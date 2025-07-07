Разработчики STALKER 2 допустили, что хардкорный режим может быть добавлен в будущих обновлениях

Игры серии STALKER всегда задумывались как хардкорный симулятор выживания в причудливом научно-фантастическом мире, и в STALKER 2: Heart of Chornobyl это действительно чувствуется на самых сложных уровнях.

Игроки просят добавить в STALKER 2 режим, который полностью убирает HUD и усложняет игру, например, убирает «звуковые эффекты выстрелов в голову, звуковые сигналы об опасности аномалий, уменьшает количество лута» и многое другое. Представитель студии пояснил, что разработчики, работающие над игрой, часто играют в нее без HUD, пока работают над итерациями игры, и сообщил, что в конечном итоге он может быть добавлен.

Отвечая фанатам, а также заявляя, что в будущем моды будут выходить на Xbox быстрее, GSC Game World не смогла подтвердить, появится ли в игре официальный хардкорный режим выживания. Впрочем, разработчики все же намекнули, что такой режим может появиться в будущем:

Это классная идея, и я знаю, что некоторые наши разработчики, например, любят играть без HUD, чтобы помучить себя, но пока рано говорить о том, перейдет ли эта идея на следующий этап, - пояснили в GSC Game World. Итак, на данный момент ответ - «NDA», старая добрая классика.

Студия GSC Game World еще не обнародовала свою «дорожную карту» на третий квартал, но в студии полным ходом идет работа над улучшением STALKER 2. К тому же студия работает над тем, чтобы вернуть в игру вырезанный во время разработки контент, а также над будущими дополнениями и многопользовательским режимом.