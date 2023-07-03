"Русский голос" Ви из Cyberpunk 2077 может озвучить S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник «Того Самого Сталкера» объявило, что в озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl может принять участие официальный русский голос Ви из Cyberpunk 2077 Егор Васильев. Отмечено, что Васильев — давний фанат серии S.T.A.L.K.E.R., и готов помочь с профессиональной озвучкой. Также не исключено, что масштабной локализацией с привлечением большого числа актеров дубляжа займется команда GamesVoice.
В GSC Game World в марте 2022 года сообщили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет русской озвучки, однако субтитры и интерфейс переведут. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, сразу после релиза она появится в подписке Game Pass — без дополнительной платы.
Всё равно херня получится.
Россиянам Сталкер два надо бойкотировать.
По мне, игра нравится - надо покупать. У меня вот и Atomic Heart куплен в полном издании, и S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже предзаказан в полном издании.
Заодно это вызывает весьма эмоциональную реакцию в разных комьюнити (я думаю, все понимают, о чём я). Сразу плохим для всех становлюсь - можно и посмеяться.
Я бы бойкотировал другие вещи и тогда бы не было бойкота от сталкера :)
с чего вдруг, потому что ты так захотел?)))))))
Это слишком сложно. Проще сказать, что сталкер вот русофобный и бойкотировать его
Просто напомню официальные ответы этой шайки
Это не официальный ответ лол. Там личная почта даже на скрине.
Официальный ответ вот идёт с ОФИЦИАЛЬНОЙ почты
Хреначить будут официально))))))))
Страйки сыпались от Голубничего (и его аудитории), который является частью команды GSC. А сами GSC отнекивались до последнего, хотя их работничек продолжал кидать страйки. В этом и прикол, типа, кидает страйки наш сотрудник, мы ничего не можем сделать, сам то Григорович ни при чём
Я бы эту какаху вообще не трогал.
Никто в здравом уме не будет покупать эту блятскую игру от конченных разработчиков.
Да она клинически русофобная выйдет примерно к 2030г. Васильев сам откажеться озвучивать её и дело не в деньгах будет.
Сталкер 2 русофобская игра
После всего случившегося и учитывая ещё более агрессивную политику разработчиков, я не думаю, что будет даже текстовый перевод теперь...
не брался бы русский человек за это гамно!
Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус - именно это сейчас происходит в ветке комментариев. Как игра выйдет, самые ярые крикуны первыми же побегут играть и щупать геймплей.))
Я этого кирпича наслушался уже, не надо его туда звать.
Самая лучшая озвучка была в оригинальной трилогии и первых двух Metro.