Разработчики STALKER 2 заняты доработкой уже вышедших версий и пока не думают о порте на PS5

Не секрет, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которого состоялся чуть больше месяца назад, является временным эксклюзивом для Xbox, а рано или поздно игра появится на PlayStation 5. Впрочем, до релиза на консолях Sony, похоже, руки еще не дошли.
Сразу можно сказать, что S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вошла в список успешных релизов уходящего года, поэтому неудивительно, что пользователям PS5 все чаще задают вопрос, когда же игра появится и на их консолях. К сожалению, хороших новостей от режиссера игры Евгения Григорьевича нет. Как он рассказал в интервью Tech4Gamers, сейчас студия полностью сосредоточена на разработке и поддержке версий для PC и Xbox.
Кроме того, его спросили о сроках эксклюзивности игры для консолей, которая, по циркулирующим в сети слухам, может составить три месяца, но Григорович отказался от комментариев. Аналогично, кстати, он отреагировал и на вопрос о возможном обновлении игры для PS5 Pro. Вместо этого он подчеркнул, что на данный момент они занимаются исключительно развитием и поддержкой версий для ПК и XSX/S.
Мы не комментируем утечки, слухи и домыслы. Опять же, версии S.T.A.L.K.E.R. для ПК и Xbox Series X/S. 2 — единственные, которые мы разработали и поддерживаем.
Если учесть, сколько работы еще предстоит проделать над игрой, и тот факт, что следующий год для GSC Game World Studios будет в основном посвящен доработке вышедшей игры, можно понять медлительность разработчиков в отношении порта на PS5.
Многие фанаты могут быть расстроены, услышав подобное высказывание, впрочем, не исключено, что в будущем они все-таки могут передумать.
И не надо, а если и выйдет, то все будет сразу на диске.
Им еще пилить и пилить игру, я бы ставил на минимум год с момента релиза
Куда им там думать, сперва в своем огороде порядок навести 🤣🤣🤣 // Mikhail Tsyganov
патчкер 2
игрокам PS5 повезёт куда больше, чем юзерам ПК и X-BOX
они получат сразу готовую игру и не увидят всего этого кошмара который сейчас творится с игрой, где половина механик из ЗП тупо не работают или их вовсе нет в сталкере 2
спешить некуда, игра не готова.
пс5 платформа поколения, не надо на уши лапши, пердят сидят над пс5 версией