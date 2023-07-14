"Росток" и РЛС "Дуга": новые скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Изображения появились в сообществе «Вестник Того Самого «Сталкера»

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало новую порцию скриншотов из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. На них можно увидеть знакомый по оригинальной трилогии завод «Росток», РЛС «Дуга» на фоне выброса и другие локации.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Сразу после релиза она попадет в Game Pass.