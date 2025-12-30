ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 092 оценки

Разработчики STALKER 2 завершают год письмом к фанатам, анонсируя несколько ключевых нововведений на ближайшие месяцы

monk70 monk70

GSC Game World завершает 2025 год праздничным письмом к поклонникам STALKER 2, анонсируя несколько ключевых нововведений на ближайшие месяцы.

Разработчики подчёркивают, что прошедший год был для них «полным испытаний, прорывов и бессонных ночей», но также и плодотворным — особенно после запуска версии для PS5 в ноябре и серии крупных обновлений.

Самое важное объявление касается 2026 года. Студия официально подтвердила, что работает над «крупным обновлением до новой версии Unreal Engine 5», которое сделает Зону «ещё более стабильной и красивой». Это обновление планировалось на 2025 год, но было отложено.

GSC также сообщила, что первое крупное сюжетное DLC «разрабатывается очень хорошо», и что «атмосферный тизер», выпущенный сегодня, задуман как подарок сообществу и предвкушение того, что нас ждёт. Фанаты предполагают, что на видео могут быть показаны первые кадры из дополнения или восстановленной Зоны; среди предположений — появление локаций вокруг Чернобыльской АЭС.

В своем письме разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и терпение:

Мы от всего сердца благодарим вас за вашу страсть, терпение и поддержку. Это действительно вдохновляет нас.

Все указывает на то, что 2026 год станет самым масштабным годом разработки игры с момента запуска — с крупным DLC и огромным технологическим скачком на горизонте.

InSert0

InSert0

Бетатест будет идти ещё минимум год. Благо есть уникумы которые купили игру и помогают тестировать. Спасибо эти товарищам.

5
Кей Овальд

Кей Овальд

"Вы платите, но мы потом доделаем" теперь и в 2026м.

4
Пользователь ВКонтакте

// Aleksei Zayats

2
KleptomaniacalAlbert

тебе 6 лет?

KleptomaniacalAlbert

KleptomaniacalAlbert

ну выглядит атмосферно, если это показатель какой будет атмосфера в dlc то отлично, посмотрим что там у них получится.

1
sa1958

Во как оказывается.

KookyPentheus

Все пилят и пилят, впрочем постоянная поддержка от разрабов это хорошо.

Неимоверный

всё ещё жду нормальную версию и не качаю тора