"Росток" и РЛС "Дуга": новые скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Изображения появились в сообществе «Вестник Того Самого «Сталкера»
Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало новую порцию скриншотов из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. На них можно увидеть знакомый по оригинальной трилогии завод «Росток», РЛС «Дуга» на фоне выброса и другие локации.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Сразу после релиза она попадет в Game Pass.
Очередная порция скриншотов убогой поделки которая если и выйдет в релиз так лет через 10 когда будет уже никому даже на торрентах не нужна.
Ну вот про "не нужна" это ты зря. Мододелы уже устали от оригинальной игры а тут такой новый неизведанный полигон для работы и реализации новых идей
Ну а так от этих разрабов уже никто и не ждет чего-то хорошего как минимум потому что они на свою историю ничего хорошего и не сделали
Возможно ты и прав.
пока этот полигон будут делать мододелы уже 3 раза в могиле перевернутся
Игра разрабатывается на UE, поэтому можно забыть о реализации новых идей. Текстурки или интерфейс перерисовать — да, анимации поменять — окей, но вот о чём-то глобальном можно забыть.
Наоборот у мододелов уже всё давно отлажено,они уже и движок несколько раз пересобрали и доработали,каждый год выходит много интересных классных глобальных модов,именно по этому серия до сих пор популярна и жива,а когда выйдет сталкер 2 вообще не известно,я уж не говорю про моды и шутерную механику которой даже близко не будет на движке UE.
пре альфа
опять болезные набежали нагадить под новостью о С2
Вижу про билд сталкера 2 - ставлю минус.