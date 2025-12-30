Разработчики STALKER 2 завершают год письмом к фанатам, анонсируя несколько ключевых нововведений на ближайшие месяцы

GSC Game World завершает 2025 год праздничным письмом к поклонникам STALKER 2, анонсируя несколько ключевых нововведений на ближайшие месяцы.
Разработчики подчёркивают, что прошедший год был для них «полным испытаний, прорывов и бессонных ночей», но также и плодотворным — особенно после запуска версии для PS5 в ноябре и серии крупных обновлений.
Самое важное объявление касается 2026 года. Студия официально подтвердила, что работает над «крупным обновлением до новой версии Unreal Engine 5», которое сделает Зону «ещё более стабильной и красивой». Это обновление планировалось на 2025 год, но было отложено.
GSC также сообщила, что первое крупное сюжетное DLC «разрабатывается очень хорошо», и что «атмосферный тизер», выпущенный сегодня, задуман как подарок сообществу и предвкушение того, что нас ждёт. Фанаты предполагают, что на видео могут быть показаны первые кадры из дополнения или восстановленной Зоны; среди предположений — появление локаций вокруг Чернобыльской АЭС.
В своем письме разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и терпение:
Мы от всего сердца благодарим вас за вашу страсть, терпение и поддержку. Это действительно вдохновляет нас.
Все указывает на то, что 2026 год станет самым масштабным годом разработки игры с момента запуска — с крупным DLC и огромным технологическим скачком на горизонте.
Бетатест будет идти ещё минимум год. Благо есть уникумы которые купили игру и помогают тестировать. Спасибо эти товарищам.
"Вы платите, но мы потом доделаем" теперь и в 2026м.
// Aleksei Zayats
тебе 6 лет?
ну выглядит атмосферно, если это показатель какой будет атмосфера в dlc то отлично, посмотрим что там у них получится.
Во как оказывается.
Все пилят и пилят, впрочем постоянная поддержка от разрабов это хорошо.
всё ещё жду нормальную версию и не качаю тора