Разработчики STALKER 2 допустили, что хардкорный режим может быть добавлен в будущих обновлениях

Игры серии STALKER всегда задумывались как хардкорный симулятор выживания в причудливом научно-фантастическом мире, и в STALKER 2: Heart of Chornobyl это действительно чувствуется на самых сложных уровнях.
Игроки просят добавить в STALKER 2 режим, который полностью убирает HUD и усложняет игру, например, убирает «звуковые эффекты выстрелов в голову, звуковые сигналы об опасности аномалий, уменьшает количество лута» и многое другое. Представитель студии пояснил, что разработчики, работающие над игрой, часто играют в нее без HUD, пока работают над итерациями игры, и сообщил, что в конечном итоге он может быть добавлен.
Отвечая фанатам, а также заявляя, что в будущем моды будут выходить на Xbox быстрее, GSC Game World не смогла подтвердить, появится ли в игре официальный хардкорный режим выживания. Впрочем, разработчики все же намекнули, что такой режим может появиться в будущем:
Это классная идея, и я знаю, что некоторые наши разработчики, например, любят играть без HUD, чтобы помучить себя, но пока рано говорить о том, перейдет ли эта идея на следующий этап, - пояснили в GSC Game World. Итак, на данный момент ответ - «NDA», старая добрая классика.
Студия GSC Game World еще не обнародовала свою «дорожную карту» на третий квартал, но в студии полным ходом идет работа над улучшением STALKER 2. К тому же студия работает над тем, чтобы вернуть в игру вырезанный во время разработки контент, а также над будущими дополнениями и многопользовательским режимом.
Какая щедрость, возможно добавят то, что должно быть в базе с релиза. Разработчики играют без интерфейса просто потому что он ещё не готов. Ссылаться на NDA по поводу базовой опции для серии это новый уровень корпоративного юмора. Обещания вернуть вырезанное, прикрутить мультиплеер и теперь ещё хардкор режим, лишь бы не говорить про состояние игры на старте. Ждём в 2077 патчем 100500.
хорошо, когда уже можно будет играть? когда выйдет финальный патч?
Типа плохо что игра обновляется?
плохо,что за 10 лет разработки изначально вышло сырое мясо.теперь вместо патчей для наполнения игры контентом идет речь о патчах с ненужными фекалиями.опять вся надежда на модостроителей.пустые зоны без нормальной наполненности нпц и монстрами и квестми—это уныло и печально.особенно мертвые болота,как пример
А что ты ожидал? Все долго строи сталкиваются с одной проблемой и это Новое железо для ПК/Консоли и часто приходится начинать всё заново. По сути, оригинальные игры по сталкеру такими и были, пустыми и багаными, но модеры сделали много вещей, как улучшающих оригиналы так и сборки, которые почти полностью изменяли игру. И не забывай, что есть Киберпанк, который на релизе и не только, все поливали грязью но потом его полюбили, хотя сейчас в Киберпанке я встетил больше багов чем в Сталкере
А разве этого режима не было с релиза? Играть было реально тяжело)
Особенно Кровосиси, когда одни отлетают от ТОЗа а другие впитывают фулл обойму из АК или любого другого оружия
Я конечно баги имел ввиду. Но помню свою первую плоть которая шотнула меня на нормуле выдержав всю обойму
Я помню, свою первую плоть, когда она атакует в прыжке и ты её убиваешь, то она улетает на Марс
Хардкорные там только баги с пустыми локациями.
По поводу пустых локаций это, они не дожали(хотя иногда бывают прикольные встречи) но лично у меня, за 40 часов было только 4 бага. Первый это с Полтями, я его описал выше, Второй это типичные двери, которые открывались и закрывались, но это быстро пофиксилось, Третий и самый страшный, это в Залесье у меня заспавнилось куча монолитовцев в здании, где сидит Батя и мне приходилось через пот и слёзы их выманивать чтобы убить, и последний это дюп оружия, в основном СВД, не очень критично и даже прикольно, можно пофармить.
прикольно получится, хотелось бы увидеть))
нпс видят тебя за пятью кустами , через три забора и ещё ночью! на сложности хардкор , получаешь хэдшот в Залесье из Рыжего леса.
Так они же это пофиксли или я ошибаюсь?
Очередной лживый всхрюк? Чо там с алайфт то? Работает как обещали?