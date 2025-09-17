ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 017 оценок

Разработчики STALKER 2 показали несколько типов ПНВ, которое появится в патче 1.6

Gruz_ Gruz_
Студия GSC Game World работает над обновлением 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. И хотя разработчики еще не поделились подробным списком исправлений, которые будут внесены в данный патч, они опубликовали в сети X несколько постов, в которых анонсировали, пожалуй, самые важные из них.

Во-первых, патч 1.6 внесет серьезные изменения в баланс содержимого тайников, разбросанных по Зоне. До сих пор часто в них не находилось ничего полезного, но в ближайшем будущем это должно измениться. Авторы уже сейчас рекомендуют внимательно изучать предметы, спрятанные в них.

Обновление 1.6 значительно изменит опыт выживания в открытом мире STALKER 2

Второе нововведение, которое представит GSC Game World, будет еще важнее первого. Все дело в том, что с патчем 1.6 игроки получат в свое распоряжение приборы ночного видения (ПНВ), которые могут превратят Скифа в настоящего ночного охотника Зоны. По словам разработчиков, прибор ночного видения можно будет настроить под свои предпочтения, меняя его цвет, форму и размер.

На данный момент неизвестно, когда STALKER 2 получит патч 1.6. Разработчики говорят только, что это произойдет «в ближайшее время».

Комментарии:  9
Nodas

Это в релизе должно было быть, а не спустя почти год

12
Destroited

Да не было никакого релиза, игра до сих пор выглядит как убогая альфа версия не пойми чего.

13
Nodas Destroited

Ранний доступ ))

8
DezkQ

Падажи ты еще до релиза, они просто нолик забыли впереди и точку, а все решили что это релиз. А не пре альфа для внутреннего тестирования.

5
JackBV

Они полюбас стырили чей-то мод)

2
maximus388

Молодцы, учатся у лучших. Киберпанк до сих пор в раннем доступе и патчат, начиная с 2020 года.
Здесь есть шансы выполнить пятилетку за 4 года!