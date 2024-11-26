Разработчики серии S.T.A.L.K.E.R. и "Казаков" отметили 29-летие

На днях состоялся долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, который вызвал бурное обсуждение в сообществе из-за многочисленных технических «аномалий». А сегодня студия-разработчик проекта, GSC Game World, празднует 29-летие со дня основания. Пока разработчики не устраивают масштабных торжеств, но в своих социальных сетях поблагодарили фанатов за поддержку и напомнили о своем пути.

В своем официальном заявлении GSC Game World отметила, что за 29 лет существования студия прошла через множество трудностей и испытаний, которые продолжают их закалять.

GSC Game World начиналась как небольшая группа увлеченных творцов, объединенных мечтой оживить уникальные истории. С того дня прошло много времени, но это путешествие продолжается.

— говорится в обращении.

Разработчики отдельно выразили благодарность ветеранам, работавшим над оригинальной трилогией S.T.A.L.K.E.R., многим из которых уже пришлось завершить карьеру или перейти в другие проекты. Также они вспомнили создателей первых частей «Казаков» и других ключевых специалистов, заложивших основу для успеха студии.

Мы хотели бы выразить нашу глубочайшую благодарность легендам, создавшим оригинальную трилогию S.T.A.L.K.E.R. и другие игры GSC, за огромное наследие, которое мы имели честь развивать, расширять и обогащать. Без вашей новаторской работы ничего из этого не было бы возможным.

Несмотря на праздничный день, команда GSC Game World сообщила, что продолжает активную работу над исправлением проблем S.T.A.L.K.E.R. 2. Первые патчи находятся в разработке, и студия намерена уделить дополнительное время для их доработки, чтобы максимально улучшить релизную версию игры. А до тех пор вы можете воспользоваться нашими модификациями по оптимизации игры.