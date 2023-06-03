"Русские хакеры" ответили на заявление создателей STALKER 2: "Уровень лжи и манипуляций GSC превзошел все ожидания"

На этой неделе в сети появился билд S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, которые энтузиасты смогли запустить, а затем студия GSC Game World во всех грехах начали винить неких "русских хакеров". Судя по всему, представители разработчиков намекали на VK-сообщество "Вестник "Того Самого Сталкера". В сообществе это заявление GSC Game World вызывало возмущение, потому что практически сразу после утечки появились мнения, что это была простая ошибка со стороны разработчиков — на это, в том числе, указывал источник раздачи (Чехия, где расположились разработчики).
Один из основателей сообщества "ВТСС" Даниил Нексус ответил на обвинения GSC Game World. Отдельно он отметил, что "уровень лжи и манипуляций со стороны студии превзошли все ожидания".
Приятно, что слив записали на наш счёт, но в этот раз уровень лжи и манипуляций GSC превзошёл все наши ожидания. Немного затронем их официальное заявление и проясним некоторые моменты.
1. "Наша команда выявила уязвимость, которой пользовалась <...>"
- Ложь. Это очень удобно, назвать некомпетентность своих сотрудников безопасности «уязвимостью», а потом обвинить нас в том, что мы ею воспользовались, беспрепятственно скачав билд. Билд был загружен в торрент самими GSC 6 дней назад, и те забыли настроить его приватность. Никаких взломов и никаких действий со стороны нашей агентуры не было произведено для т.н. «слива» данных.
2. „<...> группа РОССИЙСКИХ хакеров, атакующих компанию почти полтора года”
- Мы говорили это сто раз, повторим в сто первый: не все из нас россияне, мы не русские и даже никакие не хакеры. Доказательств своих слов компания, конечно же, не привела. Понятия не имеем, о каких «полтора года атак» в таком случае идёт речь.
Отметим, что коммьюнити-менеджеры GSC приняли решение удалить все русские чаты в их официальном Discord-сервере (заменив на каналы «для всех языков») и запретить на нем свободно разговаривать везде, кроме каналов для предложений и вопросов.
Только выходит, что политика компании построена на лицемерии. Иначе как объяснить то, что внутри компании он свободно используется? Не только в общении между сотрудниками, но и в разработке: на данный момент в игре почти весь текст — русский, когда английский текст начали вводить совсем недавно. Дизайнерские документы также все пишутся на русском языке.
Подведём итоги: даже утечка 15Гб данных и наработок по игре была произведена украинцами и только. В недавней же утечке билда виноваты сами GSC Game World, в массе своей украинцы (чехи). Обнаружили утечку американцы, а мы, тоже украинцы, обнаружили следующими и занялись распространением.
И всё это не прибегая ни к каким взломам и использованиям «уязвимостей».
Датамайнер и мододел Red Panda тоже не остался в стороне и высказался по этому поводу:
Они сами выложили билд с ключами в паблик сами того не подозревая.
То самое чувство когда тебя обвиняют во взломе какого-то сталкера, хотя ты просто накручивал голоса Трампу.
А компания GSC была за Байдена
ну естественно что свои косяки нужно спихнуть на других))))) это мы понимаем....
Мальчик по имени GSC ещё не повзрослел, не готов брать на себя ответственность и признавать свои ошибки)
Так обосраться могла любая студия, но не снимая штанов ососралась только gsc))
Шаровар, попрошу!
Кому эта игра вообще нужна кроме фанатиков?На западе и за рубежом она точна не по вкусу придется!!!
Выпусти они эту хрень даже сейчас, здоровых людей эта тупая бродилка по пустым локам с никакой стрельбой, сюжетом для галочки, допотопным интерфейсом и без русского языка не заинтересовала бы. Но судя по тому что у них игра даже на треть не готова, а заняты эти дурачки в основном добавлением в игру политических подколов разной степени очевидности, если они и выпустят эту поделку то через года 2-3 минимум, когда на этот хлам никто уже и не взглянет)
Ничего не понятно, не очень интересно, кто там доказывает что, и главное зачем?
Чел непонятной национальности, который даже не хакер, поясняет за "русских хакеров". Занятно
он же написал мы тоже украинцы глаза разуй
Что там Григорович свою Феррари продал нет?
Ну, Америку они не открыли, это было довольно очевидно. К тому же если руководство GSC, и PR менеджеры ведут себя как последние содомиты, не удивительно что их опять поймали на лжи.
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Обвинили непонятно кого, другие непонятно выступили с опровержением.
Обе стороны цепляются к словам и подгоняют их под себя.
Кароч. Ждём игру дальше.
Хоть бы у них получилось! Сейчас как никогда не хватает подобных игр.
У хакеров? Да не парься у них все получится. А вот у разработчиков врятли. Им бы сейчас думать как свои обосранные штаны отстирать.
Дайте им уже игру доделать(
Если ты собираешься играть в их помойку, которая будет пронизана ненавистью и полной лжи в отношении Русских, ты ещё хуже них.
👏👏👏❤
А ты что уже играл что говориш про ненавистью и полной лжи в отношении Русских
подожди это только начало. Вот когда новое Метро выйдет вот тогда поймешь что такое политическая игра. Уже не будет тем метро про Артемку. Новое метро будет посвещено СВО и какие не хорошие русские
Вангую что в лоре метро теперь выяснится что ядерка произошла по вине Москвы исключительно, а все выжившие в московском метро это потомки злых урка, где найдется избранный эльф с "правильными" родословными корнями, на плечи которого ляжет задача поставить на колено всех урка и заставить извиняться. Звучит как сюр? Было бы смешно, если бы на подобное не было предпосылок в ласт лайте и эксодусе, а еще и учитывая политическую позицию авторов ууууу...