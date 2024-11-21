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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 658 оценок

Разработчики STALKER 2 поблагодарили игроков за удачный старт в Steam

monk70
Новости

STALKER 2: Heart of Chornobyl была официально выпущена вчера, и после стольких ожиданий, похоже, игра приносит положительные результаты для студии, которая недавно отметила достигнутые цифры в социальных сетях.

В Steam игра дебютировала с максимальным пиком в более чем 113 тысяч игроков. В посте на X студия воспользовалась возможностью поблагодарить фанатов за поддержку.

Зона приветствует и благодарит каждого из вас, сталкеры! Берегите себя и помните: в Зоне путешествие так же важно, как и пункт назначения. Удачной охоты, первые 100 000 исследователей STALKER в Steam.

Для сравнения, игра достигла лучших показателей, чем другие недавние релизы, такие как Metaphor: ReFantazio, которая дебютировала с максимальным пиком в 85 000 игроков, и Silent Hill 2 с 23 000.

Кроме того, следует помнить, что игра также доступна с первого дня в сервисе подписки Game Pass, что означает, что количество игроков, безусловно, ещё больше.

После всех трудностей студии при разработке STALKER 2, безусловно, приятно видеть, что команда довольна результатами игры. Студия также заявила, что следит за отзывами игроков, чтобы исправить проблемы.

2
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Отсутствие оптимизации, это не достижение) // Дмитрий Ефимов

7
Mark500

Ну на 4090 нормально идёт, в 50 фпс :)

Я помню Тодд нам сказал обновить железо если Старфилд тормозил...

0
skupi52

Игра норм но оптимизация шляпа. Нужно ждать патчи.

4
Mark500

Вот сколько игр запускал на UE5 - ни одна не получила патч с улучшением оптимизацией впоследствии. Видеокарт 3060/4060 не хватает.

Например Silent hill 2 имеет серьезную проблему со статтерами, но до сих пор не исправлено.

3
Константин335 Mark500

Либо я слепой, либо вообще не замечаю, прошел Silent hill 2 статтеров не заметил

-2
stalker_the_adventurer

На 4060 запустил на средних норм я доволен

1
FrankPank

Бро 3060ti dlss качетво на высоких 70 ФПС)))

1
Kolyambus

В зеленом облаке уже есть?

0
Mundoggu

Че там им благодарить, пусть пилят хотфиксы, бездари.

ИИ отвратительный, стелс не работает, боты либо не видят в упор, либо палят за километр. НПЦ как губки, если не стрелять в голову - впитывают половину магазина. После загрузки сохранения если рядом враг он сразу агрится и не важно что ты сидел или был в укрытии, я не понимаю зачем пихать стелс миссии в шутер, особенно если у вас такой дубовый ИИ.

-1
pokemonizm

Главное помнить 2 истины: Игра никогда не выйдет и Игра никому не нужна

-1
Пользователь ВКонтакте

// Алексей Табаков

-3
ProPsyh

Игра норм!

-5
rushfuoff

Базара ноль!

0
Sefast
+ ещё 4 картинки

На удивление, мобильная 4080 12gb, i9-13950HX и 16gb ОЗУ тянут стулкера на эпик пресете в 2К и 60 фпс, хоть в системках было указано 32 гига. Доволен, как слон

-6
Константин335

Блин красиво как, я только сейчас качать поставил, очень жду что бы сасому поиграть

2