РЛС "Дуга" может сыграть важную роль в сюжетных DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

Радиолокационная станция «Дуга» может оказаться одним из ключевых мест в будущих сюжетных дополнениях для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Поводом для подобной гипотезы послужило изображение данной локации, которую опубликовал официальный аккаунт S.T.A.L.K.E.R. 2 в сети X (Twitter).

"Здесь так много тайн, легенд и историй, так много смертей тех, кто искал ответы. И вот оно - так близко... А что же будет дальше? Кто расскажет нам правду? Возможно, правды и не существует вовсе. Только «Дуга» может рассказать... ", - написали разработчики.

До этого технический продюсер GSC Евгений Кулик сообщил, что для S.T.A.L.K.E.R. 2 уже ведется разработка двух обещанных DLC, правда, от раскрытия подробностей он воздержался.

Радиолокационная станция «Дуга» в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - это исследуемая локация, где фракция «Монолит», пытается использовать объект в своих целях, подобно «Выжигателю мозгов» из ранних частей игры.

Параллельно студия GSC занимается подготовкой к релизу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, назначенному на 20 ноября, а также работает над масштабным обновлением для игры. Помимо обновлений, в игру также будут добавлены и новые функции - среди них, в частности, очки ночного видения.