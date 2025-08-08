Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили пакеты апгрейдов для перехода со стандартного издания на Deluxe и Ultimate

Компания GSC Game World добавила возможность обновления стандартной версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до изданий Deluxe или Ultimate, которая уже доступна на всех платформах.

Для этого вам не придется повторно покупать игру - достаточно добавить ее отдельную версию на той платформе, на которой была приобретена игра: Steam, GOG, Epic Games Store или MS Store. После покупки обновления, игра автоматически обновится до выбранного издания. К тому же, до 14 августа на обновление предлагается скидка 30%.

В состав Deluxe-версии включены различные внутриигровые предметы, доступ к бонусной побочной миссии, а также набор эксклюзивного оружия и брони. В Ultimate Edition есть все вышеперечисленное, а также броня Ward Exoskeleton Suit, четыре дополнительных вида оружия, официальный артбук и саундтрек.

Кроме того, в состав Ultimate входит сезонный пропуск, благодаря которому вы получите доступ сразу к двум крупным сюжетным расширениям и всем последующим DLC.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 5 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series. Версия для PlayStation 5 должна выйти до конца 2025 года.