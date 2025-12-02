Разработчики STALKER 2 "с большим интересом" следят за Switch 2 и портативными консолями, такими как Steam Deck

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5 состоялся совсем недавно, но разработчик игры еще не закончил работу над своей историей о выживании в открытом мире. Для STALKER 2 запланировано так много функций, что ее можно обновлять «до бесконечности», но сейчас основное внимание разработчики уделяется предстоящему обновлению движка, что должно значительно повысить производительность игры.

Как объяснил в интервью FRVR технический продюсер STALKER 2 Евгений Кулик, это обновление - «небольшая работа», но игроки «действительно почувствуют разницу, когда состоится полное обновление». При этом, если производительность игры с открытым миром значительно возрастет, она может появиться на большем количестве платформ.

Как выяснилось, разработчики не собираются игнорировать не только Nintendo Switch 2, но и портативные ПК, в частности Steam Deck, ROG Ally и ряд других подобных устройств, для возможных будущих релизов.

На данный момент STALKER 2 (v1.7) практически не играбельна на Steam Deck от Valve на низких настройках, а поскольку Switch 2 по мощности примерно равна Steam Deck, то скорее всего игра будет неиграбельна и на этой системе.

Однако благодаря грядущему обновлению движка разработчики ожидают значительного повышения производительности в STALKER 2. В связи с этим достижение 30 fps на Steam Deck кажется вполне возможным, тем более что в недавнем обновлении 1.7 игра уже почти достигла этого показателя.