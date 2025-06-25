Разработчики STALKER 2 показали трехлинейку, которая появится в игре вместе с обновлением 1.5

Студия GSC Game World опубликовала в социальных сетях два геймплейных тизера предстоящего обновления 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, где показала новый контент, который станет доступен фанатам игры вместе в выходом обновления.
Сперва GSC показала одно из двух новых оружий из патча - это винтовка Мосина, получившая в народе название «трехлинейка», и анимацию перезарядки. Помимо винтовки времен Первой мировой войны, в игре также должен появиться и новый пистолет, но по какой-то причине его не показали. Второй ролик демонстирует, как сталкеры будут собирать лут с трупов мутантов.
Благодаря новому обновлению персонаж сможет продолжать прерванную перезарядку оружия, а не начинать ее с самого начала. Кроме того, наконец-то появится полная поддержка сверхшироких экранов. Также разработчики планируют предоставить доступ к инструментарию для создания модов ZoneKit.
Полный список изменений появится вместе с релизом патча 1.5, который выйдет уже сегодня.
Ой а что случилось?))
Неловко вышло xD
В игре как бы АК с самого начала был...
Там много чего было,однако ж в недавнем перезапуске первой части даже русский язык выпилили.
А чего не M1 Garand? Они же типа за Запад топят, было бы в их духе))
Это другое. Разве не очевидно?)))))
Но тогда такие тоже будут недовольны.
Что именно? Они где-то сказали, что всё переделают под Запад?
Как всрато. Даже фаркрай 3 тысячелетней давности выглядит лучше.
Снял шкуру с трех плотей - сделал кошелек побольше
Да здравствует Far Cry 3 🤣
Погодите. Так она же русская. Как же так? Опять пропаганда совка? Или это другое.
Макаров, РПГ, АК, СВУ, СВД, Сайга и д.т не русское хню не пишите.
А какие? Китайские что ли?
Я про то что Русское вооружение было на релизе и очевидно что арсенал будет добавляться разных стран
Анимация срезания частей мутантов хуже чем в Far Cry
Похоже из сталкер аномалия взяли
2021 год в игре и они добавляют винтовку которой 120 лет. Зачем? Кольт я ещё могу понять. Как бы это легендарное оружие. Но тут ещё можно добавить ТТ тогда, он как бы чаще использовался.
Можно было добавить СКС из современных и почему не добавили РПК?
Норма
анимация нарезки мутантов случайно не модами вдохновлена?)
Жду как минимум 1.7 патч.
Специально не играю, пока не допилят // Владислав Тишков
2.0 ждать надо. Не раньше точно.