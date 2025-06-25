Разработчики STALKER 2 показали трехлинейку, которая появится в игре вместе с обновлением 1.5

Студия GSC Game World опубликовала в социальных сетях два геймплейных тизера предстоящего обновления 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, где показала новый контент, который станет доступен фанатам игры вместе в выходом обновления.

Сперва GSC показала одно из двух новых оружий из патча - это винтовка Мосина, получившая в народе название «трехлинейка», и анимацию перезарядки. Помимо винтовки времен Первой мировой войны, в игре также должен появиться и новый пистолет, но по какой-то причине его не показали. Второй ролик демонстирует, как сталкеры будут собирать лут с трупов мутантов.

Благодаря новому обновлению персонаж сможет продолжать прерванную перезарядку оружия, а не начинать ее с самого начала. Кроме того, наконец-то появится полная поддержка сверхшироких экранов. Также разработчики планируют предоставить доступ к инструментарию для создания модов ZoneKit.

Полный список изменений появится вместе с релизом патча 1.5, который выйдет уже сегодня.