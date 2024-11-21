Разработчики STALKER 2 поблагодарили игроков за удачный старт в Steam

STALKER 2: Heart of Chornobyl была официально выпущена вчера, и после стольких ожиданий, похоже, игра приносит положительные результаты для студии, которая недавно отметила достигнутые цифры в социальных сетях.
В Steam игра дебютировала с максимальным пиком в более чем 113 тысяч игроков. В посте на X студия воспользовалась возможностью поблагодарить фанатов за поддержку.
Зона приветствует и благодарит каждого из вас, сталкеры! Берегите себя и помните: в Зоне путешествие так же важно, как и пункт назначения. Удачной охоты, первые 100 000 исследователей STALKER в Steam.
Для сравнения, игра достигла лучших показателей, чем другие недавние релизы, такие как Metaphor: ReFantazio, которая дебютировала с максимальным пиком в 85 000 игроков, и Silent Hill 2 с 23 000.
Кроме того, следует помнить, что игра также доступна с первого дня в сервисе подписки Game Pass, что означает, что количество игроков, безусловно, ещё больше.
После всех трудностей студии при разработке STALKER 2, безусловно, приятно видеть, что команда довольна результатами игры. Студия также заявила, что следит за отзывами игроков, чтобы исправить проблемы.
Отсутствие оптимизации, это не достижение) // Дмитрий Ефимов
Ну на 4090 нормально идёт, в 50 фпс :)
Я помню Тодд нам сказал обновить железо если Старфилд тормозил...
Игра норм но оптимизация шляпа. Нужно ждать патчи.
Вот сколько игр запускал на UE5 - ни одна не получила патч с улучшением оптимизацией впоследствии. Видеокарт 3060/4060 не хватает.
Например Silent hill 2 имеет серьезную проблему со статтерами, но до сих пор не исправлено.
Либо я слепой, либо вообще не замечаю, прошел Silent hill 2 статтеров не заметил
На 4060 запустил на средних норм я доволен
Бро 3060ti dlss качетво на высоких 70 ФПС)))
В зеленом облаке уже есть?
Че там им благодарить, пусть пилят хотфиксы, бездари.
ИИ отвратительный, стелс не работает, боты либо не видят в упор, либо палят за километр. НПЦ как губки, если не стрелять в голову - впитывают половину магазина. После загрузки сохранения если рядом враг он сразу агрится и не важно что ты сидел или был в укрытии, я не понимаю зачем пихать стелс миссии в шутер, особенно если у вас такой дубовый ИИ.
Главное помнить 2 истины: Игра никогда не выйдет и Игра никому не нужна
// Алексей Табаков
Игра норм!
Базара ноль!
На удивление, мобильная 4080 12gb, i9-13950HX и 16gb ОЗУ тянут стулкера на эпик пресете в 2К и 60 фпс, хоть в системках было указано 32 гига. Доволен, как слон
Блин красиво как, я только сейчас качать поставил, очень жду что бы сасому поиграть