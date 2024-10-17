S.T.A.L.K.E.R. 2 будет "сложной" игрой даже на нормальном уровне сложности

Среди крупных релизов, выход которых запланирован на конец 2024 года, повышенное внимание привлекает S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. До релиза шутера осталось чуть больше месяца и компания GSC Game World продолжает делиться новыми подробностями об игре, включая информацию о ее уровне сложности.

В интервью Windows Central разработчики рассказали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 на старте будут доступны три уровня сложности, но даже по умолчанию игра будет сложной. По словам представителей GSC, даже на нормальной сложности играть в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет крайне сложно. Впрочем, есть еще более сложный уровень, который отличается отсутствием некоторых элементов HUD и пользовательского интерфейса, а также более хардкорным геймплеем.

На релизе у нас будет три сложности, но даже на „нормальной сложности“ геймплей будет очень сложным. Также в игре будет режим повышенной сложности, в котором не только усложняется игровой процесс, но и исчезают некоторые элементы HUD и пользовательского интерфейса..

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября для Xbox Series X/S и PC, а также на старте будет доступна в рамках Game Pass.