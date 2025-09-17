Разработчики STALKER 2 показали несколько типов ПНВ, которое появится в патче 1.6

Студия GSC Game World работает над обновлением 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. И хотя разработчики еще не поделились подробным списком исправлений, которые будут внесены в данный патч, они опубликовали в сети X несколько постов, в которых анонсировали, пожалуй, самые важные из них.

Во-первых, патч 1.6 внесет серьезные изменения в баланс содержимого тайников, разбросанных по Зоне. До сих пор часто в них не находилось ничего полезного, но в ближайшем будущем это должно измениться. Авторы уже сейчас рекомендуют внимательно изучать предметы, спрятанные в них.

Второе нововведение, которое представит GSC Game World, будет еще важнее первого. Все дело в том, что с патчем 1.6 игроки получат в свое распоряжение приборы ночного видения (ПНВ), которые могут превратят Скифа в настоящего ночного охотника Зоны. По словам разработчиков, прибор ночного видения можно будет настроить под свои предпочтения, меняя его цвет, форму и размер.

На данный момент неизвестно, когда STALKER 2 получит патч 1.6. Разработчики говорят только, что это произойдет «в ближайшее время».