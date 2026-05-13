Разработчики STALKER 2 изучают платформу Nintendo Switch 2 для потенциального релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl дебютировал в 2024 году на Xbox Series X/S и ПК. Год спустя игра появилась на PS5. Теперь кажется, что единственной непокоренной платформой осталась Nintendo Switch 2. Новая консоль Nintendo предлагает гораздо больше мощности, но возникнут ли у нее трудности с запуском такого проекта, как STALKER 2?

Именно этот вопрос журналисты Gamereactor задали главному операционному директору (CCO) студии GSC Game World и ветерану игровой индустрии Агостино «Аго» Симонетте. Хотя он не смог подтвердить выход STALKER 2 на Switch 2, его слова дали надежду на то, что разработчики рассматривают такой шаг.

Никогда не знаешь наверняка. Мы всегда изучаем новые идеи и платформы. Но, понимаете, S.T.A.L.K.E.R. — масштабная игра, так что нам нужно все проанализировать. Сам я огромный фанат Nintendo. Мы выпустили первую часть S.T.A.L.K.E.R. [на Switch], и ее приняли очень, очень хорошо. Так что все возможно.

Колоссальный объем пострелизных патчей сделал STALKER 2 гораздо дружелюбнее к железу, что приближает проект к гипотетическому релизу на Switch 2. Возможно, именно полное издание (Complete Edition) со всеми DLC станет финальной точкой в экспансии Зоны на платформы Nintendo. Нам остается лишь ждать официальных анонсов.