этих брехливым рукожопам за кривой поломанный выкидыш.

9
Mark500

Попробовал на релизе, хватило часов на 5, это жесть какая то была. Откуда такие довольно высокие оценки?!

5
KleptomaniacalAlbert

мне игра в целом понравилась! и скорее всего возьму апдейт ради dlc...

4
ThoughtfulGerardo

ждем в зеленых магазинах)

3
SoRaS3

Удобно.

2
Кореш Крешович

тоесть обещание на момент выпуска игры уже допилили?про супер технологии A-Life?раз решили издания делюкс и ультимэйт выпускать?или это другое понимать надо?

2
Misha Mi

Разработчики забыли выпустить свежую дорожную карту! Впрочем ничего удивительного..

1