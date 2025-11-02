S.T.A.L.K.E.R. 2, Frostpunk и ещё 3 игры покинут Xbox Game Pass в ноябре

Microsoft объявила о первой волне игр, которые покинут Xbox Game Pass в ноябре 2025 года. Blacksmith Master, Football Manager 2024, Frostpunk, Spirttea и Stalker 2: Heart of Chornobyl должны быть убраны из Game Pass 15 ноября.

Игры, которые уберут из Xbox Game Pass и PC Game Pass 15 ноября:

Blacksmith Master (Windows)

Football Manager 2024 (Windows)

Football Manager 2024 Console

Frostpunk (Windows)

Frostpunk: Console Edition

Spirttea

Stalker 2: Heart of Chornobyl

С учётом того, что Call of Duty: Black Ops 7, Football Manager 26 и Winter Burrow уже входят в список новых игр Game Pass на ноябрь, этот месяц обещает быть очень насыщенным. К сожалению, старое должно уступить место новому, и из-за этого Game Pass теряет несколько потрясающих игр.