S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 789 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2, Frostpunk и ещё 3 игры покинут Xbox Game Pass в ноябре

monk70 monk70

Microsoft объявила о первой волне игр, которые покинут Xbox Game Pass в ноябре 2025 года. Blacksmith Master, Football Manager 2024, Frostpunk, Spirttea и Stalker 2: Heart of Chornobyl должны быть убраны из Game Pass 15 ноября.

Игры, которые уберут из Xbox Game Pass и PC Game Pass 15 ноября:

  • Blacksmith Master (Windows)
  • Football Manager 2024 (Windows)
  • Football Manager 2024 Console
  • Frostpunk (Windows)
  • Frostpunk: Console Edition
  • Spirttea
  • Stalker 2: Heart of Chornobyl

С учётом того, что Call of Duty: Black Ops 7, Football Manager 26 и Winter Burrow уже входят в список новых игр Game Pass на ноябрь, этот месяц обещает быть очень насыщенным. К сожалению, старое должно уступить место новому, и из-за этого Game Pass теряет несколько потрясающих игр.

Комментарии:  50
Ваш комментарий
Playground_man

Сралкер2 выкинут из геймпасс? ахахахах Ну вот и посмотрим кому он за реальные деньги нужен хаха чувствуется ...никому.

KleptomaniacalAlbert

игра уже год как вышла! как ты собрался это определять? даже те кто ждал уже давно наигрались...

Playground_man KleptomaniacalAlbert

люди играли потому что купили пропуск за 3 копейки на миллионы игр, а ора было что он прям желанный у всех.. ну вот и посмотрим кто это купит.. ощущение что без геймпаса это гвно нх никому не нужоно. В принципе оно и с геймпасом никому оказалось не нужно. Нужные игры не выкидывают.

Denis Kyokushin

С марта 2025 примерно одного и того же предела достигает в Стиме

Playground_man

Я правильно понял, из 400 игр.. из геймпаса уберут всего 7 штук.... и Сралкер2 попал в эту 7ку? ахахах
Это каким же гвном надо быть, что бы из 400 игр попасть в 7 штук на мусор?
ахахахх

digitalkid

Договоры геймпаса с играми как бы не бесконечные. При чем здесь мусор.

Playground_man

Сталкерам закрыли вход в зону 😂

PpLtZ

Хотелось бы, чтобы свалкер 2 покинул своих горе-разработчиков и перешёл к специалистам с ровными руками, например, к разработчикам Метро, которые смогли бы всё исправить гораздо быстрее

ant 36436

Как тут оживлённо. Все уже купили геймпас?

Ammati

Кому надо тот купил. Игр там хватает, особенно коперативных.

Ekaterina2009

у меня уже десятки лет геймпасс куплен

ant 36436 Ammati

Это понятно что кому надо. Кому надо может и золотой унитаз купить, ну если надо. Заодно и друзья купят что бы скооперироваться.

Вопрос был риторический, про коменты.

Аристов--Черный

Таки шо оно значит? Коли это нахаляву раздавать не собираются - пусть уже гоям впаривают, а мы - люди деловые, за некондицию шекелей не дадим:)))

WerGC

там покинет,а в гог пришел

Длинный ник чтобы не запо

пусть он просто покинет.

shmops-pops

это связано с корявой игрой и кучей жалоб от купивших этот хлам, вот её и тусанули нафиг с пляжа!

Maxell23

пруф скинеш где написано?

Denis Kyokushin

Помер Максим, и х_й с ним

Длинный ник чтобы не запо

ну умер и умер.

Playground_man

Такой максим был что и поминать не будем, просто закопаем и заасфальтируем ахахах

Denis Kyokushin Playground_man

Да я забыл про него, напомнили

