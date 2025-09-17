Разработчики STALKER 2 показали несколько типов ПНВ, которое появится в патче 1.6

Студия GSC Game World работает над обновлением 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. И хотя разработчики еще не поделились подробным списком исправлений, которые будут внесены в данный патч, они опубликовали в сети X несколько постов, в которых анонсировали, пожалуй, самые важные из них.
Во-первых, патч 1.6 внесет серьезные изменения в баланс содержимого тайников, разбросанных по Зоне. До сих пор часто в них не находилось ничего полезного, но в ближайшем будущем это должно измениться. Авторы уже сейчас рекомендуют внимательно изучать предметы, спрятанные в них.
Второе нововведение, которое представит GSC Game World, будет еще важнее первого. Все дело в том, что с патчем 1.6 игроки получат в свое распоряжение приборы ночного видения (ПНВ), которые могут превратят Скифа в настоящего ночного охотника Зоны. По словам разработчиков, прибор ночного видения можно будет настроить под свои предпочтения, меняя его цвет, форму и размер.
На данный момент неизвестно, когда STALKER 2 получит патч 1.6. Разработчики говорят только, что это произойдет «в ближайшее время».
Это в релизе должно было быть, а не спустя почти год
Да не было никакого релиза, игра до сих пор выглядит как убогая альфа версия не пойми чего.
Ранний доступ ))
Падажи ты еще до релиза, они просто нолик забыли впереди и точку, а все решили что это релиз. А не пре альфа для внутреннего тестирования.
Они полюбас стырили чей-то мод)
Молодцы, учатся у лучших. Киберпанк до сих пор в раннем доступе и патчат, начиная с 2020 года.
Здесь есть шансы выполнить пятилетку за 4 года!