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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 18 850 оценок

Разработчики STALKER 2 допустили, что хардкорный режим может быть добавлен в будущих обновлениях

Gruz_ Gruz_

Игры серии STALKER всегда задумывались как хардкорный симулятор выживания в причудливом научно-фантастическом мире, и в STALKER 2: Heart of Chornobyl это действительно чувствуется на самых сложных уровнях.

Игроки просят добавить в STALKER 2 режим, который полностью убирает HUD и усложняет игру, например, убирает «звуковые эффекты выстрелов в голову, звуковые сигналы об опасности аномалий, уменьшает количество лута» и многое другое. Представитель студии пояснил, что разработчики, работающие над игрой, часто играют в нее без HUD, пока работают над итерациями игры, и сообщил, что в конечном итоге он может быть добавлен.

Отвечая фанатам, а также заявляя, что в будущем моды будут выходить на Xbox быстрее, GSC Game World не смогла подтвердить, появится ли в игре официальный хардкорный режим выживания. Впрочем, разработчики все же намекнули, что такой режим может появиться в будущем:

Это классная идея, и я знаю, что некоторые наши разработчики, например, любят играть без HUD, чтобы помучить себя, но пока рано говорить о том, перейдет ли эта идея на следующий этап, - пояснили в GSC Game World. Итак, на данный момент ответ - «NDA», старая добрая классика.

Студия GSC Game World еще не обнародовала свою «дорожную карту» на третий квартал, но в студии полным ходом идет работа над улучшением STALKER 2. К тому же студия работает над тем, чтобы вернуть в игру вырезанный во время разработки контент, а также над будущими дополнениями и многопользовательским режимом.

17
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Gridon

Какая щедрость, возможно добавят то, что должно быть в базе с релиза. Разработчики играют без интерфейса просто потому что он ещё не готов. Ссылаться на NDA по поводу базовой опции для серии это новый уровень корпоративного юмора. Обещания вернуть вырезанное, прикрутить мультиплеер и теперь ещё хардкор режим, лишь бы не говорить про состояние игры на старте. Ждём в 2077 патчем 100500.

8
TX ZX

хорошо, когда уже можно будет играть? когда выйдет финальный патч?

4
Andersons

Типа плохо что игра обновляется?

2
remark24 Andersons

плохо,что за 10 лет разработки изначально вышло сырое мясо.теперь вместо патчей для наполнения игры контентом идет речь о патчах с ненужными фекалиями.опять вся надежда на модостроителей.пустые зоны без нормальной наполненности нпц и монстрами и квестми—это уныло и печально.особенно мертвые болота,как пример

1
Andersons remark24

А что ты ожидал? Все долго строи сталкиваются с одной проблемой и это Новое железо для ПК/Консоли и часто приходится начинать всё заново. По сути, оригинальные игры по сталкеру такими и были, пустыми и багаными, но модеры сделали много вещей, как улучшающих оригиналы так и сборки, которые почти полностью изменяли игру. И не забывай, что есть Киберпанк, который на релизе и не только, все поливали грязью но потом его полюбили, хотя сейчас в Киберпанке я встетил больше багов чем в Сталкере

2
-zotik-

А разве этого режима не было с релиза? Играть было реально тяжело)

3
Andersons

Особенно Кровосиси, когда одни отлетают от ТОЗа а другие впитывают фулл обойму из АК или любого другого оружия

2
-zotik- Andersons

Я конечно баги имел ввиду. Но помню свою первую плоть которая шотнула меня на нормуле выдержав всю обойму

1
Andersons -zotik-

Я помню, свою первую плоть, когда она атакует в прыжке и ты её убиваешь, то она улетает на Марс

1
Dark1994

Хардкорные там только баги с пустыми локациями.

1
Andersons

По поводу пустых локаций это, они не дожали(хотя иногда бывают прикольные встречи) но лично у меня, за 40 часов было только 4 бага. Первый это с Полтями, я его описал выше, Второй это типичные двери, которые открывались и закрывались, но это быстро пофиксилось, Третий и самый страшный, это в Залесье у меня заспавнилось куча монолитовцев в здании, где сидит Батя и мне приходилось через пот и слёзы их выманивать чтобы убить, и последний это дюп оружия, в основном СВД, не очень критично и даже прикольно, можно пофармить.

shmops-pops

прикольно получится, хотелось бы увидеть))
нпс видят тебя за пятью кустами , через три забора и ещё ночью! на сложности хардкор , получаешь хэдшот в Залесье из Рыжего леса.

Andersons

Так они же это пофиксли или я ошибаюсь?

BewitchingBaron

Очередной лживый всхрюк? Чо там с алайфт то? Работает как обещали?