S.T.A.L.K.E.R. 2 будет "сложной" игрой даже на нормальном уровне сложности

Среди крупных релизов, выход которых запланирован на конец 2024 года, повышенное внимание привлекает S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. До релиза шутера осталось чуть больше месяца и компания GSC Game World продолжает делиться новыми подробностями об игре, включая информацию о ее уровне сложности.
В интервью Windows Central разработчики рассказали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 на старте будут доступны три уровня сложности, но даже по умолчанию игра будет сложной. По словам представителей GSC, даже на нормальной сложности играть в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет крайне сложно. Впрочем, есть еще более сложный уровень, который отличается отсутствием некоторых элементов HUD и пользовательского интерфейса, а также более хардкорным геймплеем.
На релизе у нас будет три сложности, но даже на „нормальной сложности“ геймплей будет очень сложным. Также в игре будет режим повышенной сложности, в котором не только усложняется игровой процесс, но и исчезают некоторые элементы HUD и пользовательского интерфейса..
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября для Xbox Series X/S и PC, а также на старте будет доступна в рамках Game Pass.
Опять надо будет всадить в нпс 3 рожка в упор, а ГГ будет дохнуть от одного попадания с ПМа с 2 километров?
Ты описал типичный "хардкор" в модах от васянов)
На высокой сложности миникарту заберут или там счётчик патронов? Бред. Вместо настройки сложности ИИ, они убирают интерфейс.
"Far Cry" же...
А в какой игре есть настройка ИИ от сложности? Хмммм
ПП
на пониженной сложности будет много красных бочек а на повышенной их будет мало) пхахах
Да из-за багов, из-за багов.
Пока сам не пощупаешь, конечно не поймешь насколько "сложно" на самом деле сложно... но немного хардкора никогда не помешает
Если от сложности будет просто повышаться жирность мобов и их урон, то это не сложность - это искусственное растягивание затрат времени на игру
Ну для начала точно на легком уровне планирую поиграть,ну а потом уже можно и хард попробовать....
А тем кому будет тяжело в прохождении игры поможет китайчонок Флинг, Я так думаю
Ну шикарную шутерную механику которая была в оригинальной трилогии в любом случае просрали.
Сложно будет пройти к следующему чекпоинту без вылета.
Начну сразу на максимальной сложности 🤪
Ждём ремейк nfs mw // Александр Мостовой
Игра будет сложной в разработке, вы хотите сказать.
Убирать HUD это самая безыдейная концепция "повышения" сложности, тем более что настоящие сталкеры этот HUD по умолчанию отключают перед игрой для пущего погружения.
Если выключаете HUD, разработчики любых игр, то проследите, что хотя-бы подсказки к взаимодействию с объектами и предметами у вас всё равно остались, потому как ходить и гадать, почему с ЭТИМ нельзя взаимодействовать, не прописал ли разработчик скрипт интеракции или ты тупо не с нужной стороны и не с нужного угла подошёл (привет свежий ремейк СХ 2 со своими багованными точками :D) - это максимум тупизны с вашей стороны.
Примерно по этим причинам я дропнул высокий уровень сложности в Метро Эходус потому что на нём интерфейса вообще нет, то есть даже в инвентаре при крафте и чистке снаряги и оружия тебе не показывают количество ресурсов, которые у тебя есть. Максимально ублюдочно сделано.
Потому что такие режимы делаются по принципу: "Я сделаль".
Иза багов и тупого контента? // Виталий Аллояров
Пусть выйдет сперва вообще!А там уже видно будет что и как!
На повышенной сложности будет в три раза чаще вылетать и лагать, вот такой тяжелый геймплей.
бугагагага
Не понимал этого прикола убранного интерфейса с серии Метро на сложности Хардкор. Можно же другим образом сделать игру сложнее. Изменить экономику, улучшить ии противников, сделать более непредсказуемым поведение аномальных зон и т.п.
Здесь как раз все ясно. Тогда придется разрабатывать плавающие настройки для ряда выше описанных функций: а это дополнительное время, средства, кроме того -- не факт, что улучшить ИИ вообще выполнимо.
Проще использовать обычные костыли, как в проектах древности. Здесь игра про выживание, так что подобные условности с отсутствием интерфейса для увеличения сложности в некотором смысле обоснованы.
Просто можно было сделать так, с увеличением сложности боты начали бы стрелять точнее, а не просто им дамаг повысить и всё или там гранаты чаще кидать/пользоваться подствольником, костыли костылями рознь.
ПС: Вот интересно, а боты смогут пользоваться подствольником??? Скорее всего нет - сложна.
Надеюсь, игру всё-таки перенесут хотя бы года на три. По последним демонстрациям было видно, что ещё требуется доработка.
Как обычно модеры доделают. И так сойдёт
Так ты не играй в неё три года и через три года запускай
Несомненно, если писать один и тот же комментарий в каждой новой новости по игре, то разработчики прислушаются к Tiger Goose и анонсируют перенос!
Silent Hill 2 надо было перенести лет на 5, ибо вышла не игра, а кусок фризящей фекалии
Слишком много новостей о Ждалкере2...
Ну все кто хейтят игру пусть идут на 3 весёлых буквы). Для таких додиков как вы я хочу привести в пример 2 игры.
1 игра это кибербаг. Круто же было на релизе да?) ничего не предвещало беды. И к чему я игру привел? Уж лучше пусть переносят (как уже было несколько раз), чем выпустят сырой кусок г@вны
2 игра это dead island 2. Игра так же была в производственном аду и в нее никто не верил. Что мы в итоге получили? Одну из лучших игр про зомби с уникальной системой повреждений. По крайней мере игра вышла лучше, чем тот же dying light 2
Так что мои юные петушки посмотрите на истории этих 2 игр и сделайте уже для себя выводы. Вы ведь первые, кто полетит на торренты в день релиза качать и ещё ныть будете что скорость маленькая и раздачи нет)
DI2 лучшая игра про зомби, лучше DL2? Ты ничего не перепутал? Ты в эти игры точно играл?
Лол, да. DL2 тупо фар край в мире зомби. Я уж молчу о кривости игры на старте и даунгрейде по сравнению с 1 частью. Могу только похвалить паркур и боевку, которые стали лучше, чем в 1 части. Хотя и в боевке был минус: не было веса от удара. Любой удар проходил насквозь, хотя в 1 части любое оружие отскакивало при ударе. Про физику опять же молчу, но благо подтянули спустя год, как и рэгдол. А вот DI2 как вышла, так и не получала особо патчей. При этом оптимизация на высоте не смотря на денуво. А геймплей так вообще пушка по сравнению с предшественниками. Смесь дум и атомного сердца. Да и к слову на релизе в dl2 мы не получили того, что нам обещали разрабы. Да и если сравнить dumbaster и techland, то тут небо и земля должно быть, но на релизе dumbaster переплюнула как техландов как по мне.
Гений, Кибербаг на релизе нормально игрался (я не консольщик, по этому говорю о ПК версии), я его прошёл спокойно, а вот последующие патчи иногда всё ломали.
О да, те самые Крит ошибки и вылеты, сломанные скрипты, машины из под земли и прочая хрень. И о боже, я ведь один с таким мнением) это ведь не десятки тысяч геймеров писали, что с релизом сдпроджект навалили себе в штаны)
И кст специально для тебя сейчас отдельная мысль
На релизе даже инвесторы были недовольны состоянием кибербага. Игру поправили спустя сколько лет? А знаешь во сколько обошлось все это? Сходи там новости глянь. Про то,как в игре перелопатили все недавно я уж молчу. Это как ты и сын маминой подруги. Игра стала лучше только после обновления с длс