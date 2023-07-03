S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 457 оценок

"Русский голос" Ви из Cyberpunk 2077 может озвучить S.T.A.L.K.E.R. 2

Simple Jack
Новости

Сообщество «Вестник «Того Самого Сталкера» объявило, что в озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl может принять участие официальный русский голос Ви из Cyberpunk 2077 Егор Васильев. Отмечено, что Васильев — давний фанат серии S.T.A.L.K.E.R., и готов помочь с профессиональной озвучкой. Также не исключено, что масштабной локализацией с привлечением большого числа актеров дубляжа займется команда GamesVoice.

В GSC Game World в марте 2022 года сообщили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет русской озвучки, однако субтитры и интерфейс переведут. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, сразу после релиза она появится в подписке Game Pass — без дополнительной платы.

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-19
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Hexagene
Спойлер

Всё равно херня получится.

Россиянам Сталкер два надо бойкотировать.

8
warp 37

По мне, игра нравится - надо покупать. У меня вот и Atomic Heart куплен в полном издании, и S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже предзаказан в полном издании.

Заодно это вызывает весьма эмоциональную реакцию в разных комьюнити (я думаю, все понимают, о чём я). Сразу плохим для всех становлюсь - можно и посмеяться.

-9
Stalker608

Я бы бойкотировал другие вещи и тогда бы не было бойкота от сталкера :)

3
z8TiREX8z

с чего вдруг, потому что ты так захотел?)))))))

-8
AlexFullBeast Stalker608
Я бы бойкотировал другие вещи и тогда бы не было бойкота от сталкера :)

Это слишком сложно. Проще сказать, что сталкер вот русофобный и бойкотировать его

5
wianewa

Просто напомню официальные ответы этой шайки

6
AlexFullBeast

Это не официальный ответ лол. Там личная почта даже на скрине.

Официальный ответ вот идёт с ОФИЦИАЛЬНОЙ почты

-4
M1KERUS AlexFullBeast

Хреначить будут официально))))))))

0
Artery Kaulitz AlexFullBeast

Страйки сыпались от Голубничего (и его аудитории), который является частью команды GSC. А сами GSC отнекивались до последнего, хотя их работничек продолжал кидать страйки. В этом и прикол, типа, кидает страйки наш сотрудник, мы ничего не можем сделать, сам то Григорович ни при чём

0
Кей Овальд

Я бы эту какаху вообще не трогал.

4
Armen 88

Никто в здравом уме не будет покупать эту блятскую игру от конченных разработчиков.

3
Bubus83

Да она клинически русофобная выйдет примерно к 2030г. Васильев сам откажеться озвучивать её и дело не в деньгах будет.

2
RTYWD

Сталкер 2 русофобская игра

1
Artery Kaulitz

После всего случившегося и учитывая ещё более агрессивную политику разработчиков, я не думаю, что будет даже текстовый перевод теперь...

0
M1KERUS

не брался бы русский человек за это гамно!

0
Shеpard

Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус - именно это сейчас происходит в ветке комментариев. Как игра выйдет, самые ярые крикуны первыми же побегут играть и щупать геймплей.))

0
Fantom_legend

Я этого кирпича наслушался уже, не надо его туда звать.

0
warp 37

Самая лучшая озвучка была в оригинальной трилогии и первых двух Metro.

-3