Разработка DLC Cost of Hope стартовала сразу после выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

На вчерашней презентации Xbox Partner Preview анонсировали Cost of Hope («Цена надежды») — первое масштабное дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2, которое выйдет уже этим летом. Разработчики подчеркнули, что работа над проектом стартовала сразу после релиза основной игры — это позволило подготовить десятки часов геймплея и обеспечить глубокое погружение в тайны Зоны.

Сюжет дополнения разворачивается параллельно событиям Heart of Chornobyl, а главным героем снова станет Скиф. История сфокусирована на хрупком перемирии между «Долгом» и «Свободой», закрепленном «Договором D4». Игрокам предстоит вновь окунуться в обострившийся идеологический конфликт: попытки уничтожить Зону ради человечества и стремление изучать её как дар

Мир игры расширится за счет двух легендарных регионов — Железного леса и Чернобыльской АЭС. Ранее недоступные территории станут полноценными игровыми зонами с собственными базами-хабами и множеством локаций для исследования. Дополнение Cost of Hope станет «средней главой» новой саги, которая вместе с последующим DLC сформирует вторую трилогию S.T.A.L.K.E.R.

Проект поддерживает функцию Xbox Play Anywhere, позволяя играть на консолях и ПК по одной покупке.