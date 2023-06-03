"Русские хакеры" ответили на заявление создателей STALKER 2: "Уровень лжи и манипуляций GSC превзошел все ожидания" ©

На этой неделе в сети появился билд S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, которые энтузиасты смогли запустить, а затем студия GSC Game World во всех грехах начали винить неких "русских хакеров". Судя по всему, представители разработчиков намекали на VK-сообщество "Вестник "Того Самого Сталкера". В сообществе это заявление GSC Game World вызывало возмущение, потому что практически сразу после утечки появились мнения, что это была простая ошибка со стороны разработчиков — на это, в том числе, указывал источник раздачи (Чехия, где расположились разработчики).

Один из основателей сообщества "ВТСС" Даниил Нексус ответил на обвинения GSC Game World. Отдельно он отметил, что "уровень лжи и манипуляций со стороны студии превзошли все ожидания".

Спойлер

Приятно, что слив записали на наш счёт, но в этот раз уровень лжи и манипуляций GSC превзошёл все наши ожидания. Немного затронем их официальное заявление и проясним некоторые моменты.



1. "Наша команда выявила уязвимость, которой пользовалась <...>"

- Ложь. Это очень удобно, назвать некомпетентность своих сотрудников безопасности «уязвимостью», а потом обвинить нас в том, что мы ею воспользовались, беспрепятственно скачав билд. Билд был загружен в торрент самими GSC 6 дней назад, и те забыли настроить его приватность. Никаких взломов и никаких действий со стороны нашей агентуры не было произведено для т.н. «слива» данных.



2. „<...> группа РОССИЙСКИХ хакеров, атакующих компанию почти полтора года”

- Мы говорили это сто раз, повторим в сто первый: не все из нас россияне, мы не русские и даже никакие не хакеры. Доказательств своих слов компания, конечно же, не привела. Понятия не имеем, о каких «полтора года атак» в таком случае идёт речь.



Отметим, что коммьюнити-менеджеры GSC приняли решение удалить все русские чаты в их официальном Discord-сервере (заменив на каналы «для всех языков») и запретить на нем свободно разговаривать везде, кроме каналов для предложений и вопросов.

Только выходит, что политика компании построена на лицемерии. Иначе как объяснить то, что внутри компании он свободно используется? Не только в общении между сотрудниками, но и в разработке: на данный момент в игре почти весь текст — русский, когда английский текст начали вводить совсем недавно. Дизайнерские документы также все пишутся на русском языке.



Подведём итоги: даже утечка 15Гб данных и наработок по игре была произведена украинцами и только. В недавней же утечке билда виноваты сами GSC Game World, в массе своей украинцы (чехи). Обнаружили утечку американцы, а мы, тоже украинцы, обнаружили следующими и занялись распространением.

И всё это не прибегая ни к каким взломам и использованиям «уязвимостей».

Датамайнер и мододел Red Panda тоже не остался в стороне и высказался по этому поводу:

Они сами выложили билд с ключами в паблик сами того не подозревая.