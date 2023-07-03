"Русский голос" Ви из Cyberpunk 2077 может озвучить S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник «Того Самого Сталкера» объявило, что в озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl может принять участие официальный русский голос Ви из Cyberpunk 2077 Егор Васильев. Отмечено, что Васильев — давний фанат серии S.T.A.L.K.E.R., и готов помочь с профессиональной озвучкой. Также не исключено, что масштабной локализацией с привлечением большого числа актеров дубляжа займется команда GamesVoice.

В GSC Game World в марте 2022 года сообщили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет русской озвучки, однако субтитры и интерфейс переведут. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, сразу после релиза она появится в подписке Game Pass — без дополнительной платы.