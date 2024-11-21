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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 4 826 оценок

Режиссёр "Хардкора" работал над S.T.A.L.K.E.R. 2 - Илья Найшуллер поставил сцены с мокапом и озвучил персонажа

Lunersun
Новости

Оказалось, что в работе над S.T.A.L.K.E.R. 2 поучаствовал Илья Найшуллер, известный по фильмам «Хардкор» и «Никто». Судя по финальным титрам, режиссёр не просто заглянул в пражский офис GSC Game World на чашку чая, а всерьёз погрузился в проект, став постановщиком сцен с захватом движений и сам поучаствовав в мокап-сессиях. К тому же Найшуллер ещё и озвучил одного из персонажей в английской версии — того самого Шустрого, которого старожилы серии помнят по предыдущим частям.

Стоит напомнить, что сейчас режиссёр занят комедийным боевиком Heads of State для Amazon, где снимаются Идрис Эльба, Джон Сина и другие актёры.

-1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Destroited

Теперь он навеки проклят фризами и статерами.

2
ЮрецОдесса

У кого есть инерция или я не понимаю что это такое ФПС 70-80. Ну такое чувство, что 20-30. Как в таркове

2
Kitocun

Это называется «инипут лаг плюс статеры».

3
PersonaR8

Показывает 75 FPS, на вид 25.

0
Ford1991

И? В Сан-Андреас есть машина LandSTALKER.

2
Пользователь ВКонтакте

// Vitaly Isachen

0
qwerty1205

эх щасбы в сралкер 2 поиграться.ой фу не буду =)))

0