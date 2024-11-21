Разработчики STALKER 2 поблагодарили игроков за удачный старт в Steam

STALKER 2: Heart of Chornobyl была официально выпущена вчера, и после стольких ожиданий, похоже, игра приносит положительные результаты для студии, которая недавно отметила достигнутые цифры в социальных сетях.

В Steam игра дебютировала с максимальным пиком в более чем 113 тысяч игроков. В посте на X студия воспользовалась возможностью поблагодарить фанатов за поддержку.

Зона приветствует и благодарит каждого из вас, сталкеры! Берегите себя и помните: в Зоне путешествие так же важно, как и пункт назначения. Удачной охоты, первые 100 000 исследователей STALKER в Steam.

Для сравнения, игра достигла лучших показателей, чем другие недавние релизы, такие как Metaphor: ReFantazio, которая дебютировала с максимальным пиком в 85 000 игроков, и Silent Hill 2 с 23 000.

Кроме того, следует помнить, что игра также доступна с первого дня в сервисе подписки Game Pass, что означает, что количество игроков, безусловно, ещё больше.

После всех трудностей студии при разработке STALKER 2, безусловно, приятно видеть, что команда довольна результатами игры. Студия также заявила, что следит за отзывами игроков, чтобы исправить проблемы.