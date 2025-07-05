Разработчики Stalker 2 ищут "постоянное решение" для более быстрого появления модов на Xbox

В масштабном обновлении 1.5 для Stalker 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World появились долгожданные инструменты для создания модов. Благодаря внутриигровому мод-браузеру, доступному как на PC, так и на Xbox, любой желающий сможет загрузить и поиграть с модами вне зависимости от платформы.

Тем не менее, геймеры Stalker 2 заметили, что новые моды долго не появляются на Xbox-версии игры. Что ж, на радость всем, GSC Game World уже работает над «постоянным решением», способным помочь игрокам на консолях получить моды гораздо быстрее, чем раньше. Общаясь с фанатами в Discord, GSC Game World признала, что моды появляются на Xbox медленнее «по техническим причинам и ограничениям».

Мы оцениваем наши собственные возможности тестирования, строим процессы и конвейеры, чтобы выпустить больше модов на Xbox», - сказала GSC Game World фанатам. Некоторые из самых популярных модов рано или поздно должны появиться на Xbox.

Представитель GSC сообщил, что «в будущем они исправит эту проблему», но не стал называть точных сроков. Тем не менее, разработчики Stalker 2 работают над тем, чтобы «автоматизировать этот процесс как можно скорее», что позволит большему количеству модов появляться на Xbox значительно быстрее.

Мы понимаем, что сейчас это происходит медленно. Но чтобы опубликовать мод для Xbox, необходимо, чтобы мы (GSC) посмотрели на него и протестировали. [Мы работаем над постоянным решением на будущее.

К сожалению, похоже, что часть этих технических ограничений связана с первой публичной сборкой Stalker 2 Zone Kit - инструментария для моддинга, позволяющего игрокам создавать свои творения. В своем ответе фанатам GSC подтвердила, что «работает над лучшим решением для следующих этапов Zone Kit».

Помимо работы над планами для дорожной карты Q3, представляющей собой обширный список грядущих функций игры, GSC также работает над расширениями для игры. Пока нет новостей о сроках выхода этих расширений, но они предложат «свежий взгляд» на Зону, который мы еще не видели в серии.