Режиссёр "Хардкора" работал над S.T.A.L.K.E.R. 2 - Илья Найшуллер поставил сцены с мокапом и озвучил персонажа

Оказалось, что в работе над S.T.A.L.K.E.R. 2 поучаствовал Илья Найшуллер, известный по фильмам «Хардкор» и «Никто». Судя по финальным титрам, режиссёр не просто заглянул в пражский офис GSC Game World на чашку чая, а всерьёз погрузился в проект, став постановщиком сцен с захватом движений и сам поучаствовав в мокап-сессиях. К тому же Найшуллер ещё и озвучил одного из персонажей в английской версии — того самого Шустрого, которого старожилы серии помнят по предыдущим частям.

Стоит напомнить, что сейчас режиссёр занят комедийным боевиком Heads of State для Amazon, где снимаются Идрис Эльба, Джон Сина и другие актёры.