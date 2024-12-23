Разработчики STALKER 2 заняты доработкой уже вышедших версий и пока не думают о порте на PS5

Не секрет, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которого состоялся чуть больше месяца назад, является временным эксклюзивом для Xbox, а рано или поздно игра появится на PlayStation 5. Впрочем, до релиза на консолях Sony, похоже, руки еще не дошли.

Сразу можно сказать, что S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вошла в список успешных релизов уходящего года, поэтому неудивительно, что пользователям PS5 все чаще задают вопрос, когда же игра появится и на их консолях. К сожалению, хороших новостей от режиссера игры Евгения Григорьевича нет. Как он рассказал в интервью Tech4Gamers, сейчас студия полностью сосредоточена на разработке и поддержке версий для PC и Xbox.

Кроме того, его спросили о сроках эксклюзивности игры для консолей, которая, по циркулирующим в сети слухам, может составить три месяца, но Григорович отказался от комментариев. Аналогично, кстати, он отреагировал и на вопрос о возможном обновлении игры для PS5 Pro. Вместо этого он подчеркнул, что на данный момент они занимаются исключительно развитием и поддержкой версий для ПК и XSX/S.

Мы не комментируем утечки, слухи и домыслы. Опять же, версии S.T.A.L.K.E.R. для ПК и Xbox Series X/S. 2 — единственные, которые мы разработали и поддерживаем.

Если учесть, сколько работы еще предстоит проделать над игрой, и тот факт, что следующий год для GSC Game World Studios будет в основном посвящен доработке вышедшей игры, можно понять медлительность разработчиков в отношении порта на PS5.

Многие фанаты могут быть расстроены, услышав подобное высказывание, впрочем, не исключено, что в будущем они все-таки могут передумать.