S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 963 оценки

Разработчики STALKER 2 "с большим интересом" следят за Switch 2 и портативными консолями, такими как Steam Deck

Gruz_ Gruz_

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5 состоялся совсем недавно, но разработчик игры еще не закончил работу над своей историей о выживании в открытом мире. Для STALKER 2 запланировано так много функций, что ее можно обновлять «до бесконечности», но сейчас основное внимание разработчики уделяется предстоящему обновлению движка, что должно значительно повысить производительность игры.

Как объяснил в интервью FRVR технический продюсер STALKER 2 Евгений Кулик, это обновление - «небольшая работа», но игроки «действительно почувствуют разницу, когда состоится полное обновление». При этом, если производительность игры с открытым миром значительно возрастет, она может появиться на большем количестве платформ.

Как выяснилось, разработчики не собираются игнорировать не только Nintendo Switch 2, но и портативные ПК, в частности Steam Deck, ROG Ally и ряд других подобных устройств, для возможных будущих релизов.

На данный момент STALKER 2 (v1.7) практически не играбельна на Steam Deck от Valve на низких настройках, а поскольку Switch 2 по мощности примерно равна Steam Deck, то скорее всего игра будет неиграбельна и на этой системе.

Однако благодаря грядущему обновлению движка разработчики ожидают значительного повышения производительности в STALKER 2. В связи с этим достижение 30 fps на Steam Deck кажется вполне возможным, тем более что в недавнем обновлении 1.7 игра уже почти достигла этого показателя.

27
13
Комментарии:  13
BubblyFaelan

да пох вообще . дайте нормально обновление! для пк, чтобы еще раз погрузится в эту атмосферу и пройти игру. последние патчи , честно говоря не о чем... Ждем в общем и целом

11
Who am I really

ПК как платформа в прошлом, так что жди дальше

2
DisAssBella

Вместо того чтоб до ума этот кусок кода доводить они там следят за сосолями...ага

6
Ziyter7

Надеюсь дальше слежки дело не дойдёт. Они и на пк то не смогли нормально сделать, какой там сыч 2 то?

2
Святой Джо

сам на зоне отсидел, потом вышел, ну его нафиг

1
Brainstoun

Даже и не мечтайте, у вас ПК и Консольный порт весь багованный и не оптимизированный, куда вы лезете? Чините игру...

1
Комментарий удален
Maxell23

Ну так беги делать донос

11
Giggity

Не волнуйся , чел из IXBT порешает )

8
ZAUSA

Это для СМИ.

4
Mirabell Ivsi

Напоминаю, они не кодируют а удаляют объекты и снижают качество отрисовки.

KleptomaniacalAlbert

ты за то что провода на столбах исчезли? это баг вроде должны исправить, а качество отрисовки наоборот после патча 1.7 улучшилось

PoetAnderson
«действительно почувствуют разницу, когда состоится полное обновление»

Полное обновление - это значит, поэтапно будет происходить? Или полное обновление движка? Какие то размытые формулировки опять.

Sheffskiy

Хотят выпустить свою игру на этих консолях потому что)