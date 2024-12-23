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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 11 885 оценок

Разработчики STALKER 2 заняты доработкой уже вышедших версий и пока не думают о порте на PS5

Gruz_
Новости

Не секрет, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которого состоялся чуть больше месяца назад, является временным эксклюзивом для Xbox, а рано или поздно игра появится на PlayStation 5. Впрочем, до релиза на консолях Sony, похоже, руки еще не дошли.

Сразу можно сказать, что S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вошла в список успешных релизов уходящего года, поэтому неудивительно, что пользователям PS5 все чаще задают вопрос, когда же игра появится и на их консолях. К сожалению, хороших новостей от режиссера игры Евгения Григорьевича нет. Как он рассказал в интервью Tech4Gamers, сейчас студия полностью сосредоточена на разработке и поддержке версий для PC и Xbox.

Кроме того, его спросили о сроках эксклюзивности игры для консолей, которая, по циркулирующим в сети слухам, может составить три месяца, но Григорович отказался от комментариев. Аналогично, кстати, он отреагировал и на вопрос о возможном обновлении игры для PS5 Pro. Вместо этого он подчеркнул, что на данный момент они занимаются исключительно развитием и поддержкой версий для ПК и XSX/S.

Мы не комментируем утечки, слухи и домыслы. Опять же, версии S.T.A.L.K.E.R. для ПК и Xbox Series X/S. 2 — единственные, которые мы разработали и поддерживаем.

Если учесть, сколько работы еще предстоит проделать над игрой, и тот факт, что следующий год для GSC Game World Studios будет в основном посвящен доработке вышедшей игры, можно понять медлительность разработчиков в отношении порта на PS5.

Многие фанаты могут быть расстроены, услышав подобное высказывание, впрочем, не исключено, что в будущем они все-таки могут передумать.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kenn1y

И не надо, а если и выйдет, то все будет сразу на диске.

2
SVolf

Им еще пилить и пилить игру, я бы ставил на минимум год с момента релиза

2
Пользователь ВКонтакте

Куда им там думать, сперва в своем огороде порядок навести 🤣🤣🤣 // Mikhail Tsyganov

1
Чебурешник

патчкер 2

1
shmops-pops

игрокам PS5 повезёт куда больше, чем юзерам ПК и X-BOX
они получат сразу готовую игру и не увидят всего этого кошмара который сейчас творится с игрой, где половина механик из ЗП тупо не работают или их вовсе нет в сталкере 2
спешить некуда, игра не готова.

0
ze1n_82

пс5 платформа поколения, не надо на уши лапши, пердят сидят над пс5 версией

-4