S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 471 оценка

"Росток" и РЛС "Дуга": новые скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Simple Jack
Новости

Изображения появились в сообществе «Вестник Того Самого «Сталкера»

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало новую порцию скриншотов из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. На них можно увидеть знакомый по оригинальной трилогии завод «Росток», РЛС «Дуга» на фоне выброса и другие локации.

+ ещё 4 картинки

S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Сразу после релиза она попадет в Game Pass.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Destroited

Очередная порция скриншотов убогой поделки которая если и выйдет в релиз так лет через 10 когда будет уже никому даже на торрентах не нужна.

4
Famiclone

Ну вот про "не нужна" это ты зря. Мододелы уже устали от оригинальной игры а тут такой новый неизведанный полигон для работы и реализации новых идей

Ну а так от этих разрабов уже никто и не ждет чего-то хорошего как минимум потому что они на свою историю ничего хорошего и не сделали

0
Destroited Famiclone

Возможно ты и прав.

0
Mandalordek Famiclone

пока этот полигон будут делать мододелы уже 3 раза в могиле перевернутся

0
Lunersun Famiclone

Игра разрабатывается на UE, поэтому можно забыть о реализации новых идей. Текстурки или интерфейс перерисовать — да, анимации поменять — окей, но вот о чём-то глобальном можно забыть.

0
saa0891 Famiclone
Мододелы уже устали от оригинальной игры а тут такой новый неизведанный полигон для работы и реализации новых идей

Наоборот у мододелов уже всё давно отлажено,они уже и движок несколько раз пересобрали и доработали,каждый год выходит много интересных классных глобальных модов,именно по этому серия до сих пор популярна и жива,а когда выйдет сталкер 2 вообще не известно,я уж не говорю про моды и шутерную механику которой даже близко не будет на движке UE.

0
Rorschach93

пре альфа

1
Pycckuu_XAKEP

опять болезные набежали нагадить под новостью о С2

1
Oscilograf

Вижу про билд сталкера 2 - ставлю минус.

-1