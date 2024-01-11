Релиз уже скоро? Озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2 практически завершена

Дата выхода долгожданного продолжения S.T.A.L.K.E.R. долгое время была поводом для горячих споров среди игроков. Многие пользователи весьма скептически относились к последним обещаниям разработчиков из студии GSC Game World о релизе в 2024 году. Тем не менее, похоже, всё указывает именно на то, что выход шутера состоится в течение этого года.
Не так давно скорый релиз был подтвержден внезапным стартом предзаказов S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox, и теперь появилась более надежная информация. В сети обратили внимание на личные странички актеров озвучивания Дэвида Боулза и Кевина Майкла Кларка. Как оказалось, они играют достаточно большую роль в озвучивании шутера на английском языке. По их словам, процесс озвучивания игры уже несколько месяцев находится на финальной стадии производства. У команды авторов практически все готово для полноценного релиза, считают актеры.
Кроме того, Боулз в комментариях намекнул на возвращение одного из самых культовых персонажей оригинальной трилогии. Судя по всему, он подарил свой голос Стрелку, который сыграет важную роль в общем сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на первый квартал 2024 года. Официальный анонс точной даты релиза может состояться уже в ближайшее время.
Завершение работ над озвучкой ещё не гарантирует завершения работ над игрой. Так что все эти разговоры про то, что релиз "уже скоро" надо воспринимать с долей скептицизма
Выпустить недоделанную игру и забить это уже как правило.
>несколько месяцев находится на финальной стадии
А ведь сколько ещё впереди...
О ждалкер уже выйдет о нах без русского он навиг не нужен, как же любимые фразочки чики чики сбоку сбоку заходи эту шалупонь
ZoG за пару дней переведут как со Старфилдом. А текста в нём много, я про Старфилд.
Вот проблему "великую" нашли.)
А с чего русского то не будет, в GOG указан русский язык, только озвучки нет.
Ну там писали что и за сво мы вырежим русский и оставим тока польский был же это разговор я помню, а те кто типа её до сво купил русский останется, я её воще в 19 купил
Ну тогда 2 выбора либо в лицензию, но без русского, либо в пиратку, не хотят за деньги как хотят.
Ну у них же подсказка была на 15 февраля, может реально выйдет.
Свежо предание, да верится с трудом.
Интересно как будет по английски чики пики и в дамки шалупонь и другие фразы )))))))))На самом деле очень жаль за все это)))Для западной аудитории это будет обычный проходной шутер они незнают истории этой игры и после прохождения забудут о ней через 3 дня а вот для жителей СНГ это классика и без русской озвучки это такое себе)))но уверен что через пару месяцев ее переведут и сделают даже лучше (Хогвартс шикарно перевели и эту переведут))))))))
так на предыдущие части же также есть англ озвучка, но как я вижу, большинство иностранцев играет с русской
Стрелок, разговаривающий по английски *clown*
Долгострой столетия ... а старчитезен - тысячелетия
Не не не. Долгострой столетия это Стар Ситизен.
Вангую трейлер с датой релиза в марте, потом разные видео с механиками каждые следующие месяц-полтора с кучей разных промо и другой рекламы. Дата выхода будет конец октября или ноября, если снова не перенесут в последний момент.
А озвучка будет хохлятской или Русской?
Отлично, а то в этом году играть практически не во что. Может быть, Bethesda порадуют каким-нибудь ремейком разве что.
Для меня тоже год пустой. Ну хоть старые хвосты закрою.)
Очень жду, после Atomic Heart Сталкер будет как глоток холодного кваса в душную погоду. Хочется посмотреть на изнеженые пуканчики хейтерков, когда Сталкер 2 релизнется и утрëт нос Мундфиш, Юбикам, Близзам и прочим конторам *идорасов))
Ну удачи тебе дождаться типичный Багалкер 2.
В отличии от твоего сталкера, все студии выпустили продукт и весьма неплохой. А ты продолжай кушать с лопаты обещания gsc, ждунишка