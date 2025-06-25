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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 18 516 оценок

Разработчики STALKER 2 показали трехлинейку, которая появится в игре вместе с обновлением 1.5

Gruz_ Gruz_

Студия GSC Game World опубликовала в социальных сетях два геймплейных тизера предстоящего обновления 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, где показала новый контент, который станет доступен фанатам игры вместе в выходом обновления.

Сперва GSC показала одно из двух новых оружий из патча - это винтовка Мосина, получившая в народе название «трехлинейка», и анимацию перезарядки. Помимо винтовки времен Первой мировой войны, в игре также должен появиться и новый пистолет, но по какой-то причине его не показали. Второй ролик демонстирует, как сталкеры будут собирать лут с трупов мутантов.

Благодаря новому обновлению персонаж сможет продолжать прерванную перезарядку оружия, а не начинать ее с самого начала. Кроме того, наконец-то появится полная поддержка сверхшироких экранов. Также разработчики планируют предоставить доступ к инструментарию для создания модов ZoneKit.

Полный список изменений появится вместе с релизом патча 1.5, который выйдет уже сегодня.

30
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
AjarVryn

Ой а что случилось?))

27
Roy1010

Неловко вышло xD

4
Orbit0330

В игре как бы АК с самого начала был...

5
AjarVryn Orbit0330

Там много чего было,однако ж в недавнем перезапуске первой части даже русский язык выпилили.

6
Jarvis666

А чего не M1 Garand? Они же типа за Запад топят, было бы в их духе))

6
cthulhu42

Это другое. Разве не очевидно?)))))

2
Costollom
А чего не M1 Garand? Они же типа за Запад топят, было бы в их духе))

Но тогда такие тоже будут недовольны.

Costollom cthulhu42
Это другое. Разве не очевидно?)))))

Что именно? Они где-то сказали, что всё переделают под Запад?

hpi

Как всрато. Даже фаркрай 3 тысячелетней давности выглядит лучше.

6
BAZKIN

Снял шкуру с трех плотей - сделал кошелек побольше

5
Denis Kyokushin

Да здравствует Far Cry 3 🤣

1
cthulhu42

Погодите. Так она же русская. Как же так? Опять пропаганда совка? Или это другое.

5
ZIKURATE

Макаров, РПГ, АК, СВУ, СВД, Сайга и д.т не русское хню не пишите.

8
cthulhu42 ZIKURATE

А какие? Китайские что ли?

2
ZIKURATE cthulhu42

Я про то что Русское вооружение было на релизе и очевидно что арсенал будет добавляться разных стран

4
Vetrjak

Анимация срезания частей мутантов хуже чем в Far Cry

3
Dmitry Veryutin

Похоже из сталкер аномалия взяли

Dmitry Veryutin

2021 год в игре и они добавляют винтовку которой 120 лет. Зачем? Кольт я ещё могу понять. Как бы это легендарное оружие. Но тут ещё можно добавить ТТ тогда, он как бы чаще использовался.

Можно было добавить СКС из современных и почему не добавили РПК?

3
ZIKURATE

Норма

2
ghhghghghhh

анимация нарезки мутантов случайно не модами вдохновлена?)

2
Пользователь ВКонтакте

Жду как минимум 1.7 патч.
Специально не играю, пока не допилят // Владислав Тишков

1
cthulhu42

2.0 ждать надо. Не раньше точно.

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