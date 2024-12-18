"Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили об успешности игры и работе над экранизацией"

Недавно вышедшая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала важным событием в игровом мире. Несмотря на долгожданный релиз, который сопровождался рядом технических проблем, проект уже окупился и приносит прибыль, а интерес к серии S.T.A.L.K.E.R. и Чернобыльской трагедии значительно возрос.

После релиза многие игроки столкнулись с критическими сбоями и багами, что не помешало игре получить положительные отзывы благодаря атмосфере, сюжету и проработке игрового мира. Разработчики из GSC Game World оперативно выпустили патчи, которые устранили основные неполадки, и уже работают над новыми обновлениями. До конца 2024 года игра получит масштабное улучшение, включающее систему симуляции жизни A-Life, улучшение баланса и оптимизацию производительности.

Как сообщается, в создании S.T.A.L.K.E.R. 2 приняло участие около 470 сотрудников. Разработка финансировалась полностью за счет внутреннего бюджета студии и её владельца — Максима Криппы. Судя по его словам, шутер уже начал приносить прибыль. Точная сумма затраченных средств остается неизвестной, но Криппа отмечает успешность игры спустя всего несколько недель после её релиза. Команда осталась довольна продажами игры, несмотря на то, что она доступна через Game Pass, который обычно снижает выручку в период запуска.

Максим Криппа также официально подтвердил планы выпустить экранизацию S.T.A.L.K.E.R. 2. В настоящий момент представители GSC Game World ведут активные переговоры с Netflix для совместного производства сериала по мотивам игры. Разработчики надеются получить полную творческую свободу, аналогичную той, что имели авторы Cyberpunk: Edgerunners, где стриминговый гигант выступал лишь как площадка для распространения и посредник в производстве.