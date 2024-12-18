"Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили об успешности игры и работе над экранизацией"

Недавно вышедшая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала важным событием в игровом мире. Несмотря на долгожданный релиз, который сопровождался рядом технических проблем, проект уже окупился и приносит прибыль, а интерес к серии S.T.A.L.K.E.R. и Чернобыльской трагедии значительно возрос.
После релиза многие игроки столкнулись с критическими сбоями и багами, что не помешало игре получить положительные отзывы благодаря атмосфере, сюжету и проработке игрового мира. Разработчики из GSC Game World оперативно выпустили патчи, которые устранили основные неполадки, и уже работают над новыми обновлениями. До конца 2024 года игра получит масштабное улучшение, включающее систему симуляции жизни A-Life, улучшение баланса и оптимизацию производительности.
Как сообщается, в создании S.T.A.L.K.E.R. 2 приняло участие около 470 сотрудников. Разработка финансировалась полностью за счет внутреннего бюджета студии и её владельца — Максима Криппы. Судя по его словам, шутер уже начал приносить прибыль. Точная сумма затраченных средств остается неизвестной, но Криппа отмечает успешность игры спустя всего несколько недель после её релиза. Команда осталась довольна продажами игры, несмотря на то, что она доступна через Game Pass, который обычно снижает выручку в период запуска.
Максим Криппа также официально подтвердил планы выпустить экранизацию S.T.A.L.K.E.R. 2. В настоящий момент представители GSC Game World ведут активные переговоры с Netflix для совместного производства сериала по мотивам игры. Разработчики надеются получить полную творческую свободу, аналогичную той, что имели авторы Cyberpunk: Edgerunners, где стриминговый гигант выступал лишь как площадка для распространения и посредник в производстве.
Григорович наверно угорает над лохами которым удалось впарить этот неоптимизированный кривой и поломанный кусок кода и это со всеми обсёрами и враньём GSC на протяжении всей разработки игры, я уж не говорю про самый тупой пиар который только можно было придумать.
не, над теми кто хейтит игру, над ними все угорают, как у них зад горит
Ты уже принял свои таблетки я смотрю и все у тебя хорошо с игрой ну ну
а на вид горит именно у тех кто купил)
Такое ощущение, что на ПГ собрались все обиженки с негативных обзоров.
ну ждем длс и 3 часть тогда
"Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили об успешности игры и работе над экранизацией"
Х*ле там снимать! Все ведь есть уже!
Постер фильма
Бар 100 рентген
Полковник и Скуф
Шрам и Береза
Доктор
Афросталкер
Лучший! )))
Чертяка это кровосос)
Я так понимаю, экранизация тоже будет, только на английском и мове? 😂😄🙈
на мове с англ субтитрами )
Игра через год будет полноценной, я надеюсь. Сейчас недоделана, а потенциал огромный.
потанцевал Григоровича
Сама игра частично на основе фильма или книги. Теперь фильм на основе игры. Круговорот Сталкеров в природе.
GSC сталкер к сталкеру Стругацких отношения не имеет
Лучше бы сначала нормальные патчи выкатили, а не как сериал уже снимать.
ничего что этим разные люди занимаются? Или по твоему 1 человек все делает??? Не перестаете удивлять блин
А работа над патчами будет? Недели две прошло так-то с релиза последнего.
Лучше не надо полной творческой свободы. А это понапихают политики в эту экранизацию... а они ведь могут. И этим всё испортят. Здесь нужен серьёзный контроль, чтоб гарантировать, что экранизация будет вне политики.
Потенциал огромный, но хорошо что вышла в 24: Warhammer 40,000: Space Marine 2 (для фанатов), Vladik Brutal (для русских), Dragon’s Dogma 2 (опять для фанатов), Helldivers 2 (самоубилась), Indiana Jones and the Great Circle (опять для фанатов с потенциалом). А всё остальное DLC и продолжения. Хороший год для выхода/Может в следующем году она бы ничего и не заняла, но в этом году имеем что имеем. Конечно говорить что игра успешна это сильно, но на выходе и cyberpunk был успешным, и почти сразу окупился.
Не стоит делать кино
По Сталкеру надо не фильм снимать, а сериал. Мир не очень подходит под полный метр. Другое дело Метро 2033 там вот реально экранизация именно фильма, а не сериала напрашивается.
Единственная его удачная книга. Остальное хрень и обиды на советскую власть...
Чё ещё за Криппа? А Сидорович где? Он же вроде был владельцем
Кстати в этой игре добавили много чего из книг сообщества писателей по сталкеру, несколько произведений я как то читал
масштабное улучшение, включающее ЧАСТИЧНУЮ активацию a-life, а не полную
зачем? ещё со времён первого сралкера школьники наснимали фильмов со своим участием на ютубе
вот с них и слепят
хех
ну и пусть снимают только вот чтоб совсем по игре со спавном без бинокля с заскриптованными дверьми (варта или урки делай выбор в какую дверь пойдешь) я тут купил и поиграл метро исход
пока не понравились только маленькие локации в остальном она продуманнее я сейчас на волге посмотрим что будет после нее и еще сталкер2 херь_чорнобиля выглядит как калька с метро но только хуже я долго смеялся с того что Артем вишь как сам ладит боеприпас и снярягу сам себе техник))) и владеет биноклем
Ну как она сейчас, после кучи патчей стала играбельной? Есть ли смысл пробовать с 3080 ti для нормального погружения?)
Да нормально почти ,но консоль надо ставить однозначно и играть от сюжета ,сначала сюжетим локацию ,потом исследуем , иначе софтлоки заипут потом .Я конечно забил на это и очень осторожно исследовал .С 3080 ti в фхд на эпиках наверно будет 60+ фпс в среднем.Здесь и проц роляет тоже однако .В хабах просадки конкретные ,а бегаешь по локациям там за 100 улетает легко . Уже полигры прошел наверно и токма в одном квесте заглюкало: защита Залесья .А , ну еще по сюжетке тоже был софтлок ,бродяга нехотел базарить со мной ,так как я уже выполнил квест который он мне должен был дать .Ну консоль и тут пригодилась .
Года 3 подожду и может быть куплю по скидке за 300 руб. как раз такую стоимость заслуживает и к этому нормальная озвучка за это время появится. Сейчас даже если и есть в зелёный Стим интерес никакой.
Игра очень увлекательная, но и забагованная в усмерть. Забросил на середине. Глядишь пока игру починят и кино подоспеет!))
фильм по сталкеру - неожиданно
теперь это уже франшиза и новая дойная корова майков?
странная у тебя логика!
то есть сериал по фулают или фильм обитель зла не должны были выходить, потому что изза этого франшиза становиться якобы дойной коровой??
да
ну если сталкера экранизируют так же как обитель зла то флаг им в руки ))) забавно было бы посмотреть на гомосеков с трансами в Зоне, хоть будет с чего поржать
с учетом качества фильмов по резику, выходить они были не должны
Ага, скоро выкакают онлайн помойку и будут еще успешнее))
Какой же копиум)
Стапе пацаны, а доделывать игру? То, что она прибыль начала приносить это не причина забить х* и начинать вливать бабло в нетфликс. А длц кто будет делать? И кто такой этот криппа? Я про него в первые слышу. А Серёга где?
Серегу давно выперли, а точнее он ушел на пенсию, где-то в 20-21 году, Криппа новый владелец студии. Сериалом и игрой заниматься будут разные люди, точно так же как и патчами. Есть разные команды внутри, которые занимаются разными вещами, одни будут работать над дополнениями, другие над патчами и оптимизацие, а третьи займутся уже над организацие и съемкой сериала